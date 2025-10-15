Yamaha MODX M, Synthesizer-Workstation

Fast ein Montage, aber viel günstiger

Yamaha MODX M ist eine neue Synthesizer-Workstation-Serie, die sich in der Lücke zwischen MODX+ und Montage platziert. Erweitert um die AN-X Soundengine und der Integration in Motion Control ist MODX M auch Patch-kompatibel zum Topmodell des Herstellers.

Yamaha MODX M – drei Modelle

Wie bei Yamaha üblich, wird das Keyboard in drei Tastaturgrößen angeboten: M6 mit 61, M7 mit 76 und M8 mit 88 Tasten, letztere natürlich als Hammermechanik. Die Bedienoberfläche, Funktionen und Leistungsdaten sind bei allen Modellen gleich.

Der wichtigste Unterschied zum Yamaha MODX+ ist die AN-X-Engine, mit der sich virtuell-analoge Sounds mit zwei Oszillatoren, Sync, Ringmodulation, FM, Waveshaping, 10 Filtertypen u.v.m. erzeugen lassen.

AN-X ist in das Motion-Control-System integriert, um auf einfache Weise sehr lebendige Klänge mithilfe von Motion-Sequences für Synth- und FX-Parameter, dem Superknob sowie einem Envelope-Follower erzielen zu können. Die VA-Sounds können mit der AWM2-Engine und der FM-X-Engine kombiniert werden. Jedoch ist AN-X nur 12-stimmig polyphon, während für die anderen beiden Engines jeweils 128 Stimmen zur Verfügung stehen.

Alle Regler und Fader sowie Superknob und Wheels arbeiten mit sehr hoher Auflösung, um eine stufenlose Veränderung der Sounds zu ermöglichen. Wie bei Montage erfolgt der Wechsel zwischen zwei Presets auch hier sofort und nahtlos, ohne dass eine Ladepause entsteht oder der vorherige Sound abgeschnitten wird. Das ist speziell für den Live-Einsatz ein echter Pluspunkt. Es gibt außerdem spezielle Tasten für die Part- und Szenen-Auswahl, mit denen acht Parts pro Performance gesteuert werden können.

Der Wave- und Flash-Speicher des MODX M hat sich im Vergleich zum MODX+ verdoppelt und beträgt damit 10,7 GB für die AMW2-Engine und 1,9 GB für den User-Flash.

Weiterhin wurde der VCM Rotary Speaker-Effekt zur Simulation eines Leslie-Kabinetts in die FX-Sektion übernommen.

Das geplante Expanded Softsynth Plug-in (ESP) wird auch für MODX M-Besitzer kostenlos verfügbar sein, allerdings erst ab Januar kommenden Jahres. Mit ESP können in jeder Studioumgebung ohne die Hardware, Performances erstellt, bearbeitet und gemischt werden.

MODX M unterstützt MIDI 2.0 via USB und ist auch ein Mehrkanal-Audiointerface mit vier Eingängen und 10 Ausgängen.

Mit einer speziellen DAW-Remote-Taste lässt sich MODX M als Hardware-Controller für DAWs wie Cubase, Logic, ProTools und live einsetzen, inkl. Steuerung von Mixer, Transport, Softsynth-Plug-ins etc.

Die Yamaha MODX M-Modelle sind in ca. einer Woche verfügbar.

