Yamaha MODX M, Synthesizer-Workstation

Fast ein Montage, aber viel günstiger
Yamaha MODX M ist eine neue Synthesizer-Workstation-Serie, die sich in der Lücke zwischen MODX+ und Montage platziert. Erweitert um die AN-X Soundengine und der Integration in Motion Control ist MODX M auch Patch-kompatibel zum Topmodell des Herstellers.
Yamaha MODX M – drei Modelle
Wie bei Yamaha üblich, wird das Keyboard in drei Tastaturgrößen angeboten: M6 mit 61, M7 mit 76 und M8 mit 88 Tasten, letztere natürlich als Hammermechanik. Die Bedienoberfläche, Funktionen und Leistungsdaten sind bei allen Modellen gleich.
Der wichtigste Unterschied zum Yamaha MODX+ ist die AN-X-Engine, mit der sich virtuell-analoge Sounds mit zwei Oszillatoren, Sync, Ringmodulation, FM, Waveshaping, 10 Filtertypen u.v.m. erzeugen lassen.
AN-X ist in das Motion-Control-System integriert, um auf einfache Weise sehr lebendige Klänge mithilfe von Motion-Sequences für Synth- und FX-Parameter, dem Superknob sowie einem Envelope-Follower erzielen zu können. Die VA-Sounds können mit der AWM2-Engine und der FM-X-Engine kombiniert werden. Jedoch ist AN-X nur 12-stimmig polyphon, während für die anderen beiden Engines jeweils 128 Stimmen zur Verfügung stehen.
Alle Regler und Fader sowie Superknob und Wheels arbeiten mit sehr hoher Auflösung, um eine stufenlose Veränderung der Sounds zu ermöglichen. Wie bei Montage erfolgt der Wechsel zwischen zwei Presets auch hier sofort und nahtlos, ohne dass eine Ladepause entsteht oder der vorherige Sound abgeschnitten wird. Das ist speziell für den Live-Einsatz ein echter Pluspunkt. Es gibt außerdem spezielle Tasten für die Part- und Szenen-Auswahl, mit denen acht Parts pro Performance gesteuert werden können.
Der Wave- und Flash-Speicher des MODX M hat sich im Vergleich zum MODX+ verdoppelt und beträgt damit 10,7 GB für die AMW2-Engine und 1,9 GB für den User-Flash.
Weiterhin wurde der VCM Rotary Speaker-Effekt zur Simulation eines Leslie-Kabinetts in die FX-Sektion übernommen.
Das geplante Expanded Softsynth Plug-in (ESP) wird auch für MODX M-Besitzer kostenlos verfügbar sein, allerdings erst ab Januar kommenden Jahres. Mit ESP können in jeder Studioumgebung ohne die Hardware, Performances erstellt, bearbeitet und gemischt werden.
MODX M unterstützt MIDI 2.0 via USB und ist auch ein Mehrkanal-Audiointerface mit vier Eingängen und 10 Ausgängen.
Mit einer speziellen DAW-Remote-Taste lässt sich MODX M als Hardware-Controller für DAWs wie Cubase, Logic, ProTools und live einsetzen, inkl. Steuerung von Mixer, Transport, Softsynth-Plug-ins etc.
Die Yamaha MODX M-Modelle sind in ca. einer Woche verfügbar.
um endlich mal die erste zu sein sage ich mal …
Bravo Yamaha, das klingt gut…😀
freundlichst netter lieber Gruß🙂
Das beste ist das bald verfügbare Plugin, worum ich die M Besitzer beneide. Ist schon eine gute Library, wie das Triton Plugin von Korg, nur mit mehr Synthese und Integration.
Was ist denn noch der Unterschied zur großen Serie? Sequenzer, Bedienung?
@Kazimoto Loopop erklärt alles:
https://youtu.be/BmrOYGboXaQ?si=TnWVZ2et-yVGwLvn
@Kazimoto Vielen Dank. Gutes Video
Wie es scheint hat sich das Warten definitiv gelohnt. Die ersehnte AN-X ist dabei und voraussichtlich ab Jänner 26 das ESP. Da bekommt man viel Montage M für relativ wenig Geld. Werde mir bei Gelegenheit das Teil mal näher anschauen. Mit dem „alten“ MODX 7 war ich immer zufrieden und bin vor allem sehr gespannt auf die neue Bedienführung. Wie es scheint hat sich bei den Tastaturen etwas geändert? Gut so, da war immer noch Luft nach oben. Ansonsten halt wieder über eine ordentliche Tastatur ansteuern.
@andymusic Die Tastatur war leider beim MODX immer das Problem.
Nicht, daß man damit nicht klarkommen kann, aber ich hatte immer ein „billig“ Gefühl
beim spielen, und schliesslich den MODX verkauft.
Sollte die Tastatur einen Tick besser sein, dann wirds evtl. ein MODX-M.
Beim Preis schätze ich mal für die 61Tastenversion anfang so 1.200,00 – rutscht dann etwas runter
schaun wir mal🙂
@Viertelnote Die Tastatur……, ging mir auch so. Irgendwie schmal und billig. Mag meine alte K4 mehr. Aber so ist es, Qualität kostet, Metallgehäuse, Snappy Oberfläche, Encoder, knackiger Bildschirm, Tastatur, mehr Polyphonie und Speicher, das hat dann der Montage M. Ob das ESP-Plugin tatsächlich kommt würde ich noch abwarten. Warum das nicht frei verkäuflich ist bleibt ein Geheimnis und fördert nur Cracks.
Es wäre interessant zu wissen wie Feature complete das MODX M ESP sein wird.
Das Montage M ESP hat immer noch nicht alle Features der Hardware dabei.