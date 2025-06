GS1 und CS-80 lassen grüßen

Für die Synthesizer-Workstation Yamaha Montage M und die dazu gehörenden Software-Version ESP (Expanded Softsynth Plug-in) wurde die Firmware OS 3.0 veröffentlicht. Damit wird zum einen die Integration zwischen Keyboard und Software verbessert. Zum anderen gibt es aber auch neue Funktionen, die von Yamahas Klassikern inspiriert wurden.

Yamaha Montage M & ESP OS 3.0

Drei neue Effekte bringen Vintage-Flair und speziellen Sound in die Workstation. Aus dem GS1, dem ersten FM-Synthesizer von Yamaha, wurden Ensemble und Tremolo entlehnt, um z.B. der FM-X Engine den authentischen GS-Klang zu verleihen. Es lässt sich natürlich auch mit DX7-typischen Sounds verbinden, sodass ganz eigene Kreationen entstehen.

Auch der Ringmodulator des CS-80 ist nun in Montage M vertreten. Der Effekt lässt sich dynamisch steuern und kann nicht nur in der AN-X-Sektion sondern auch auf AWM-Klänge angewendet werden.

Mit dem M/S EQ Compressor kann das Stereobild verbreitert und der Klang insgesamt verfeinert werden. Damit eignet sich dieses Element besonders für Soloinstrumente.

Weiterhin gibt es vier neue Clavinet-Sounds und passenden Performances, die mit unterschiedlichen Amp- und Whammy-FX versehen wurden.

Außerdem wurde mit verschiedenen Funktionen der Workflow und das User-Interface verbessert.

Die Software-Version der Workstation ESP unterstützt natürlich alle neuen Funktionen des OS 3.0. Darüber hinaus gibt es nun Temo-Sync mit der DAW sowie Emfang von Program Change und Sysex-Daten aus Cubase. Und folgende Funktionen wurden ergänzt: MIDI Learn, Smart Morph, Algorithm Search, Live Set Register, Song/Pattern Import, Hardware Settings Integration sowie eine Waveform-Darstellung.

Das OS 3.0 für Yamaha Montage M und ESP ist kostenlos und kann unter diesem Link ab sofort bei Yamaha heruntergeladen werden.

Ab hier die Meldung vom 10. Oktober 2023

Nun wurden die Keyboards Yamaha Montage M8x, M7 und M6 auch offiziell vorgestellt. Die wichtigsten Punkte waren bereits zuvor durchgesickert, aber nun gibt es alle Spezifikationen auch direkt vom Hersteller.

Yamaha Montage M6, M7, M8x Synthesizer-Workstation

Ein für viele Interessenten wichtiger Punkt ist die neue AN-X Engine. Damit gibt es nach langer Zeit (seit der EX-5) wieder einen virtuell-analogen Synthesizer in einer Yamaha-Workstation. AN-X ist 16-stimmig polyphon. Pro Stimme gibt es drei Oszillatoren (jeweils mit Sägezahn 1, Sägezahn 2, Dreieck, Rechteck und Sinus), für die die Funktionen PWM, Oszillator-Self-Sync, Ringmodulation, FM und Wave-Shaper zur Verfügung stehen. Außerdem ist ein Noise Generator vorhanden. Der Klang kann mit zwei Filtern bearbeitet werden, die über 10 unterschiedliche Typen verfügen. Zur Modulation sind Hüllkurven und LFOs vorhanden und die Amp-Sektion auch über einen Drive-Parameter verfügt. Weiterhin lässt sich die Alterung der virtuellen Bauteile über diverse Settings simulieren, um das Klangverhalten von Vintage-Synthesizern nachzuahmen. Die Engine kann in das Motion Control-System (Motions Sequenz, Super Knob etc.) integriert werden, um Sounds kreativ und intuitiv zu gestalten.

Während die FM-X Engine offenbar gleich geblieben ist, wurde die AWM2-Engine dahingehend verbessert, dass ein Part nun aus bis zu 128 Elementen bestehen kann, wodurch Übergänge innerhalb eines Klanges, insbesondere bei akustischen Instrumenten, unauffällig gestalten lassen. Stichwort: Deep Sampling.

Die maximale Polyphonie des Montage M liegt bei 400 Stimmen, die sich auf die drei Engines verteilen. Dabei können AWM2 (Preset und User) bis zu 128 Stimmen, ebenfalls FM-X bis zu 128 Stimmen und AN-X bis zu 16 Stimmen erzeugen.

Außerdem bietet die Workstation nun doppelt so viel Speicher als die Vorgängerversion, mit einer Erhöhung von 5,67 GB auf 9,97 GB beim ROM-Speicher und 1,75 GB auf 3,8 GB beim User-Flashspeicher. Damit einhergehend wurden viele neue Sounds und Instrumente ergänzt, während der komplette Soundvorrat der Vorgängerversion erhalten bleibt.

Wie zuvor bereits bekannt wurde, verfügt das 88-Tatsten-Modell Montage M8x über eine neue GEX-Klaviatur mit graduierter Hammermechanik mit dem Repetitionsverhalten eines Flügels, die zudem mit polyphonem Aftertouch ausgestattet ist.

Als neue Performance-Controller gibt es bei allen drei Modellen einen in fünf Abschnitte unterteilten Ribbon-Controller, inklusive einem Hold-Taster, einen neuen Keyboard-Hold-Taster für gehaltene Akkorde während der Editierung und einen Portamento-On/Off-Taster sowie einen extra Portamento-Time-Regler. Weiterhin gibt es dedizierte Taster für Tastatur-, Part- und Szenen-Steuerung, mit denen sich bis zu 16 Parts pro Performance steuern lassen.

Yamaha Montage M: E.S.P. – Expanded Softsynth Plug-in

Ein spannender Ausblick: Mit dem E.S.P.-System wird es mit Montage M schrittweise in Richtung Total-Integration in eine DAW gehen. Damit können Besitzer der Workstation die Performances auch unabhängig von der Hardware auf einem Rechner nutzen. E.S.P. soll ab Anfang 2024 verfügbar sein. Diese erste Version wird alle Montage M-Sounds enthalten, die zunächst nur mit grundlegenden Edit-Funktionen ausgestattet sind. Die Vollversion wird dann im ab Sommer 2024 folgen.

Auch bei der Bedienung gibt es Verbesserungen. Neu sind ein 512 × 64 Pixel großer LCD-Screen, sechs Enconder unter dem Touchscreen-Display sowie ein Page-Jump-Taster, mit dem sich die Anzeigen des LCD-Screens zur übersichtlicheren Bearbeitung auf den größeren 7“-TFT-Farbtouchscreen übertragen lässt.

Mit dem Navigations-Taster kann man sich schnell einen Überblick über eine komplette Performance verschaffen. Um zu einem Parameter zu springen und zu editieren, reicht die Berührung des entsprechenden grafischen Objekts auf dem TFT-Screen.

Ab hier die Meldung vom 7. Oktober 2023

Zur neuen Yamaha Montage M-Serie wurden über die Webseite „yamahamusicians.com“ die wichtigsten Eckpunkte veröffentlicht. Da bleibt kaum mehr Raum für Überraschungen bei der offiziellen Vorstellung in wenigen Tagen.

Yamaha Montage M8x, M7 & M6, Synthesizer Workstation

Wie zu erwarten war, wurden die neuen Modelle Sound-seitig deutlich aufgerüstet. Einerseits ist der gesamte 5,67 GB große Content der vorherigen Montage-Serie auch in den neuen Keyboards enthalten. Somit sollten sich bestehende Projekt auch mit der M-Serie problemlos weiterhin betreiben lassen. Der AWM2-Soundpool wurde jedoch auf 9,97 GB nahezu verdoppelt, so dass man sich wohl über eine Vielzahl an neuen Klängen und detaillierten (deep sampled) Instrumenten freuen darf.

Der Speicherplatz für User-Samples wurde mehr als verdoppelt und beträgt nun 3,8 GB.

Ein großes Fragezeichen war bisher, ob es eine neue Soundengine geben wird. Der schon länger umhergeisternde Begriff AN-X ist nun bestätigt worden. Dabei handelt es sich um einen 16-stimmigen VA-Synthesizer. Inwieweit er dem früheren AN-1x entspricht oder eine komplette Neuentwicklung ist, bleibt noch abzuwarten.

Weiterhin bleibt die bisherige FM-X Engine mit an Bord. Diese ist 128-stimmig polyphon. Die AWM2-Presetsektion und die Sektion für die Usersamples sind jeweils ebenfalls 128-stimmig polyphon. Insgesamt können maximal bis zu 400 Stimmen gespielt werden.

Der analoge Audioausgang wurde überarbeitet. Das Grundrauschen wurde reduziert und der Dynamikbereich, Übersprechen, Phasenabweichung und Verzerrungswerte wurden verbessert. Daraus soll ein klarerer Sound bei allen Lautstärkeverhältnissen resultieren, die unteren Mitten detaillierter sein und der Gesamtklang mehr Präsenz haben.

Das Topmodell M8x besitzt eine neue Tastatur mit der Bezeichnung GEX. Die 88er-Variante hat nicht nur ein Piano-ähnliches Anschlag- und Dynamikverhalten, sondern verfügt auch über polyphonen Aftertouch. Damit will man eine Brücke zu den Yamaha-Klassikern CS-80 und DX-1 schlagen.

Die Modell M6 und M7 mit 61 bzw. 76 Tasten sind mit der leicht gewichteten FSX-Tastatur (non-leaded fast spring key action) ausgestattet, die über monophonen Aftertouch verfügt.

Als neue Spielhilfe ist ein Ribbon-Controller mit fünf Segmenten vorhanden. Zusätzlich gibt es eine Hold-Taste, mit der sich zum Beispiel Akkorde halten lassen, während man den Klang editiert. Der bekannte Super Knob zur gleichzeitigen Steuerung mehrerer Parameter ist natürlich weiterhin vorhanden.

Laut einer früheren Mitteilung von Yamaha soll die Montage M-Serie im Lauf des Oktobers erhältlich sein. Die UVPs wurden ebenfalls schon bekannt gegeben:

Yamaha Montage M8x: 4.999,- US-Dollar

Yamaha Montage M7: 4.499,- US-Dollar

Yamaha Montage M6: 3.999,- US-Dollar

Ab hier die Meldung vom 19. September 2023

Yamaha Montage M8x, M7 und M6 sind die drei Modelle der neuen Workstation-Serie, die ab Oktober erscheinen sollen. Yamaha selbst teasert mit ein paar Sneak-Peak-Bildern, aber einen ordentlichen Foto-Leak gibt es natürlich auch schon.

Yamaha Montage M8x, M7 & M6, Workstation

Im Juli hatte Yamaha die Montage-Workstations abgekündigt und bereits da den Release-Termin für die neue Reihe bekannt gegeben. Nun wurden über die Website „Yamahasynth“ offizielle Bilder veröffentlicht, die jedoch nur ein paar Ausschnitte des Keyboards zeigen. Zu den Spezifikationen und neuen Features gibt es natürlich noch keine Angaben, aber man kann sich schon einen gewissen Eindruck verschaffen. Die Namen sind übrigens durch einen Screenshot einer Yamaha-App quasi bestätigt, wobei auffällt, dass nur die 88er-Version den Zusatz „x“ trägt.

Die auffälligste Neuerung ist das zweite Display, das über der Sektion mit den LED-Kranz-Encodern und Fadern liegt. Bislang gab es dort nur einen Aufdruck der Funktionen. Hier werden jetzt offenbar die jeweiligen Funktionen und Werte angezeigt, was wohl für mehr Übersichtlichkeit sorgen soll und auch die Möglichkeit eröffnet, dort mehrere unterschiedliche Parameter adressieren zu können.

Weiterhin wurden einige Bedienelemente verlagert. Die Scene-Tasten sind offenbar nun unterhalb des Super-Knobs gelandet. Die Cursor-Tasten für die zusätzliche Navigation im großen Display wurde als Ring um das Dial rechts neben dem Display angelegt und an ihrem vorherigen Platz sind nun die Transport-Tasten.

Neu sind die sechs Encoder direkt unter dem Touchscreen. Darunter befinden sich jeweils (RGB?)-LEDs, die möglicherweise die korrespondierenden Funktionen im Display farblich visualisieren. Dem Foto nach ist die Workstation jedenfalls sehr bunt beleuchtet.

Außerdem ist ein „DAW Remote“-Taster zu erkennen, der die Bedienoberfläche zur Fernsteuerung eines Software-Sequencers und von Plug-ins umfunktioniert.

Weiterhin sind unter dem Oberbegriff „Performance“ unter anderem Shift-Funktionen für Bypass und Overview der Effekte zu erkennen, wodurch das FX-Handling speziell im Live-Einsatz einfacher werden könnte.

Die daneben befindliche Sektion „Live-Set“ scheint auch völlig neu organisiert worden zu sein. Hier gibt es nur noch Tasten für Sound-Kategorien. Die Bereiche für die Motion Sequence und den Arpeggiator sind nicht mehr zu sehen. Wohin sie verlagert wurden, lässt sich auf den Fotos nicht erkennen.

Soweit die Erkenntnisse zu den neuen Workstations Yamaha Montage M8x, M7 und M6. Die Leistungsdaten und alle weiteren Informationen erfahren wir sicherlich in Kürze.