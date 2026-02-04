ANZEIGE
ANZEIGE

Yamaha Pacifica SC, E-Gitarren

Pacifica Update: Zwei neue Single-Cut-Modelle im T-Style

4. Februar 2026
Yamaha Pacifica SC

Yamaha Pacifica SC

Die neue Yamaha Pacifica SC Serie markiert den Einzug von Singlecut-Modellen in die beliebte Pacifica-Reihe. Erhältlich in den Ausführungen Professional und Standard Plus, bedienen die Gitarren unterschiedliche Ansprüche an Fertigung und Ausstattung.

Affiliate Links
Yamaha Pacifica SC Std+ 11SM Ash Pink
Yamaha Pacifica SC Std+ 11SM Ash Pink Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
969,00€ Thomann
Yamaha Pacifica SC Std+ 11SM BM
Yamaha Pacifica SC Std+ 11SM BM Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
969,00€ Thomann
Yamaha Pacifica SC Std+ 11SM PMG
Yamaha Pacifica SC Std+ 11SM PMG Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
969,00€ Thomann
Yamaha Pacifica SC Std+ 11S Ash Pink
Yamaha Pacifica SC Std+ 11S Ash Pink Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
969,00€ Thomann
Yamaha Pacifica SC Std+ 11S DB
Yamaha Pacifica SC Std+ 11S DB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
969,00€ Thomann
Yamaha Pacifica SC Std+ 11S SW
Yamaha Pacifica SC Std+ 11S SW Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
969,00€ Thomann
Pacifica SC Standard Plus

Pacifica SC Standard Plus

Die Yamaha Pacifica SC Standard Plus

Die Pacifica SC Standard Plus nutzt einen ergonomisch konturierten und gekammerten Erlekorpus. Der Ahornhals besitzt ein 12-Zoll-Griffbrett mit 22 Edelstahlbünden. Die S-H-Tonabnehmerkonfiguration nutzt die gemeinsam mit Rupert Neve Designs entwickelten Reflectone-Pickups. Geregelt werden die Pickups mit Master Volume und Master Tone, welcher wieder mit dem Push-Pull Focus Switch für Coil Splitting ausgestattet wurde.

ANZEIGE

Zur Ausstattung gehören zudem Gotoh-Locking-Tuner und eine Brücke mit kompensierten Messing-Saitenreitern. Die Gitarre ist mit Ahorn- oder Palisandergriffbrett und in fünf verschiedenen Farben erhältlich. Sie wird mit einem Gigbag geliefert.

Yamaha Pacifica SC Professional

Pacifica SC Professional

 

Yamaha Pacifica SC Professional

Die in Japan gefertigte Pacifica SC Professional baut auf diesen Specs auf, verfeinert sie jedoch in entscheidenden Details. Während der Korpus ebenfalls gekammert ist, durchläuft dieses Modell das I.R.A.-Treatment zur Optimierung des Einschwingverhaltens. Der Hals verfügt über ein custom-gefärbtes Satin-Finish und ein Griffbrett mit Compound-Radius (9,5″ bis 12″), was die Bespielbarkeit in hohen Lagen verbessert.

Auch hier sind die Reflectone-Bestückung und die hochwertige Gotoh-Hardware Standard. Die Professional-Modelle werden inklusive Hartschalenkoffer und Echtheitszertifikat ausgeliefert.

ANZEIGE

Auch die Professional ist mit Palisander- oder Ahorn-Griffbrett erhältlich, zudem stehen fünf verschiedene Finishes zur Auswahl.

Affiliate Links
Yamaha Pacifica SC P11SM BM
Yamaha Pacifica SC P11SM BM Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
2.199,00€ Thomann
Yamaha Pacifica SC P11S Shell White
Yamaha Pacifica SC P11S Shell White Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
2.199,00€ Thomann
Yamaha Pacifica SC P11S BMB
Yamaha Pacifica SC P11S BMB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
2.199,00€ Thomann
Yamaha Pacifica SC P11S Sunny Orange
Yamaha Pacifica SC P11S Sunny Orange Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
2.199,00€ Thomann
Yamaha Pacifica SC P11S Ash Pink
Yamaha Pacifica SC P11S Ash Pink Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
2.199,00€ Thomann
Yamaha Pacifica SC P11SM Ash Pink
Yamaha Pacifica SC P11SM Ash Pink Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
2.199,00€ Thomann

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Die Yamaha Pacifica SC kostet in der Standard Plus Variante 969,- Euro bei Thomann. Die Yamaha Pacifica SC Professional gibt es dagegen für 2199,- Euro zu kaufen. Die Gitarren sind sofort lieferbar.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Yamaha Pacifica SC Std+ 11SM Ash Pink
Yamaha Pacifica SC Std+ 11SM Ash Pink Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
969,00€ Thomann
Yamaha Pacifica SC Std+ 11SM BM
Yamaha Pacifica SC Std+ 11SM BM Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
969,00€ Thomann
Yamaha Pacifica SC Std+ 11SM PMG
Yamaha Pacifica SC Std+ 11SM PMG Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
969,00€ Thomann
Yamaha Pacifica SC Std+ 11S Ash Pink
Yamaha Pacifica SC Std+ 11S Ash Pink Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
969,00€ Thomann
Yamaha Pacifica SC Std+ 11S DB
Yamaha Pacifica SC Std+ 11S DB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
969,00€ Thomann
Yamaha Pacifica SC Std+ 11S SW
Yamaha Pacifica SC Std+ 11S SW Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
969,00€ Thomann
Yamaha Pacifica SC P11SM BM
Yamaha Pacifica SC P11SM BM Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
2.199,00€ Thomann
Yamaha Pacifica SC P11S Shell White
Yamaha Pacifica SC P11S Shell White Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
2.199,00€ Thomann
Yamaha Pacifica SC P11S BMB
Yamaha Pacifica SC P11S BMB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
2.199,00€ Thomann
Yamaha Pacifica SC P11S Sunny Orange
Yamaha Pacifica SC P11S Sunny Orange Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
2.199,00€ Thomann
Yamaha Pacifica SC P11S Ash Pink
Yamaha Pacifica SC P11S Ash Pink Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
2.199,00€ Thomann
Yamaha Pacifica SC P11SM Ash Pink
Yamaha Pacifica SC P11SM Ash Pink Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
2.199,00€ Thomann
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
NAMM 2026: Yamaha Revstar RS02CB Chris Buck, Signature Gitarre

NAMM 2026: Yamaha Revstar RS02CB Chris Buck, Signature Gitarre

28.01.2026 |1
Yamaha TAS3 C TransAcoustic, Akustikgitarre

Yamaha TAS3 C TransAcoustic, Akustikgitarre

18.11.2025 |0
Test: Yamaha Pacifica 612V II FM IDB, E-Gitarre

Test: Yamaha Pacifica 612V II FM IDB, E-Gitarre

18.02.2025 |12
Test: Yamaha Pacifica Standard Plus SHW RF, E-Gitarre

Test: Yamaha Pacifica Standard Plus SHW RF, E-Gitarre

16.04.2024 |12
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X