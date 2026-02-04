Yamaha Pacifica SC, E-Gitarren

Pacifica Update: Zwei neue Single-Cut-Modelle im T-Style

Die neue Yamaha Pacifica SC Serie markiert den Einzug von Singlecut-Modellen in die beliebte Pacifica-Reihe. Erhältlich in den Ausführungen Professional und Standard Plus, bedienen die Gitarren unterschiedliche Ansprüche an Fertigung und Ausstattung.

Die Yamaha Pacifica SC Standard Plus

Die Pacifica SC Standard Plus nutzt einen ergonomisch konturierten und gekammerten Erlekorpus. Der Ahornhals besitzt ein 12-Zoll-Griffbrett mit 22 Edelstahlbünden. Die S-H-Tonabnehmerkonfiguration nutzt die gemeinsam mit Rupert Neve Designs entwickelten Reflectone-Pickups. Geregelt werden die Pickups mit Master Volume und Master Tone, welcher wieder mit dem Push-Pull Focus Switch für Coil Splitting ausgestattet wurde.

Zur Ausstattung gehören zudem Gotoh-Locking-Tuner und eine Brücke mit kompensierten Messing-Saitenreitern. Die Gitarre ist mit Ahorn- oder Palisandergriffbrett und in fünf verschiedenen Farben erhältlich. Sie wird mit einem Gigbag geliefert.

Yamaha Pacifica SC Professional

Die in Japan gefertigte Pacifica SC Professional baut auf diesen Specs auf, verfeinert sie jedoch in entscheidenden Details. Während der Korpus ebenfalls gekammert ist, durchläuft dieses Modell das I.R.A.-Treatment zur Optimierung des Einschwingverhaltens. Der Hals verfügt über ein custom-gefärbtes Satin-Finish und ein Griffbrett mit Compound-Radius (9,5″ bis 12″), was die Bespielbarkeit in hohen Lagen verbessert.

Auch hier sind die Reflectone-Bestückung und die hochwertige Gotoh-Hardware Standard. Die Professional-Modelle werden inklusive Hartschalenkoffer und Echtheitszertifikat ausgeliefert.

Auch die Professional ist mit Palisander- oder Ahorn-Griffbrett erhältlich, zudem stehen fünf verschiedene Finishes zur Auswahl.

Preis und Verfügbarkeit

Die Yamaha Pacifica SC kostet in der Standard Plus Variante 969,- Euro bei Thomann. Die Yamaha Pacifica SC Professional gibt es dagegen für 2199,- Euro zu kaufen. Die Gitarren sind sofort lieferbar.