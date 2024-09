Yamaha PSR-SX920, PSR-SX720 Arranger Keyboards

Die Yamaha PSR-SX Reihe schließt zum Genos 2 auf

„I.AM.ARRANGER.“ steht auf dem großen Aufsteller am Hotel und auch auf der riesigen Leinwand im Yamaha Europe Headquarter in Rellingen bei Hamburg. Yamaha hat bekannte YouTuber, Influencer und die Presse zum großen Event eingeladen, bei dem die beiden neuen Arranger Keyboards Yamaha PSR-SX920 und Yamaha PSR-SX720 vorgestellt wurden. Mit diesen zwei neuen Arranger Keyboards schließt die Yamaha PSR-SX Reihe zum zuvor veröffentlichten Yamaha Genos 2 auf und erbt einige seiner spektakulären Sounds und Features.

Neuer Slogan, neue Produkte, mehr Features

So richtig wollte man bei Yamaha den neuen Slogan I.AM.ARRANGER. nicht mit Leben füllen. Stattdessen ist es dem Anwender der neuen Arranger Keyboards überlassen, genau das zu tun. Alles deutet jedoch daraufhin, dass Yamaha eine neue Ausrichtung seiner Arranger Keyboards wagt. Schon die Bezeichnung Arranger Workstation für die PSR-SX-Serie weist darauf hin, dass man die Entertainer-Ecke verlassen und das Anwendungsspektrum erweitern möchte.

ANZEIGE

Keine schlechte Idee, denn die beiden neuen Produkte haben es in sich. Wie schon beim Yamaha Genos 2 wurde das grundlegende Design der 900er und 700er PSR-SX Reihe beibehalten und auf dem ersten Blick sehen sich die Keyboards zum Verwechseln ähnlich. Die Änderungen liegen auch größtenteils unter der Haube der beiden Keyboards.

Yamaha PSR-SX920, PSR-SX720 Arranger Workstations

Tastatur

Beide Keyboards besitzen eine Tastatur mit 61 Tasten und Anschlagdynamik (Initial Touch). Per Touch Response (Normal, Soft1, Soft2, Hard1, Hard2) lässt sich die Anschlagdynamik noch dem eigenen Spiel anpassen.

Verdoppelte DSP-Leistung, Style Dynamic Control, mehr Sound

Gegenüber den Vorgängern hat man die DSP-Leistung der Yamaha PSR-SX Reihe verdoppelt. Mehr Style-Insertion Effekte stehen ebenso zur Verfügung wie die vom Genos 2 bekannte Style Dynamics Control, durch die sich die Dynamik eines Styles über das eigene Spiel anpassen lässt.

Eine verbesserte Benutzeroberfläche, Spielhilfen wie der Joystick, zwei Drehregler und 8 Funktionstasten, Tasten zum Beeinflussen der Artikulation und mehr sind weitere Merkmale der beiden neuen Arranger Workstations.

Und auch hinsichtlich der Sounds wurde nicht gespart, denn als Topmodell der SX-Serie bekommt das Yamaha PSR-SX920 die Super Articulation 2 Technologie (S.Art2), mit der sich Sounds mit sehr echt klingenden Artikulationen noch ausdrucksstärker spielen lassen. Zusätzlich bieten das Yamaha PSR-SX920 und das PSX-SX720 Super Articulation+ und Super Articulation Voices. Das ebenfalls neue Crossfade Portamento sorgt für fließende Tonhöhenübergänge.

Der Chord Looper ermöglicht das Aufnehmen einer Akkordfolge, um zum Beispiel über diese improvisieren zu können. Mit den 8 Assignable Funktionstasten und 6 Home-Screen-Shortcuts lässt sich das Keyboard schnell bedienen. Die zwei Live Control-Regler für Filter oder Style Dynamics Control werten die Performance weiter auf.

Die Klangerzeugung arbeitet wie von Yamaha gewohnt mit AWM Stereo Sampling und das Yamaha PSR-SX920 zusätzlich mit der vom Genos 2 bekannten AEM-Technologie (Articulation Element Modeling) für die Simulation des Ausdrucks akustischer Instrumente in Abhängigkeit vom Spiel. Die FM-Klangerzeugung des Genos 2 fehlt beiden Modellen leider.

Neue Voices und Styles

Fast 1600 Voices (1587 Voices + 63 Drum/SFX Kits) laden am Yamaha PSR-SX920 zum Spielen ein. Beim Yamaha PSR-SX720 sind es immerhin fast 1400 Voices (1377 + 56 Drum/SFX Kits). Die Voices gestalten sich als eine „Best of Genos“-Auswahl. Enthalten ist das CFX Concert Grand Piano vom Genos 2. Zwar kann das PSR-SX920 nicht mit 106 S.Art2 Voices aufwarten, doch immerhin sind die 12 wichtigsten S.Art2 Voices enthalten. Der neu gestaltete Voice Editor ermöglicht das Anpassen der Voices und Erstellen von User Voices. Eine Kompatibilität zu XG, GM und GM2 für das MIDI-File Playback ist gegeben.

ANZEIGE

Auch die Anzahl der Styles ist mit 575 Styles (PSR-SX920) beziehungsweise 450 Styles (PSR-SX720) geringer als beim Genos 2 (800 Styles). Dennoch ist die Auswahl der Styles beachtlich und weitere Styles lassen sich als User Styles laden. Außerdem sind die beliebten Free Play Styles enthalten. Audio Styles lassen sich beim PSR-SX920 ebenfalls in den internen Speicher laden.

Als Expansion Voice Memory stehen dem PSR-SX920 2 Gigabyte und dem PSR-SX720 1 Gigabyte Speicher zur Verfügung. Der interne Speicher beträgt 4 GB beim PSR-SX920 und 1 GB beim PSR-SX720.

Smart Chord

Smart Chord definiert die Art, Akkorde mit nur einem Finger zu spielen, neu. Dazu wird nach Eingabe der Tonart jedem Ton der Skala ein Akkord zugewiesen. In Abhängigkeit vom eingestellten Musikstil wird dann jeweils ein zur Stufe der Tonleiter passender Akkord erzeugt.

Playlist

Mit der Playlist lassen sich die Registration Memory-Bänke als Playlists ablegen. Mit einer Sortier- und Suchfunktion werden hier abgelegte Einträge schnell gefunden.

Mikrofonanschluss

Über einen Mikrofonanschluss lässt sich das Mikrofonsignal mit den Effekten der beiden neuen Arranger Workstations belegen. Das Yamaha PSR-SX920 ist außerdem mit Vocal Harmony und Synth Vocoder Effekten ausgestattet, um mehrstimmigen Gesang oder Vocoder-Effekte zu erzeugen.

Bluetooth, USB und HDMI Out

Das Yamaha PSR-SX920 ist darüber hinaus mit Bluetooth 5 ausgestattet. Ein HDMI Out soll sich über einen USB Display-Adapter verwirklichen lassen. Über Adapter sind auch USB Wireless LAN und Wireless MIDI möglich. Es stehen außerdem USB to Device und USB To Host Anschlüsse an beiden neuen Arranger Keyboards zur Verfügung.

Yamaha Expansion Manager

Natürlich ist auch die neue SX-Serie kompatibel zum Yamaha Expansion Manager, mit dem sich nicht nur die Inhalte aus verschiedenen Expansion Packs mischen lassen, sondern auch eigene Samples auf das Instrument laden (WAV, AIF, SF2) und Voices erstellen lassen. Auch eigene Drum Kits lassen sich erstellen.

Erster Eindruck: Yamaha PSR-SX920

An zwei Tagen konnte ich mich in Rellingen von den Möglichkeiten der beiden neuen Arranger Workstations überzeugen. Nach einer langen und ausgiebigen Vorführung des Yamaha PSR-SX920 durch die beiden Präsentatoren aus Großbritannien und Dänemark gab es auch die Möglichkeit, selbst Hand an das Instrument anzulegen. Außerdem durfte ich sofort ein Yamaha PSR-SX920 Arranger Keyboard ins Auto laden, das in Kürze von meinem Kollegen Felix Thoma auf Herz und Nieren getestet wird.

Konkurrenz für den Genos 2?

Die brennende Frage, die sich viele stellen werden, ist, ob das Yamaha PSR-SX920 Arranger Keybaord eine Konkurrenz oder gar ein Ersatz für das Flaggschiff Yamaha Genos 2 sein könnte. Die Antwort darf ich schon vorweg nehmen: Nein, ist es nicht! Der Yamaha Genos 2 ist und bleibt das Topmodell der Reihe und bietet nicht nur deutlich mehr Sounds und Styles, sondern auch mit den 11 Revo Drums, den 11 Ambient Drums, mehr MegaVoices und 95 Ensemble Voices einen Mehrwert. Einen deutlichen Mehrwert finden zudem die Fans der FM-Synthese, die nur der Genos 2 beherrscht, die SX-Serie aber nicht.

Auch bei den Effekten hat der Genos 2 immer noch die Nase vorn. Weitere unterschiede zeigen sich beim Display, der Anzahl der Controller, der Tastatur (76 Tasten mit Aftertouch) und der Speichergröße. Einzelausgänge, ein direkter HDMI-Ausgang und mehr sind ebenfalls dem Yamaha Genos 2 vorbehalten.

Für wen ist das Yamaha PSR-SX920 gedacht?

Das Yamaha PSR-SX920 definiert die bisherige obere Mittelklasse neu. Es nimmt seine Position direkt unterhalb des Yamaha Genos 2 ein und füllt sie perfekt aus. Der doch beträchtliche Preisunterschied zum Genos 2 macht das PSR-SX920 für fortgeschrittene Keyboarder und Entertainer interessant, die die Größe und das Gewicht des Genos 2 scheuen, aber dennoch ein solides Instrument für das Spiel auf der Bühne suchen.

Auch Keyboarder, die das Instrument in der Band und solistisch spielen möchten, dürften mit dem Yamaha PSR-SX920 Arranger Keyboard viel Freude haben, insbesondere dann, wenn man es mit einem zweiten Keyboard kombiniert. Eine oft gesehen Kombination war früher die aus einem Nord Stage oder Nord Electro mit dem Yamaha Tyros 4 oder Tyros 5. Mit dem Yamaha Genos und Genos 2 hat sich das aufgrund des Gehäuses geändert, da er sich nicht mehr so gut auf der zweiten Ebene positionieren lässt. Hier könnte das Yamaha PSR-SX920 Arranger Keyboard wieder die Rolle des Tyros einnehmen.

Auch ambitionierte Home Keyboarder werden das Yamaha PSR-SX920 und seine Möglichkeiten lieben. Die expressiven neuen Natur-Sounds machen das Spiel damit zu einem Vergnügen. Natürlich schmerzt es etwas, dass die Revo Drums nicht enthalten sind und in der Tat klingen die Drums zwar gut, aber eben nicht so herausragend gut wie die Revo Drums des Genos 2. Aber der Abstand zwischen der SX-Serie und dem Genos 2 ist nun deutlich geringer als zuvor. Ich persönlich würde daher das Yamaha PSR-SX920 dem Kauf eines gebrauchten Yamaha Genos der ersten Generation vorziehen.

Sofort erhältlich

Beide Arranger Workstations sind laut Yamaha ab sofort erhältlich. Die Preise für die Arranger Keyboards sind noch in US Dollar angegeben. Der Preis dürfte sich ziemlich bald auf den Preis der Vorgänger PSR-SX900 und PSR-SX700 einpegeln. Das Yamaha PSR-SX920 soll $2299 kosten und das Yamaha PSR-SX720 $1599.