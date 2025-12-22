Transportables PA-System

Yamaha stellt mit dem STAGEPAS 100 BTR mkII die zweite Generation seiner kompakten und transportablen PA-Systems vor. Das Yamaha STAGEPAS100 soll laut Hersteller noch mehr Flexibilität bieten, unterstützt hybride Audioanwendungen und soll eine gute Balance zwischen Klang, Leistung und Mobilität darstellen.

Yamaha STAGEPAS 100 BTR mk2

Die beliebte STAGEPAS-Serie von Yamaha bekommt mit dem Modell STAGEPAS 100 BTR mk2 eine Erweiterung. Das kompakte Design ist in zwei Versionen erhältlich und liefert einen laut Entwickler einen kraftvollen Klang, der auf denselben Technologien basiert, die auch in den professionellen High-End-Audioprodukten von Yamaha zum Einsatz kommen.

ANZEIGE

Das neue Yamaha STAGEPAS 100 BTR mkII ergänzt das netzbetriebene Modell STAGEPAS 100 um einen integrierten Lithium-Ionen-Akku und Audio-I/O-Funktionalität über USB-C und Bluetooth. So kann Audio von einem Computer oder Smartphone empfangen und gesendet und für hybride Anwendungen wie das Streamen von Live-Auftritten oder Online-Seminaren über mobile Geräte genutzt werden.

Beide STAGEPAS 100-Versionen bieten drei Mono-Mikrofon-/Line-Eingänge, einen Stereo-Line-Eingang und einen XLR-Ausgang. Ein koaxialer Kompressionstreiber, ein Class-D-Verstärker, ein Master-Zweiband-EQ und Yamahas FIR-X-Filter sorgen für den passenden Sound.

ANZEIGE

Das Gerät ist leicht und macht einen robusten Eindruck. Die Abstrahlung kann dank verstellbarem Griff/Fuß sowohl vertikal als auch horizontal angepasst werden, auch die Montage an einem Stativ ist möglich. Mit der USB-Schnellladefunktion von 60–100 W und einer Akkulaufzeit von bis zu sechs Stunden lässt sich das mobile PA-System Yamaha STAGEPAS 100 BTR mk2 flexibel einsetzen.

Das Yamaha STAGEPAS 100 BTR mkII ist ab Januar 2026 im Handel erhältlich, die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 451,- Euro. Weitere Informationen findet ihr hier.