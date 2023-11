Yamaha stellt neues Live Entertainer Keyboard vor

Welches Keyboard stellt Yamaha vor?

Die Firma Yamaha teasert aktuell ein neues Keyboard an. Nächste Woche Mittwoch, am 15. November 2023, soll es offiziell vorgestellt werden. Um was es genau geht, wird natürlich noch nicht verraten, aber schaut man sich die bisher veröffentlichten Videos an, deutet alles auf ein neues Entertainer Keyboard hin. Dazu wird die Produktneuheit mit der Zahl 2 überschrieben, was darauf hindeutet, dass es sich vermutlich um einen Nachfolger eines bestehenden Produkts handeln könnte.

Mit Hilfe der folgenden Videos könnt ihr euch selbst einen Eindruck machen:

In den Videos zu erkennen sind diverse Bedienelemente, darunter auch eine Sektion, die mit „Multi Pad Control“ beschriftet ist. Weitere Hinweise gibt es aktuell noch nicht zu sehen.

Aktuell bleibt uns nur abzuwarten, bis Yamaha (vermutlich) noch weitere Videos mit weiteren Details veröffentlichen wird. Spätestens am 15.11.23 wissen wir dann mehr.

Einen Tag später steigt beim Musikhaus Thomann in Treppendorf dann ein großes Live-Event, bei dem das Keyboard präsentiert wird. Los geht es um 19 Uhr. Weitere Informationen und wie ihr euch anmelden könnt, erfahrt ihr hier. Wer nicht live dabei sein kann, bekommt die Möglichkeit, das Event live über Facebook zu streamen. Den Link dazu findet ihr weiter unten.