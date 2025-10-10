Yamaha UR-MK3 & URX-C, Audio-Interfaces

Übernahme der Steinberg-Produktlinie

Die Yamaha UR-MK3 und URX-C-Serien sind keine neuen Produkte, sondern ein Rebranding der bisher von Steinberg vertriebenen Produktlinien. Aufgrund einer Umstrukturierung übernimmt Yamaha in Zukunft die weitere Entwicklung und den Vertrieb der Hardware-Produkte, während Steinberg sich zukünftig ausschließlich auf Software konzentrieren wird.

Yamaha UR-MK3 Audio-Interfaces

Die Modelle UR12MK3 und UR22MK3 sind reine Audio-Interfaces mit 24-Bit / 192 kHz und einfacher Ausstattung. Sie besitzen Kombo-Mic/Line-Eingänge und einen Hi-Z-Eingang für Gitarre oder Bass, 48V-Phantomspeisung, Line-Ausgänge und zwei USB-C-Ports. UR12MK3 ist eingangsseitig einkanalig, UR22MK3 arbeitet am Eingang in Stereo. Die Interfaces sind in Weiß und Schwarz erhältlich.

Yamaha URX-C Audio/MIDI-Interfaces

Die Modelle URX22C und URX44C haben zusätzlich zu den Audioeingängen mit 32-Bit / 192 kHz auch MIDI-I/O. Sie besitzen ebenfalls Kombo-Mic/Line-Eingänge (mit Class-A D-PRE Mikrofon-Vorverstärker) und einen Hi-Z-Eingang für Gitarre oder Bass, 48V-Phantomspeisung, Line-Ausgänge und zwei USB-C-Ports. Weiterhin gibt es einen Monitor-Mix-Regler und Mono-Schatung. Außerdem bieten sie latenzfreies DSP-gestütztes Monitoring mit REV-X Hall, Channel Strip und Guitar Amp Classics, die auch als VST 3, AAX und AU Plug-ins enthalten sind. Das Modell URX44-C verfügt über vier Audio-Eingänge.

Die Interfaces sind in Kürze verfügbar.