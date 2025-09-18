Neue Sounds, Features & Live-Sets

Fünf Jahre nach Markteinführung der Stagepianos Yamaha YC61, YC73 und YC88 erfahren die Modelle der YC-Serie ein OS-Update auf Version 2.0. Im Rahmen dieses kostenlosen Updates, das man ab sofort von Yamahas Website herunterladen kann, gibt es frische Sounds, einen neuen „alten“ Chorus-Effekt sowie praktische Funktionen, die sich gerade bei Live-Auftritten als äußerst nützlich erweisen.

Yamaha YC61, YC73, YC88, Stagepianos

Speziell für Live-Keyboarder konzipiert, liefert Yamahas YC-Serie direkten Zugriff auf viele Bühnen-Sounds. Das Herzstück ist eine auf Yamahas Virtual Circuitry Modeling (VCM) basierende Orgel-Engine mit physischen Zugriegeln. Der Orgel stehen eine AWM2-Engine sowie eine FM-Engine für authentische akustische Pianos sowie E-Pianos und Synth-Sounds zur Seite.

Eine Vielzahl an Schaltern, Tastern und Drehreglern sorgt für einen möglichst großen Direkzugriff auf die entscheidenden Parameter der Klangerzeugungen. Mit insgesamt drei Modellen – YC61, YC73 und YC88 – bietet Yamaha dazu auch alle gängigen Tastaturumfänge für seine E-Pianos an.

Das OS-Update auf Version 2.0 erweitert die Yamaha YC-Serie nun um neue Klänge, Live-Sets und weitere nützliche Funktionen. So gibt es mit CFX2 einen neuen A-Piano- und mit den GS1 FM Voices neue FM-Sounds. Passend dazu spendiert Yamaha mit dem Yamaha GS1 einen neuen Chorus-Effekt:

Mit dem legendären GS1 hat Yamaha im Jahre 1981 einen 8-Operator-FM-Klangerzeuger erschaffen, der die Marktreife von FM bewies, bevor es zwei Jahre später mit dem DX7 die Synthesizer-Welt auf den Kopf stellte. Mit OS v2.0 halten nun acht Sounds in die YC-Serie Einzug, die die klassischen Klänge des GS1 nachbilden.

Neben den neuen Sounds und dem Chorus-Effekt stattet Yamaha seine YC-Serie mit mehr Live-Sets aus, so dass Yamaha YC61, 73 und 88 ab sofort über die doppelte Anzahl von Live-Set-Pages (von 20 auf 40) sowie 24 neue Live-Sets (auf den Pages 1-3) verfügt. Jedes Live-Set enthält ein spielfertiges Setup der Parts inklusive ihrer Oktavlagen, Effekte und Pedalzuweisungen.

Auch neue Funktionen sind ab sofort an Bord:

Section SW Mode: Gehaltene Noten klingen nach dem Ausschalten ihrer Section natürlich aus, bis ihre Tasten losgelassen werden

USB-Host-Funktionalität: ermöglicht, ein weiteres Keyboard über USB anzuschließen und damit die YC Sound Engines zu steuern

Weitere Informationen zum Update 2.0 für Yamaha YC61, 73 und 88 findet ihr hier. Das Update steht ab sofort kostenlos zum Download bereit.