Neues Großmembran-Kondensatormikrofon von Yamaha

Eine gute Alternative zum Røde NT1-A?

Das Yamaha YCM705 ist allerdings doppelt so teuer. Ein Vergleich wäre hier interessant – ist es auch doppelt so gut? Erschrocken war ich zunächst über die weiße Farbe, aber immerhin wurde mitgedacht und es wird auch in Schwarz angeboten. Ein weißes Mikrofon würde so gar nicht zu meinem Equipment passen, das eher in Schwarz- und Holztönen gehalten ist. Optisch wirkt das NT1-A meiner Meinung nach etwas studiomäßiger bzw. professioneller. Das Yamaha ist dagegen sehr modern anmutend. Der schlichte Ständer und die ebenso schlichte Spinne hat aber was von … dezenter Schlichtheit.