Chiptune it up!

YMCK Magical FDS – Famicom Disk System für die DAW

YMCK Magical FDS Plug ist ein kostenloses Synth-Plug-in (AU/VST3, Mac & Windows), das den Soundchip des Famicom Disk System (FDS) originalgetreu emuliert – entwickelt von Yokemura (YMCK), lizenziert unter GPLv3.

YMCKs (Takeshi Yokemura) Musik enthielt über die Jahre immer wieder FDS-ähnliche Sounds – aber es waren stets nur Annäherungen mit normalen Synthesizern. Schon lange wollte er ein Plug-In schreiben, das sich genau an die Spezifikationen des FDS-Audio-Chips 2C33 hielt um den Klang möglichst Originalgetreu zu erzeugen.

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Der Grund fürs Aufschieben: Die FDS-Spezifikation ist ausgesprochen komplex, ihre Umsetzung in Code erfordert viel Geduld. Erst als KI-Tools wirklich nützlich wurden, hatte er genug Unterstützung, um das Projekt anzugehen.

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Die schwierigste Entscheidung war, wo er der Hardware treu bleibt und wo er abweicht. Das Ergebnis: Die lineare Hüllkurve wurde durch ADSR ersetzt, Polyphonie kam hinzu — alles andere bleibt hardwaregetreu.