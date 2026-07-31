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YMCK Magical FDS, Freeware Plug-In nach Famicom Disk System

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Chiptune it up!

31. Juli 2026

YMCK Magical FDS - 2259x1337

YMCK Magical FDS – Famicom Disk System für die DAW

YMCK Magical FDS Plug ist ein kostenloses Synth-Plug-in (AU/VST3, Mac & Windows), das den Soundchip des Famicom Disk System (FDS) originalgetreu emuliert – entwickelt von Yokemura (YMCK), lizenziert unter GPLv3.

YMCKs (Takeshi Yokemura) Musik enthielt über die Jahre immer wieder FDS-ähnliche Sounds – aber es waren stets nur Annäherungen mit normalen Synthesizern. Schon lange wollte er ein Plug-In schreiben, das sich genau an die Spezifikationen des FDS-Audio-Chips 2C33 hielt um den Klang möglichst Originalgetreu zu erzeugen.

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Der Grund fürs Aufschieben: Die FDS-Spezifikation ist ausgesprochen komplex, ihre Umsetzung in Code erfordert viel Geduld. Erst als KI-Tools wirklich nützlich wurden, hatte er genug Unterstützung, um das Projekt anzugehen.

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Die schwierigste Entscheidung war, wo er der Hardware treu bleibt und wo er abweicht. Das Ergebnis: Die lineare Hüllkurve wurde durch ADSR ersetzt, Polyphonie kam hinzu — alles andere bleibt hardwaregetreu.

YMCK Magical FDS GUI

Magical FDS GUI

  • Zwei getrennte Signalwege: Carrier (hörbares Wellenform-Wavetable, 64 Samples / 6-bit) und Modulator (32-stufige Opcode-Sequenz, beeinflusst die Lesegeschwindigkeit des Carriers)
  • Carrier-Wellenform wahlweise per additiver Synthese (Drawbar-Stil, 8 Oberton-Slider), Preset-Wellenformen, Pulsbreite oder Freihand-Zeichnung
  • Modulator mit 6 Voreinstellungen (Dreieck, Sägezahn, Sinus, Square, Ramp Up/Down) plus Custom-Modus via Textfeld
  • Modulationsrate in drei Modi: LFO, FM oder aus
  • ADSR-Hüllkurve für Carrier und Modulator getrennt
  • Hardwarenaher ~2-kHz-Tiefpassfilter (ein-/ausschaltbar)
  • Polyphonie bis 32 Stimmen, Velocity- und Pitchbend-Unterstützung
  • 7 Farbthemen, Preset-Speicherung als XML-Datei
  • Mit diesem Plug-in erstellte Musik darf frei und auch kommerziell verwendet werden; Weiterverkauf des Plug-ins selbst ist untersagt

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  • Donationware

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t.goldschmitz RED

Aktuelle Album-Veröffentlichung auf Basswerk Records:
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https://orcd.co/28yarvg
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Der erste Track enstand im C64, danach zog es ihn zur Gitarre und bald zu Synths und elektronischer Musik. Es folgten Drum and Bass Veröffentlichungen als Basztart/Syncope auf Basswerk, Pathfinder, Wicked Wax und Case Invaders.
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Verfallen ist er auch der Improvisation mit der Band Jimi ...

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