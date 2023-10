Yuer Übungsamps mit Akkubetrieb

Das Angebot an portablen Übungsverstärkern wird immer umfangreicher. Kein Wunder, denn dank Smartphone-Anbindung mausern sich die Zwerge immer mehr zu seriösen Sparringspartnern. Die Firma Yuer, bislang eher bekannt für ihre günstigen Effektpedale, bietet nun auch solche Zwerge an. Und zwar die Yuer Portable Amps für Gitarre und Bass.

Yuer Portable Amps für Gitarre und Bass

Yuer BA-10E Portable Amp BT Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 34,00 € bei

Die Yuer Portable Amps sind gerade einmal so groß wie mein iPhone. Mit Maßen von 152 x 99 x 73 mm und einem Kampfgewicht von 590 g passen die Übungsamps sogar mit ins Gigbag. Angetrieben werden sie von einem integrierten Akku, der per mitgeliefertem USB-A auf USB-C-Kabel aufgeladen wird und bis zu 6 Stunden durchhalten soll.

Bass und Gitarrenamp sind identisch aufgebaut, unterscheiden sich aber in der Farbe des Frontgitters. Beide verfügen über zwei wählbare Soundmodi, clean oder Overdrive. Mittels eines Gain- und eines Tone-Reglers sind Eingriffe in den Sound möglich. Die 10 Watt Ausgangsleistung kommen über je zwei 1,75″ Lautsprecher an des Nutzers Ohren.

Via Bluetooth 5.1 oder mittels eines Aux-Kabels lassen sich Audiofiles eines externen Gerätes abspielen, die Lautstärke dieser Quelle kann separat geregelt werden. Ein Kopfhörer kann selbstverständlich auch angeschlossen werden, die beiden Buchsen für Aux und Headphone befinden sich auf der Rückseite, neben dem USB-Anschluss.

Effekte wie einen Hall oder einen Chorus sucht man vergeblich, aber das konnte ich schon beim legendären Marshall MS-2 verschmerzen, der übrigens noch immer und nun bereits seit locker 25 Jahren auf meinem Schreibtisch steht und sich ideal eignet, die Qualität etwaiger Lötarbeiten an der Gitarre zu überprüfen.

In den Produktvideos klingen sowohl Gitarren- als auch Bassamp recht amtlich, wobei ich bei 10 Watt Bassverstärkung und 1,75″ Lautsprechern schon ein bisschen Bauchschmerzen bekomme, denn gerade Bässe benötigen ja nun mal deutlich mehr Wumms, um sich Gehör zu verschaffen. Aber gut, vielleicht meldet sich ja mal der eine oder andere User nach einem persönlichen Test und lässt uns das Ergebnis wissen.

Lieferbar sind die Yuer Portable Amps ab Anfang Dezember, damit kommen die Übungszwerge auch als Weihnachtsgeschenke in Betracht. Bei einem Verkaufspreis von 34,00 € ist dann sogar noch etwas Budget für ein adäquates Weihnachtsessen übrig und so mancher Whisky, der über die Feiertage geschlachtet wird, kostet ein Vielfaches der kleinen Yuer Portable Amps.