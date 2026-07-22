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Zaor kündigt Preiserhöhung zum 1. August an

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Studiomöbel werden teurer

22. Juli 2026

Zaor kündigt Preiserhöhung an

Der im rumänischen Sălard ansässige Studiomöbel-Produzent Zaor hat heute in einer Mail an seine  Kunden angekündigt, zum 1. August seine Preise zu erhöhen. Man habe das so lange wie möglich hinausgezögert, doch würden gestiegene Material- und Produktionskosten diese Anpassung jetzt doch notwendig machen.

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Zaor Maestro Solo 12 All Black Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.499,00€ Thomann

Zeit im Juli noch nutzen

Die Preiserhöhung betrifft das gesamt Zaor-Sortiment, also ​​Studiotische, Racks und Lautsprecherständer. Die aktuellen Preise gelten noch bis zum 31. Juli. Bestellungen, die vor dem 1. August eingehen, werden zu den heutigen Preisen bearbeitet – das gilt für Tische, Racks, Ständer und Sonderanfertigungen gleichermaßen. Die neuen Preise treten dann automatisch ab dem 1. August in Kraft. Wie hoch die Preiserhöhung ausfallen wird, ist bisher nicht bekannt. Wer also für dieses Jahr eine Anschaffung geplant hat, sollte das eventuell auf den Rest-Juli vorziehen.

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Das ist Zaor

Zaor war 2012 vom italienischen Klavierbauer Michele Zullo, dem Luxemburger Gilles Bartholmé und dem Deutschen Klaus Gehlhaar mit dem Ziel gegründet worden, die Lücke zwischen reiner Funktionalität und anspruchsvollem, wohnlichem Design zu schließen. Zum Produktportfolio gehören unter anderem Produzententische und  Workstation-Desks, Racks und Zubehör sowie Studiomonitor-Stative. Neben Serienanfertigungen bietet Zaor auch maßgeschneiderte Studiomöbel für professionelle Tonstudios und Broadcast-Anstalten an, die beispielsweise im Abbey Road Institute oder im Berklee College of Music genutzt werden.

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m.steinwachs RED

In jungen Jahren noch Keyboarder in diversen Bands von Punk bis Funk, schwenkte ich Anfang der 1990er Jahre auf die Komposition und Produktion von Musik/FX für Videogames um (das war lukrativer) und war dabei zwischen 1990 und 2008 an über 50 Games beteiligt (Thalion, Psygnosis, Blue Byte u.a. - https://www.gamecheck.guru/musik). Augenblicklich arbeite ich in meinem Studio an einem Remake meiner alten Thalion-Tracks (https://soundcloud.com/audiotexturat/sets/work-in-progress). Nebenher damals ...

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