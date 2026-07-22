Studiomöbel werden teurer

Der im rumänischen Sălard ansässige Studiomöbel-Produzent Zaor hat heute in einer Mail an seine Kunden angekündigt, zum 1. August seine Preise zu erhöhen. Man habe das so lange wie möglich hinausgezögert, doch würden gestiegene Material- und Produktionskosten diese Anpassung jetzt doch notwendig machen.

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Zeit im Juli noch nutzen

Die Preiserhöhung betrifft das gesamt Zaor-Sortiment, also ​​Studiotische, Racks und Lautsprecherständer. Die aktuellen Preise gelten noch bis zum 31. Juli. Bestellungen, die vor dem 1. August eingehen, werden zu den heutigen Preisen bearbeitet – das gilt für Tische, Racks, Ständer und Sonderanfertigungen gleichermaßen. Die neuen Preise treten dann automatisch ab dem 1. August in Kraft. Wie hoch die Preiserhöhung ausfallen wird, ist bisher nicht bekannt. Wer also für dieses Jahr eine Anschaffung geplant hat, sollte das eventuell auf den Rest-Juli vorziehen.

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Das ist Zaor

Zaor war 2012 vom italienischen Klavierbauer Michele Zullo, dem Luxemburger Gilles Bartholmé und dem Deutschen Klaus Gehlhaar mit dem Ziel gegründet worden, die Lücke zwischen reiner Funktionalität und anspruchsvollem, wohnlichem Design zu schließen. Zum Produktportfolio gehören unter anderem Produzententische und Workstation-Desks, Racks und Zubehör sowie Studiomonitor-Stative. Neben Serienanfertigungen bietet Zaor auch maßgeschneiderte Studiomöbel für professionelle Tonstudios und Broadcast-Anstalten an, die beispielsweise im Abbey Road Institute oder im Berklee College of Music genutzt werden.