Zeigt Akai in Kürze MPC XL, MPC One MK2 & MPC Live Mini?

Erneut Informationen geleakt

Bereits im Januar kam das begründete Gerüchte auf, dass noch dieses Jahr eine Akai MPC XL vorgestellt werden soll. (siehe unten)

Doch möglicherweise ist das noch nicht alles, was Akai in petto hat. Die Quelle ist wiederum eine Hacker-Community, die über github Informationen austauscht. Die Argumentation ist in sich durchaus schlüssig, allerdings nicht das, was man als uneingeschränkt vertrauenswürdig bezeichnen sollte.

ANZEIGE

Über das Update der MPC-Firmware wurde in der Kompatibilitätsliste ein neuer Code entdeckt. Während „avca“ das Modell MPC One repräsentiert, erscheint dort auch „avca2“. Zur Validierung konnte das Kürzel auch auf der Website der amerikanischen Prüfbehörde FCC gefunden werden. Dort fand man ebenfalls eine Skizze der Geräteunterseite, die mit der bisherigen MPC One identisch ist. Sollte sich dies alles als richtig herausstellen, dürfte die One MK2 (oder vielleicht One+) hauptsächlich mit einem aktualisierten und leistungsstärkeren Innenleben aufwarten. Einem weiteren Dokument zufolge ist das Modell mit Wifi und Bluetooth (BTE) ausgetstattet.

Fotos und Manual, wie es sie bei früheren MPC-Leaks regelmäßig gab, sind allerdings noch nicht aufgetaucht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

Die noch größere Überraschung ist wohl die (angebliche) MPC Live Mini. Hier gibt der Kommentator des Video „Pad Pusher“ nur mündliche Informationen wieder, die er nach eigener Auskunft von Akai selbst und 3-Party-Entwicklern haben will. Demzufolge soll das Modell sehr klein sein, nicht mit der üblichen MPC-Software arbeiten und in einer schwarzen und einer weißen Version angeboten werden. Mehr gibt es dazu noch nicht.

Überdies tauchte in den MPC-Forums ein Screenshot auf, in dem im Online-Store von Inmusic eine „MPC Software 3“ kurzzeitig gelistet war. Außerdem gab es laut Screenshot drei nicht näher benannte MPC-Modelle mit Touch-Display. Möglicherweise sind dort schon die Platzhalter für die drei neuen Modelle eingerichtet worden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Alles zusammen genommen kann man wohl tatsächlich davon ausgehen, dass Akai die drei Modelle MPC XL, MPC One MK2 und Live Mini in nicht allzu ferner Zukunft vorstellen wird. Ob es schon zur NAMM 23, die vom 13. bis 15. April stattfindet, geschehen wird oder wie beim MPC Key 61 zur Superbooth, die dieses Jahr vom 11. Mai bis zum 13. Mai in Berlin stattfindet, werden wir abwarten müssen.

Hier die vorangegangene News vom 11. Januar 2023

Es geistert das Gerücht durchs Netz, dass Akai wohlmöglich eine MPC XL in nicht allzu ferner Zeit präsentieren wird. Über einer Facebook-Gruppe namens „MPC Live X Force and Key hacking modding custom“ wurden Hinweise darauf veröffentlicht, die auf eine Github-Seite verweisen und nun auch in einem Video auf YouTube geteilt wurden.

Offenbar stieß jemand über die optionalen Erweiterungen bzw. Plug-ins für die MPC-Serie darauf, dass in den Codes für die einzelnen Modelle auch die Bezeichnung „ACV5S“ als Hardware ID auftauchte, was der Hostname für das Modell „MPC XL“ sein soll.

Der Text dazu lautet wie folgt:

While exploring the last Force 3.2 image update from Akai, someone from the Mpc live X and Force hacking modding custom group found a shell script containing an „ACV5S“ hardware id in front of „MPC XL“ label. There are also similar traces in the latest Akai images header. So it seems that a new MPC x is about to be released soon, maybe with larger screen, more pads, more knobs, more memory, more etc… to be a XL one !

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das sind natürlich erst einmal nur wage Hinweise und Vermutungen, die obendrein auf nicht ganz astreine Weise zu Tage gefördert wurden.

Aber wenn da etwas dran ist, was könnte ein XL-Modell gegenüber der bisherigen MPC X mehr bieten? Die Hardware-Ausstattung der MPC X ist bereits recht üppig: 10.1-Touchscreen, 16 Encodern und zahlreichen Funktionstasten, 2x MIDI-In, 4x MIDI-Out, CV/Gate, Einzelausgängen usw. Noch mehr Pads, Regler und Tasten? Das jüngste Modell der Reihe, die MPC Key 61, ist auch nicht besser aufgestellt.

Allerdings wäre es wahrscheinlich, dass die inneren Werte aufgebohrt werden und mindestens den Leistungsdaten der MPC Key 61 entsprechen, wenn nicht gar übertreffen.

Über diesen Link könnt ihr zu unserem Testbericht zur Akai MPC X (Version 2.1) gelangen und hier geht es zum Testbericht zur MPC Key 61.

Da die NAMM-Show dieses Jahr erst im April (13. bis 15.) stattfindet, wird es wohl vermutlich erst dann eine Präsentation geben. Oder, wie letztes Jahr bei der MPC Key 61, auf der Superbooth, die vom 11. bis 13. Mai stattfindet.

Warten wir also bis dahin ab, ob Akai dieses Jahr wirklich eine MPC XL bringen wird.