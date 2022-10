Zeitmaschine: Boss DE-200 vintage Digital Delay

LoFi-Delay und Mini-Looper

Das Boss DE-200 Digital Delay erscheint Mitte der 1980er – Dauerwelle, toupierte Haare, Haar-Gel und … Gitarren-Racks. Beim Erscheinen 1984 erfreute sich die zupfende Zunft der immer vielfältigeren Auswahl an 19-Zoll-Rack-Geräten für ihr Instrument. So ist auch das Boss DE-200 Digital Delay ursprünglich auf ein Gitarrensignal am Eingang ausgelegt. Aber dazu und zu einigen Modifikationen später mehr.

Boss DE-200 Digital Delay, Aufbau und Verarbeitung

Das Gerät nimmt genau eine Höheneinheit im 19-Zoll-Rack ein und ist mit einer Tiefe von 22 cm recht beachtlich – was für die Zeit aber nicht unüblich ist, denn SMD-Technik war noch nicht die bevorzugte Bauweise für alle Komponenten. Und so brauchen die Bauteile eben auch ausreichend Platz auf der Platine. Selbstverständlich für diese Zeit ist das interne Netzteil, das auf der Rückseite auch in die Betriebsart 110 V gestellt werden kann.

Das Stahlblechgehäuse mit kleinen Lüftungsschlitzen am hinteren Ende wird von einer Kunststofffront abgeschlossen. Diese ist in einem Anthrazit-Grau gehalten und fügt sich so schön ins Gesamtbild ein. Im Betrieb wird das Boss Delay auch nur mäßig warm. Die Verarbeitung ist grundsolide und ist damit für den harten 80er-Touralltag gewappnet gewesen.

Die unsymmetrischen Anschlüsse für die Audiosignale befinden sich sowohl auf der Rück- als auf der Vorderseite, wobei der Eingang vorne Vorrang hat. Acht Potis und fünf Schalter sind dort verfügbar. Die Potis sind den 80ern gemäß schön bunt und sorgen so für eine gute Übersicht. Auch der Netzschalter befindet sich vorne – sehr gut. Der Bypass des Gerätes ist elektronisch geregelt und somit wird bei ausgeschaltetem Gerät auch kein Signal durchgeschleift. Vorteil ist, dass er auch durch einen rückseitig angeschlossenen Fußtaster bedient werden kann.

Dem Input-Level-Regler wurde eine 6er-LED-Kette spendiert, die von -40 bis +6 dBm reicht. Im recht kurzen 12-seitigen Handbuch wird der nominale Eingangspegel mit -20 dBu (-30,79 dBu/ -33,01 dBV) angegeben, was der zweiten grünen LED auf der Anzeige entspricht. Als maximaler Input-Pegel stehen +12 dBm (1,208 dBu/-1,01 dBV) auf der Karte. Am Ausgang erwarten uns wieder nominell -20 dBm. Der Headroom für das Delay ist mit 80 dB ganz ordentlich für 1984. Das trockene Signal kommt sogar auf 110 dB.

Vergleicht man die Werte mit den Werten von Ein- und Ausgängen eines typischen Audiointerfaces, so wird schnell klar, dass hier mit Vorsicht gepegelt werden sollte.

Als Beispiel sei eine RME-802 Fireface genannt. Die bringt auf Studiopegel (+4 dBu) bei einem 0 dBFS Signal einen Pegel von 23,79 dBm auf eine Waage. Als Eingang erwartet die RME die gleiche Spannung für ein 0 dBFS Signal. Beim Betrieb des DE-200 ist es also definitiv besser, mit dem Heimstudiopegel von -10 dBV zu arbeiten. Hier haben wir 12,79 dBm am Ausgang und erwarten denselben Wert auch am Eingang für ein 0 dBFS Signal.

Modifikation des Ein- und Ausgangs

Dafür gibt es aber recht simple Modifikationen, die in an den Ein- und Ausgangs-OpAmps vorgenommen werden können. Viele Berichten von einer wesentlich rauschfreieren Wiedergabe – vielleicht mache ich das auch einmal. Persönlich konnte ich in meinem Setup gut mit dem DE-200 arbeiten. Übermäßiges Rauschen ist mir nicht aufgefallen.

Delay-Zeiten und Technik des Boss DE-200 Digital Delays

1984 waren Speicherbausteine, also RAM, noch recht teuer. Und so wundert es nicht, dass das Boss DE-200 Digital Delay nur maximal 640 ms Delay-Zeit bei 12 Bit Auflösung und einer Bandbreite von 10 kHz aufbringen kann. Ausgewählt wird das ganz über den Range-Mehrfachschalter in den Abstufungen 2,5 / 5 / 10 / 40 / 80 / 160 / 320 / 640 ms. Ein Fine-Poti mit der Abstufung x0,5 bis x1 kann dann die Delay-Dauer vom eingestellten bis zum nächstkürzerem Wert variieren.

Ein Mode-Schalter versetzt den Boss DE-200 Digital Delay dann in den LoFi-Mode (Mode-2) mit einer Bandbreite von ca. 4,5 kHz – mit der Konsequenz, dass nun maximal 1250 ms Delay-Zeit zur Verfügung stehen. Das Gerät benutzt drei 64 kBit D-RAMs, hat also 192 kBit Speicher. Bei einer Auflösung von 12 Bit passen da also 16384 Sample-Werte rein. Die Sample-Rate im Modus-1 dürfte somit 26,6 kHz betragen, im Mode-2 dann ca. 13,1 kHz. Das deckt sich auch gut mit dem Frequenzdiagramm.

In Reviews aus der Zeit des Erscheinens des Boss DE-200 Digital Delays geht hervor, dass der Klang trotz der relativ schmalen Bandbreite sehr gut ist. Dafür sorgen gleich zwei Tricks. Erstens wird das Signal vor der Wandlung bandbegrenzt und nach der Wandlung noch einmal, um Staircase-Effekten und Aliasing-Artefakten vorzubeugen. Zweitens wird ein Compander-IC eingesetzt, das vor der Wandlung das Signal komprimiert und nach der Wandlung expandiert – so wird die AD/DA-Wandlung optimal ausgenutzt. Und es stimmt, die einzelnen Delays klingen gleichmäßig gut und saufen auch beim Nachlassen der Lautstärke nicht in digitalem Gebritzel ab – wie bei anderen Geräten dieser Zeit.

Modulationsmöglichkeiten im Boss DE-200 Digital Delay

Auch typisch für die Zeit ist der Einsatz eines Modulators, der im Fall des Boss DE-200 Digital Delays die Delay-Time-Fine-Einstellung beeinflusst. Die maximale Frequenz ist dabei 10 Hz, die Schwingungsform ist Dreieck.

Bei ganz langsamen Einstellungen hört es sich aber ein wenig anders an. So als ob das Dreieck nach oben geht, dort ein wenig verweilt, um dann seine Fahrt nach unten anzutreten – um auch auf der niedrigsten Stellung eine Weile stehenzubleiben.

So kann man bei niedrigen Delay-Zeiten im Millisekundenbereich flanger- und chorusartige Effekte erzielen; der Feedback-Regler sorgt dabei für die Stärke des Effektes. Über den Phase-Schalter kann das Feedback sogar noch hervorgehoben werden.

Interessant ist auch der Einsatz des Hold-Tasters in Zusammenhang mit dem Modulator.

Hier erzeugt die Kombination eine eigentümliche stufenartige Modulation, so als ob das Gerät eine Melodie spielen wollen würde. Dazu habe ich einen einfachen Sinus genommen, den maximal moduliert und danach die Hold-Taste betätigt.

Sample-Hold, Sound-on-Sound und externer Trigger

Diese Funktion sorgt für eine Tonne Spaß beim Boss DE-200 Digital Delay. Wird der Hold-Taster aktiviert, so wiederholt das Gerät fortlaufend den aktuellen Inhalt des RAM-Speichers. Dabei können alle Delay-Time-Einstellungen und der Modulator nach Herzenslust eingesetzt werde – ein Füllhorn an klassischen Sci-Fi-Effekten erwartet einen. Zu diesem Zwecke kann auch ein Fußtaster auf der Rückseite angeschlossen werden. Dann können bei aufgedrehtem Feedback-Regler Sound-on-Sound-Aufnahmen gemacht werden. Wir haben es also mit einem, sehr (sehr) zeitbegrenzten, Looper zu tun.

Das Gerät schaltet in den Rhythm-Sync-Modus, sobald in die Trigger-Buchse ein Trigger-Signal empfängt (+5 V Trigger, kann von alten TRs geliefert werden) oder ein Fußschalter an die Trigger-Footswitch-Buchse angeschlossen wird. Die Delay-Zeit ist dabei fest auf der höchsten Einstellung (640 ms bzw. 1250 ms) und nur der Fine-Regler arbeitet noch. Drückt man nun den Fußtaster für Hold, so sampelt das Boss DE-200 Digital Delay das Eingangssignal und bei jedem Trigger gibt er dann den Inhalt des RAMs wieder. Bei aufgedrehtem Feedback kann man auch hier mit Sound-on-Sound arbeiten.

Die Ergebnisse rangieren von brachial bis schön, je nachdem, welches Signal man dem Boss DE-200 Digital Delay anbietet. Ich habe hier mal wild einen Amen gesampelt, der in der DAW lief, die eine TR-606 synchronisierte, die ihrerseits Trigger-Signale an das Boss-Delay gab. Mit einem Fuß-Taster habe ich dann immer mal wieder zwischendurch neue Samples zu verschiedenen Trigger-Patterns gemacht – ein herrlicher Spaß!

Stereoausgang im Boss DE-200 Digital Delay?

Nun ja, einen Stereoausgang hat das Gerät eigentlich nicht, es steht aber auf der Rückseite ein „Inverse Mix-Out“ zur Verfügung, der einfach das phaseninvertierte Signal ausgibt.

Bei einer Verteilung im Panorama hart links und rechts für normalen und invertierten Ausgang, entsteht dann eine Art Stereo-Erlebnis. Ich habe alle Beispiele so aufgenommen, also urteilt selber. Wirkt das nun stereophon oder nicht – ich sage eher nicht, aber eine nette Dreingabe ist es allemal.

Der Klang des Boss DE-200 Digital Delays

Ich muss sagen, mir gefällt die Bandbreite an verschiedenen Ästhetiken, die aus dem Boss DE-200 Digital Delay herausgeholt werden können. Für ein dunkles und schmauchiges Ambiente nimmt man den Mode-2, für verrückte Sci-Fi Effekte ist der Modulator zuständig. Für Loop-Experimente ist der Rhythm-Sync perfekt.