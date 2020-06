Zeitmaschine: Boss SE-50, SE-70 Multi-Effektgeräte (1984)

Blast from the Past

Die Multi-Effektgeräte, über die wir heute berichten werden, sind unterschätzte und für den Autor unverzichtbare Geräte, wenn es um spezielle Sounds geht oder aber nicht der High-End-Sound eines Lexicon, Yamaha FX-Gerätes gefragt ist.

Aber zunächst ein kleiner Ausflug in die Geschichte der Boss Micro-Rack-Reihe. Denn Boss SE-50 und SE-70 waren ja nur weitere logische Schritte in der Entwicklung hybrider, also analoger und digitaler Effektgeräte.

Erstmals wurde 1984/1985 die Micro-Rack-Serie von Boss vorgestellt. In Summe umfasste die Serie 17 verschiedene Effekte, vom Equalizer, Flanger, Chorus, Distortion bis zu einem Digital-Panning-Delay war alles dabei. Das Besondere war zunächst der Formfaktor, Micro ist hier wörtlich zu nehmen, 2 Micro-Rack-Einheiten passen in eine 19 Zoll Höheneinheit. Besonderheit zwei, die Effekte konnten über die Stromversorgung an der Rückseite gestapelt werden und waren in ihren Anschluss und Steuermöglichkeiten aufeinander abgestimmt. Und sie waren preislich auf den Semi/Profi mit kleinem Budget ausgerichtet. Hier seien insbesondere die Geräte RCE-10, ein hybrider Ensemble-Chorus, der RDD-10 ein Delay, RDD-20 ein weiteres Delay und RPD-10 ein Digital-Panning-Delay. Diese sind unverzichtbarer Bestandteil des Setups des Autors. Diese FX können ansonsten steril und langweilig klingende Sounds oder Synths sehr aufwerten und einen Hauch von Vintage-Vibe geben.

Hier muss man auch den zeitlichen Kontext betrachten, Roland bediente mit seiner S-Effekt-Serie, SDE-1000, SDE-2000, SRV-2000, SDX-330 zu der Zeit ein hochpreisiges Segment und hat hier wiederum auch Klassiker-FX geschaffen. Aber der Anspruch bei Roland und Boss war der Gleiche. Affordable gear for average musicians. Nur eben kleiner und im Rahmen des Machbaren preislich günstig.



Wenn wir uns im Vergleich die Boss Micro-Rack-Serie zu den SE-50/70 betrachten, sehen wir, dass die Evolution manchmal kleine oder größere Schritte macht. Äußerlich ist man beim Formfaktor geblieben, innerlich hat man mehr oder minder alle Effekte der Ur-Micro-Rack in Algorithmen und Spezial-Chips gepackt, mit MIDI-Parametersteuerung versehen und das Ganze über ein Display und Encoder-Taster von außen steuerbar gemacht. Gepaart mit der Möglichkeit, einzelne FX zu verketten und als Anwenderprogramme zu speichern, haben wir den nächsten Schritt bei der Evolution.

Boss agierte hier nicht unklug und war bei der Einführung des SE-50 und SE-70 bei der Auswahl der Presets vorausschauend oder einfach clever, so finden wir in beiden Geräten Programme, die entweder nahezu identische Auferstehungen früherer einzelner Effektgeräte waren oder zumindest konsequente Weiterentwicklung. Was auch klar ist, denn man will am Ende des Tages die Geräte auch verkaufen und da macht sich das viel einfacher, wenn die Story weitergeht.

Dennoch ging die Rechnung nur zum Teil auf. Der Boss SE-50 wurde 1990 gut angenommen, während der Nachfolger SE-70 bei seiner Einführung 1993, höflich formuliert, kritisch gesehen wurde.

Und an dieser Stelle ist dann unser historischer Abriss zu Ende und wir beleuchten die Pros und Kontras, Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Geräte.

Ein Überblick zu den BOSS Effekt-Klassikern

Die Vorder- und Rückseiten beider Geräte sind nahezu identisch, kann man ein Gerät bedienen, hat man das andere auch im Griff. Wobei das mehr an Tastern und Schaltern bei dem SE-50 der Bedienung und Ansteuerung sehr zuträglich ist. Das ist immer relativ zu sehen, je länger man solche Geräte nutzt, lernt man sie besser kennen. Die Displays sollte man bei diesen Geräten immer mal im Auge behalten, LC-Displays mögen keine extremen klimatischen Bedingungen und ein kleiner Defekt der Baugruppe kann unschöne Signaleinstreuungen erzeugen. Ein Austausch ist möglich, aber wer nicht wirklich sicher mit Elektronik ist, überlässt dies einer Werkstatt. Boss hat hier Spezial-Chips verbaut und es wäre schade, die mit einer unerwünschten statischen Ladungen zu toasten.

Auch aufpassen sollte man mit den Input-Reglern, diese sind zum einem gleichzeitig für links und rechts. Nur stechen sie eben auch leicht heraus. Und können dadurch leicht abgebrochen oder verbogen werden.

Während beim SE-50 alles über die Taster zu steuern ist, finden wir beim SE-70 einen Encoder mit Push. Es ist schon erstaunlich, dass jener nach all dieser Zeit seinen Dienst macht. Aber wie eingangs geschrieben, wenn man beide Geräte lange genug bedient, ist die Bedienung nicht wirklich unterschiedlich.

Mein persönlicher Kritikpunkt am SE-50 ist das Fehlen eines Kopfhörerausgangs. In bestimmten Situationen, meist Fehlersuche, ist dies ein unverzichtbares Plus.

Die rückseitigen Anschlüsse sind nun komplett identisch in Funktion und Belegung. Denken wir uns die MIDI-Anschlüsse weg, haben wir die Boss Standardanschlüsse: Effect-Remote, über den die Effektintensität gesteuert werden kann, Control oder Number Shift, welcher über einen passenden Boss Fußschalter Presets raus- oder runterschaltet und das Input/Output-Doppel unsymmetrisch nebst einem Schalter zur Pegelanpassung.

MIDI werden wir später noch näher beleuchten, denn die MIDI-Implementierung und die Dokumentation würde der Autor als vorbildlich betrachten.

Die Presets und die Handbücher

Boss SE-50

Willkommen in einer Zeit, als man noch keine PDFs auf iPads herumschleppte und man in die Handbücher entweder Anmerkungen zu den Presets schreiben oder ein Notizblatt beifügen konnte. Grundsätzlich gehören SE-50 und SE-70 zu den Geräten der Kategorie „Erst lesen, dann machen“, dies ist sinnvoll, um zu verstehen, wie unser späteres M/S-Signal verarbeitet werden kann und warum es manchmal richtig ist, ein Drumkit mono einzuspeisen oder es falsch sein kann, Pads und Flächensounds grundsätzlich als Stereo zu verarbeiten. Ebenso sehen wir anhand der Preset-Liste, wo es Überschneidungen gibt und was die Unterschiede sind.

Tatschlich sind die Scans der Bedienungsanleitungen für SE-50 und SE-70 noch online zu finden und wir finden für den Boss SE-50 heraus, dass wir 128 Preset haben und die Presets 101 – 128 nicht mit eigenen Einstellungen überschrieben werden können. Zum anderen die AD/DA Sampling-Frequenz, die beträgt je nach Effekt/Algorithmus 32 kHz oder 48 kHz. Wenn wir ganz pingelig sind und auf den Signalfluss der Eingangsstufe achten, haben wir bei einigen Effekten kein True-Stereo, deshalb müssen wir hier bei Stereosignalen beachten, wenn die Phasen um 180° Grad verschoben sind, wird es zu ungewollten Auslöschungen kommen.

Dies gilt auch für den Nachfolger.

Boss SE-70

Leider und deshalb wirklich der Ratschlag für den besseren Mix, im Zweifelsfalle über den Signalfluss des Effektes und Algorithmus schauen, leider ist nicht angegeben, welcher Effekt mit welcher Sampling-Frequenz arbeitet, aber dies kann man hören. Zu den einzelnen Effekten finden wir in den Algorithmus-Guides dann auch immer die MIDI-CC-Parameter und die Parameter, die auf die Fußkontrolle gelegt werden können. Und stellen fest, das SE-50, SE-70 verarbeitet für einzelne Effekte Aftertouch. Hingegen finden wir diese Informationen beim SE-50 in den Teilen MIDI und der MIDI-Implementation-Chart.

Bei beiden Geräten sind die Effekte immer in Gruppen sortiert, erst Hall und Reverb, dann Delay und anschließend entweder Effekt-Multis oder Modulationseffekte und alles, was sich keiner Kategorie zuordnen lässt.

Famous Presets

Für den SE-50 wäre hier der Space-Chorus anzuführen, den unser Autor Costello hier entsprechend würdigte. Aus Boss Sicht wäre der Kandidat, der dem am nächsten kommt, der RCE-10. Ein Vorfahre der SE-Serie. Für ein Rhodes kann man einen Jazz Chorus durchaus einsparen und auf dem SE-50 den Rhodes Chorus nehmen und hat dann einen Instant-80/90-Sound. Die Gegenstücke sind bei dem SE-70 dann unter Stereo-Chorus, Band-Chorus und den sehr zu empfehlenden Wave- und Super-Chorus zu finden, die auch synthetischen Streichern eben den richtigen Vibe geben. Wer vor dem BOSS SE-50/SE-70 die Boss R-Reihe besessen und benutzt hat, wird hier auch fündig werden. Das Modulation-Delay, Stereo-Delay oder Multi-Tap-Delay waren neben Flanger, EQ und Distortion auch nicht unbekannt. Anzumerken und zu erwähnen sei hier der Vocoder, links das Carrier-Signal, rechts das Modulationssignal.

Generell werden die Experten feststellen, dass einige Algorithmen und Effekte aus der Roland Welt kommen. Deshalb würde ich sie nicht als outdated bezeichnen. Mehr dazu im Abschnitt Klangästhetik.

Als Gimmick würde man den Key-Changer-Effekt und die Sampling-Fähigkeiten des SE-70 betrachten. Der Key-Changer transponiert hier in Halbtönen von 1 – 4 Einheiten ein eingehendes Signal. Je weiter wir uns in Richtung 4 bewegen, umso „langsamer“ und wärmer wird der SE-70.

Sampling ist nun ein Kunstwerk japanischer Ingenieurskunst, Seite 98 im Handbuch. On the Fly mal ein Sample zu erstellen, nur über das Display, ist wie einen Zen-Garten in einem Herbststurm ordentlich zu halten. Hier brauche ich erst mal eine anständige Harke. Sprich externe Fuß-Controller. Gerne die FS-5U, die es in ähnlicher, aber kompatibler Form noch zu kaufen gibt.

Die Zen-Entsprechung für das SE-50 ist dann das Multi-Tap-Delay, Nummer 109. Zum einen müssen wir Millisekunden in BPM umrechnen, dann müssen wir den einzelnen Tap ein Level und eine Panorama-Position mitgeben und anschließend bestimmen, ob noch zu filtern ist. Und da echter Stereo-Effekt, der das Direktsignal, also Input/Output, mischbar ausgeben kann, die Phasenlage beachten. denn ein Delay verzögert. Wenn keine „Kammeffekte“ gewünscht oder gewollt waren, gehen wir noch mal auf los. Anmerkung, hier gab es zu Beginn der 90er-Jahre durchaus schon Effektgeräte, die BPM in Millisekunden umrechnen konnten. Und nicht jeder hat die BPM/Millisekunden-Werte für die einzelnen Notenlängen im Kopf. Und mal eben ins Internet ging nicht, damals hieß Internet noch CompuServe oder AOL und das WWW wurde noch Gopher genannt, zum Expertenplausch ging’s dann ins IRC.

MIDI und Co.

Wer CVs kennt und weiß, was man damit anfangen kann, dem muss der Weg nach MIDI nicht mehr gezeigt werden. Boss ging beim SE-50 und SE-70 auf Nummer sicher und war so clever, die Parameter, die man in früheren Tagen mit einer CV und eventuell mit einem GATE, Trigger-Impuls synchronisieren konnte, hier in MIDI zu implementieren, respektive Aftertouch. Hier hat eindeutig das SE-70 die Nase vorne, einfach weil ich in der Bedienungsanleitung die möglichen Parameter und deren Ansteuerung auf einen Blick vorliegen habe. Für das Boss SE-50 hilft man sich mittels Kopieren der entsprechenden Seiten. Generell arbeitet MIDI in beiden Geräten ohne spürbare Verzögerung, was für die Geräte spricht. Wer mit MIDI auf Kriegsfuss steht, wird hier sorgsam an die Hand genommen und zum Erfolg geführt. Dementsprechend weil wir CC in Sequencern gut aufzeichnen können und dies auch mit aktuellen Hardware-Sequencern möglich ist, empfehlen sich beide immer noch in aktuellen Setups.

Klangästhetik der Boss Multieffekt-Units

Generell und hier sollte man ehrlich sein, moderne FX- und DSP-Einheiten sind unseren Effektzwergen haushoch überlegen. Nur deshalb geben wir sich nicht zum Alteisen. Wer eine günstige Alternative zum Super-Space-Chorus sucht, wird hier fündig. Wer in den Bereichen Synthwave, Retrowave unterwegs ist, braucht diese Geräte. Man muss bei einzelnen FX allerdings immer erhören, was ich für eine Sampling-Frequenz habe und ob mir das Ergebnis im Mix zusagt. Die Ratschläge und Hinweise zu Phasenlage von Eingangssignalen sollten beachtet werden, sonst klingt das Ergebnis wirklich komisch und nicht kosmisch. Natürlich muss man auch im Kopf haben, dass irgendwann mit einem Gerät die Grenze erreicht ist, dennoch kann man hiermit viel erreichen.

Dennoch ist es durchaus sinnvoll, solche Youngtimer im Setup zu haben und mit Neuzeit-Effekten zu kombinieren, gerade Hall, Delay erzeugen hier in Kombination interessante Klanglandschaften. Und dies lässt sich hier auch jeder Zeit reproduzieren.

Betrieb und Wartung

Für beide SE-50 und SE-70 gilt, Hitze tötet vor der Zeit. Und sie produzieren relativ viel davon. Deshalb gibt es hier nur einen Hinweis, die Rack-Position sollte unten sein und Platz für Umluft lassen. Auch sollte man im Kopf haben, dass die Netzteile nicht als Wandpickel, sondern als Tretminen daherkommen und auch eine gute Menge Wärme produzieren. Für das Netzteil, da Boss Standard, gibt es Ersatz, für die Display auch, hier muss man dann aber etwas in die Tasche greifen. Ebenso und hier bitte Obacht, beide Geräte haben Lithium-Batterien, man muss rechtzeitig an den Batterietausch und Datensicherung der persönlichen Einstellungen denken.

Deal or no Deal

Hier muss man auf den Zustand der beiden Geräte achten, der Autor hatte seine bei einer Studioauflösung erworben und bewegte sich mit 100 Euro pro Gerät im „Schnapperbereich“. Die Preise schwanken irgendwo zwischen 50 – 200 Euro. Empfehlenswert sind folgende Prüfpunkte:

Allgemeiner Zustand, Erosion von Kontakten, Zustand Netzteil

Display Helligkeit

Display Aussetzer

Display produziert Störgeräusche

Direkt-Signal (L/R) am Ausgang abhören und mit dem Eingang vergleichen

Letzter Batteriewechsel

Störgeräusche bei der Bedienung, insbesondere Clipping

Firmware-Update nur per EPROM-Tausch möglich

Man muss hier anführen, dass die Boss SEs mit Spezial-Chips daher kommen und diese als NOS nur schwer bis gar nicht mehr zu bekommen sind, hinzu kommt der Austausch durch einen SMD und Through Hole Lötfachmann/frau. Die Packungsdichte ist schon enorm.