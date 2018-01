Zeitmaschine: Gibson Les Paul Baujahr 69

Es gibt viele Geschichten über Vintage-Gitarren. Erwartungsgemäß haben die Instrumente, die teilweise ein halbes Jahrhundert oder mehr auf dem Buckel haben, zum Teil skurrile, zum Teil aberwitzige Situationen erlebt, was sie einzigartig macht. Instrumente, die gestohlen wurden und nach Jahrzehnten ihren rechtmäßigen Besitzer wiederfanden oder wie bei Walter Trout, der sturzbesoffen seine Strat aus den Sechzigern nach einer Show in einer Seitenstraße neben dem Club stehen lässt und sie dort am nächsten Tag unversehrt wiederfindet. Die folgende Geschichte jedoch stellt alles, was Sensation und Tragik angeht, in den Schatten. Lasst euch überraschen, wie sehr der größte musikalische Erfolg und das größte persönliche Schicksal mit einer einzigen Gitarre verbunden sind!

Nie werde ich den Gesichtsausdruck des britischen Majors, seines Zeichens Vater meiner damaligen Freundin, vergessen, als ich ihm von einer deutschen Band namens Birth Control erzählte. Sind wir ehrlich, würde heute jemand seine Band „Geburtenkontrolle“ nennen, wäre derjenige wahrscheinlich reif für die Klapse oder es würde sich um Kunst im ureigensten Sinne handeln. Nun ja, die Siebziger hatten in Deutschland musikalisch gesehen schon ihren ganz besonderen Reiz. Die vom Ausland als „Krautrock“ definierte Menagerie aus Rock, Jazz und Fusion mit teilweise massiven psychedelischen Einflüssen, kombiniert mit zuweilen recht holprigen englischen Texten, hatte trotz einigem Schmunzeln der Hörer eine sehr starke Eigenständigkeit. Allerdings blieb den meisten Bands trotz des vergleichsweise hohen lokalen Bekanntheitsgrades und nicht zuletzt auch aufgrund des zuweilen starken „Denglischs“ der internationale Durchbruch verwehrt.

Bis auf die Berliner Geburtenkontrolle, die mit ihrem Über-Hit Gamma Ray, dem ersten Ökosong größerer Machart, selbst im damals unerreichbaren nordamerikanischen Kontinent punkten konnten. Gerade live platzte die Band fast vor Energie und hatte mit dem singenden Schlagzeuger Bernd „Nossi“ Noske die seltene Kombination von technisch hervorragenden, Buddy Rich geprägtem Drumming und einer kraftvollen Gesangsstimme.

Die Gitarre – Gibson Les Paul Baujahr 1969

Der größte musikalische Erfolg der Band wurde in Sachen Gitarrenarbeit von Gitarrist Bruno Frenzel mit einer Gibson Les Paul aus den späten Sechzigern eingespielt. Die Seriennummer des Instrumentes weist auf das Baujahr 1969 hin, während der „Headstock-Neck-Knubbel“ zur Stabilisierung der Hals-Kopfplatten-Verbindung auf 1970 tippen lässt. So ganz wird sich die Frage nach dem Baujahr nicht mehr beantworten lassen. Frenzel war in Sachen Gitarrenauswahl sehr reduziert unterwegs. Er wurde in seiner aktiven Zeit zwar auch mit anderen Instrumenten gesehen, aber Neil Young gleich wird seine Person immer mit dieser einen Gitarre verbunden sein, die er wohl parallel zu seinem Einstieg bei Birth Control im Jahr 1969 neu erworben hatte.

Das Schnäppchen (!)

Wir schreiben das Jahr 1983. Klein Axel schlendert durch die Kölner Innenstadt und bleibt vor dem Schaufenster des Musikhauses Toni Bucklitsch stehen. Auf einer Empore im Scheinwerferlicht wird dort im abgewetzten Originalkoffer Brunos Original Les Paul zum Verkauf angeboten. Der Preis soll stolze 3500,- DM, umgerechnet also ca. 1.750,- Euro betragen. Für heute Verhältnisse ein geradezu lächerlicher Preis für eine 69er Paula, aber für damalige Verhältnisse nur etwas für Sammler. Gitarre gesehen, für toll befunden, aber nicht gekauft.

Wir drehen die Uhr ca. sechs Jahre nach vorne. Wir haben den Zenit des Hairmetal erreicht, jeder Gitarrist spielt Powerstrats à la Schecter, Charvel, Kramer oder Jackson mit Floyd-Rose-Vibratosystemen und die mit Abstand uncoolste Gitarre der Welt ist eine Gibson Les Paul Custom. Schwarz, schwer (bis zu 5 kg!), ohne Vibrato und mit Hälsen der „Baseballschlägerklasse“ ausgerüstet. Niemand, wirklich NIEMAND wollte ein solches Instrument seiner Zeit kaufen, bis auf einen … Ich war zu dieser Zeit in Leverkusen unterwegs und entdecke bei Uli’s Musik genau diese Gibson Les Paul wieder in der Auslage, allerdings dieses Mal weiter hinten in den Hängeregalen.

Der Hals von Brunos Gitarre war in vielen 1000 Betriebsstunden durch alle Lackierungen hindurch bis auf das blanke Holz komplett abgespielt, die gesamte Nitro-Lackierung aufgrund der Austrocknung in Spinnennetz-Style aufgerissen, jede Menge schwere bis sehr schwere Holzmacken, aber bis auf den gebrochenen Toggle Switch und die ausgeleierten Mechaniken komplett in Ordnung und ausgestattet mit einem Ton, der an Süße und Masse seinesgleichen sucht. Für ein solches Aging würde man heute einen fast fünfstelligen Betrag bezahlen, ich bekam das Original für einen Preis, der an Unanständigkeit nicht zu unterbieten ist. Aufgrund der damaligen Modeerscheinung gelingt es mir, die Gitarre für umgerechnet knapp 650,- Euro (!) zu ergattern, es sollte die beste Kapitalanlage meines Lebens werden.