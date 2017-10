Zeitmaschine: Ibanez UE-300, Multieffektgerät

Was geschah vor der Wiedergeburt der analogen Effektpedale, auch liebevoll „Trampelkisten“ genannt? Sie mussten sterben! Etwa 1985 wurde lautstark das Zeitalter der digitalen Wunderkisten angekündigt, welche fortan den Klang der Musikinstrumente manipulieren sollten. Anfang der 80er Jahre wurde ebenfalls das Aussterben der elektrischen Gitarre prophezeit. Schlagzeuger würden durch Drumcomputer ersetzt und Bassisten durch den Keyboarder am Synthesizer. Wer hätte damals gedacht, dass dank Eddie Van Halens Gitarrensolo in dem Michael Jackson Hit „Beat It“ vielmehr das Saxofonsolo aus der Mode kommen sollte? Plötzlich hatte jedes noch so schnulzige Schlagerliedchen eine verzerrte Gitarre im Mittelteil. Wer hätte 1982 gedacht, dass zehn Jahre später Rap um die Hand des Heavy Metals anhalten und danach Grunge die verzerrte E-Gitarre ins nächste Jahrtausend retten würde?

2017 – 35 Jahre später – stehen Millionen Gitarristen vor ihren Effektboards aus Aluminium, auf denen sie sündhaft teuere analoge Trampelkisten festgeklettet und mit den besten Patchkabeln verbunden haben. True-Bypassed oder gebuffert. Die Beschreibung könnte hier ewig so weiter gehen, aber ich will kein Zeilengeld schinden, sondern viel mehr die Besprechung des UE-300, des von Ibanez 1982 auf den Markt gebrachten Multieffektgeräts, zu Füßen der todgeweihten Gitarristen der achtziger Jahre in einen historischen Kontext stellen.

Historischer Kontext des Herstellers Ibanez

Was kam vor dem Ibanez UE-300? Das UE-400! Das klingt erst mal komisch – ist aber so. Das UE-400 war ein analoges Gitarren-Multieffektgerät im 19-Zoll-Rackformat. Es war fernbedienbar durch Schalter auf einer sogenannten „Fußleiste“ (deutscher Ibanez Katalog von 1983). Für den schmalen Geldbeutel wurde dieses Konzept zurück auf den Boden gebracht. Das Ergebnis war eine 1,9 kg schwere, 31 x 19 cm große, goldbraune, netzbetriebenen Kiste. Kein Kabelsalat, kein exorbitanter Verbrauch von 9-Volt-Batterien. Vielmehr: drei Effekte, vorne Kabel rein, hinten Kabel raus. Fertig ist die Laube!

Außen goldbraun – innen bunt: Ibanez UE-300

Ein bisschen mehr durfte es dann schon sein: Der Reihe nach folgte eingangs auf den CP-9 (Compressor/Limiter) der TS-9 (Tube Screamer). Dann die Möglichkeit, ein weiteres Gerät mittels Einschleifweg einzubinden und zu guter Letzt der Stereo Chorus CS-9. Stereo Chorus bedeutet dann natürlich auch Stereoausgänge. Genau wie der CS-9, im fliederfarbenen Gehäuse der sogenannten Ibanez 9-er Reihe, hat auch das goldbraune UE-300 zwei Ausgänge. Mit zwei möglichst gleichklingenden Gitarrenverstärkern ließen sich so breite Stereosounds erzeugen. Im Monobetrieb entscheidet man sich für einen von beiden (alle Soundbeispiele in diesem Review wurden in mono aufgenommen). Einen Master-Taster bekam das Gerät auch. Damit lassen sich alle aktivierten Effekte (plus Einschleifweg) mit einem Tritt ein- und ausschalten.