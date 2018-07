Zeitmaschine: Mesa/Boogie Mark I, Gitarrenverstärker

Beginn einer Legende

Der Name Mesa/Boogie ist jedem Gitarristen und Bassisten ein Begriff und bedeutet gerade für viele Stromgitarristen quasi den „Heiligen Gral“ der Gitarrenverstärker. Neben den damals schon etablierten Herstellern wie Marshall, Orange, Fender, Vox stellt das Aufkommen des Mesa/Boogie Mark I den Beginn der sogenannten „Boutique“-Verstärker dar. Seit nunmehr fast 50 Jahren existiert die Firma, die von Randall Smith Anfang der 70er Jahre gegründet wurde.

Randall Smith betrieb damals eine kleine Reparaturwerkstatt in einem Musikladen in Los Angeles und reparierte Gitarrenverstärker. Irgendwann begann er, die große Erfahrung, die er durch zahlreiche Reparaturen und Modifikationen machte, in den Bau eigener Verstärker unter dem Firmenlogo Mesa einfließen zu lassen. Er hatte nämlich damals z.B. auch Reparaturen und Modifikationen einiger Fender Princeton Verstärker für diverse Kunden vorgenommen und spaßeshalber aus einer verrückten Idee für einen Kumpel ein Fender Bassman Chassis in ein Princeton Gehäuse eingebaut und den Verstärker anschließend so modifiziert, dass dieser deutlich mehr zerrte. Dieser Verstärker wurde letztendlich die Basis für den späteren Mark I.

Irgendwann hatte Randall Smith die folgerichtige Idee, noch deutlich mehr Verzerrung aus dem Amp herauszuholen, indem er eine weitere Vorstufenröhre in den Verstärker integrierte. Der sogenannte High-Gain-Verstärker war nun geboren. Nach einigem Tüfteln und Optimierung der Schaltung entwarf und baute er Anfang der 1970er den ersten Verstärker unter seinem Firmennamen Mesa und taufte ihn Mark I, der unter Gitarristen sofort große Begeisterung hervorrief.

Als Carlos Santana den „Vorgänger“ des Mark I, den oben erwähnten „heiß gemachten“ Fender Bassman im Princeton Gehäuse in Randall Smith’s kleinem Laden zufällig anspielte, war Santanas spontaner Kommentar: „man, that thing really boogies!“ Carlos Santana hatte somit also entscheidenden Einfluss auf den Firmennamen Mesa/Boogie. Randall Smith hatte abgesehen von Geschick natürlich auch etwas Glück, Carlos Santana als Endorser zu gewinnen, der den Mark I etwas später auf seiner „Abraxas“ Live-Tour einsetzte und ihm ist sicherlich auch zu verdanken, dass die Mark I Verstärker somit weltbekannt wurden.

Auch für den genialen Larry Carlton, damals einer der meistbeschäftigten Session-Musiker (u.a. Steely Dan), war der Mark I ein wichtiges Werkzeug für dessen Signatursound. Aber auch Musiker wie Keith Richards und Ron Wood von den Rolling Stones wurden schnell Fans des Mesa/Boogie Mark I, da sie sich damals auch in San Francisco herumtrieben und gern gesehene Gäste im Laden von Randy waren. Diese sorgten somit natürlich zusätzlich für den weltweiten Ruhm der Mesa/Boogie Verstärker. Somit häuften sich die Aufträge und Randy Smith verlegte seinen Arbeitsplatz zunächst in eine winzige Holzhütte, um dort in Ruhe der Nachfrage nach seinen Verstärkern nachkommen zu können. Als seine Firma Mesa Engineering immer größer wurde und Randy Smith alleine nicht mehr die Nachfrage befriedigen konnte, musste etwas passieren. Also zog er 1980 mit seinem Unternehmen nach Petaluma in Kalifornien. Noch heute befindet sich dort der Firmenhauptsitz.

Der Mesa/Boogie Mark I

Unser heutiger Kandidat in der Zeitmaschine ist einer von den relativ frühen Verstärkern aus dem Hause Mesa/Boogie, der mir freundlicherweise von meinem guten Freund David U. zur Verfügung gestellt wurde. Der kaufte den Amp ca. Mitte der 1980er Jahre und ist Zweitbesitzer. Der Erstbesitzer importierte das Verstärkertopteil nach Deutschland, deswegen muss dieses auch stets mit einem sauschweren Trafo (freche 7,8 kg) betrieben werden, der die 220 Volt unseres Stromnetzes auf 110 Volt heruntertransformiert. Eine Spannungsanpassung für die europäischen Stromnetze wie bei den aktuelleren Modellen gab es damals noch nicht.

Unser Mark I wurde ca. 1976 gebaut, ist super gepflegt und befindet sich in einem außerordentlich guten Zustand. Man würde dessen reifes Alter nicht vermuten. Das Gewicht des Verstärkertopteils schlägt mit knapp 16 kg zu Buche. Die Bezeichnung Mark I ist nirgends auf dem Verstärker zu finden, nicht zuletzt, da der gute Randall Smith damals noch gar nicht ahnen konnte, dass es einmal einen Mark II, geschweige denn einen Mark V geben würde. Der Mark I generiert eine Leistung von satten 100 Watt. Eines darf man sicherlich sagen: Der Amp ist unfassbar laut. Ich hörte exakt diesen Verstärker bereits vor ca. 30 Jahren in Verbindung mit einer 4 x 12″ Box und war auch damals schon sehr beeindruckt. Diese Effizienz hat ansonsten eventuell noch mein originaler 100 Watt Marshall JCM 800, Modell 2203 zu bieten. Man wird niemals die Möglichkeit haben, sich diesen Verstärker in Maximallautstärke anzuhören, es sei denn, man wollte sich eine dauerhafte Schädigung des Gehörs zuziehen.

Unser Mark I lässt jedoch auch eine Leistungsreduzierung auf „nur“ 60 Watt zu. Die Umschaltung erfolgt am Frontpanel über einen stabilen Schalter. Die resultierende Lautstärke reicht dann in jedem Fall auch noch für den Betrieb auf großen Bühnen aus.

Unser Oldie hat in den letzten 30 Jahren nur wenige Betriebsstunden aufzuweisen, deswegen gab es auch keinen Grund, die Originalröhren gegen aktuellere Exemplare auszutauschen. Der Verstärker ist in absolutem Originalzustand, auch die Elkos oder weitere Bauteile wurden noch niemals getauscht. Deren Austausch würde wahrscheinlich das Brummen, das in den Hörbeispielen wahrzunehmen ist, noch etwas reduzieren.

Kanalumschaltung?

Möchte man zwei unabhängige Kanäle (clean bzw. verzerrt) benutzen, kann dies eigentlich nur durch den Einsatz einer A/B-Box gelingen. Das Gitarrensignal wird dann entweder an Eingang 1 oder 2 des Verstärkertops angelegt. Eingang 2 ist (wider Erwarten) der klare Kanal und dessen Eingangssignal durchläuft nicht alle Vorstufenröhren. Ich persönlich besitze noch einen alten Mesa/Boogie Mark II, der wurde bereits mit einer Kanalumschaltung (via Relais) auch per Fußschalter ausgestattet, da die unkomfortable Umschaltung des Mark I mittels einer A/B-Box bestimmt viele der damaligen Kunden als äußerst unbefriedigend empfanden.