Zeitmaschine: Roland Dimension D, Analog-Chorus (1979)

Der Über-Chorus

Das Roland Dimension D gehört sicher zu den legendärsten Effektgeräten überhaupt. Ob Peter Gabriel, Stevie Ray Vaughan, INXS, Talking Heads, Prodigy oder Coldplay, sie alle haben sich für den subtil-samtenen Chorussound des Roland Dimension D begeistern können. Auf einige Produktionen werde ich später noch eingehen. Das SDD-320 – so die offizielle Modellbezeichnung – wurde (und wird teilweise immer noch) sowohl live als auch im Studio eingesetzt, um dem Klang Weite, Lebendigkeit und Wärme zu geben. Ohne – und das ist das eigentlich Besondere am Dimension D – dass die Chorusschwebungen aufdringlich wirken würden. Der Effekt ist tatsächlich so dezent, dass man ihn oft erst bemerkt, wenn man ihn ausschaltet.

Roland Dimension D – Understatement in Reinkultur

1979 kam das Roland Dimension D auf den Markt. Das ist lange her – im selben Jahr wurde Margaret Thatcher zum ersten Mal britische Premierministerin, floh der Schah aus Persien, kündigte der NATO-Doppelbeschluss die Aufstellung neuer Atomraketen in Westeuropa an. In diesen aufregenden und turbulenten Zeiten musste das Dimension D wie beruhigender Balsam für gestresste Musikerseelen wirken. Ein 19“-Effektgerät, wie es schlichter nicht sein könnte. Eine zwei Höheneinheiten messende schwarze Front – fünf Drucktaster im linken Drittel, davon einer rot, drei weiß, einer grau. Ein Bypass- und ein Netzschalter in Schwarz, wobei der Bypass das Signal komplett von der inneren Elektronik entkoppelt und das Eingangssignal auch weitergibt, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Dazu kommt noch ein 10-Segment LED-Aussteuerungsbalken, der übrigens nicht das eingehende, sondern das ausgehende Signal anzeigt und eine sehr zurückhaltende Beschriftung. Es gibt keinen Regler, um das Eingangssignal anzupassen. Der Pegel muss am Ausgangsgerät eingestellt werden. Last, but not least – zwei kleine rote Lämpchen: Das eine zeigt an, ob das Gerät eingeschaltet ist, das andere befindet sich über der Eingangsbuchse für den Fußschalter und zeigt an, ob der Effektmodus aktiv ist. Das Roland Dimension D ist Understatement in Reinkultur.

Betreutes Produzieren

Es ist auch Ausdruck einer gewissen Rigorosität, einer nachgerade paternalistischen Strenge, die dem Musiker eben nur diese Auswahl zugesteht. Vier Programme – der linke rote Knopf steht für off. Kein Schrauben an den Parametern, keinerlei Manipulationsmöglichkeiten – es ist, was es ist. You get what you see. Der denkbar radikalste Gegenentwurf zu heutigen Bedienoberflächen mit ihren oft vielfach verschachtelten Sub-Menüs. Man möchte fast aufbegehren gegen diesen sanft-autoritären Druck – dieses „wir wissen, was gut für fich ist“. Und dem unausgesprochen nachhallendem „wenn wir dich an den Knöpfen drehen lassen, kann es am Ende eigentlich nur suboptimal klingen.“ Danke auch – es fühlt sich ein wenig an wie betreutes Produzieren. Tatsächlich geben viele Menschen ja ganz gerne mal die Verantwortung wenigstens zeitweise aus der Hand und lassen sich führen. (Aktuelle Bezüge wären rein zufälliger Art.) Die Roland-Techniker wollten etwas Verfeinertes, Raffiniertes, Unaufdringliches schaffen – und sie wussten genau, dass Musiker, wenn man sie nur lässt, gerne zu Extremen neigen. Und das gilt nicht nur für Gitarren-Amps, sondern auch für Effektgeräte: zu viel, zu schwurbelig, zu obsessiv.

Gipfel der Renitenz – der All-Button-Mode

Die vier Programmknöpfe bieten geschmackvoll programmierte Abstufungen in der Effektintensität – wenn das Wort Intensität hier nicht schon zu stark ist. Von äußerst subtil (Programm 1) bis hin zu schon deutlich wahrnehmbar (der graue Knopf). Es ist aber auch subjektiv: Ich persönlich empfinde den Effekt bei 1 fast deutlicher als etwa bei Stufe zwei. Der Gipfel der Aufmüpfigkeit war es, mehr als einen Knopf am Roland Dimension D zu drücken. Das kannte man schon. Beispielsweise vom Drumcomputer CR-78, der dann Rock und Samba zu kühnen Rhythmusexperimenten mixte. Der All-Button-Mode brachte auch beim Dimension D sonische Weiterungen, die freilich nicht jedermann zusagten. So fragt sich Stephen Parsick im Sequencer.de-Forum: „Wer braucht den schon, wenn das SDD dabei seine Subtilität verliert und schon fast wie ein Barberpole Flanger klingt?“

Alles andere ist nur fauler Zauber

Vielleicht braucht man nicht den All-Button-Mode. Was man aber gut und gerne gebrauchen kann, ist das Roland Dimension D. Es gibt durchaus Alternativen – alte Digitalschätzchen, die heute billig einzusammeln sind und moderne Plugins. Sie haben sicher alle ihre Meriten. Und dennoch gibt es zahlreiche Dimension D User, die diese Alternativen verwerfen. Für den AMAZONA.de-Lesern wohlbekannten Swissdoc steht fest: „Du brauchst das Dimension D in echt. Alles andere ist nur fauler Zauber. Und ja, man merkt es kaum, erst dann, wenn man es wieder wegnimmt.“

Der Flohmarkt von Ibbenbüren

Der Kultstatus des SDD-320 hat heute klar seinen Preis. Lediglich in Japan wird es hier und da noch für kleines Geld angeboten. Aber dann muss man hohe Einfuhrabgaben auf den Preis einkalkulieren. Die Offerten auf eBay liegen meist deutlich jenseits von 1000,- Euro und diese Preise werden in der Regel auch bezahlt. Endgültig vorbei sind wohl die Zeiten, wo man ein Dimension D mal eben auf dem Flohmarkt abstauben konnte. Also nicht neidisch werden auf Stephen Parsick, dem das 2008 im Tecklenburger Land noch gelang: „Das letzte SDD habe ich vor zehn Jahren auf dem Flohmarkt in Ibbenbüren gekauft, für’n Fuffi. Ich hätte es auch für einen Zwanni haben können, denn der Teppichhändler neben mir wollte nur einen Zehner bezahlen.“

Roland Dimension D – psychoakustischer Prozessor?

Ich habe das Roland Dimension D hier als als eine Art verfeinertes Chorusgerät vorgestellt. Dabei tat sich die Zeitschrift Home Recording Studio in ihrer Juniausgabe im Jahr 1984 durchaus schwer damit, das Effektgerät einzusortieren: „Dieses Roland-Produkt ist ein ziemlich rätselhaftes Gerät, da es schwierig ist, seine Funktion genau zu beschreiben. Es handelt sich nicht um ein Gerät mit markanten Effekten, sondern es fällt eher in die Kategorie der psychoakustischen Prozessoren wie der Aphex Aural Exciter, obwohl die beiden Geräte nicht direkt vergleichbar sind.“

Ganz falsch ist das nicht – wobei ich den Effekt des Aphex Aural Exciters als fast schon aufdringlich im Vergleich zum Roland Dimension D empfinde. Das sehr dünne Beiblatt (von einem Benutzerhandbuch möchte man wirklich nicht sprechen) definiert das SDD-320 Dimension D wie folgt: „Eine spezielle Chorus-Effekt-Einheit, die Stereo- und Mono-Schallquellen eine räumliche Wirkung verleiht. Monaurale Signale werden von einer punktförmigen Klangquelle zu einem Klang verwandelt, der das gesamte Stereofeld ausfällt. Das Dimension D fügt eine neue Dimension hinzu, ohne die offenkundigen Bewegungen des erzeugten Klangs, wie man sie von den meisten anderen Chorusgeräten kennt.“

Ein gutes Beispiel für diesen typischen Chorussound ist etwa der Boss Chorus CE-1 aus dem Jahr 1976, der den wunderbaren Chorus des bereits ein Jahr früher vorgestellten Jazz Chorus Verstärkers JC-120 als Bodentreter verfügbar machte. Bei dem aber freilich sehr deutlich zu hören ist, was das Phänomen Chorus nun einmal ausmacht: Es ist ein Modulationseffekt. Mittels eines Eimerkettenspeichers (englisch bucket brigade delay oder kurz BBD) wird ein Audiosignal verzögert dem Originalsignal beigemischt. Dabei wird die Verzögerungszeit durch einen LFO abwechselnd verkürzt und verlängert. Bei einer Verkürzung wird der Ton höher, bei der Verlängerung tiefer. Daraus entsteht die leichte Verstimmung zum Originalsignal, die für den schwebenden, zuweilen leicht eiernden Chorussound typisch ist. Genau dieses Eiern ist beim Dimension D eben nicht zu hören.

Dem Geheimnis des Roland Dimension D auf der Spur

Warum der Dimension D nun nicht eiert, liegt an der Findigkeit der Roland-Ingenieure. Sie bauten statt einer gleich zwei Verzögerungsleitungen ein. Wobei eine der Leitungen mit einem invertierten LFO-Signal beschickt wurde. Wenn es auf der einen Leitung nach unten ging, wurde folgerichtig auf der anderen nach oben moduliert. Für unser Gehör gleicht sich das aus: Wir nehmen kein verkapptes Vibrato mehr wahr, es ist buchstäblich Schluss mit dem Rumgeeiere. Es sei denn ein experimentierfreudiger Musiker treibt es mit Effektintensität und Speed – also der Modulationsgeschwindigkeit – zu bunt. Aber dem schob das Dimension D ja nun zum Glück einen Riegel vor. Da gab es nichts zu regeln oder einzustellen.

Paul White, Autor der Besprechung in Home Studio Recording, hatte 1984 Kontakt mit Roland aufgenommen. Seine Versuche, ein bisschen Insiderwissen zu bekommen, waren nicht von allzu großem Erfolg gekrönt. Immerhin wurde ihm soviel verraten, dass „ein phasenverschobenes Eingangssignal auf die gegenüberliegende Seite des Stereofeldes geleitet wird, um so die Wirkung des Stereobildes künstlich zu erweitern.“

Der leider viel zu früh verstorbene Jürgen Haible, bekannt für seine zahlreichen DIY-Projekte und Modifikationen, sagt, er hätte eigentlich erwartet, dass das SDD-320 einfach mit einer geringeren Modulation arbeiten würde. Oder einem FX/Dry-Mix, bei dem das Effektsignal etwas schwächer zum Tragen kommt. Tatsächlich stellte er bei der Untersuchung des Effektgerätes aber eine Fülle interessanter Details fest.

Das Roland Dimension D „verfügt über zwei unabhängige BBD-Delaylines (True Stereo), komplett mit Kompander (Kombination aus Kompressor und Expander, Anm. d. Red.) und Preemphasis/Deemphasis für einen rauschfreien Betrieb. Das verzögerte Signal wird dem Stereokanal, von dem es abgeleitet wurde, zugemischt und zusätzlich mit entgegengesetzter Polarität auf den anderen Kanal gekreuzt. Normalerweise würde dies zu einem Verlust an tieferen Frequenzen führen, aber die Kreuzmischung wird mit einem Low-Cut (HPF) gefiltert und beim direkten Signal werden die Bässe leicht verstärkt. Beim Einschalten wird nicht nur ein verzögertes (und mit EQ bearbeitetes) Signal hinzugefügt, sondern das direkte Signal wird auch dergestalt verändert, dass es zum verzögerten Signal „komplementär“ ist. Das Ergebnis all dessen ist, dass sich Brillanz und Bässe beim Ein- und Ausschalten des Effekts fast nicht verändern.“ (Zitat Jürgen Haible)

Subtilität, Stereophonie & Schlangenmenschen

Das Geheimnis des Roland Dimension D ist tatsächlich seine Subtilität. Der Kompressor, der zum Einsatz kommt, arbeitet ganz sanft, wie Florian Anwander auf Sequencer.de anmerkt. Allerdings mit niedrigem Threshold-Wert und flinker Ansprechzeit. Zur Effektintensität schreibt er: „Die Verzögerung wird moduliert, wobei die Verzögerungszeit und Modulationstiefe für einen Chorus erstaunlich niedrig ist: zwischen 6 ms minimal und 12 ms maximal, Modulationsfrequenz zwischen 0,5 Hz (Mode 3 und 4) und 0,25 Hz (Mode 1 und 2). Die Modulation zwischen den beiden Kanälen muss invertiert sein. Das Ganze wird 1:1 mit dem Original-Signal gemischt.“

Ein anderer sehr schöner Aspekt des Roland Dimension D ist, dass es nicht nur Monosignale durch den Chorus in die Stereo-Welt holt. Das Effektgerät kann auch Stereosignale verarbeiten. Sei es eine mit Mikrofonen in Stereo abgenommene Gitarre oder ein Flügel, sei es ein modernes Keyboard mit Stereoausgängen. Das Roland Dimension D erhält im Stereomodus die Integrität des ursprünglichen Stereosignals und fügt ihm noch mehr Räumlichkeit hinzu. Der Umschalter befindet sich auf der Geräterückseite, wo auch die Ein- und Ausgänge liegen, die es einmal symmetrisch und einmal unsymmetrisch gibt. Die Lage des Mono/Stereo-Schalters ist vielleicht nicht optimal gewählt, merkte Rezensent Paul White 1984 an: „Das bedeutet, dass Sie, wenn das Gerät in ein festes Rack-System eingebaut wird, einen Schlangenmenschen einsetzen müssen, der den Schalter für Sie umlegt!“

Das Roland Dimension D in der Anwendung

Das SDD-320 ist überall da gut aufgehoben, wo es gilt, einem Klang eine gewisse Finesse zu verleihen. Es fügt einer Akustikgitarre, einer Gesangstimme oder einem E-Piano etwas Weite und Luftigkeit hinzu. Natürlich kann man das Effektgerät direkt zwischen Instrument und Verstärker bzw. Mischer schalten. Da das Dimension D keinen Input-Level-Regler besitzt, muss die Aussteuerung am Instrument erfolgen. Dabei erweist sich das Effektgerät als insgesamt sehr übersteuerungssicher. Es ist sicher auch Geschmackssache. Mit dem Dimension D kann man einem Wurlitzer 200 A oder einem Rhodes Mk II sehr dezent zu mehr Räumlichkeit verhelfen. Möchte man das E-Piano dagegen richtig anfetten, würde ich instinktiv vermutlich eher zum Boss CE-1 oder einem ähnlichen Chorus greifen.

Beim Dimension D bietet es sich in der Regel an, das Gerät in den Mixer über Send-Effekt einzuschleifen. Ich führe das bearbeitete Signal dann über zwei Kanäle meines Mischers zurück und kann es flexibel verschiedenen Instrumenten zumischen. Was man dabei nicht vergessen darf – das Chorus-Signal beinhaltet immer auch den Originalsound. Deshalb muss man den sendenden Kanal immer lautstärkemäßig angleichen, damit der Originalklang im Mix nicht zu laut wird. Gerne wird das Dimension D auch auf andere Effekte gelegt – auf Hall oder Delay etwa. Und es ist hervorragend geeignet, Synthesizern mit nur einem Oszillator zu natürlichen Schwebungen zu verhelfen. Nervt einen also der starke Chorus beim Juno-60: einfach abstellen und ein Roland Dimension D dahinterhängen. Klingt bombig :) Schauen wir uns kurz mal an, wie das Roland Dimension D bei professionellen Produktionen eingesetzt wird.

Stevie Ray Vaughan und der Sound von „Let’s dance“

Unter den Gitarristen, die das Roland Dimension D heiß geliebt haben, muss Stevie Ray Vaughan erwähnt werden. „Guitar World“ hat Vaughans Verstärkern und Effektgeräten einen ausführlichen Artikel gewidmet. Vaughan hatte das Roland Dimension D während der Aufnahmen zu David Bowies „Let’s Dance“-Album entdeckt: „Er mochte es, wie der subtile Chorus-Effekt seinen Gitarrensound verdickte, ohne seinen natürlichen Ton signifikant zu verändern, wie es andere Chorus-Effekte häufig tun.“ Vaughan setzte das Dimension D nicht in seinem Live-Rig ein, sondern erst bei der Mischung der Gitarrenspuren. Laut Guitar World wurde der Effekt auch bei den Solos zu „Mary Had a Little Lamb“ und „Pride and Joy“ von Vaughans 1983er Platte „Texas Flood“ verwendet und bei den meisten Solos auf „Couldn’t Stand the Weather“ von 1984. „Während des Mischvorgangs fügte Vaughan die Dimension D Effekte selbst über die Effekt-Send/Return-Regler am Mischpult hinzu.“

Coldplay – Viva la Vida

Das Roland Dimension D ist keines dieser Effektgeräte, bei denen man denkt: „Nett, aber typisch 80er, klingt heute doch etwas dated.“ Wie gut der Effekt im neuen Jahrtausend angekommen ist, zeigt Coldplays Erfolgsalbum „Viva la Vida or Death and All His Friends“ Die Sologitarre von Jonny Buckland profitiert vom Roland Dimension D, wie Michael Brauer, der Mix-Engineer des Albums, auf Sound on Sound verrät: „Auf der Sologitarre gab es keinen Insert-Effekt. Ich legte einen Dimension D SDD-320-Chorus auf das Signal, der den Klang auf natürliche Weise verbreitert und der mit einer ziemlich kurzen Verzögerung an ein Watkins Copicat Echogerät ging. Ansonsten ist es vollkommen trocken, kein Reverb, kaum EQ. Auch hier war es zuvor so gut aufgenommen, dass es nicht viel Arbeit erforderte“.

Prodigy – Make the guitar big

Ein weiteres Beispiel ist Prodigy. Der Chefingenieur für ihren Live-Sound Jon Burton erzählte 2010 Sound on Sound, dass er während der über zwei Jahre dauernden Live-Tour der Band auf eine Mischung aus alten Analoggeräten und VST-Effekte vertraut hätte: „Die meisten meiner Geräte sind analog, abgesehen von den meisten meiner Effekte, die jetzt digital sind. Früher hatte ich mein Space Echo draußen, aber wir haben zu viele Festivals gemacht, wo es zu staubig war, also benutze ich Ableton und ich benutze VST-Plugins für die meisten Spin-Effekte.“

Aber beim Chorus ging Burton keine Kompromisse ein und setzte auf das old faithful von Roland: „Das Roland Dimension D wird eingesetzt, um die Gitarre groß zu machen, denn wir haben nur einen Gitarristen und versuchen, alles größer als alles andere zu machen. Ich habe auch ein Yamaha Rev 7 und eine Rev 5. Ich benutze sie über einen Y-Splitter, weil sie die Tendenz haben, mittendrin ihre Arbeit einzustellen, so dass wenigstens eines von ihnen normalerweise läuft.“ Ich habe das Zitat bewusst etwas länger gewählt. Burtons schmunzelnde Aussage zu den alten Yamaha Reverbs zeigt, dass es durchaus ein Risiko darstellt und etwas Mut bedarf, diese alten Effektgeräte heute auch noch live einzusetzen.

Die Alternativen

Ein so berühmtes Studiogerät wie das Roland Dimension D verschwindet natürlich nicht einfach vom Markt, ohne dass der Hersteller dieses beliebte One-Trick-Pony nicht in Nachfolgegeräte implementiert hätte. Stephen Parsick hat zum Beispiel gute Erfahrungen mit dem Roland SDX 330 Dimensional Expander gemacht, der 1994 das Licht der Welt erblickte. Das Effektgerät kommt mit nur 1 HE nicht so platzhungrig daher wie das Roland Dimension D und bietet gleich 16 verschiedene Algorithmen. „Space Chorus“ bietet eine Emulation des antiken SDD 320. Im Sequencer.de-Forum gefragt, ob er SDX 330 und Dimension D einmal direkt verglichen hätte, antwortet Stephen: „Ja, ständig. Das führte soweit, dass ich das SDD mittlerweile nur selten verkabele, weil das SDX sowieso immer an einer Stereo-Subgruppe hängt.“

Diskutiert wird im Sequencer.de-Forum auch das Roland RSP-550, das sogar vier designierte Presets besitzt, die SDD-320 Mode 1 -4 heißen. 2018 im Forum hat sich Florian Anwander noch recht kritisch geäußert: „Bei allen ist meines Erachtens die Delay-Zeit zu lange und/oder die Modulationintensität zu hoch. Der Effekt ist im RSP-550 weitaus auffälliger als im SDD-320.“ Ein gutes Jahr später im AMAZONA.de Report zum Boss Dimension C DC-2w, der auch auf weitere Alternativen zum Roland Dimension D eingeht, äußert er sich weniger kritisch: „Ich besitze das RSP-550 nicht mehr, aber meine damaligen Vergleiche ergaben für mich, dass der digitale Nachfahre schon sehr nah am Original ist. Auch wenn das letzte Quäntchen an Samtigkeit fehlen mag.“

Boss CE-20 – Doppelpedal mit Dimension D-Emulation

In jüngerer Zeit spendierte Boss dem Doppelpedal CE-20 Chorus Ensemble eine Emulation des Dimension D . Ich hatte mir das Pedal seinerzeit zugelegt, weil es auch eine Emulation des wohl berühmtesten Bodentreter-Chorus aller Zeiten bot – des CE-1. Die Emulation ist in beiden Fällen durchaus als gelungen zu bezeichnen. Dazu kommen weitere Regelmöglichkeiten durch einen Ambience- und Brillance-Regler. Das Gerät besitzt sogar vier Speicherplätze und ist durch die Stereoausgänge auch für Keyboards hervorragend geeignet.

Es ist ein bisschen wie mit dem anderen Doppelpedal von Boss, das ein berühmtes Original emuliert – dem RE-20. Es ist ganz hervorragend, aber wie damals der AMAZONA.de-User Roland Voll als Kommentar zum Test postete: „Das eine Gerät läuft ohne große Probleme, ist zeitlich synchronisierbar, bietet stereo, ist wartungsfrei, viel leichter, transportabel, Pedalboard-tauglich etc. – es ersetzt die Delay-Funktion des Space Echo. Das andere bietet unweigerliche Wärme und Magie. Es vermag eine langweilige Stimme von deren Langeweile zu befreien und eine eigene kleine individuelle Geschichte erzählen zu lassen. In keiner Weise bietet der Nachbau ähnliches.“ Das lässt sich besser nicht ausdrücken. Genauso ging es mir mit dem CE-20. Und deshalb habe ich mir erst ein CE-1 gekauft und jetzt schließlich das Roland Dimension D.

Boss Dimension C DC-2w – ein duftiger Traum

Noch neuer und auch noch mehr am Original orientiert scheint das Boss Dimension C DC-2w zu sein. Dieser Weiterentwicklung des monophonen DC-2 hat Florian Anwander einen wunderbaren Vergleichstest mit dem Original-SDD-320 gewidmet, in dem er auch grundsätzlich erklärt, wie ein Chorus funktioniert. Florian ist vom SDD-320 Modus des DC-2w sehr angetan: „ein duftiger Traum“. Ein kleines Haar findet er dann aber doch noch in der Suppe: „Ja, beim ersten Vergleichshören mit meinem SDD-320 war ich geneigt, das DC-2w als vollwertigen Dimension-D Ersatz zu bezeichnen. Als ich dann aber eine meiner Lieblingsverwendungen des Dimension-D ausprobierte, nämlich hinter einem Stereo-Hall oder Stereo-Echo, fiel mir auf, dass da was nicht stimmt. Und tatsächlich: Dem DC-2w fehlt das Überkreuz-Routing des Effektanteils im Vollstereo-Modus.“

Irgendwas fehlt immer

Gut, das mag etwas für Feinschmecker sein. Aber man könnte auch zum Schluss kommen: Irgendwas fehlt immer. So kann man beim oben erwähnten Roland SDX 330 zum Beispiel nicht alle vier Tasten auf einmal drücken. Ob man den All-Button-Mode wirklich braucht, sei mal dahingestellt.

Auch der Roland-Flanger SBF-325 kann Chorus, beherrscht gar das Überkreuz-Routing des Effektsignals. Aber ohne das Equalizing und die Presets des Originals wird es immer nur bei einer Annäherung bleiben. Und der Charme, allein mit vier Knöpfen einen Sound oder eine Produktion zu veredeln – der ist verschwunden. Das echte Roland Dimension D Erlebnis versprechen dagegen ein Plugin und – frisch angekündigt – ein Klon.

Justin Biebers Choice – UAD Studio D Chorus

Universal Audio stellt das Roland Dimension D als Audio Plugin zur Verfügung. Dieses wird allgemein hochgelobt und genügt professionellen Ansprüchen. Das Plugin kam auch bei Justin Biebers vierten Studioalbum „Pupose“ aus dem Jahr 2015 zum Einsatz – Nummer 1 in den US-Charts. Für Josh Gudwin, einer der Mix-Engineers des Multi-Platinalbums, zählt das UAD Plugin zu seinen wichtigen Tools, um Biebers Gesang zu bearbeiten: „Normalerweise habe ich die Vocal-Delays als separate Spuren, auf die ich das zu bearbeitende Audio ziehe und am Ende der Session habe ich normalerweise eine Vorlage für Aux-Effekt-Spuren, in Grün, mit einem Hall, einem Plattenhall und einem langen Hall; drei Delays – Halbton-, Viertel- und Achtelnote – und zwei Ping-Pong-Delays und ein UAD Roland Dimension D.“ (Sound on Sound)

Der große Vorteil des Plugins: Man kann es sich flexibel auf die Kanäle und Summen legen, wo es gerade gebraucht wird. Stephen Parsick musste früher für diesen Zweck mehrere Dimension D verwenden: „Ich habe früher immer die Hallfahne des DRP-20 mit einem SDD bearbeitet, was auch fantastisch war – bis der Rauschpegel des DRP größer wurde als das Signal der Hallfahne. Das waren noch Zeiten: Ein SDD nur für den CS80, eines nur für die Hallfahne, und eines für den Rest…“ (Sequencer.de) Das käme einen heute mit der Hardware teuer zu stehen. Aber Moment mal – vielleicht ist es bald wieder möglich, sich ein halbes Dutzend Dimension D ins Rack zu schrauben. Möglich macht es die Firma Klark Teknik.

Der Klon von Klark Teknik – 3rd Dimension BBD-320

Der zu Music Tribe gehörende britische Hersteller Klark Teknik hat einen Hardware-Klon des Roland Dimension D angekündigt. Der Jim berichtete im Januar darüber. Der Klon firmiert unter dem Namen Klark Teknik 3rd Dimension BBD-320 und gleicht – ähnlich den Kompressoren-Nachbauten der Firma – dem Original fast wie ein Ei dem anderen. Klark behält sogar die orangene Schrift bei. Wo der Klark vom Original abweicht – wie beim Netzschalter – wird prompt die ikonische Schlichtheit des Originals konterkariert. Aber das wird Interessenten sicher nicht stören, da Klark verspricht, die analogen Schaltungen des Originals genau nachzubauen. Auf der Website von Klark Teknik heißt es:

Authentic reproduction of original analog circuitry

Pure analog signal path based for highest signal integrity

Amazing sound effects based on authentic BBD (Bucket Brigade Delay) technology

Und selbstverständlich wird der Klon sehr viel preisgünstiger angeboten werden als das Original. Also, da darf man sehr gespannt sein. Allerdings wird man sich gerade bei einem so subtilen Effektgerät wie dem Dimension D vermutlich nicht mit einer Annäherung zufriedengeben. Es muss schon klingen wie „the real thing“. In puncto Authentizität würde ich vielleicht mit Blick auf andere Nachbauten von Klark Teknik, wie etwa den günstigen 1176-Klon, die Erwartungen nicht allzu zu hoch schrauben. Der bekam zwar vom AMAZONA.de-Tester Chris Pfeil als reiner Kompressor sehr gute Noten, allerdings sei der „Klang des 1176-KT recht modern und hell, was sich besonders im High End bemerkbar macht und eher an die Neuauflagen von Universal Audio erinnert als an die alten Vintage Modelle.“ Aber warten wir es doch einfach ab, bis das Teil auf den Markt kommt.

Die Klangbeispiele

Wie oben schon beschrieben, eignet sich das Roland Dimension D gerade auch im Zusammenspiel mit 1-Oszillator-Synthesizern wie dem Juno-60. Bei den Beispielen Rechteck und Brass hören wir zunächst den Sound ohne Chorus, dann den internen Chorus, noch mal den unbehandelten Sound – um die Ohren freizukriegen – und schließlich die vier Presets nacheinander. Eine gelungene Alternative, wenn der Juno-60 Chorus mal nerven sollte. Dabei kann – wie das Beispiel Chorus-Strings zeigt – auch der interne Chorus durch das Dimension D noch an Weite gewinnen.

Schön macht sich das Dimension D auch im Zusammenhang mit bewegten Arpeggiomustern. Der Synthesizer ist hier wiederum der Juno-60. Bei Arpeggio 2 lässt sich der Preset-Wechsel besonders gut nachvollziehen: Er folgt immer den Akkordwechseln. Dass auch ein fetter Oberheim – und das sogar im Dual-Modus – noch von dem Roland Chorus profitieren kann, zeigt das dritte Beispiel.

Vier Tasteninstrumente, vier Presets: Zweimal E-Piano, einmal Clavinet und einmal ein E-Flügel. Letzterer wird durch Preset 4 ein bisschen in Richtung Peter Gabriels CP70 gebürstet.

Und ja, man kann das Dimension D auch mal auf eine Subgruppe legen. Oder auch eine ganze Mischung damit veredeln. Bei „Prince Prosperos Party“ habe ich das relativ kräftige Preset 3 gewählt. Über Send/Return wurde der Effekt in variablen Anteilen auf das Clavinet gelegt, den Gesang, die Leadgitarre, Strings und Bläser. Die Rhythmusgruppe aus Schlagzeug und Bass blieb ziemlich trocken. Bei „The Party is over – Vergleich“ schalte ich zuerst auf Standby, wobei man sofort hört, wie sich das Klangbild verengt. Später ziehe ich den Effektkanal einige Male komplett zu. Wieder ist der Verlust an Höhen, Transparenz und Weite zu bemerken; damit geht aber auch ein geringerer Pegel einher.

Der Song ist übrigens von Edgar Allan Poes Erzählung „Die Maske des Roten Todes“ inspiriert. Prinz Prospero zieht sich angesichts der im Lande wütenden Pest mit seinem Gefolge auf sein Schloss zurück. Auf dem Höhepunkt eines frivolen Maskenballs erscheint schließlich eine Gestalt in einem besonders makabren Kostüm. Die Höflinge sind entsetzt, als sie erkennen müssen, dass sich Gevatter Tod höchst persönlich unter die Partygäste gemischt hat.

„The Death of Kings“ hat einen ähnlich morbiden Text, den ich einfach mal bei Shakespeare geklaut habe. Es handelt sich um ein kurzes Exzerpt aus Richard II. Inspiriert wurde ich durch die Netflix-Serie „The Crown“, wo Prinz Charles, der verhinderte Künstler und Schauspieler unter den Royals, diesen Parade-Monolog ganz hervorragend spielt.

Zu Klavier, Flöte und akustischer Gitarre passte ein leichterer Effekt – meine Wahl fiel deshalb auf Preset zwei. Auf einen Vergleich zum trocknen Mix habe ich verzichtet. Man kann alle Instrumente gut orten und heraushören. Die Flöte im Mittelteil, die luftig über den sich verwebenden Motiven von Gitarre und Piano schwebt – das ist für mich die Essenz des Dimension D. Was fehlt noch? Stimmt, der All-Button-Mode. Aber wie ich schon sagte: Irgendwas fehlt immer.