Zeitmaschine: Roland SRV-2000, Digital Hall (1985)

Taj Mahal fürs Wohnzimmer

Das Roland SRV-2000 war für den japanischen Konzern 1985 der (späte) Einstieg in die Welt des Digitalhalls. Roland hatte sich mit der Entwicklung zwar reichlich Zeit gelassen. Dafür wurde aber auch ein ausgereiftes Produkt vorgelegt, dessen Vorzüge noch heute ins Auge fallen: Das 19“-Gerät ist mit einer Höheneinheit handlich und – wie bei Roland üblich – ausgezeichnet verarbeitet. Es bietet 32 Speicherplätze, die von Werk aus bereits mit Presets für alle möglichen Anwendungen (Konzerthalle, Raum, Plattenhall sowie Nonlinear für Gated und Reverse-Hall) belegt sind. Bei Bedarf lässt sich der Hall mittels verschiedener Parameter maßschneidern, wobei der Nutzer durch ein ausgezeichnetes Display unterstützt wird. MIDI und ein integrierter parametrischer Equalizer runden das Bild ab. Und das Wichtigste vielleicht: Das Roland SRV-2000 klingt richtig gut. Und deshalb ist dieser „Zeitmaschinen-Report“ keineswegs nur als Nostalgietrip zu verstehen – nach dem Motto „damals war’s“ – sondern als handfeste Empfehlung für ein phantastisches Stück Hardware.

Zur Einstimmung eines meiner Lieblingspresets: „Outdoor Theater“. Der luftige Hall passt zu dem flirrenden Pad-Sound, der mit einer Naturatmo gemischt ist. Der Bass/Leadsound ist ein MKS-80. Der kurze Track ist vom Soundtrack zum Film „Annihilation“ inspiriert.

Digitalhall in den 80ern – exklusiv und teuer

Mitte der 80er Jahre bestand wahrhaftig kein Mangel an professionellen Hallgeräten, die freilich einen gravierenden Nachteil hatten – sie waren für Normalsterbliche unbezahlbar. Nur ein paar Preisbeispiele, die das Studio Magazin in seiner Ausgabe vom Mai 1984 auflistet (alle Angaben in DM): Lexicon 224 XL für 37.000,- , EMT 251 für 33.000,- , Sony DRE 2000 A für 31.000,- DM, Quantec QRS und Yamaha REV 1 beide für 25.000,- DM. Oder darf es vielleicht ein AMS RMX 16 sein? Das war schon für 19.000,- DM zu haben.

Roland setzte damals ganz bewusst auf die Besitzer kleinerer Studios, anspruchsvolle Anwender im semiprofessionellen Bereich und natürlich Live-Musiker. Selbst für größere Studios konnte das Roland eine Überlegung wert sein, wenn auch nicht als Haupthall, wie das Studio Magazin leicht gönnerhaft anmerkt: „Auch als ‚Zweit‘- oder ‚Dritt‘-Hallgerät kann es im professionellen Bereich ohne Bedenken empfohlen werden, wenn es darum geht interessante Nachhalleffekte zu erzeugen, die sonst ein teures Studiohallgerät blockieren würden.“

Mit einem sensationellen Verkaufspreis von unter 4.000,- DM stach das Roland-Geräte die direkte Konkurrenz aus: Das Lexicon PCM 60 lag bei 6000,- DM und das Yamaha REV 7 kostete sogar über 7.500,- DM. Dass die Musikwelt Mitte der 80er Jahre auf den ersten Digitalhall aus dem Hause Roland sehr gespannt war, belegt ein Zitat von Tom Robinson in International Musician and Recording World, Herbst 1985: „Gerüchte über ein neues Roland Reverb gab es schon seit Monaten, und wie es der Zufall wollte, kamen die ersten SRV-2000 in die Läden, gerade als wir unser neues Studio fertig stellten. Anfang August bekamen wir ein Exemplar in die Hände, und mein Ingenieur und ich haben es seitdem praktisch ständig benutzt.“

Der Hall zum Oberheim

1985 hatte ich mir von meinen ersten Einsätzen als Reporter beim „RIAS Treffpunkt“ einen gebrauchten OB-Xa gekauft. Acht Stimmen, 120 Programme, midifiziert. Preis 5.000,- DM. Ein Jahr später kam dann noch ein SC Drumtraks dazu, den ich ebenfalls dem späteren Eloy-Keyboarder Michael Gerlach abgekauft hatte. Spätestens jetzt brauchte ich einen amtlichen Hall und marschierte ins Berliner Sound & Drumland. Verkäufer Mitch (Lieblingsspruch: „Der Dollar ist gestiegen, der Yen ist gestiegen – ey, das ist echt der günstigste Preis“) schlug mir damals das Roland SRV-2000 vor und das Lexicon PCM 70, welches inzwischen das PCM 60 abgelöst hatte. Vielleicht hatte ich mit meinem OB-Xa ja ein bisschen zu dick aufgetragen. Mitch nahm wohl an, ich wäre bestimmt in der Lage für einen standesgemäßen Hall ordentlich Kohle abzudrücken. Als er dann aber mein konsterniertes Gesicht sah, hatte er als gewiefter Verkäufer blitzschnell noch eine Alternative parat: Das Yamaha SPX 90.

In dubio pro monetas

Das Multieffektgerät von Yamaha bot für schlappe 2000 DM,- Hall, Echo und Modulationseffekte. Ich war begeistert und übersah dabei – oder besser „überhörte“ – dass der Yamaha-Hall mehr charakteristisch als schön klang. Obwohl – mit dem Drumcomputer funktionierte er ziemlich gut. Es lief am Ende auf das SPX 90 hinaus; gekauft habe ich es allerdings in der Nähe des Rathauses Schöneberg bei Music Market. Dort zogen sie gerne noch mal einen „Hunni“ vom Preis ab, um der Konkurrenz vom Sound & Drumland eins auszuwischen. Dafür gab es statt einer gedruckten Rechnung auch nur einen handgeschriebenen Minibeleg. Genutzt hat es nichts: Music Market ist lange schon Geschichte.

Vintage-Synthesizer mögen Vintage-Outboard

Und das wär’s dann schon mit meinen Erfahrungen mit dem Roland SRV-2000 gewesen. Tja, wenn mich nicht einige nette Menschen hier auf Amazona.de überzeugt hätten, dass Vintage-Synthesizer am besten klingen, wenn sie auch mit Vintage-Outboard betrieben werden. Zufällig entdeckte ich bei Youtube, dass Retrosound-Spezialist Marko Ettlich bei seinen Synthesizer-Videos gerne ein Hallgerät von Roland einsetzt. Und zwar das SRV-2000 – also genau das Reverb, dass mir vor Jahrzehnten der Verkäufer im Sound & Drumland empfohlen hatte. Und sehr schnell fand ich heraus, dass dieses Gerät in eingeweihten Kreisen schon lange nicht mehr als Geheimtipp gilt. Der Witz dabei: Während das PCM 70 und das SRV-2000 sich in den 80ern in etwa in der gleichen Preisregion bewegten, kostet das Roland heute mit rund 150,- bis 200,- Euro nur in etwa ein Drittel des Lexicon-Geräts. Und natürlich nur einen Bruchteil dessen, was für die ganz edlen Studioteile von einst heute wieder berappt werden muss.

Hier drei Beispiele mit Vintage-Synths. In der „Pipeline“ mischt sich ein Noise/PolyMod-Sound des Prophet 5 mit einem Stringsound des Prophet VS. „Tunnel“ und „Medium Hall 1“ featuren den Sync-Sound und einen bekannten Padklang des P5.

Leider schon weg

Das Roland SRV-2000 ist zwar nicht übermäßig selten. Aber es existiert ein größerer Kreis von Interessenten für Rolands erstes digitales Hallgerät. Wenn es irgendwo auftaucht und der Preis nicht überzogen ist, dann ist es meist auch schnell wieder weg. Als ich mein erstes Kaufgesuch in den Kleinanzeigen startete, ließ ich mit der Frage „Sind denn Display und Drucktasten soweit okay?“ gleich mal mein Wissen um die Schwachstellen des Geräts aufblitzen. Immerhin würdigte mich der Verkäufer überhaupt einer Antwort: „Display und Tasten laufen tadellos. Nur hab ich ihn gestern leider verkauft. Tut mir schwerstleid.“ Schauen wir uns das Roland SRV-2000 einmal genauer an.

Ein bisschen Zahlengedöns

Herzstück des Roland SRV-2000 ist ein parallel arbeitender 28-Bit-Signalprozessor. Die analogen Eingangssignale werden über ein 16-Bit- A/D/A-Wandlersystem in digitale Signale umgewandelt, Das Effektgerät bietet einen Geräuschspannungsabstand von 80 dB und einen Frequenzgang zwischen 30 Hz und 10 kHz. Der Dynamikbereich beträgt 90 dB und der Klirrfaktor liegt bei 0,03%. Ganz klar: An die Werte eines modernen Bricasti kommt das Roland-Gerät nicht heran. Es bietet dafür aber einen vielseitig einsetzbaren Vintage-Hall ohne großes Rauschen oder Verzerrungen. Digitale Vintage-Effektgeräte sisseln und summen ja gerne vor sich hin. Aber das Roland SRV-2000 ist in dieser Beziehung leiser als mein Lexicon PCM 70.

Roland SRV-2000 – Die aufgeräumte Frontseite

Bei unserer kleinen Tour beginnen wir mit der Frontseite. Ganz rechts ist der Einschaltknopf, ganz links der Bypassschalter, neben dem sich ein Poti für die Eingangsempfindlichkeit und eine Aussteuerungsanzeige mit sechs Segmenten befindet – minus 20 bis plus 6db. Bei der Entwicklung des Frontpanels haben sich die Rolandentwickler wirklich Gedanken gemacht. Neben dem Poti für die Eingangslautstärke befindet sich ein Block mit sechs Drucktastern, von denen vier für die Grundfunktionen des Hallgerätes reserviert sind: Reverb/Nonlinear (normaler Hall oder Gate/Reverse-Effekte), Room Simulator, Equalizer und MIDI. Welche Funktion gerade aktiv ist, darüber informiert eine separate Leuchtanzeige. Dazu kommen noch zwei Taster für „Copy“ und „Write“.

Roland SRV-2000 – gute Bedienbarkeit

Direkt rechts neben diesem Sixpack von Tastern, befindet sich eine einsame Schalterwippe: Mit ihr wählen wir die 32 Speicherplätze an. Weitere fünf Wippen sind rechts vom Display angeordnet. Wenn wir mit den Drucktastern eine Grundfunktion ausgesucht haben, ruft das Roland SRV-2000 die entsprechenden Parameter auf, welche wir anschließend mit den Wippschaltern verändern können. Richtig chic ist dabei, dass das Display in korrespondierende Felder unterteilt ist. Als Erinnerungshilfe sind auf den Schalterwippen die Funktionen für das wichtigste Programm – Hall – aufgedruckt. Zusätzlich sind unter den einzelnen Segmenten des Displays die Parameter für alle vier Grundfunktionen noch einmal aufgelistet. Das ist ebenso übersichtlich wie bedienungsfreundlich gelöst. Ein Tipp – wenn einem das Durchsteppen der Werte zu langsam geht: Einfach auf beide Seiten der Wippe drücken. Das beschleunigt die Sache ungemein.

Sehnsucht nach dem Taj Mahal

Sehen wir uns die Funktionen der sechs Drucktaster genauer an: Mit „Copy“ wird ein bestehendes Programm an einen anderen Platz kopiert. Ein sehr wichtiger Taster, da man beim Roland SRV-2000 per Fußschalter nur zwischen den ersten acht Programmplätzen hin- und herschalten konnte. Einem Musiker, der zum Beispiel während des Konzerts gerne das „Taj Mahal“-Preset (Programmplatz 30) per Fußschalter anwählen wollte, blieb gar nichts anderes übrig, als dieses auf einen der vorderen Programmplätze zu kopieren. Das Procedere ist ganz einfach: Das „Taj Mahal“ anwählen, auf Copy drücken, mit Shift den neuen Programmplatz aussuchen. Nun „Write“ wählen und auf beide Seiten des Shift Buttons drücken. Fertig! Hmm, doch nicht so einfach.

Roland SRV-2000 – Brauchbares Handbuch

Aber dafür gibt es ja das Handbuch im Netz, dessen Ausdruck sich auf alle Fälle lohnt. Und im Gegensatz zu anderen Roland-Handbüchen (Roland S-760 zum Beispiel), die mich fast in den Wahnsinn getrieben haben, ist das zum SRV-2000 recht präzise geschrieben und auch vom Umfang her gut zu konsumieren. Lobend erwähnt werden muss hier auch, dass das Manual mit vielen Grafiken auch ganz grundsätzlich das Thema Hall erklärt.

Hier nun das „Taj Mahal“ mit einem English Horn, dazu ein „Medium Room“, der sich wunderbar um ein Wurlitzer schmiegt und die „Large Hall“. Letztere zeigt sehr schön die Vorzüge der großen Hallen-Reverbs des Roland SRV-2000. Das Klavier bekommt Raum, man ahnt den großen Saal, aber der Ton bleibt definiert und ersäuft nicht im Hall.

À la recherche des presets perdues

„Write“ haben wir gerade schon kennengelernt. Man sucht sich ein Preset aus, das man verfeinern möchte, nimmt die entsprechenden Änderungen vor. Ein kleiner Punkt hinter der Preset-Nummer zeigt den Edit-Mode an. Wir drücken auf den Write-Button, gleichzeitig auf beide Enden des Shift-Schalters und das neue Hall-Programm ist gespeichert.

Das Roland SRV-2000 besitzt, wie bereits erwähnt, 32 Speicherplätze, die von Werk aus mit Presets belegt sind. Alle Presets können mit eigenen Programmen überschrieben werden. Während die ersten 16 Plätze sich allerdings leicht wiederherstellen lassen, indem man beim Einschalten des Geräts gleichzeitig den Write und den Reverb/Non Linear-Schalter gleichzeitig betätigt, ist es mit Nummer 17-32 etwas schwieriger. Wer auf einmal Sehnsucht nach dem „Digital Taj Mahal“ oder dem „Drum Gate“ bekommt, muss die Programme von Hand wieder eintippen. Keine Sorge: Die Gebrauchsanweisung hält die Settings bereit.

Kuschelhall oder krachende Snare?

Mit dem Drucktaster „Reverb/Nonlinear“ schaltet man zwischen den beiden Programmtypen um, die das Roland SRV-2000 bietet: Normaler Hall, um Instrumente und Stimmen mit mehr oder minder natürlicher Räumlichkeit zu versehen, und Non-linear für krachende Schlagzeugsounds. Das ist der typische Schlagzeugsound der 80er Jahre. Aber beginnen wir mit dem „normalen“ Hall: Hier können insgesamt fünf Parameter beeinflusst werden: Predelay (frühe Reflexionen), Halldauer (0,1 bis 99 Sekunden), Höhendämpfung (der Unterschied von Marmorwänden und Stofftapeten), der Halltyp (Raum, Halle, Platte) und die Ausgangslautstärke.

Der Drummer in der Keksdose

Die Halltypen unterscheiden sich im Klang und der Halldichte. „Room“ bietet eine besonders große Halldichte, während die „Hall“-Programme einen tieferen Nachhall mit geringerer Dichte liefern. Die beiden Platten-Programme wiederum sind mit ihrem hellen und metallischen Hallsound vor allem für perkussives Material geeignet. Am Roland SRV-2000 lässt sich auch die Raumgröße einstellen, wobei das Effektgerät 5 Säle und acht Raumtypen vorgibt. Der Algorithmus geht dabei immer von einem Würfel aus. Die kleinste Kantenlänge beträgt 30 cm, die größte 37 m.

Zu den Presets, die auf die 37 m zurückgreifen, gehört natürlich auch die „Large Chapel“. Wiederum gefällt mir, wie definiert der Klang der Kirchenorgel bleibt. Der Small Room passt schön zum Vintage-E-Piano und der perkussive Sound vom Sequential Circuits VS ist ein idealer Kandidat für den Plattenhall.

„Es ist möglich, mit diesem Gerät einige unverschämte Geräusche zu erzeugen“, freute sich der Rezensent von Home& Studio Recording, „wie zum Beispiel den Effekt eines kompletten Schlagzeugs, das in einer Keksdose gespielt wird.

Die gewählte Raumgröße korrespondiert natürlich direkt mit der Länge der Nachhallzeit. In der Keksdose gibt es keinen 99-Sekundenhall, sondern nur eine maximale Nachhallzeit von einer halben Sekunde. Speziell diese extrem kurzen Hallzeiten klingen sehr unnatürlich und metallisch, was aber – richtig eingesetzt – seinen ganz besonderen Reiz haben kann. Ich habe zwar nicht das Schlagzeug, dafür aber meinen Oberheim in die Keksdose gepackt. Nach etwa 14 Sekunden hört ihr kurz das unverfremdete Ausgangssignal des OB-8.

Gated und Reverse Reverb

Non-linear wird auch als „Gated Reverb“ bezeichnet, weil der Hall an einer definierten Stelle von einem Gate abgeschnitten wird. Um diesen Effekt zu erzielen, waren zuvor Kompressoren und Noise Gates notwendig. Mit digitalen Hallprozessoren wie dem SRV-2000 konnte der Effekt bequem simuliert werden. Eingestellt werden die Vorverzögerung für die Zeit zwischen Direktklang und Hall, die eigentliche Hall-Zeit und schließlich die „Gate Time“, die definiert, wann das Hallsignal abgeschnitten wird.

Frühe Reflexionen stehen im Non-Linear-Modus nicht zur Verfügung. Dafür können für die Nachhallzeit auch negative Werte bis minus 0,9 Sekunden gewählt werden, was Reverse-Effekte ermöglicht. Non-Linear war damals ein echtes Killer-Feature. Das Studio Magazin schreibt in seinem Test im August 1985: „Die Bestimmung der Gate-Zeit, also der Zeit, nach deren Ablauf das Nachhallsignal abrupt endet, ermöglicht viele interessante Effekte, die es bisher in einem Nachhallgerät der unteren Preisklasse noch nicht gab und von einigen ‚Studiohallgeräten‘ der gehobenen Preisklasse auch heute noch nicht angeboten wird.“

Roland SRV-2000 – Die Raumsimulation

Der Button „Room Simulate“ verspricht einen natürlich klingenden Hall. Wenn man diese Taste drückt, überschreibt das Roland SRV-2000 automatisch sämtliche Einstellungen des aktuellen Programms (mit Ausnahme der Ausgangslautstärke). Abhängig von der gewählten Raumgröße wird ein programmierter Parameter-Satz geladen mit „Werten, die ausgetüftelt wurden, um natürlichen Hall zu erzeugen“, wie es im Handbuch heißt. Doch aufgepasst! Bevor man nun alle Presets durchsteppt und überall die „Raumsimulation“ ausprobiert, sollte man sich klar machen, dass es keine „Undo“-Funktion gibt. „Parameters…are erased for good“, merkt das Handbuch nonchalant an. Will man das alte Programm also wiederherstellen, darf man in mühevoller Kleinarbeit alle Werte neu eintippen. Wenn man sie denn zur Hand hat. Für Eigenschöpfungen bietet das Rolandhandbuch Blanko-Charts an.

Roland SRV-2000 – Parametrische Klangregelung

Das kam bei Markteinführung des SRV-2000 besonders gut an: Roland hatte dem Hallgerät eine ausgefuchste Klangregelung in Form eines digitalen parametrischen Equalizers spendiert. Nachdem man mit der Equalizer-Taste die Entzerrung aufgerufen hat, kann man mit Wippschalter Nummer 2 zwischen den Frequenzbändern Low, Mid und Hi umschalten. Hier kann jeweils die Frequenz, die Filtergüte (hier Q-Faktor genannt) und die Anhebung und Absenkung detailliert eingestellt werden. Der Equalizer filtert das Signal, bevor es in den Hallprozessor geleitet wird.

Für jedes Hallprogramm kann so die maßgeschneiderte Entzerrung gleich mitabgespeichert werden. Ob man damit die Höhen nun absenkt oder ihnen im Gegenteil erst recht zu schimmerigen Glanz verhilft, das war immer schon vor allem auch Geschmackssache, wie ein Rezensent im Frühjahr 1989 anmerkte: „Und beim Hall hat, wie bei vielen anderen Aspekten der Musik, die Mode ihren Platz. Fragen Sie die Puristen, und man wird Ihnen sagen, dass die aktuellen Hallstile zu viel Top-End haben – daher der Einsatz von Multiband-Sweep-EQ bei vielen Semi-Pro-Geräten wie dem REV 7 und dem Roland SRV-2000.“ (Music Technology, März 1989)

Roland SRV-2000 – MIDI

Natürlich verfügt das Roland SRV-2000 über MIDI und auch diese Funktion kann über einen eigenen Drucktaster angewählt werden. Im Display werden dann das Preset und die zugehörige Nummer für den Programmwechselbefehl, der gewählte MIDI-Kanal und OMNI On/Off angezeigt. Keyboarder konnten also, wenn sie ein MIDI-fähiges Keyboard mit den MIDI-Buchsen des Roland SRV-2000 verbinden, bei jedem Patch-Wechsel ein neues Hall-Preset aufrufen. Dabei wird der Hallausgang freilich stummgeschaltet. Ein kurzes Hallprogramm nahtlos in einen großen Kathedralenhall überblenden – das geht leider nicht.

Effective Automation

MIDI war bei der Markteinführung des Roland SRV-2000 noch relativ jung und viele Musiker beschränkten sich vermutlich darauf, mittels MIDI ihren Yamaha DX7 mit dem Roland Jupiter-6 zu stacken. In den einschlägigen Musikzeitschriften erschienen deshalb regelmäßig Artikel, die mit pädagogischem Ehrgeiz die Segnungen des MIDI-Zeitalters unter die Leute bringen sollten. In diesem Zusammenhang sei für Interessierte auf einen Bericht in Sound on Sound aus dem Jahr 1986 verwiesen. Er zeigt, wie man mittels MIDI mit einer Roland SBX-80 Sync Box und einem SRV-2000 beim Mixen Effekt-Automation betreiben kann.

Hier ein Soundbeispiel mit Drums und kurzen Einwürfen vom MKS-80 und Prophet VS. Dafür wurde ein Room-Reverb mit einer Seitenlänge von 7 m und einer Nachhallzeit von 1,4 Sekunden gewählt. Und anschließend ein Beispiel für das „Large Room“-Programm mit einem Prophet 5-Sound in der Tradition des Japan-Soundtüftlers Richard Barbieri.

Roland SRV-2000 – Die Anschlüsse

Die Rückseite des Roland SRV-2000 ist mit diversen Anschlüssen regelrecht gepflastert, wobei durchgängig unsymmetrische Klinkenbuchsen verwendet werden. Ganz rechts befindet sich der Mono-Eingang. Mit einem kombinierten Schalter für die Eingangs- und Ausgangslautstärke lässt sich der Level um 4 dBm anheben oder 20dBm absenken. 4 dBm sind für „Professional Audio Equipment“ reserviert, wozu selbstredend das Roland-eigene Rack-System gezählt wird. Die zweite Einstellung eignet sich für „Consumer-type Audio Equipment“. Weil jeweils Ein- und Ausgangslautstärke gemeinsam angeglichen werden, wird man zwar insgesamt keinen Lautstärkesprung feststellen. Es gilt eine hier einfach Einstellung zu finden, bei der möglichst wenig Rauschen und Verzerrung auftreten. Neben dem Umschalter schließen sich die beiden Ausgänge für unseren Stereohall an und ein Regler, mit dem wir das Verhältnis zwischen trockenem Signal und Effekt-Signal einstellen können.

Stepptanz für fünf Fußschalter

Der nächste Abschnitt dient der Fernsteuerung des Hallgeräts über bis zu 5 Fußtaster. Das dafür vorgesehene Modell DP-2 wird von Roland übrigens immer noch hergestellt. Über zwei Schalter kann man zwischen den Presets hin- und herschalten und die jeweils nächsthöhere oder niedrigere Nummer anwählen. Den vollen Zugriff auf alle 32 Programme hat man damit freilich nicht, sondern nur auf die ersten 8 Programme. Hat man ein Preset mit einer höheren Nummer vorgewählt, schaltet das Gerät beim Betätigen des Fußschalters automatisch auf Programm 1. Für das Ein- und Ausschalten des Effektgerätes gibt es sogar zwei Anschlüsse: Wird der an Buchse 1 angeschlossene Schalter betätigt, fadet der Hall allmählich aus, bei Buchse 2 wird der Effekt abrupt unterbrochen.

Und es gibt noch eine weitere Buchse – für „Infinite Reverb“. Unendlicher Hall faszinierte damals sehr, auch mein Lexicon PCM 70 verfügt über dieses Feature. Alles in allem eine ganze Menge Fußtaster. Ich frage mich wirklich, wie da Gitarristen, die ja noch diverse Effektpedale zu ihren Füßen liegen haben, nicht komplett die Übersicht verlieren sollen. Die Keyboarder hatten es da – wie oben beschrieben – etwas besser. Sie stöpselten ihr MIDI-Synthesizer in die MIDI-Buchse und wechselten lässig zwischen den Hallprogrammen hin und her. Theoretisch jedenfalls: Wer damals live ein Rhodes, eine Orgel oder einen Synthesizer aus der Prä-MIDI-Zeit über das SRV-2000 spielen wollte, der war wie die Kollegen von der Saiten-Fraktion auf das Fußschalter-Ballett angewiesen.

Further Level und ein verstecktes Echo

Zu den klaren Vorteilen des Roland SRV-2000 gehört es, dass man auf die wichtigsten Parameter schnellen und direkten Zugang hat, ohne sich in Untermenüs und Matrizen zu verlieren. Nun, eine Ausnahme gibt es doch. Was beim Oberheim OB-8 die „second page“ ist, das ist beim Roland-Hall das „Further Level“. Hallprogrammierung für Fortgeschrittene sozusagen. Im „Weiteren Level“ können die Werte, die man im „Standard Level“ gewählt hat, noch verfeinert werden. Per Zufall gerät man eher nicht dahin. Für das Umschalten müssen beim Einschalten des Geräts die „Write“ und die „Equalizer“-Taste gleichzeitig gedrückt werden. Im Erfolgsfall scheint im Display für zwei Sekunden FT LEVEL auf. Wir haben nun Zugriff auf die Nachhalldichte, auf Dichte und Pegel der frühen Reflexionen und können hier speziell auch noch Attack-Stärke und Zeit der frühen Reflexionen justieren.

Die Roland-Entwickler haben dem Hallgerät noch ein kleines Extra mitgegeben, das freilich nicht dokumentiert ist. Wenn man beim Einschalten gleichzeitig die Tastenkombination „Reverb“, Write“ und „Room Simulate“ drückt, mutiert unser Reverb zum Mono-Delay. Eine Verzögerung bis 450 ms und das Feedback sind einstellbar. Also nichts wirklich Aufregendes. Aber ein netter Gimmick ist es schon.

Roland SRV-2000 – Im Härtetest bei Tom Robinson

Tom Robinson gehörte, wie eingangs schon erwähnt, zu den ersten Käufern des Roland SRV-2000. Die Zeitschrift „International Musician“ bat ihn damals um einen exklusiven Praxisbericht. Robinsons Fazit fällt fast uneingeschränkt positiv aus. Das Plate-Preset kommt für ihn schon ziemlich nahe an den legendären EMT-Plattenhall heran. Auch die Möglichkeit, wie bei einem Quantec verschiedene Räume zu simulieren, vermerkt er positiv. Mit einer Nachhallzeit von 99 Sekunden seien auch extreme Effekte à la Joy Division möglich.

Ein paar Abstriche macht Robinson bei der Handhabung: „Wenn ich eine Kritik habe, dann sind es all diese gestuften Druckknopfsteuerungen, die heutzutage jeder in seine Ausrüstung einbaut. Ich hasse sie. Ich weiß, dass das die Kosten und den Wartungsaufwand niedrig hält, aber wenn es nach mir ginge, würde ich sagen, geben Sie mir stattdessen ein paar schöne altmodische Schieberegler oder Drehknöpfe auf der Frontplatte…!“

Aber dann ist da natürlich noch ein unschlagbares Argument: Das SRV-2000 war damals in UK für knapp unter 1.300,- Pfund erhältlich. Und Roland ging bei der Verarbeitungs- und Klangqualität keine Kompromisse ein: „Insgesamt ziehe ich seinen Klang dem MXR, den billigeren Lexicons – oder sogar dem Quantec – vor, und er reproduziert akzeptabel die meisten Effekte, die ich auf einem AMS gehört habe. Das Lexicon 224X ist eine andere Geschichte, aber diese kosten weit über zehn Riesen!“

Roland SRV-2000 – Nimm zwei!

Das Roland SRV-2000 hat schon viele Musiker glücklich gemacht – unabhängig vom Genre: So verrät uns Chris Poland, Gitarrist der Thrash-Metalband Megadeth: „Für die Effekte verwende ich einen alten Roland SRV2000 und drei Yamaha D1500 Delays“. (Equipboard)

Das Roland SRV-2000 rangierte tatsächlich in Preisregionen, die dem leidgeprüften Profimusiker nur ein müdes Achselzucken abnötigen konnten. Deshalb war die Devise: „Nimm 2!“ Das galt etwa für Frank Zappas ehemaligen „Stunt“-Gitarristen Steven Siro Vai, dessen Effekt-Rack zu Zeiten seiner 1996 erschienenen vierten Studioplatte „Fire Garden“ gut bestückt war: „Es umfasst ein Furman PL-8-Netzteil, einen Eventide H3000S Ultra Harmonizer, 2 Roland SRV-2000-Hallgeräte, einen Digitech DHP-55-Harmonizer und das Digitech Rack Of Wham.“

Der Klaus Schulze-Hall

Klaus Schulze toppt das mühelos: Seine Equipment-Liste verzeichnet im Jahr 1989 nicht weniger als drei Einheiten SRV-2000. Schulze scheint dem Roland-Hall lange treu geblieben zu sein. In einem Interview mit der Zeitschrift Keyboards erzählte er noch 2007, wie er den speziellen Klaus Schulze-Hall hinbekommt: „Dafür setze ich drei Geräte ein: Ein alter Dynachord-Hall kümmert sich um die Tiefen, das TC Hallgerät um Mitten bis Höhen und das Roland SRV-2000 um Höhen. Damit kann man eine schöne Tiefenstaffelung machen, da geht der Hall richtig nach hinten weg. Ein Lexicon könnte das bestimmt auch, aber das ist mir zu teuer. Da spiel’ ich lieber mit diesen drei Geräten rum. Überhaupt sind Hallgeräte wie auch das Mischpult für mich echte Musikinstrumente, mit denen formst du schließlich auch deinen Klang. “

Roland SRV-2000 – Der Gitarrensound auf „So“

Der englische Gitarrist und Songwriter David Rhodes ist vor allem durch seine Zusammenarbeit mit Peter Gabriel bekannt geworden ist. Rhodes Gitarrensound auf Gabriels Bestseller-Album „So“ ist stark von den Roland-Hallräumen geprägt: „Ich habe einen Roland SRV-2000-Digitalhall, den ich so ziemlich ständig mit ein paar verschiedenen Einstellungen verwende. Bei ‚San Jacinto‘ verwende ich einen sehr großen Raumeffekt, und bei ‚Red Rain‘ verwende ich einen kleineren Raum.“ (Guitar Player, September 1987)

Das Roland SRV-2000 hilft Rhodes dabei, seine sehr subtile Gitarrenarbeit, die etwas bei „Red Rain“ in einem schimmernden Strumming-Sound auf der 12-saitigen Gitarre besteht, mit den elektronischen Klängen zu verschmelzen. Die Vorstellung, mit einem kaum definierten Sound zu arbeiten, löst bei manchen Gitarristen vermutlich Panikattacken aus – nicht so bei David Rhodes: „Alle Instrumente sollten miteinander verschmelzen, damit das Lied funktioniert, damit die Atmosphäre entsteht. Die Tatsache, dass Du Deinen Part, einen bestimmten Klang, nicht klar heraushören kannst, sollte einen dabei überhaupt nicht beunruhigen. Viele Gitarristen genießen es, sehr laut zu spielen und große Soli zu spielen. Ich stehe nicht darauf…Ich nähere mich den Dingen von der Textur her, baue sie auf und gebe der Musik Raum, sich zu entwickeln. Bei Peter verwenden wir viele Effekte, damit es so wenig wie möglich wie eine Gitarre klingt.“

Roland SRV-2000 – Hall der Veteranen

Bis weit in die 90er Jahre war das Roland SRV-2000 vor allem bei Live-Konzerten weit verbreitet. Tony Banks setzte es bei der „Calling all Stations“-Tour ein und Pink Floyd-Schlagzeuger Nick Mason schickte auf der Division Bell-Tour 1994 Toms und Percussion durch den Roland-Hall, während die Snare über ein AMS RMX16 lief. (Quelle: Vintage-fx-Special Sound & Recording, S.91) Durch seine ausgezeichneten Klangeigenschaften steht das Roland SRV-2000 aber auch heute noch hoch in der Gunst von Musikern und Produzenten. Yes-Veteran Chris Squire veredelt mit dem Roland-Hall den Klang seines Rickenbacker 4001. (Australian Musician , Dezember 2003) Und Mixing Engineer Mike Pool hat den Roland-Hall auf Robert Plants „Angel Dance“ von 2010 eingesetzt. „Für den Hall seiner Stimme verwendete ich den langen SRV 2000-Hall und ein wenig RMX16; für das Delay entweder den D-Two oder einen RE501. Bei den Stücken auf dem Album habe ich im Allgemeinen sehr wenig Hall verwendet, abgesehen von Roberts Gesang und den Backing Vocals. Das andere Ambiente, das Sie hören, könnte eine lange Verzögerung durch das 501 oder PCM42 oder eines der Raummikrofone gewesen sein.“ (Sound on Sound 2010)

Das Roland SRV-2000 heute

Auf ein paar Sachen sollte man achten. Im Betrieb wird das Hallgerät richtig heiß. Das bedeutet nicht, dass es im nächsten Moment durchschmilzt. Aber speziell im Rack-Betrieb sollte man den Nachbarn zur Sicherheit etwas Abstand gönnen. Bei Fernkauf muss man darauf vertrauen, dass die Fragen nach dem Zustand der Taster und des Displays wahrheitsgemäß beantwortet werden. Und ansonsten sollte man dem Hallgerät gelegentlich eine frische Batterie gönnen, auch wenn der Verkäufer sagt, die sei doch gerade erst gewechselt worden. Bei der Vorsorgeuntersuchung denke ich auch immer, ich war doch erst vergangenes Jahr da, bis ich dann das strenge Gesicht meines Hausarztes sehe ;)

We got both kinds of music – Country and Western

Zum Schluss gibt es noch eins der beiden schönen Vocal-Presets des Roland SRV-2000 zu hören (Nummer II – das kürzere), leider nicht mit Robert Plant ;) Auch einige andere Instrumente (z.B. Piano, Bass) bekamen ihren Hall vom Roland, nicht allerdings die E-Gitarre am Ende. Da habe ich auf die Hallspiralenemulation von AmpliTube gesetzt. Wie ihr gleich merken werdet, stehe ich nicht nur auf Genesis, Bowie und Depeche Mode, sondern auch auf die Musik von Kris Kristofferson, Johnny Cash und Garth Brooks.

Mojo für 200,- Euro

Bei einem Preis von rund 200,- kann man hier wirklich nichts falsch machen. Natürlich hat auch das Roland-Reverb seine Schwachstellen. So monierte das Studio Magazin: „Perkussive Signale zeigten deutliche Schwächen der Programmsoftware und machten sich insbesondere bei den Konzerthallen-Programmen durch knatternde Reflexionsmuster im Nachhallsignal bemerkbar.“ Hier hilft meist schon die Wahl eines Platten- oder Raumprogrammes. Und was nicht passt, kann oft durch den Einsatz von EQ und Further Level passend gemacht werden. Manche Kammfiltereffekte und metallischen Resonanzen mögen Tonmeistern graue Haare bescheren. Richtig eingesetzt, sind sie eine absolute Bereicherung und erlauben Sounds, die zuweilen an einen Ringmodulator erinnern.