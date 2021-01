Zeitmaschine Special: Roland RE-201 Space Echo (1974)

Das legendäre Bandecho

Das Roland RE-201 Space Echo hat in den 70er-Jahren den Standard des Bandechos neu definiert. Reggae-Legende Bob Marley gehört ebenso zu den berühmten Space Echo Nutzern, wie die US-amerikanische Hardrockband KISS, der einstige Britpopstar Noel Gallagher oder Nirvanas 1994 verstorbener Frontmann Kurt Cobain. Genesis-Keyboarder Tony Banks hatte gleich zwei Space Echos in seinem Rig: eines für den ARP Pro Soloist und eines für sein Mellotron. Der warme und – wenn gewünscht – auch sehr experimentelle Klang des Roland RE-201 fasziniert bis heute. Portishead verfügt über ein ganzes Arsenal von RE-201 und RE-301. Der Toningenieur der Band, Stu Matthew, schwärmt im Interview mit Musictech vom „warmen, gesättigten Klang, den man nur vom Analogband erhält. Ich mag diesen Biss, wenn man das Band übersteuert, und der Federhall ist wirklich gut.“ Ach ja, richtig klasse sieht das Space Echo auch noch aus.

Willkommen zu diesem Zeitmaschine Special, das nicht nur das Space Echo, seine Vorläufer und Nachfolger vorstellt, sondern auch eine kleine Geschichte des Bandechoeffekts bietet und viele Tipps und Hinweise zur Wartung dieser empfindlichen Schätze.

Nicht das erste, aber das beste Tape-Echo

Das Space Echo hat die Gattung weder begründet, noch war es Rolands erster Versuch in diese Richtung. Aber das RE-201 hat das technische Design der Bandechogeräte revolutioniert: sie flexibler, zuverlässiger und leiser gemacht. Da wurde manch Musiker seinem geliebten WEM Copycat oder Echoplex untreu. So wechselte etwa Rush-Gitarrist Alex Lifeson Ende der 70er-Jahre vom Maestro Echoplex auf das RE-201.

Auch der US-amerikanischer Rockabilly-Musiker Brian Setzer musterte sein Echoplex zu Gunsten des Space Echos aus: „Das Echoplex ist einfach so verdammt unzuverlässig“, zieht Setzer im Interview mit VintageGuitar vom Leder: „Du musst es nur schräg von der Seite ansehen, dann sagt es dir ‚Vergiss es, ich arbeite heute nicht für dich‘. Du bringst es zu einem Auftritt mit und es könnte dich im Stich lassen.“ Brian Setzer liebt den Sound eines Tape-Echos und fand im RE-201 einen vollwertigen Ersatz: „Die Space Echoes sind robust und klingen genau so wie das Echoplex – und man hat tatsächlich mehr Wahlmöglichkeiten beim Echo, wenn man es will. Das Roland hat mir immer gut gedient.“

Revolution mit Capstanantrieb und freilaufendem Band

Erstmalig mit dem Roland RE-201 konnten Musiker ein Echogerät mit auf die Bühne und auf Tour nehmen, ohne Schweißausbrüche aus Sorge, dass es während des Konzerts den Geist aufgibt. Bis dahin waren mit dem Bandechoeffekt die Begriffe Noise, Wow und Flutter untrennbar verbunden. Nun machen Störgeräusche und Gleichlaufschwankungen teilweise auch den Charme dieser Geräte aus. Bei den digitalen Nachschöpfungen werden sie sorgfältig emuliert. Treten diese Geräusche aber im Übermaß auf, können sie ziemlich störend wirken.

Beim RE-201 sind sie auf ein erträgliches Maß reduziert, was Roland durch einen komplett neues Bandtransportsystem erreichte. Im Gegensatz zu den eigenen Vorläufergeräten und den Produkten der Konkurrenz wird beim Space Echo das Band nicht mehr auf einer Spule oder in einer Kassette aufgewickelt, sondern schlängelt sich in lockeren Schlaufen in einem flachen Kasten, der nach Abnahme des Topteils des Echogeräts zugänglich wird. Eine mit Schrauben befestigte Plastikabdeckung schützt das Band. Aus diesem Speicherbereich fädelt sich das vier Meter lange Endlosband dann zwischen Tonwelle und Andrucksrolle ein und wird mit (mehr oder minder) konstanter Geschwindigkeit am Aufnahme- und den Echowiedergabeköpfen vorbeigezogen. Auf die vermeintlich simple Frage, wie lang denn nun die maximale Verzögerungszeit des Space Echos ist, gibt es übrigens keine wirklich klare Antwort. Sie soll irgendwo bei 600 ms liegen. Aber keine zwei Space Echos werden hier identische Werte erreichen, was an den Motoren, den vielen mechanischen Teilen und dem Grad ihrer Abnutzung liegt.

Das erste Klangbeispiel „Time is running through my eyes“ benutzt noch das uralte Band meines Space Echos, was der Freude keinen Abbruch bereitet. Im Gegenteil: Portishead schwören auf alte abgenutzte Tonbänder. Seine ganze Räumlichkeit und Atmosphäre bekommt der Song durch das Space Echo. Bei den Einzelbeispielen hört man gut, wie Gitarre, Saxophon, Solostimme und Refrain mit ganz unterschiedlichen Echoanteilen versehen werden.

Roland RE-201 – Groß, schwer und wunderschön

Das Roland Space Echo ist ein echter Brocken: 41,5 cm breit, 18,5 cm hoch und 27,5 cm tief. An der rechten Seite ist ein Tragegriff montiert, damit man die neuneinhalb Kilo besser schleppen kann. Das ganze Gerät ist mit schwarzem Tolex bezogen. Links und rechts sichern Metallverschlüsse den abnehmbaren Deckel des Echogeräts, der an der Rückseite mit Scharnieren verbunden ist. Alle Bedienelemente sind auf der Frontseite platziert, rückseitig befindet sich lediglich das festverbundene Kabel, für das es eigens eine Kabelhalterung gibt. Das Design der Vorderseite des Roland RE-201 Space Echo ist ein Augenschmaus – man braucht das Effektgerät eigentlich nur anzusehen, um zu wissen, dass es ein Klassiker ist. Oben und unten ein schmaler Streifen in Aluminium, der Silberton findet sich auch auf den Abdeckungen der Potiknöpfe wieder. Dazwischen dezente Zweifarbigkeit in Schwarz und einem wunderbaren Grünton. Der Farbton erinnert an die Lackierung alter Jaguar-Limousinen – dort wird er als „hunting green“ bezeichnet. Angeschaltet wird das RE-201 über einen silbernen Kippschalter auf der rechten Seite. Ein rotes Lämpchen zeigt die Betriebsbereitschaft an.

Roland RE-201 Space Echo – Die Anschlüsse

Es gibt insgesamt vier Eingänge: Zwei für Mikrofone, einen Line-Eingang und einen weiteren Eingang, falls das Echogerät an eine PA oder „Gesangsanlage“, wie das früher so schön hieß, angeschlossen werden soll. Der Line-Eingang verfügt über einen kleinen Schalter, mit dem der Echoeffekt für diesen Eingang stummgeschaltet werden kann. Das war damals ganz praktisch, weil nicht selten zwei Gesangsmikros und ein Instrument gleichzeitig am RE-201 hingen.

Mit einem Peak-Meter lässt sich die Aussteuerung überwachen. Ein rotes Lämpchen warnt vor Übersteuerung. Das war gut gemeint, hat aber viele Musiker herzlich wenig interessiert. Wenn wir über das Mojo alter Roland- und Boss-Geräte wie Space Echo oder CE-1 sprechen, so hat das ganz viel mit den Eingangsstufen zu tun. Sie liefern einen ganz unvergleichlichen Sound, gerade wenn sie etwas kräftiger angesteuert werden. Das Signal wird angezerrt, aber auf eine warme, angenehme Weise. Tatsächlich werden die Space Echo Eingänge auch gerne ganz ohne Hall und Echo benutzt.

Das Pendant zur üppigen Eingangssektion bildet auf der rechten Seite ein einziger Ausgang. Ein Wahlschalter erlaubt, zwischen Low-, Medium- und High-Output zu wechseln. So lässt sich das Signal leicht an die Eingangsempfindlichkeit verschiedener Geräte anpassen, ob es sich nun um eine PA-Anlage, einen Instrumentenverstärker oder ein weiteres Effektgerät handelt. Es gibt auf der rechten Seite auch noch einen einzelnen Eingang für einen Fußschalter, mit dem der Echoeffekt bedient werden kann.

Der Echowahlschalter – Herzstück des RE-201

In der Mitte des RE-201 prangt der Echowahlknopf, der 12 Positionen anbietet. Die ersten vier liefern einen reinen Echoeffekt. Steht der Schalter auf Position 5 bis 11, können wir Echo mit Hall mischen. Und Nummer 12, ganz unten, ist dem Hall allein vorbehalten. Die Echoeffekte 1 bis 3 entsprechen den drei Tonköpfen. Das heißt, Position 2 ist länger als 1 und 3 wiederum übertrifft 1 und 2. In Schalterstellung 4 werden die Wiedergabeköpfe 2 und 3 für einen soften Echo-Effekt gekoppelt.

Die Programme 5 bis 7 entsprechen den ersten drei, mit dem Unterschied, dass sie mit Hall gemischt werden können. 8 bis 11 kombinieren wiederum verschiedene Wiedergabeköpfe für „sophisticated effects“, wobei Stellung 11 die einzige ist, die auf alle drei Köpfe zugreift. Die kombinierten Hall/Echoeffekte zwingen übrigens nicht zu einem Effektmix, da Reverb über einen eigenen Regler stufenlos zugemischt werden kann. Darüber bin ich ehrlich gesagt sehr froh. Dazu später mehr.

Roland RE-201 – Effects from the outer space

Das hatte Roland wirklich genial gelöst: Durch einfaches Weiterdrehen des „Mode Selector“-Knopfes werden verschiedene Kombinationen der insgesamt drei Wiedergabeköpfe für das Echo angewählt. Das Echoplex zum Beispiel hatte nur einen Wiedergabekopf. Dieser war zwar verstellbar, um unterschiedliche Echolängen zu realisieren. Doch damit ergab sich unweigerlich eine weitere mechanische Belastungsstelle, die Roland geschickt umging. Es gibt einen Regler für die „Repeat Rate“ mit dem sich die Motorgeschwindigkeit ändern lässt, wodurch die Echozeit beeinflusst wird. Einer der berühmtesten Effekte des Space Echos ist das Verändern der Geschwindigkeit mitten im Spiel. Die dabei entstehenden Pitch-Effekte lassen wirklich an eine „Untertasse voller Geheimnisse“ denken und haben den Ruf des außerirdischen „Space Echos“ mitbegründet. Auch wenn die Band, die beim nächsten Klangbeispiel musikalisch Pate stand, eher auf die Magnetscheibe des Binson Echorec setzte:

Das gilt auch für den Regler „Intensity“, der bestimmt, wie viele Echowiederholungen zu hören sind. Das reicht von einem einfachen „Single Repeat“ bis zu einem immer stärkeren Aufschaukeln des Effekts. Der eigentlich regelmäßig in einer wüsten Orgie der Selbst-Oszillation endet. Der mitgelieferte Flyer zum Space Echo warnt vor solchen Experimenten, da sie zu „unerwünschtem Lärm“ führen würden :)

Weiter gibt es einen Knopf „Echo Volume“ für die Lautstärke, mit dem das Mischverhältnis zwischen trockenem und Effekt-Signal eingestellt wird. Eine Besonderheit, die Roland ebenfalls von der damaligen Konkurrenz abhob, war der Einbau einer Klangregelung. Mittels zweier separater Regler für Bässe und Höhen kann der Klang des Effektsignals bearbeitet werden, ohne das Originalsignal zu verändern.

Roland RE-201 Space Echo – Was macht den einzigartigen Sound aus?

Es gab eine Zeit, als alle Welt auf digitale Echos umstieg. Bis man bemerkte, dass all die kleinen Unregelmäßigkeiten, das Nichtperfekte, das Analoge genau das waren, was die musikalische Qualität des Space Echos ausgemacht hatte. Dieser warme, etwas angezerrte Klang, den man erreicht, wenn man die Eingangslautstärke entsprechend hoch ansetzt. Dieser leichte Chorus-Effekt, der sich dadurch ergibt, dass natürlich auch ein hochentwickeltes Bandechogerät wie das RE-201 nicht frei von Gleichlaufschwankungen ist. Die spezielle Art, in der das Bandsignal komprimiert und verzerrt wird. Sie trägt wesentlich zu dem Eindruck bei, dass das Echo langsam schwindet. Und nicht einfach – wie bei vielen digitalen Kollegen – nur leiser wird. Hier nun ein paar Stimmen von Künstlerinnen und Künstlern, die beschreiben, was für sie das Space Echo einzigartig macht.

Brittany Howard, die als Leadsängerin und Gitarristin der Rockband Alabama Shakes international bekannt wurde, äußert sich im Interview mit PremierGuitar begeistert: „Das Coole an diesen Roland Space Echos ist, dass sie alle anders klingen und alle ihre eigenen Macken haben. Meins macht meinen Verstärkersound noch cooler und färbt den Klang auf eine großartige Art und Weise. Tape hat diese Eigenschaft und dadurch bekommt mein Verstärker diesen gläsernen knalligen Sound und es verstärkt sogar den Bass ein wenig.“

Tycho (bürgerlich Scott Hansen) ist ein US-amerikanischer Musikproduzent, Komponist, Songwriter, der im Bereich von Ambient- und Chillwave-Musik unterwegs ist. In einem Interview mit XLR8R schildert er die besonderen Vorzüge des RE-201: „Ich benutze mein Roland Space Echo sehr oft, weil es ein Bandecho ist, so erhält man die Sättigung und Wärme des Bandes. Und dann wird es in die Vorverstärker eingespeist, die auf Transformatoren basieren, was zu speziellen harmonischen Verzerrungen führt.“

Roland RE-201 – one of da coolest things on the planet

Grace Jones hat auf Gorillaz 5. Album „Humanz“ von 2017 den Song „Charger“ gesungen. Produzent Stephen Sedgwick berichtet in Sound on Sound: „Die Gesangsspuren von Grace Jones wurden durch das Roland RE-201 Space Echo gesendet.“ Sedgwick hatte nach eigenem Bekunden jede Menge Spaß mit dem Space Echo: „Man denkt sich Sachen aus, die man mit einem Plugin nicht machen würde. Plötzlich trifft das Echo auf ein schmutziges Stück Band und man erhält dadurch eine kleine Störung, die sich wiederholt. Das sind die kleinen Zaubereien, die Sie von der Software nicht bekommen können.“

Das etwas Unberechenbare am Space Echo schätzen auch Florian Harres und Nicolas Ruoff AKA Phace Drum & Bass aus Hamburg: „Ich liebe Bandechogeräte, weil sie nicht so mechanisch klingen. Die meisten meiner Delays, die ich benutze, sind Bandechos. Ich bin froh, dass ich noch das Roland RE-201 habe, das manchmal auch wie ein Synthesizer fungiert.“

Butch Vig, der mit Steve Marker das legendäre Smart Studio in Madison, Wisconsin (Nirvana, Garbage, The Smashing Pumpkins) gegründet hat, berichtet, dass das RE-201 ein Standard bei den Smart Jam Sessions geworden ist: „Das Space Echo gehörte Steve, als ich ihn kennenlernte, und als wir spät in der Nacht in seinem Keller zu jammen begannen, haben wir buchstäblich alles dadurch geschickt: Gesang, Schlagzeug, Gitarren, Bass und Perkussion. Das gab diesen frühen Jam-Sessions einen Super-Lo-Fi-Vibe, der fantastisch klang, eine Art ausgeflockter Rockabilly im Stil der Cramps. Wir setzten es 30 Jahre lang bei fast jeder Session bei Smart ein!“

Shura ist eine britische Künstlerin, die erst seit 2014 aktiv ist. Sie verbindet 90er-Jahre R&B und 80er-Jahre Pop mit Einflüssen von Madonna, Prince und Janet Jackson. Das Roland Space Echo RE-201 ist für Shura, „eins der coolsten Geräte überhaupt auf unserem Planeten.“ Und weiter führt Shura aus: „Ich bin von Synthesizern förmlich besessen und kann viele Stunden damit zubringen, einfach mit meinem Roland Space Echo rumzuspielen.“ Ich auch, Shura, ich auch :)

Gar nicht „spacig“ – der Hall des RE-201

Am Hall des RE-201 scheiden sich wirklich die Geister. Ich weiß, dass manche Gitarristen den im Space Echo verbauten Reverb durchaus brauchbar finden. Und auf Soundgas (Roland Tape Echo Tips, Tricks & Tales) habe ich gar diese Hymne gefunden: „Der unverkennbare Roland-Federhall ist auf Musikaufnahmen überall zu finden. Natürlich hört man ihn bei Dub und Reggae, aber man sollte ihn nicht nur als einen LoFi-Effekt betrachten; sparsam eingesetzt, können die Hallspiralen genau richtig klingen (wagen wir sogar zu sagen: klassisch?)“.

Mich hat dieser Hall nie so richtig überzeugt. Für meine Orgel benutzte ich seinerzeit eine originale Hammond Hallspirale, die in einem länglichen Kasten von Allsound verbaut war. Bei Bedarf stellte dieser Hall meine Crumar akustisch in den Petersdom. Von diesem ziemlich mächtigen Hall ist das RE-201 meilenweit entfernt. Interessanterweise hat Roland sich entschieden, als sie das RE-201 als digitales Pedal herausbrachten, genau diesen Hall zu emulieren. Vielleicht ist das ja konsequent. Ich finde den Hall des RE-201 so gar nicht „spacig“, sondern muffig und nicht besonders sauber. Aber genau diese Eigenschaften machen ihn für einen Grammy-gekrönten Produzenten wie Joe Chiccarelli so wertvoll.

RE-201 Reverb – Geheimwaffe von Joe Chiccarelli

Joe Chiccarelli hat das Space Echo auf „Icky Thump“ eingesetzt, dem sechsten Album der White Stripes aus dem Jahr 2007. White Stripes Sänger Jack White gab ihm eine harte Nuss zu knacken, wie Chiccarelli in Sound on Sound berichtet: „Er wollte einen modernen Sound, punchy und stark bearbeitet, für den aber keine Digitaleffekte genutzt werden sollten. Die Vocals sollten jede Menge Übersteuerung haben: Der Haupteffekt ist ein verzerrtes Slap-Echo, das ich aufnahm, indem ich die Bandmaschine übersteuerte.“ Weil Jack der Sound immer noch zu sauber war, hängte Chiccarelli noch einen Teletronix LA2A, dahinter und nutzte die Röhrenstufe des Kompressors für eine „wirklich wundervolle Verzerrung“.

„Außerdem fügte ich während des Mixes einen Roland Space Echo Federhall den Vocals hinzu“, ergänzt Chiccarelli. „Jeder Nachhall, den ich auf dem Album verwendet habe, klang dunkel und in vielen Fällen verwendete ich ihn auch in Mono. Im Fall von „Icky Thump“ pannte ich den Gesang nach links und rechts und setzte jeweils einen Monohall hinter den Gesang. Vielleicht habe ich auch noch die Höhen etwas abgesenkt, nur um die hässlichen Obertöne loszuwerden.“

Roland RE-301 Chorus Echo – Die Nachfolger der Ikone

Auch das Roland Re-201 Space Echo wurde weiterentwickelt. So bekam der Nachfolger RE-301 zusätzlich noch den berühmten Boss-Chorus spendiert, über den es einen eigenen Zeitmaschinen-Report von mir gibt. Dazu kam noch eine sehr interessante Sound-on-Sound-Funktion für Loops. Dennoch hat sich das RE-201 als der absolute Klassiker etabliert. Es ist halt das „Space Echo“. Und selbst als 1980 das RE-501 und die Rack-Version SRE-555 auf den Markt kamen, mit verbesserter Ausstattung wie etwa Stereoausgängen und einem vierten Echokopf, hatte das legendäre RE-201 noch lange nicht ausgedient. Tatsächlich wurde es bis 1990 weiter produziert. Überlassen wir das Wort noch einmal Stu Matthew von Portishead: „Wir erweitern unser Equipment immer wieder um interessante alte analoge Geräte, aber wir haben noch nie ein Bandecho gefunden, das besser ist als das Space Echo, also ja, ich schätze, es ist so etwas wie eine Ikone“.

Die Vorläufer RE-100 und RE-200

Neben dem Roland Space Echo RE-201 gab es auch ein kleineres Modell RE-101. Das Topmodell verfügt im Unterschied zum 101 über einen Federhall, eine Peak-Level-Anzeige und hat auch ein paar mehr Echotypen drauf. Die Roland Space Echos RE-101 und 201 wiederum hatten zwei Vorläufer – das RE-100 und RE-200. Die alte Generation von Echogeräten besaß noch kein freilaufendes Band, sondern verfügte über Tape-Cartridges. Auf der Website des kanadisch-japanischen Elektronikprojet ESTECHO habe ich folgende Einschätzung der frühen Roland-Echos gefunden: „Der Transport ist stabil, beständig und insgesamt zuverlässig, aber es gibt Nebengeräusche, wobei viel mechanischer Lärm von der Tonbandkassette und dem Motor ausgeht.“ Neben dem Lärmproblem der frühen Roland Echos scheint vor allem die Beschaffung der Cartridges problematisch zu sein. Diese wurde von Sony ursprünglich für Anrufbeantworter entwickelt und werden schon lange nicht mehr hergestellt.

Tape Echo – ein kurzer Rückblick

Wer sich im Netz etwas umtut, findet mehrere Artikel, die die Geschichte des Bandechos erzählen. Liest man mehr als einen, wird es verwirrend: So ganz genau weiß eigentlich niemand, wer das Bandecho erfunden hat. War es der begnadete Gitarrist und Tüftler Les Paul? Auf seiner Aufnahme des Jazz Standards “How high is the moon“ im Januar 1951 soll der Effekt zum ersten Mal verwendet worden sein. Der Song war 9 Wochen lang die Nummer 1 in den Billboard Charts. Vielleicht wegen des neuartigen Echoeffekts?

Echoeffekte hielten also schon in den 50er-Jahren Einzug in die Populärmusik. Man braucht bloß an das Slapback-Echo auf frühen Aufnahmen von Elvis Presley oder Johnny Cash zu denken. Der US-amerikanische Produzent und Musiklabelbesitzer Sam Philipps ließ im berühmten Sun-Studio in Memphis dafür zwei der seit 1953 erhältlichen AMPEX 350-Bandmaschinen laufen. Die eine nahm ein trockenes Mikrofonsignal auf, das mit Verzögerung den Wiedergabekopf des Tonbandgeräts erreichte. Die Geschwindigkeit des Tonbands bestimmte dabei die Echolänge, die typischerweise bei einer halben Sekunde lag. Dieses verzögerte Signal wurde nun der anderen Ampex-Maschine zugeführt, auf der der Gesang in Echtzeit aufgenommen wurde. Auf einer Aufnahmespur wurden dann beide Signale zusammengefasst.

EchoSonic, Ecco-Fonic & Echoplex

1953 soll Ray Butts seinen ersten EchoSonic-Verstärker gebaut haben, der ein eingebautes Tape-Echo besaß. Gleich den zweiten verkaufte er an Chet Atkins. Ein besonders treuer Nutzer war der Gitarrist Scotty Moore, der seinen „Custom build“ EchoSonic im Mai 1955 von Butts erhielt. Scotty setzte seine Neuerwerbung auf Elvis Presleys „Mystery Train“ zuerst ein und spielte den EchoSonic-Amp dann weiter bei Auftritten und Plattenaufnahmen des „Kings“ – bis zum NBC-TV-Special von 1968.

Später kam der Ingenieur Mike Battle auf die Idee, das Bandgerät aus dem Gitarrenamp herauszunehmen und als eigenständiges Effektgerät anzubieten. Gemeinsam mit dem Country-Gitarristen Don Dixon brachte Battle das Echoplex EP-1 1961 auf den Markt, das transportabel war und durch einen verschiebbaren Wiedergabe/Löschkopf verschiedene Echolängen ermöglichte. Das Echoplex war vom Start weg ein großer Erfolg und wurde von zahlreichen namhaften Gitarristen verwendet, darunter Duane Allman, Jimmy Page, Jimi Hendrix, Joe Walsh und Andy Summers, um nur einige zu nennen. Vor allem der 1969 erschienene Nachfolger EP-2 gilt als absoluter Klassiker.

Ebenfalls Ende der 50er Jahre experimentierte Ray Stolle in Los Angeles mit dem Echoeffekt. Stolle besaß eine Radio- und Fernsehreparaturwerkstatt am Sunset Boulevard. 1959 baute er einen Prototyp seines Ecco-Fonic, das im Gegensatz zum EchoSonic bereits einen verstellbaren Wiedergabekopf besaß. Dadurch ließ sich der Echoeffekt variabel steuern. Die maximale Verzögerungszeit lag bei einer halben Sekunde.

Copycat und Meazzi Echomatic

Charlie Watkins entwickelte 1958 sein berühmtes Copycat. Watkins ersten röhrenbetriebenen Geräten sollten unzählige Updates folgen. So zog Ende der 60er-Jahre die Halbleitertechnik ins Copycat ein, die der Erfinder übrigens für deutlich überlegen hält: „Trotz der weitverbreiteten Meinung, dass die Mk 1- und Mk 2-Röhrengeräte die besten Ergebnisse erzielten, ist es eine Tatsache, dass die späteren Geräte viel erfolgreicher waren. Dies lag vor allem an dem frühen Transistor-Design, das dem neuesten Stand der Technik entsprach und eine größere Stabilität und eine bessere Wiedergabetreue ermöglichte. Zu diesem Zeitpunkt wurden auch schon viel bessere Komponenten für den Bandtransport entwickelt.“ (Quelle: Watkinsguitars)

Das Super IC Modell von 1977 besaß vier Wiedergabeköpfe. Watkins berichtet, er habe Hunderttausende seiner Copycats rund um den Globus verkauft. Dub Reggae und das wiedererwachende Interesse an Rockabilly bescherten dem WEM Copycat eine anhaltende Nachfrage.

Ein weiterer bekannter Hersteller von Echogeräten war damals die Mailänder Firma Meazzi. Shadows-Gitarrist Hank Marvin soll ein Meazzi Echomatic bei der Hitsingle „Apache“ von 1960 eingesetzt haben.

Roland RE-201 Space Echo – the ubiquitous box

Das Space Echo war die Schöpfung von Roland-Gründer Ikutaro Kakehashi. Bereits das Vorläuferunternehmen Ace Electronics Industries hatte Ende der 60er-Jahre Echogeräte im Angebot. Das EC-1 unterschied sich im Prinzip nicht allzu sehr von den genannten Geräten – Stolles Ecco-Fonic, Watkins Copycat oder Battles Echoplex. Im Inneren zog eine kurze 1/4 ‘‘-Bandschleife ihre Runden. Das Ace-Echo hatte noch nicht einmal die fortschrittlichere und zuverlässigere Kassettenformat des Echoplex übernommen. Die gab es dann erst bei den frühen Space Echos RE-100 und RE-200. Kakehashi und seine Ingenieure analysierten genau, wo die Schwachpunkte der der damaligen Echogeräte lagen. Sie begnügten sich aber nicht damit, ein bestehendes Design einfach zu verbessern. Stattdessen suchten sie nach innovativen Lösungen für Antrieb, Bandtransport und viele kleine Details, die das Tape Echo letztlich ein völlig neues Niveau hoben.

Der Musikjournalist Gordon Reid hat in seinem großen Roland-Survey für Sound on Sound die historische Stellung des RE-201 auf den Punkt gebracht: „Es war das erste Roland-Produkt, das alle Grenzen der populären Musik überschritt. Ein Jahrzehnt vor der Einführung erschwinglicher digitaler Multieffektgeräte erwies sich die Kombination aus Hall, Multi-Tap-Echo und EQ als gleichermaßen attraktiv für Gitarristen, Sänger und Keyboarder und es wurde bald unmöglich, der allgegenwärtigen Box auszuweichen, ob unterwegs oder im Studio.“

Roland RE-201 Space Echo – Wer hatte es eigentlich nicht?

Das Roland Space Echo gehört zu der Handvoll von legendären Effektgeräten, die fast universell einsetzbar sind und deshalb von Gitarristen, Sängern, Keyboardern und anderen Instrumentalisten gleichermaßen verwendet wurden. Einige Beispiele habe ich ja bereits erwähnt. Zu den bekannten Nutzern gehören unter anderem Fatboy Slim, das US-amerikanische Produzentenduo „The Dust Brothers“ (u. a. Beastie Boys, Beck), Portishead, Radiohead, die klavierlastige Band Keane, Nick McCabe von The Verve, Sonic Youth, Leftfield, Throbbing Gristle, Paul Wilson, Bassist der nordirischen Alternative-Rock-Band „Snow Patrol“ und die US-amerikanische Sängerin und Rapperin Lauryn Hill. Die aus Long Beach stammende Band Sublime (aktiv bis 1996) sei stellvertretend für viele Acts genannt, die das Space Echo im Bereich Ska und Dub eingesetzt haben.

Von Postpunk bis Filmmusik

Auch Mick Jones von The Clash fand Gefallen am Roland RE-201 Als sich die Band 1979 vom straighten Punk immer mehr löste, erweiterte Jones sein Rig um Modulationseffekte, wie den MXR Phase 100 und den MXR Flanger. Das Space Echo setzte er intensiv sowohl im Studio als auch Live ein „für alles vom leichten Flanging bis zum tiefen Echo.“(Premierguitar)

Jamie Cook von den Arctic Monkees verwendet sowohl ein WEM Copycat als auch das Space Echo. Produzent James erzählte Sound on Sound „Cookie macht entweder die spacigen, wässrigen, räumlichen Klänge, die Vibrato und Hall und ein bisschen Echo verwenden. Oder er macht die Art von schwerem, eintönigem Zeug.“

Der isländische Multiinstrumentalist, Filmmusikkomponist und Produzent Ólafur Arnalds sieht das Echogerät als eines seiner Haupttools an: „Ich schicke die Sachen fast immer durch das Space Echo – das mache ich praktisch schon automatisch so und diese Kombination funktioniert eigentlich immer. Es ist wunderbar zusammen mit Streichern und Klavier.“ (Sound on Sound)

Roland RE-201 Space Echo – Liebling der Elektroniker

Es kann nicht überraschen, dass das Roland Space Echo gerade auch in der elektronischen Musik viele Liebhaber gefunden hat: Bei den alten Größen wie Vangelis, Jean-Michel Jarre und Isao Tomita, aber auch beim Ex-Ultravoxsänger John Foxx und Martyn Ware (Human League, Heaven 17) , dem Depeche Mode Produzenten Daniel Miller und dem britischen Elektronik-Duo Underworld. Weitere bekannte Nutzer sind The Prodigy, The Orb, die aus Manchester stammende Formation „The Future Sound Of London“ und der auf Drum and Bass, Acid Techno und House spezialisierte Brite Luke Vibert. Der US-amerikanische DJ und Produzent Flying Lotus zeigt, wie das Space Echo in jüngerer Zeit für experimentelle elektronische Musik und Hip-Hop verwendet worden ist. Alessandro Cortini von den Nine Inch Nails schickt gerne seine Synthesizer durch das Space Echo. Aber auch das Berliner Elektronik-Trio „Moderat“ steht auf den speziellen Sound des RE-201. Svein Berge und Torbjørn Brundtland von der norwegischen Musikgruppe Röyksopp verwenden das Effektgerät in ihren Trip-Hop und Electronica-Kompositionen. Und auch ein gewisser Costello nutzt das Space Echo. Aber das ist ein eigenes Kapitel ;)

Zuvor noch das Space Echo im Zusammenspiel mit ein paar Synthesizern:

Mein Roland RE-201 oder die Stunde der Scham

Das Roland Space Echo war genau das zwölfte Equipment-Teil, das ich mir zugelegt habe (Kabel und Netzgeräte natürlich nicht mitgerechnet). Von diesen zwölf Teilen aus meiner musikalischen Anfangszeit befinden sich noch genau zwei in meinem Besitz. Eines davon ist das Roland Space Echo, das andere das Boss CE-2. Es muss 1980 gewesen sein, als ich meine Bandkollegen mit meiner neuesten Anschaffung überraschen wollte. Leichtfüßig kletterte ich die enge Stiege hinunter, die zum Übungskeller führte. Unter dem Arm einen Yamaha CS-15D geklemmt. Der Synthesizer sollte die Klangpalette meines Crumar Organizer T-1 und Wurlitzer 200 A erweitern. Bis dahin hatte ich nur mit dem erstaunlich variablen Bassteil der Crumar-Orgel synthesizerähnliche Klänge erzeugen können. Schnell war der selbstgebastelte Keyboardständer aus Metallprofilen um eine weitere Auflagefläche erweitert und der Synthesizer an meinen Dynacord Gigant angeschlossen. Erwartungsfroh sahen mich meine Mitspieler an. Ich drückte die erste Taste und – es klang einfach nur furchtbar. Ein erbärmliches dünnes Fiepsen kroch aus der JBL-Box. Vielleicht lag es an den mit dicken Teppichen verkleideten Wänden des Übungsraums, der sich direkt unter dem Fotoatelier des Vaters unserer damaligen Bassistin befand. Vielleicht lag es auch am CS-15D, der natürlich nicht über die Klanggewalt eines Minimoog verfügte. Meine Bandkollegen sahen mich ungläubig an. Ich bekam einen roten Kopf und beschränkte mich bei der Probe auf Orgel und E-Piano, um mir keine weitere Blöße zu geben.

Roland RE-201 Space Echo – lebenslange Treue

Tief im Inneren hatte ich da bereits einen Entschluss gefasst. Diese ultrapeinliche Schlappe musste ich so schnell wie möglich auswetzen. Gleich am nächsten Tag kaufte mir eine aktuelle Ausgabe des Stadtmagazins „Tip“, durchforstete die Kleinanzeigen und wurde fündig: Roland Space Echo RE-201, exzellenter Zustand im Originalkarton, 700,- DM. Ein Anruf und die Sache war klar. Noch am selben Wochenende wurde das Space Echo gekauft. Beim nächsten Übungstermin war ich etwas früher vor Ort und verkabelte alles. Als die anderen eintrudelten, blies ihnen schon ein Trombone-Sound mit einer Echofahne entgegen, die sich gewaschen hatte. Anerkennendes Nicken allerseits und Stefan, unser Gitarrist, meinte kurz und bündig: „Na, der Synthesizer klingt ja doch nicht nur Sch…“

Das Space Echo war seitdem mein treuer Begleiter – im Probenraum und auf der Bühne. Die Synthesizer kamen und gingen – der CS 15D wurde erst gegen einen CS-40M ausgewechselt und später gegen Korg Polysix und Moog Prodigy (das ist die Kombi oben auf dem Foto), noch später gegen einen Oberheim OB-Xa – das RE-201 blieb. Bei unseren Multitrack-Aufnahmen mit einer TEAC 3440 und später einem Fostex 8-Spurgerät wurde das Space Echo auch auf Schlagzeug, Gitarre und Gesang gelegt. Erst viel später habe ich mir einen Digitalhall zugelegt – das Yamaha SPX90 – aber das Roland Space Echo immer in Ehren gehalten. Es hat auch den großen Kehraus überlebt, als Musikanlage und Synthesizer weichen mussten, um für Wickelkommode und Babybetten Platz zu machen. Auf den Bildern kann man vielleicht erkennen, dass der Erhaltungszustand wirklich bemerkenswert gut ist. Ich bin Zweitbesitzer seit nun 40 Jahren.

Verstellte Köpfe und ausgeschlagene Lager

Wer wissen möchte, worauf er sich mit einem Space Echo einlässt, das je nach Baujahr zwischen 30 und über 40 Jahren auf dem Buckel hat, kann ja mal einen Blick auf die Website „Der Reparateur“ werfen. Immer wieder Probleme macht anscheinend die im Re-201 eingebaute Hallspirale: „Leider fallen die Eisenpakete der Spulen im Reverbtank gerne auseinander.“ Manchmal lässt sich das reparieren, sonst hilft der Einbau eines Repro-Tanks. Wenn das Echo gar nicht zu hören ist oder nur schwach auf der Brust ist, liegt es oft an der falschen Bandsorte, verschmutzten oder verstellten Köpfen oder dem Anpressdruck des unteren Filzes. Manchmal funktioniert auch der Löschkopf nicht. Das kann an einem defekten Bias Coil MC126 liegen, für den relativ schwer Ersatz zu finden ist: „Zum Glück stellte sich heraus, dass bloß der Draht von der Spule vom Lötpin abgefallen war. Offenbar ein verbreitetes Problem.“ Manchmal kommt es auch dicker: So funktionierte an einem RE-301 der Regler für die Repeat Rate nicht. Hier war ein Gleitlager am Motor ausgeschlagen: „Glücklicherweise kann ein befreundeter Polymechaniker das Bronzelager nachfertigen“, schreibt der Echo-Reparaturspezialist.

Roland RE-201 Space Echo – Öfters mal abstellen

Das solche Maintenance-Arbeiten den Kauf eines vermeintlich günstig erworbenen RE-201 im Nachhinein teuer werden lassen können, liegt auf der Hand. Das Space Echo gehört also eindeutig zu den Geräten, die man nicht auf Treu und Glauben unbesehen bei eBay kaufen sollte. Ein vollständiger Test aller Funktionen ist dringend zu empfehlen. Beim Transport sollte das Space Echo pfleglich behandelt und vor Erschütterungen geschützt werden. Das Band soll eine Lebensdauer von 400 Stunden besitzen. Man glaubt nicht, wie viele von diesen Stunden vergehen, in denen das Gerät läuft, aber gar nicht genutzt wird. Auf der Bühne würde ich das Risiko zwar nicht eingehen, den Effekt immer wieder ein- und auszuschalten, um dann ausgerechnet beim Solo plötzlich kein Echo auf dem Signal zu haben. Aber im (Home)-Studio ist das bei längeren Spielpausen, in denen man zum Beispiel mit der DAW rumwerkelt, durchaus angebracht.

Regelmäßiges Säubern der Tonköpfe und der Bandführungen mit Isopropyl-Alkohol erhöht ebenfalls die Lebensdauer. Nützliche Hinweise für die Pflege von Tape-Echos habe ich bei mixonline.com gefunden (Making Your Tape Echo Machine Last)

Portishead – Don’t change the tape

Manchmal sollte man ein altes abgewetztes Tonband lieber gar nicht wechseln, weil man sonst die ganzen wundervollen Verzerrungen verliert: „Dr. Huw Williams berichtet, wie er mit Portishead unterwegs war und die Tonbandschleifen in ihren Echos wechseln musste, während Geoff und Adrian gerade mal nicht hinsahen. Der Klang alter, verschlissener Bänder war ein wesentlicher Teil ihres Sounds.“ Ein echter Balanceakt: Der Sound sollte authentisch bleiben, aber das Echo auch nicht mitten im Konzert versagen – der absolute Alptraum jeden Tournee-Technikers.

Auch ich hatte die ersten Klangbeispiele noch mit dem alten Band gemacht, was im RE-201 vermutlich seit mehr als 20 Jahren seine Runden drehte. Wie der Song „Time ist flowing through my eyes“ beweist, funktioniert das ganz wunderbar. Wunderbar warm und angenehm distorted. Ganz im Sinne von Portisheads Philosophie. Für einige lange Echos und Spezialeffekte wollte ich dann aber schon ein paar Höhen mehr oder etwas Verzerrung weniger haben und bestellte ein Ersatzband bei MyTapeEcho in London. Beim ersten Probelauf dann der große Schock: Das Band hakte, erst am „splice“ – also der Klebestelle – und bald blieb es auch so einfach hängen.

Falsches Band – Ursache für 90 % aller Probleme

Martin Tölkes, beim Vintage-Spezialisten X-Tended in Berlin auf die Reparatur alter Bandechogeräte spezialisiert ist, hat für solche Fälle einen wichtigen Rat: Ruhe bewahren und nicht in Aktionismus verfallen. Wer jetzt den Antrieb schmiert, den Filzen mit der Zahnbürste zu Leibe rückt oder an der empfindlichen Spannungsfeder manipuliert, läuft Gefahr, alles zu verschlimmbessern. Das RE-201 ist ein hochgradig feinmechanisch aufgebautes Gerät und in das empfindliche Equilibrum des Bandgeräts und insbesondere des Bandtransports sollte grundsätzlich so wenig wie möglich eingegriffen werden. Funktionierte das Gerät vor dem Bandwechsel, dann ist der Schuldige praktisch schon ausgemacht.

Der australische Bandecho-Hersteller und Serviceleister Echo Fix schreibt dazu: „Über 90 % der Reparaturen, die in unsere Werkstatt kommen, sind auf fehlerhafte Bandschleifen zurückzuführen, die mit falschem Band oder altem Roland-Bandmaterial durchgeführt wurden.“ Die Ursache für viele Fehlfunktionen: „Ein falsches Band oder alte Roland-Bandschleifen können eine schwache Echoausgabe, Bandstau, verzerrte Echoausgabe, geringe oder keine Selbstoszillation, Gleichlaufschwankungen und übermäßige Kopfabnutzung verursachen.“

Ich musste einige bange Tage überstehen, bis die Express-Sendung aus Australien von Echo Fix bei mir eintraf. Allein für die Zollklärung in Leipzig waren mehre Telefonate und E-Mails notwendig.

Den eigentlichen Bandwechsel kann man in fünf Minuten selbst erledigen. An der Plastikabdeckung müssen fünf Schrauben gelöst werden, das alte Band entfernen, das neue einfädeln, peinlich genau darauf achten, dass das Band nicht verdreht ist und dann einfach das Space Echo einschalten. Am besten auf langsamster Geschwindigkeitsstufe. Das Band wird dann automatisch eingezogen und legt sich selbst in Schleifen.

Noch ein Wort zu MyTapeEcho: Die Firma hat auf meine Reklamation professionell reagiert und mir meine Überweisung rückerstattet. Nick Sellors von MyTapeEcho schrieb mir: „Wir haben begonnen, ein neues, dünneres Klebeband zu verwenden, wie es bei den ersten Bandschleifen verwendet wurde. Wir sind zuversichtlich, dass dies das Problem lösen wird. Vielen Dank, dass Sie uns darauf hingewiesen haben und sich die Zeit genommen haben, um die bereits vorhandene, sehr schwierige Lösung zur Aufrechterhaltung des Betriebs von Bandechogeräten zu verbessern.“

Als letztes Klangbeispiel ein Stück was von meiner Lieblings-Punkband „The Clash“ und von der neuesten Staffel zu „The Crown“ inspiriert ist. Man mag von der früheren britischen Premierministerin Margaret Thatcher halten, was man will. Aber sie besaß ein einmaliges rhetorisches Talent. Wie rhythmisch präzise ihre Reden waren, merkt man erst, wenn man einen schönen Dub-Beat darunter legt. Bei „Brixton Boys“ spitzten sogar meine beiden Söhne (15 Jahre, Lieblingsmusiker Polo G) die Ohren. Und wenn die es cool fanden, kann es eigentlich nicht ganz schlecht sein ;)

Roland RE-201 Space Echo – doch lieber Software?

Gut gewartete und funktionierende Space Echos sind heute nicht billig. Die Preise liegen meist nicht allzu weit unter 1000,- Euro. Für exzellent erhaltene Exemplare wird sogar deutlich mehr verlangt. Auch wer ein vermeintliches Schnäppchen macht, könnte im Nachhinein zum Schluss kommen, dass er teuer gekauft hat. Denn das Space Echo besteht nun einmal aus einer Vielzahl mechanischer Teile, an deren Feinabstimmung und reibungslosen Zusammenspiel es letztlich hängt, ob das Echo zu einer unglaublichen Bereicherung der eigenen Musik wird. Oder aber zu einer Quelle ständigen Frusts.

Wer sich also schlaflose Nächte ersparen möchte, könnte zu einer Software-Emulation greifen. Oder zu digitaler Hardware, die den unvergleichlichen Sound der Tape-Echos nacheifern möchten. Bereits 1988 brachte Roland ein digitales Space Echo heraus, das RE 3, dem aber kein großer Erfolg beschieden war. Und vor einigen Jahren ließ Roland den Klassiker RE-201 als Doppelpedal RE-20 wiederaufleben. Während der reine Echobetrieb halbwegs überzeugend eingefangen wurde, müssen die digitalen Nachschöpfungen (das gilt übrigens auch für die Strymon-Geräte) immer dann die Waffen strecken, wenn es um die absoluten Tape-Echo-Spezialitäten geht: sich aufschaukelndes Feedback oder radikale Tempoveränderungen. Beim Original sorgt das für reinste Freude, beim RE-20 oder auch bei Strymons Time Line etwa fällt mir da nur noch Joseph Konrads „Herz der Finsternis“ ein: „Das Grauen! Das Grauen!“

Welches Space Echo darf es denn sein?

Welches Space Echo soll man nehmen? Nun, das RE-201 ist der Klassiker. Aber natürlich sind die Beigaben beim RE-301 nicht schlecht. Chorus und Sound on Sound – „Instant Frippertronics“, wie Stephen Parsick auf Sequencer.de schreibt. Beim RE-501 kommen dann noch ein symmetrischer XLR-Eingang, Stereoausgänge, ein weiterer Echokopf und beim SRE-555 die Rack-Tauglichkeit dazu. Die Preise auf Reverb liegen dementsprechend über dem des RE-201 – bei 2.000,- bis 2.500,- Euro. Für dieses Geld könnte man sich auch ein Echo Fix EF-X2 kaufen, das auf AMAZONA.de bereits getestet und für sehr gut befunden wurde. Wenn man die Sound on Sound genannte Looping-Funktion nicht braucht, ist man mit dem RE-201 wohl am besten bedient. Da ich ein Boss CE-1 besitze, vermisse ich den eingebauten Chorus im RE-301 auch nicht.