Zeitmaschine: TC Electronic Fireworx (1998)

Das Feuerwerk unter den Multieffektprozessoren

Geschichtlicher Hintergrund zum TC Fireworx

Heute werden wir uns mit einem dänischen Youngtimer befassen. Das TC Electronic Fireworx aus dem Hause TC Electronics. Als das Angebot kam dieses Gerät zu beschreiben, war die Reaktion nach dem ersten optischen Anschein, ein zaghaftes „Na ja“. Aber da hatte der Autor das Gerät weder eingeschaltet, noch die Rückseite gesehen. Auf der anderen Seite, das zurückhaltende und dezente Äußere hätten von Dieter Rams stammen können, überspitzt formuliert, TC Fireworx macht sich gut auf einer Braun Atelier, soo man eine schwarze Version hat.

Aber blicken wir doch einführend auf einen Werbetext von 1998, dem ersten Erscheinungsdatum.

„The TC Electronic FireworX is the most radical sounding Multi-Effects Processor you’ve ever heard and a real challenge to your imagination. Take whatever you need from the broad palette of internal effects, drop it into the forge at the heart of the TC Electronic FireworX, and turn your music into a fireball of sound.“

Und einen Absatz weiter.

„If you’ve been searching to find an alternative in effects processing, TC Electronic FireworX is the answer! It represents a very special perspective in signal processing, allowing you to express yourself and take control far beyond the capabilities of your average cookie cutter effects machine. TC Electronic FireworX features an 8×8 position routing grid. Simply place the algorithms anywhere on the grid and they will be automatically “wired” together in parallel and serial, depending on the position.“

Diese beiden Aussagen lassen wir jetzt so im Raum stehen. Allerdings haben wir auch im Kopf, dass TC Electronics mit dem Fireworks 1998 einen TEC Award abräumte.

Hier muss man für die jüngeren Leser anführen, das TC Electronic ursprünglich mit Gitarren- und Bass-Effekten begonnen hatten und in den 70er-Jahren mit dem „Stereo Chorus + Pitch Modulator & Flanger“ Markenname „SCF“ und später dem TC2290 von 1985, Klassiker der Musikelektronik vorlegten. Der TC2290 kann, wenn man so will, auch als gedanklicher Vorfahre des Fireworks gesehen werden, in den Presets wird man hier wohlklingende Referenzen finden.

Aufbau und Anschlüsse des TC Fireworx

Hier ist klare Kante angesagt. Das Gehäuse ist massiv und kommt mit einer Höheneinheit daher. Die Bedienelemente auf der Frontplatte sind klar von links nach rechts strukturiert und gut sichtbar beschriftet, so dass man nach kurzer Eingewöhnung schnell und sicher zum Ziel kommt. Die zwölf wichtigsten Programme und Effekttypen sind in einer 3×4 Matrix von Dynamic bis EQ angeordnet. Rechts davon die Regler und Taster für die Parameter.

Das ist erstmal noch nichts Spannendes, aber wir greifen ein wenig voraus und lassen frei zuweisbare Effektblöcke fallen.

Die Rückseite – und das lässt keinen Zweifel an die Zielgruppe – ein Träumchen. Hier finden wird XLR-Balanced-Ins und Outs – analog. ADAT, S/PDIF-In und Out optisch, ein koaxialer Sync-Eingang, S/PDIF-Direkt-In und Direkt-Out. Und AES/EBU-XLR-Digital-In und Out. Ungewöhnlich, aber sehr innovativ ist die Kombination aus MIDI-Triple und RS485. Da RS485 kein vorgeschriebenes Protokoll kennt, kann man das so realisieren. Hier muss man im Kopf haben, dass anno 1998 die Protokolle im LAN noch weit weg vom Fernwirken waren, es im professionellen Umfeld durchaus Bedarf für Fernsteuerungen gab. Abgeschlossen wird die Rückseite mit einem Klinkenanschluss 6,3 mm für eine entfernte Kontrolleinheit.

Das Innenleben des Multieeffektprozessors

Die Basis bilden hier sogenannte Routing-Blocks. Hier wählt man sich einen vom Frontpanel aus, diesen bestätigt man dann mit dem Value-Button. Nun befindet sich dieser Block in einer Matrix. Jetzt kann ich den nächsten Block wählen. Die Reihenfolge in der FX-Kette wählen, Feedback-Loops erstellen oder eben externe FX einschleifen. Wie viele Blöcke ich nun in der Matrix verschalte und kombiniere, wird nur durch die DSP-Power begrenzt. Vorteil: Man kann den DSP-Verbrauch der einzelnen Blöcke beobachten.

Hier werden wir auch unmittelbar auf das nächste Highlight gestoßen. Die Modifier Matrix, zu erreichen über Alpha Mod. In Summe kann ich hier acht interne Modifier und weitere acht externe Modifier nutzen, z. B. über MIDI. Diese Modiifier können jeden Parameter modulieren, wenn er unten rechts im Display auftaucht.

Das Prinzip, das TC hier gewählt hat, entspricht einer Patchbay. Einfach virtuell Strippenziehen vom gewünschten Modulator zum Ziel der Modulation.

Persönliches Highlight „Freeform“, dieses Preset ist eigentlich ein kleiner Sequencer, der rhythmische Sequenzen erlaubt.

Werkseitig kommt der TC Fireworx mit nicht weniger als 400 Presets. Intern können 200 eigene Presets gespeichert werden. Auf einer PCMCIA-Karte können dann noch 200 weitere gespeichert werden. Hierzu füge man etwaiges Medium in den Slot ein.

Die Matrix grüßt im TX Fireworx

Es ist was faul im Staate Dänemark. Nein eigentlich nicht. Aber das TC Fireworx und die Schnittstellen lassen es vermuten, kann großes Kino. Gerne Technicolor und Breitwand. In den Presets werden wir nicht nur allerhand kreative Werkzeuge finden, sondern auch Broadcast- und Film-taugliche Reverbs und andere Presets. Dabei sind die entstehend Räume eher feiner Natur. Skandinavisch zurückhaltend. Aber durchaus eigen.

Warum das so ist – und hier schauen wir noch mal auf die Rückseite – sind die Anschlüsse und die Routingmöglichkeiten. Hier haben wir die Möglichkeit mehr als eine TC Fireworx zu einer FX-Unit zu verschalten und entsprechend zu synchronisieren. Oder wir nehmen andere Effektgeräte und schleifen diese ein, was dem Spaßfaktor und dem Kreativitätsfaktor noch mal einen Schub gibt.

So wäre ein mehrkanaliges Setup möglich. Oder eine Verkettung mehrerer Fireworx, die wohl nur durch das Budget begrenzt wird.

Hier muss man anführen, dass die Umsetzung der 8×8 Matrix im Gerät auch für heutige Verhältnisse genial ist. Ebenso die einfache Handhabung. Definitives Highlight hier, die Alpha Modulation, mit der ich gleichzeitig mehr als einen Parameter modulieren kann. Und dies mit einer Ausgabeverzögerung von 0,2 ms bei 48 kHz. Da sind wir im Jahr 2021 auch nicht viel besser geworden.

Hier nun die immer noch beeindruckenden technischen Daten:

Auflösung: 24 Bit

Sampling Frequenz: 48 kHz

Frequenzbereich: 10 Hz – 20 kHz

Dynamik Bereich: 103 dB

THD: 0,005 %

Gewicht: 3,2 kg

Fireball of sound

Wir haben zu Beginn des Artikels den Werbeprospekt zitiert. „The TC Electronic FireworX is the most radical sounding Multi-Effects Processor you’ve ever heard and a real challenge to your imagination. Take whatever you need from the broad palette of internal effects, drop it into the forge at the heart of the TC Electronic FireworX, and turn your music into a fireball of sound.“ Aus Sicht des Autors trifft dies hier zu.

Auf der einen Seite haben wir hier einen sehr guten Finalizer, der sich für Mastering und Mixdown empfiehlt. Preset 147 „Mastering“., bestehend aus Compressor, Stereo Enhancer & EQ voreingestellt für Mastering. Oder Preset 130 „German PadClipper“, Originaltext: „Cuts your percusive material in pieces“, sowie eine Wohlfühl-Ambience, Nummer 130 „Ambience Comes Back“, A great preset for your final mix.

Presets die man beachten sollte und auch kennen sollte:

Ultimator

Vocoder Tracker

Paranoia

Angry Moog

Walkietalkie

Arctic Strings

Dub The Universe

The Whisperer

Envelope Filter

Little Speaker

Warm Phaser

Der Praxiseinsatz des Effektgeräts

Kann man heute mit dem TC Electronic Fireworks noch digital arbeiten? Der Autor wird dies bejahen. Wir nehmen uns ein Roland MX-1 und verbinden das TC Fireworks über den digitalen I/O und schleifen das effektierte Signal über die XLR zunächst analog in ein Mischpult ein und lassen das einmal wirken. Das funktioniert schon mal sehr gut. Die Resultate überzeugen.

Nächster Versuch. Im Fundus des Autors befindet sich ein Lexicon MX 200 und Lexicon MX 400. Auch diese sind mit S/PDIF-I/O ausgestattet. Im Falle des MX 400 sogar mit einer 2x In und 2x Out. Auch dies funktioniert ausgezeichnet. Das Fireworks rundet die MX 200/400 perfekt ab.

Die so entstehenden Signale liegen extrem gut im Mix. Phasenschweinereien sind nicht wahrzunehmen. Das Ergebnis hat Potential. Vielleicht muss man in der DAW etwas M/S-Processing mit dem EQ machen, aber dies nur ganz dezent.

Licht und Schatten des TC Fireworx

Wer sich nun nach Studium zu einer Anschaffung entschließen mag, dem seien nachfolgende Worte ans Herz gelegt und auf die Kommentarfunktion verwiesen. Schwachstelle des TC Fireworx ist das interne Netzteil und eine nicht zu unterschätzende Wärmeentwicklung unter DSP-Volllast. Das empfiehlt den Einbau in einem gut belüfteten 19 Zoll Rack in unterer Position. Auch muss man anführen, dass durch „unsachgemäße“ thermische Last die Kondensatoren vor der Zeit altern und zu einem Absterben des TC Fireworx führen.

Erschwert wird die Reparatur und etwaige Restauration dadurch, dass Service-Manuals und Schaltpläne schwer zu finden sind. Ebenso sind Werkstätten für TC Electronics rar.

Dennoch sollte man das TC Fireworx nicht vorschnell als Alteisen abtun. Die Pluspunkte überwiegen hier eindeutig. Hier ein Fundstück aus dem Internet

Diese wären: Das TC Fireworx ist neben den „Brot und Butter“ Effekten, einer hervorragenden Pre-Master- und Mastering-Kette, ein Kreativwerkzeug, das dem Anwender eine flexible 8×8 Matrix mit internem und externem Routing an die Hand gibt.

Die Rückseite mit ihren digitalen Schnittstellen erlauben ein flexibles Setup und eine perfekte Integration in ein semi- und professionelles AES/EBU-Setup.

Definitiv eines der Highlights: die virtuelle Patchbay und Alpha Modulation.

Die Klangbeispiele bis auf den Track Fireworx kommen aus dem Sequential Pro 3. Hier blieb die interne FX-Sektion aus. Das Mangeln und Klangformen fand im Fireworx statt.