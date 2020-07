Zeitmaschine: Ursa Major Space Station, Halleffekt

Vintage-Hall zum Schrauben

Die Ursa Major Space Station war eines der ersten bezahlbaren digitalen Hallgeräte der frühern 1980er-Jahre, ein Veteran der Digitaltechnik. Gemessen an heutigen technischen Möglichkeiten ist das Gerät natürlich beschränkt und veraltet, aber die Space Station hat Charakter und ein einzigartiges Bedienkonzept, das auch 40 Jahre später im volldigitalen vernetzten Zeitalter durchaus noch seine Berechtigung hat.

Der Kopf hinter der Space Station ist Chris Woods. Er begann seine Karriere als Techniker bei KLH Cambridge, einem Unternehmen, das Stereo-Receiver entwickelte. Der Mann war innovativ und schon früh an der aufkommenden DSP-Technologie interessiert. Eine bis dahin wenig bekannte Company namens Lexicon bewarb damals ein „Varispeech“-Gerät, das mittels DSP die Tonhöhe unabhängig von der Abspielgeschwindigkeit kontrollieren konnte.

Woods war fasziniert vom Potential der DSP-Technologie und gelangweilt von seinem Job bei KLH und heuerte bei Lexicon an, das damals ein kleines aufstrebendes Unternehmen mit nur 7 Mitarbeitern war – heute würde man wohl Startup dazu sagen.

Im Frühjahr 1977 kündigte Woods bei Lexicon mit dem Ziel, einen bezahlbaren Reverb-Prozessor zu entwickeln. Das Grundprinzip seiner Schaltungen basierte auf einer Delay-Line mit einem Schreib- und 8 Lesevorgängen. Was folgte, war eine mühselige Prozedur an Abstimmungen der Delay- und Feedback-Routinen, der Modulationen, der Verstärkerbausteine und vielem mehr, die Variationen der Abgriffe wurde immer weiter ausgebaut. Ende 1977 war der erste Prototyp entstanden und auf der AES Convention 1978 wurde die Ursa Major Space Station schließlich offiziell vorgestellt.

Was war speziell an der Space Station zu ihrer Zeit?

Wohl in erster Linie das Bedienkonzept, der deutlich günstigere Preis gegenüber den Mitbewerbern und natürlich die patentierte Idee mit den Abgriffen entlang einer Zeitachse zur Simulation von Räumen bzw. deren Early-Reflections und natürlich die Verwendung der Digitaltechnik selbst – die Space Station war das dritte käuflich erwerbbare Hallgerät überhaupt – nach dem EMT 250 und dem Quad Eight CPR-16. Woods schaffte es tatsächlich, vor seinen ehemaligen Kollegen von Lexicon ein digitales Hallgerät auf den Markt zu bringen.

Das Eingangssignal wird in der Space Station A/D-gewandelt und mit 8 virtuellen Tonköpfen – hier Audition Tabs genannt – in verschiedenen pro Programm fix festgelegten Positionen abgegriffen. Es gibt 16 Programme, die die Abgriffe auf einer Zeitachse von 0 bis 255 ms positionieren.

Darüber hinaus werden weitere zusätzliche Abgriffe bzw. Tabs über Feedback in den Mixer rückgeführt, um Delay- oder Reverb-Effekte zu realisieren.

Die Hardware

Die Platinen sind in einem stabilen schwarz lackiertem 19 Zoll Gehäuse mit 3 HE untergebracht, das für die Größe erstaunlich leicht ist. Die Frontplatte besteht aus schwarzem gebürsteten Aluminium. Markant sitzen darauf große, stabile und gut griffige rote, blaue und orangene Regler und laden zum Schrauben ein. Die Programmwahl und die Wahl der Modi erfolgt über blaue und orangene Drucktaster mit je 2 Positionen. Der Farbcode ist dabei simpel: rot = Einganspegel, blau = Audition Delay, orange = Reverb/Echo. Schließlich gibt es noch 2 kleinere Regler des EQs und einen schwarzen Feedback-Regler und einen schwarzen Regler zur Einstellung der Delay-Zeit des Echos, die per Set-Button in den Speicher geschrieben wird.

Der Signalfluss der Space Station im Detail

Die Space Station ist eigentlich sehr übersichtlich aufgebaut. Der Signalfluss ist auf der 3 HE hohen Frontplatte aufgedruckt, das Layout der oben beschriebenen Bedienelemente ist gut gegliedert. Das Signal wird zunächst nach dem Input-Regler aufgesplittet. Der Eingangspegel ist über eine Kette aus 4 LEDs ablesbar, wobei man die Space Station durchaus mit leichtem Peak anfahren kann.

Zunächst kann das Direktsignal – der Eingang in die Space Station ist monophon – über einen eigenen Regler dem Ausgangssignal (der Ausgang der Space Station ist Stereo) wieder zugemischt werden – als Mono-Signal an beide Ausgänge.

Der andere Signalpfad verläuft über einen EQ mit Hi- und Low-Cut und wird dann in den Audition-Delay-Mixer geleitet. Die Pegel der 8 Tabs des Audition-Mixers sind in 2er Gruppen über die großen blauen Drehregler einstellbar, die 16 Programme der Abgriffe sind über 8 blaue Taster mit einem Gruppenwahlschalter abrufbar. Das Signal der Abgriffe wird jeweils hart links und rechts (die ungeraden links, die geraden rechts) an den Stereoausgang geroutet. Über einen Mix/Dry-Taster kann das Delay im Mixer stummgeschaltet werden, was beim Einstellen der Anteile der einzelnen Tabs hilfreich ist.

Die 16 Programme der Abgriffe sind in 4 Gruppen zu je 3 bis 5 Programmen aufgeteilt, wobei die Abgriffsintervalle innerhalb der Gruppe pro Programm variieren und in der Reihenfolge ansteigen.

Die Programmgruppen im Detail

Rooms 1-4

Diese vier Programme verwenden teilweise zufällig ausgewählte Delays, die so abgestimmt sind, dass sie Early-Reflexions simulieren. Die maximale Verzögerungszeit erscheint bei den letzten Abgriffen 7 und 8 und reicht von etwa 70 ms in Raum 1 bis zu 255 ms in Raum 4. Die kleineren Räume eignen sich zur Verwendung mit dem Medium-Reverb-Programm und kürzeren Abklingzeiten, während die beiden größeren Räume mit dem Long-Reverb-Programm bei größerem Feedback verwendet werden können. Die Programme Rooms 1-4 können je nach Feedback-Level für kurze Hallzeiten oder kurze Delays eingesetzt werden.

Kammfiltereffekte 6, 10, 22 & 38

Kammfiltereffekte entstehen, wenn ein Signal und eine oder mehrere verzögerte Versionen des Signals überlagert werden. Das Ergebnis wird als Kamm bezeichnet, da periodische Nullen und Spitzen über das Spektrum verteilt sind und bei Frequenzen liegen, die mit dem Kehrwert der Verzögerungszeit zusammenhängen – und weil die Wellenform wie wir sie heute in der DAW bequem begutachten können wie ein Kamm aussieht. Bei Mikrofonaufnahmen unerwünscht, lässt sich der Effekt gut zur Klanggestaltung nutzen. Die Kammfilterprogramme der Ursa Major Space Station erzeugen maschinenähnliche Sci-Fi-Stimmen und lassen sich gut auf Percussion und generell auf alles mit knackiger Attack und kurzem Release anwenden. Sie verleihen aber auch Flächen und sphärischem Material eine zusätzliche Dimension.

Delay Clusters – Fatty, Cloud, Slap 1, Slap 2 & Echo

In dieser Programmgruppe wird das Signal so abgegriffen, dass es in Clustern auf der Zeitachse angeordnet ist. Die Cluster treten von Programm Fatty bis zu Echo in Relation immer später auf. Fatty mit all seinen Abgriffen unter etwa 40 ms hat so gut wie keine hörbare Trennung von der Quelle und kann zur Dopplung von Signalen verwendet werden. In Cloud ist der Cluster schon deutlicher verzögert, während Slap 1 und Slap 2 ihrem Namen alle Ehre machen. Echo erzeugt eine einzelne Wiederholung der Quelle bei etwa 250 ms, mit acht leicht verzögerten Abgriffen für einen klassischen Slap-Back Effekt.

Space Repeats 2, 3 & 4

Diese drei Programme ermöglichen 2-fache, 3-fache oder 8-fache Wiederholungen mit einem gleichmäßigen Zeitabstand von 0 bis 255 ms mit L-R-, L-Center-R- bzw. L-R-L-R-Bewegung. In jedem Programm werden alle immer alle 8 Abgriffe verwendet und können zur Dopplung des Eingangssignals verwendet werden.

Feedback und mehr

Nachdem über die Programme die 8 Abgriffe des Originalsignals bestimmt werden, kann über den Reverb/Echo-Button bestimmt werden, wie speziell für Feedback bestimmte zusätzliche und nicht über den Benutzer beeinflussbare Tabs wieder über den Input-Mixer in den Signalfluss rückgeführt werden können. Dabei gibt es zwei Modi – Echo – ein einfacher Abgriff oder Reverb, wo vielfache zufällige Abgriffe erfolgen. Die Delay-Time des Echo-Effektes kann dabei über einen eigenen Regler mit dem Set Taster von 0 – 255 ms eingestellt werden, für den Reverb-Modus gibt es zwei Modi – Long und Medium, die über einen entsprechenden Taster ausgewählt werden können.

So weit die schwer verkopfte Theorie und die Auflistung der Möglichkeiten, die für die damalige Zeit schon sehr beachtlich waren.

Klang und Praxis

Wie immer zählt am Ende des Tages ja, was hinten aus der Kiste rauskommt, kommen wir also zu Klang und Praxis: Aufgrund des Frequenzganges von 20 Hz bis 7 kHz und einer Samplingfrequenz von 16 kHz kann man kein High-End-Klangerlebnis erwarten. Aber aus diesem Grund würde sich ja wohl auch niemand auf die Suche nach einem der mittlerweile sehr raren Originale machen.

Was bei der Space Station wirklich einzigartig ist, ist die Bedienung. Sie ist die Antithese zum Preset-Gerät. Speichern gibt es nicht. Alle Regler auf Null, Preset auswählen, dann von links nach rechts die Abgriffe aufdrehen mit denen das Reverb/Echo gefüttert werden, Reverb – Echo-Regler aufdrehen bis das Signal passt – bzw. beim Echo/Delay die Zeit anpassen – fertig. Man kommt im Rahmen der Möglichkeiten immer sehr schnell zum Ziel und vermisst die fehlende Speichermöglichkeit nicht wirklich – 2020 gibt es schließlich auch die Möglichkeit, mit dem Handy eben schnell die Einstellung zu fotografieren, Patch-Sheets waren gestern.

Der Sound ist „Vintage“ und „80er“, in keinem Fall aber dünn, cheesy oder „digital“ im Sinne von billig. Die Space Station generiert kraftvolle, kurze bis mittlere Räume und eignet sich gut für Drums, Percussion, Rhodes, Wurlitzer und sonstiges Elektromechanisches und Synthesizer. Dezent eingesetzt beleben die Kammfilterprogramme so manches VST und geben dem Signal eine zusätzliche Dimension. Und nicht zuletzt lassen sich klassische DUB-Delays damit umsetzen. Schön ist natürlich die Möglichkeit, die Abgriffspositionen mit den 4 Reglern des Audition-Delay-Mixers live zu modulieren – Hall zum Schrauben eben.

Ich habe versucht, in den Klangbeispielen diese breite Palette an Möglichkeiten abzubilden. Das Signal ist zunächst immer trocken. Bei den längeren Beispielen wurden Programme während des laufenden Signals gewechselt und auch schon einmal die Pegel der Abgriffe live geändert.

Sehr zu empfehlen ist in diesem Zusammenhang für Interessierte die immer noch abrufbare Homepage von Chris Woods unter http://www.sevenwoodsdesign.com/SST282_History.htm. Neben originalem Werbematerial und Fotos von diversen AES Conventions, die Chris Woods im Kreis mit den damaligen Köpfen von Lexicon, Eventide, Yamaha, Quantec und EMT zeigen, finden sich dort auch MP3s von Promotion-Tapes zum Zeitpunkt der Markteinführung vor 40 Jahren – eine Zeitreise der Extraklasse, unbedingt reinhören.

Denn dabei wird einem bewusst, das man sich mit einer Ursa Major Space Station ein Stück Musikproduktionsgeschichte ins Rack holt, das obwohl ein Kind der 80er, doch zeitlos ist.

Alternativen zur Ursa Major Space Station

Diese sind sehr rar gesät. Von Moore selbst stammt eine Neuauflage der SST-282, die SST-206, die die originalen Algorithmen erweitert um einen „richtigen“ Reverb-Algorithmus in ein kleines Desktop-Gehäuse verpackt liefert. Aber auch dieses in den frühen 2000ern auf den Markt gebrachte Gerät ist nur mehr auf dem Gebrauchtmarkt erhältlich. Von Ursa Major selbst gab es als direkten Nachfolger der Space Station SST-282 noch das Stargate. Chris Moore entwickelte in weiterer Folge das AKG ADR-68K (nachdem seine Firma 1986 von AKG aufgekauft wurde) und schrieb auch einige Algorithmen für Kurzweil. Wenn die recherchierten Informationen aus dem www stimmen, ist Chris Moore leider schwer erkrankt und wird selbst leider nicht mehr an Portierungen in die VST-Welt mitwirken können, die bereits angedacht waren.

Eventide brachte ein Plugin, basierend auf den originalen Algorithmen heraus, aber leider nur für Pro Tools TDM Systeme, es wurde nie auf VST portiert.

Von Audiority gibt es das Plugin Polaris, das sehr stark von der Space Station „inspiriert“ ist und natürlich gibt es noch die Möglichkeit der Nutzung von Convolution Reverbs wie Altiverb – für dieses gibt es käuflich erwerbbare Impulsantworten der SST-282.

Wie fast immer gilt aber auch hier, wer diesen Sound mit diesem Bedienkonzept will, muss sich auf die Suche nach einem der mittlerweile sehr raren Originale machen.

Nachsatz

Natürlich ist so eine Anschaffung, wenn man denn überhaupt eine Space Station auftreiben kann, immer mit Risiko behaftet. Ein 40 Jahre alter Digitalhall wird nicht ewig leben, aber „damals“ wurde definitiv hochwertiger produziert als heute. Immerhin sind fast alle ICs und Speicherbauteile gesockelt. Es ist natürlich alles in Durchstecktechnik verbaut, SMD in weiter Ferne. Es wurden hochwertige Komponenten verbaut. Die 40 Jahre alten Elkos meines Exemplars zeigen nicht den Hauch einer Wölbung – und es gibt keine Speicherbatterie, die auslaufen kann. Das Service-Manual mit Parts-Liste ist immer noch auf der Homepage abrufbar.