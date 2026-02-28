Zeitmaschine: Yamaha REV 7 Digitales Hallgerät (1985)

5 Kilo Hall: Yamaha REV 7

Das Yamaha REV 7 Effektgeräte bringt die Vibes der 80er-Jahre in deine Produktion. Das digitale Hall- und Multieffektgerät stammt aus dem Jahr 1985 – hat also gerade seinen 40. Geburtstag gefeiert. Damals war das REV 7 für viele Musiker und kleinere Studios eine kostengünstige Alternative zum Flaggschiff Rev 1. Das 1983 erschienene REV 1 präsentierte sich als 10 Kiloklotz, der in der Klasse der großen Halllegenden von Lexicon und AMS mitmischen sollte.

Geliebt oder gehasst – die alten Yamaha Hallgeräte

Es dürfte schwer sein, jemanden zu finden, der den Klang eines Lexicon 224 oder AMS RMX 16 grottig findet – das sieht beim Yamaha-Hall durchaus anders aus. Vintage Digital schreibt: „Die alten Yamaha Hallgeräte werden entweder geliebt oder gehasst. Und so müsste das REV 7 eines der am meisten polarisierenden Hallmaschinen sein. Aber man darf sich nicht täuschen, es gibt viel Liebe für diese klassischen 1980er Hallgeräte.“

Hören wir uns den Hall des Yamaha REV 7 einmal an: Das Synthesizer-Stück baut auf einem Arpeggio vom Juno-60 auf. Die Padsounds sind vom Juno-60 und dem Prophet VS, Bass und die tiefe Brass-Melodie stammen vom Prophet-5. Dazu kommen noch zwei Klänge vom 3rd Wave: Ein krachender Digitalbass und ein gläserner Sound, der zwischendurch auch mal allein zu hören ist. Der Hall ist das Preset 1 des Yamaha REV 7 – Large Hall. Danach ein Beispiel mit Akustikgitarre, für die Preset 28 einen maßgeschneiderten Hall anbietet:

Der Frequenzgang ist nicht alles

Die frühen digitalen Effektgeräte von Yamaha sind alle ein bisschen noisy, sie klingen eher körnig als nach Flausch und Seide. Das REV 7 nutzt eine lineare 16-Bit-Quantisierung bei einer Abtastrate von 31,25 kHz. Der Frequenzgang beim REV 7 ist mit 20 Hz bis 12 kHz nicht gerade berauschend. Wobei der Frequenzgang natürlich nicht allein entscheidend ist, wenn es um die Qualität eines Digitalhalls geht. Den eindrucksvollen Beweis dafür liefert das Lexicon 224 aus dem Jahr 1978: Es kommt gerade mal auf 10 kHz und klingt dabei absolut großartig.

LoFi-Charakter macht den Charme aus

Insgesamt lässt sich dem Yamaha REV 7 schon ein gewisser LoFi-Charakter – oder netter ausgedrückt „vintage digital“ – bescheinigen. Aber gerade der macht heute seinen besonderen Reiz aus. Das REV 7 findet sich immer noch in vielen Studios, wo es gerne genutzt wird, um eine Snare zu verhallen oder Bläsern und Synthesizern einen besonderen Charakter zu geben.

Die Drum-Machine aus Toontracks EZDrummer läuft über das Preset 23 (Gate Reverb) und das Saxophon über eine Echo Room genannte Kombination aus Echo und Hall (Preset 17). Das klingt erstmal sehr mächtig, funktioniert im Bandkontext aber richtig gut.

Ich selbst kenne den Yamaha-Klang nur zu gut: Ich habe hier schon das Yamaha SPX90 vorgestellt, das gemeinsam mit dem REV 7 im Jahr 1985 auf den Markt kam. Für mich nimmt das SPX90 einen besonderen Stellenwert ein: Es war halt das erste Gerät, das Digital-Hall und eine ganze Palette anderer Effekte zu einem erschwinglichen Preis bot. Der Sound allerdings war – wenn man die Nostalgie einmal beiseite lässt – doch ziemlich blechern. Umso spannender war jetzt für mich der Vergleich mit dem Yamaha REV 7, das damals deutlich außerhalb meines Budgets lag.

Einst der absolute Hit: Speicherplätze und MIDI

Was beide Hallgeräte gemeinsam haben: Sie sind speicherbar – das Yamaha REV 7 bietet 30 Presets und 60 Speicherplätze für eigene Kreationen. Außerdem haben beide Geräte MIDI an Bord. Verbunden mit einem MIDI-fähigem Synthesizer wie dem DX7 konnte der metallische Plucksound mit einem kurzem Plattenhall versehen werden. Und anschließend die Streicher mit einer luxuriösen Hallwolke – durch einen simplen Programmwechsel am Keyboard.

Anders als das SPX90 verfügt das REV 7 zusätzlich zu den Klinkenbuchsen an der Rückseite auch über Line-XLR-Eingänge und -Ausgänge. Bei beiden Effektgeräten ist das Stromkabel fest verbunden.

Das REV 7 und stärker noch das SPX90 sind echte Multieffektgeräte. Geht man die Presets durch, merkt man sofort, dass das Yamaha REV 7 – wie auch mein SPX90 – viel mehr zu bieten hat, als nur schnöden Nachhall. Das reicht von Chorus- und Flanging-Effekten bis zu Stereo-Delay mit unabhängigen Wiederholungen auf beiden Kanälen.

Zwei Klangbeispiele, die die Modulationseffekte beleuchten: Der Bass wurde mit dem Chorus B (Preset 12) angedickt, das E-Piano wurde durch Preset 10 „Reverb Flange“ geschickt, das eine Kombination aus Flanger und Hall anbietet.

Transportabel und wertiger Look

Das Yamaha REV 7 hat im Vergleich zum REV 1 ordentlich abgespeckt: Das 19‘‘-Rack-Gerät misst nur zwei Höheneinheiten statt drei und es wiegt mit 5,3 kg auch nur noch die Hälfte. Mit den Abmessungen 48 x 8,99 x 34,25 cm läuft das REV 7 trotzdem nicht Gefahr, übersehen zu werden. Auch das schwarze Gehäuse in Verbindung mit der goldenen Beschriftung und den grauen Programmtasten macht optisch richtig was her und strahlt Wertigkeit aus. Auf der Frontplatte zeigt eine zweistellige LED-Anzeige das aktuelle gewählte Patch an.

Das Yamaha REV 7 zeigt Programmnamen an

Daneben gibt es zusätzlich ein beleuchtetes 2x 16-Zeichen-LCD, das den Programmnamen und den Wert eines angewählten Parameters anzeigt. Das ist ein großer Vorteil zum Beispiel im Vergleich zu Rolands SRV2000, das in den gleichen Gewässern wie das REV 7 fischt. Beim Roland SRV2000 muss ich aber immer wissen, welches Programm sich hinter der angezeigten Zahl verbirgt.

Links neben der LED-Patch-Anzeige gibt es noch eine LED-Eingangspegelanzeige mit 8 Segmenten. Darunter befindet sich der Netzschalter und ein Umschalter für Mono- und Stereobetrieb, außerdem Drehregler für den Eingangspegel und das Mixverhältnis von trockenem und nassem Signal.

Nachdem wir den großen Saal des Yamaha REV 7 schon gehört haben, möchte ich auch den kleinen Saal (Preset 2) vorstellen. Für das Orchesterbeispiel habe ich das Abbey Road-Orchester und den Chor von Spitfire verwendet. Es handelt sich um einen schlichten Klavierchoral von Robert Schumann, denn ich etwas aufgeputzt habe.

Equalizer an Bord

Unterhalb der Anzeigen ist zusätzlich ein semi-parametrischer 3-Band-Equalizer untergebracht – ein besonders attraktives Feature des Yamaha REV 7. Der Equalizer deckt einen Frequenzgang von 50 Hz bis 20 kHz ab. Für Bässe, Mitten und Höhen gibt es jeweils einen Drehknopf für den Frequenzbereich und den gewünschten Pegel. Der Equalizer kann über einen eigenen Taster ein- oder ausgeschaltet werden. Er beeinflusst nicht den Direktklang und auch nicht den verhallten Sound, sondern das Signal bevor es durch den Effektprozessor läuft.

Hier lassen sich also relativ einfach schnelle Anpassungen des Klangmaterials vornehmen, um zum Beispiel einem matschigen Hallsound vorzubeugen. Der Ein/Ausschalter für den Equalizer erlaubt schnelle A/B-Vergleiche. Einziger Wermutstropfen: Die EQ-Einstellungen sind nicht mit dem jeweiligen Patch speicherbar.

Programmwahl – fünf Wege führen nach Rom

Wenn wir uns auf der Frontplatte nach rechts bewegen, stoßen wir auf eine größere Anzahl von Drucktasten. Insgesamt sind hier vier Gruppen von Bedienelementen versammelt und die Verwirrung eigentlich programmiert. Da ist es den Designern hoch anzurechnen, dass sie einer dieser Gruppen graue statt schwarze Taster spendiert haben. Mit einem Blick ist so das numerische Tastenfeld zu erkennen, wo wir auf ziemlich direktem und schnellem Weg an die 30 Presets und 60 benutzerdefinierten Programme kommen. Einfach Memory-Taste drücken und anschließend die zweistellige Programmnummer, dann mit Recall bestätigen und fertig.

Ebenso geläufig ist die Möglichkeit mit den Increment- und Decrement-Tasten zu arbeiten. Weiter gibt es eine von Yamaha Direct Call genannte Methode, die ich persönlich eher umständlich und nicht sehr intuitiv finde. Außerdem lassen sich Programmwechsel mit einer Fernbedienung und selbstverständlich über MIDI durchführen.

Bei den Parametern werde ich gleich auf die Early-Reflections-Programme zu sprechen kommen. Verwendet habe ich sie beim Klangbeispiel Dance. Der kurze Titel mixt moderne Drumsounds von Toontracks EZDrummer mit Syntheffekten von u-hes Hive und einer zusätzlichen Basslinie von Cherry Audios Pro Soloist. Beim Preset 6 „Early Reflection 2“ sorgen laut Yamaha-Handbuch die frühen Reflexionen für „eine hellere und lebendigere Klangqualität. Dies sorgt für einen knackigen, dynamischen Kickback und klingt eher elektronisch als nach natürlichem Hall.“

Yamaha REV 7: Viele variable Parameter

Jedes der 30 Presets des REV 7 besitzt sieben variable Parameter, die im zweiten Tastenblock zusammengefasst sind. Hier werden die numerischen Tasten und die Increase/Decrease verwendet, um die Klänge nach Herzenslust zu tweaken. Anschließend können sie auf einem der 60 User-Speicherplätze für die Nachwelt verewigt werden. Im einzelnen können die folgenden sieben Parameter verändert werden:

Initial-Delay (0,1 – 100 ms): Wird oft auch als Pre-Delay bezeichnet und bestimmt die Zeitspanne zwischen dem Direktsignal und dem Einsetzen des Nachhalls. Ein sehr wichtiger Parameter, der dafür sorgt, dass kein Hallbrei entsteht, sondern alles schön klar zu orten ist. Erste Reflexion (0 – 100 ms Delay, 0 – 100 % Pegel): Die Early Reflections stehen für Parameter 2 und 3 , weil hier sowohl die Verzögerungszeit als auch der Pegel eingestellt werden können. Gemeint sind ersten Schallwellen, die von Oberflächen (also Wänden, Decken, Möbeln) in unserem (virtuellen) Raum reflektiert werden und unser Ohr erreichen. Sie geben uns ein Gefühl für die Größe und Beschaffenheit des Raums. Ob wir uns in einem Saal mit Marmorwänden befinden, oder eher dicke Stofftapeten an den Wänden hängen.

Beim Yamaha REV 7 ist diese erste Reflexion als einzelnes Mono-Echo vor dem eigentlichen Reverb realisiert. Der Parameter ist auch für das Automatic-Double-Tracking nützlich, um Chorus- und Flanging-Effekte zu erzielen. Neben verschiedenen Räumen, Hallen und Platten bietet das REV 7 auch ein Zufallsmuster, das keine natürliche Umgebung nachahmt, sowie einen Umkehreffekt, bei dem die Amplitude der Reflexionen nach ihrer Auslösung zu- statt abnimmt. Reverb-Zeit (0,3 – 10 Sek.): Keksdose oder Mainzer Dom? Das lässt sich mit dem Hallparameter einstellen. Für den Kölner Dom reicht es nicht ganz, denn der kommt auf 12 – 13 Sekunden Nachhallzeit. Aber auch so lässt sich eine Kirchenorgel eindrucksvoll verhallen. Ein sehr wichtiges Feature ist die Möglichkeit, die Hallzeiten der hohen und niedrigen Frequenzen des Signals anzupassen. Dafür sorgen die Parameter 5 und 6: Hi Reverb Time und Low Reverb Time. Sie tragen stark zur realistischen Simulation unterschiedlicher akustischer Räume bei. Im Handbuch heißt es dazu: „Je höher die Frequenz , desto mehr wird der Klang von Wänden, Möbeln und sogar der Luft geschluckt.“ Diffusion (0 – 10): Parameter 7 kümmert sich um die Diffusion, womit die Streuung des Halls gemeint ist. Mit diesem Parameter kann die Dichte und Komplexität des Nachhalls bearbeitet werden. Diese ist in einem symmetrischen Raum mit einfachen flachen Oberflächen weniger ausgeprägt als in einem Theatersaal mit Orchestergraben, Logen und Bestuhlung.

Streuung macht den Hall natürlicher und angenehmer: „Wenn Räume keine Diffusion aufweisen, klingen die Erstreflexionen teilweise wie ein hartes Echo und die Hallfahne kann kantig und hart wirken“, schreibt der österreichische Produzent Chris Hörmann in seinem Hall-Special. Im Yamaha REV 7 lässt sich die Diffusion von 0 bis 10 einstellen, wobei mit 10 die höchste Streuung des Signals erzielt wird.



Im nächsten Beispiel benutze ich Preset 30 „Live Reference“, um einen ganzen Song zu verhallen. Queen of the Wadis ist inspiriert von einer Omanreise, die ich zum Jahresanfang unternommen habe. Der Titel verwendet verschiedene Samples u. a. von einer arabischen Flöte, einen Djembe-Loop (in Ermangelung einer Darbuka) sowie Synthflächen vom Juno-60 und das bekannte Stockholm-Rhodes vom Nord Grand. Chorus- und Sologitarren sowie die Saxofon-Intermezzi stammen von der von mir sehr geschätzten Band in a Box-Software: Sie erstellt mit Algorithmen nach meinen detaillierten Angaben zu Chords, Rhythmus und Stilistik Backingtracks und Soli. Dabei greift das Programm auf eine von Profi-Musikern eingespielte 190 GB schwere Datenbank zurück. Meine Stimme habe ich in Audimee bearbeitet und mit anderen Stimmen gemischt, u. a. mit Adam, der laut Audimee einen „weichen, kontrollierten Klang“ liefert, „der über die Melodie gleitet, ohne jemals zu drängen oder sich zu sehr anzustrengen.“

Stereodelay und Modulationseffekte

Neben Hall bietet das Yamaha REV 7 auch diverse Echo- und Modulationseffekte. Beim SPX90 sollten die Yamaha-Techniker noch tiefer in die Trickkiste greifen. Aber auch das REV 7 ist schon ein echtes Multieffektgerät.

Stereodelay: Unabhängige Verzögerungszeiten für linken und rechten Kanal (bis zu 450 ms) ermöglichen Echoeffekte im Stereobild. Eine hohe Feedback-Einstellung sorgt für endlose Wiederholungen. Mit dem High Dump kann das Echo-Signal klanglich angepasst werden.

Modulation: Schließlich gibt es noch einen LFO, mit dem verschiedene Modulationseffekte wie Flanger, Chorus und Vibrato erzeugt werden können. Ein „Initial Delay“ erlaubt es, die Effekte bis zu 100 ms zeitlich verzögert einsetzen zu lassen. Ein echter Klassiker ist das Symphonic-Preset, das damals auf vielen Hits zu hören war. Es ist immer noch sehr hilfreich, falls bei einem alten String-Gerät mal die Ensemble-Schaltung ausfallen sollte.

Im nächsten Klangbeispiel ist zunächst der Moog Opus 3 mit seinem internen Ensemble-Effekt zu hören, dann das trockene Signal, veredelt mit dem Symphonic-Sound (Preset Nummer 15).

Robin Lumleys Rat: Lieber schnell bestellen

Ganz besonderen Eindruck machte der Yamaha-Digitalhall auf den 2023 verstorbenen britischen Jazz-Fusion-Musiker, Keyboarder und Plattenproduzenten Robin Lumley. Er widmete dem Yamaha REV 7 1985 unter dem programmatischen Titel Yet another milestone eine ausführliche Rezension in Sound on Sound. Wem der Name Lumley nicht gleich ein Begriff sein sollte: Er spielte mit Schlagzeuger Phil Collins, dem Gitarristen John Goodsall und dem Bassisten Percy Jones Mitglied in der Band Brand X.

Lumley schreibt über das REV 7: „Durch die digitale Technik ist es klanglich extrem sauber. Außerdem schreit es förmlich danach, mit neuen Klängen zu experimentieren – es ist eine Art Hall-Synthesizer, wenn man bereit ist, mit ihm zu spielen. Wer das nicht tut, verpasst definitiv etwas. Einige der Presets verfügen über Gating-Effekte und ich habe es geschafft, diese zu invertieren, um ein ‚Rückwärtsecho‘ zu erhalten – ein Prozess, für den ich früher im Studio Stunden gebraucht habe, indem ich das Multitrack-Band auf den Kopf gestellt habe! Das nenne ich Fortschritt. Der Preis stimmt, die Nachfrage wird groß sein, und Sie sollten sich besser schnell in die Warteschlange für Bestellungen einreihen.“

Hier eine elektrische Gitarre, die mit Preset 16 „Spring Reverb“ verhallt wurde:

Yamaha REV 7 – in vielen Studios zu Hause

Bei vielen Topkünstlern hatte das Yamaha REV 7 in den 80er- und 90er-Jahren einen festen Platz im Rack. Genesis-Keyboarder Tony Banks saß 1989 gerade an seinem Solo-Album Bank Statement, als er von Sound on Sound interviewt wurde. Und das REV 7 prominent erwähnte: „Meine Hauptinstrumente sind der Yamaha CP70/80 E-Flügel, der DX7 sowie der Emulator II und EIII … Bei den Effekten verwende ich viel Rev 7 und seit Kurzem auch einen Boss-Chorus.“ Auch auf dem Genesis-Album Invisible Touch von 1986 ist das Yamaha REV 7 vertreten. Tony verwendete den Yamaha-Hall u. a. gerne für seinen DX7 und zog ihn sogar einem wesentlich teureren Hallgerät vor: „Ich finde ihn besser als den AMS für Keyboards, weil er eine größere Vielfalt an Möglichkeiten bietet. Er sorgt dafür, dass ein Instrument seinen Platz findet. Für sich genommen ist der DX7 etwas grob und nackt … Der REV7 ist perfekt dafür geeignet.“ (Electronics and Music Maker, Juli 1986)

Michael Cretu hatte in seinem Enigma’s A.R.T.-Studio neben Lexicons 480 und 960, dem Dynacords DRP20 und einem Eventide auch das Yamaha REV 1 und REV 7 am Start.

Auch in Jean Michel Jarres Studio protokollierten die Kollegen von Sound on Sound 1990 das REV 7. Neben dem TC Electronics TC2290 Delay, einem Roland DEP5, zwei Korg SDD3000 Delays, Urei-Filtern, einem parametrischen 3-Bandfilter von Moog und Drawmer Gates.

Der Hall von Never gonna give me up

Ebenso erwähnen die Studio-Equipmentlisten von Daniel Miller, Rick Wakeman und Simple Minds Gitarrist Charlie Burchill das REV 7. Ein großer Hit, der u. a. mit dem REV 7 aufgenommen wurde, ist Rick Astleys Never gonna give me up . Der Song wurde 1987 im PWL Studio von Stock, Aitken & Waterman aufgenommen. Das Produzententrio setzte zusätzlich weitere Effekte ein: einen Yamaha Rev 5-Hall, dbx 160-Kompressoren, Rolands SDE 3000-Delay, die Publison Infernal Machine 90 und noch einen AMS Delay/Harmonizer.

Obwohl die Presets des Yamaha REV 7 einen häufig in die richtige Richtung weisen – manchmal ist die offensichtliche Wahl etwas langweilig. So gibt es ein für Klavier optimiertes Preset 25, das aber sehr glatt und erwartbar klingt. Bei den bei der Aufnahmesession anwesenden Personen stieß es nicht auf Gegenliebe. „Ein Sound wie bei Richard Clayderman“, war da zu hören. Deswegen wurde es Preset 26, das eigentlich für Orgelklänge gedacht ist. Das bekannte Adagio aus Beethovens Klaviersonate, c-Moll, op.13 „Pathétique“ habe ich mit dem Garritan cfx eingespielt – für mich die beste (weil die meisten Nuancen ermöglichende) Klavier-Software derzeit.

Jon Burton: Kann auch mal kaputt gehen

Interessant ist die Aussage von Jon Burton in Sound on Sound, der als Chefingenieur für Prodigys Livesound verantwortlich war. Interessant deshalb, weil sie die sprichwörtliche Yamaha-Qualität etwas in Frage stellt. „Ich habe eine Yamaha Rev 7 und eine Rev 5. Ich habe sie zusammengeschaltet, weil sie die Angewohnheit haben, nicht mehr zu funktionieren, so dass normalerweise immer nur eine von ihnen in Betrieb ist. Es sind beides Drum-Reverbs, ich lasse sie einfach beide über die Snare laufen.“

Yamaha REV 7 – Erhaltung und Preis

Eine 5-Jahres-Lithium-Batterie sicherte das Backup, wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt wurde. Wer heute also das REV 7 gebraucht ersteht, ist sicher gut beraten, die Batterie einmal auszutauschen. Funktioniert das Display? Auch das sollte beim Kauf abgeklärt werden. Anders als bei den Klassikern von Lexicon, AMS oder Quantec halten sich die Anschaffungskosten bei einem REV 7 sehr in Grenzen. Natürlich versuchen bei Reverb manche Verkäufer die 500,- Euro Grenze zu testen. Aber mit etwas Glück finden Interessierte in den Kleinanzeigen funktionierende Geräte ab 200,- Euro. Und für diesen Preis ist das Yamaha REV 7 absolut eine Sünde wert.

Hier ein weiterer Song, der mit der Vocal Plate des Yamaha REV7 bearbeitet wurde. Borders are falling kombiniert eine warme Distortion-Gitarre mit einem treibendem Sequencer-Bass und kühlen Wave Synthesizer-Klängen, die ich mit dem 3rd Wave von Groovesynthesis und einem Vintage-Prophet VS eingespielt habe. Meine Stimme habe ich wiederum mit Audimee bearbeitet. Das Stimmenmodell Paul verbindet laut Audimee eine „leicht formelle, raffinierte Aussprache mit der unverkennbaren Energie des Pop der 80er-Jahre und verleiht seiner Stimme einen charismatischen Charme.“ Na schön, jedenfalls passt sie recht gut zu diesem von den mittleren Depeche Mode inspirierten Song.

Alternativen zum Yamaha REV 7

Hier wäre zuerst das Yamaha SPX90 zu nennen. Es wäre allerdings falsch, das SPX90 nur als Billigausgabe des REV 7 zu sehen. Beide Geräte haben unterschiedliche Stärken und Einsatzbereiche. Das REV 7 bietet den (deutlich) besseren Hall und die komfortablere Bedienung. Dafür hat das SPX90 einen erweiterten Multieffektbereich mit Pitchshift-, Kompressor und Panning-Effekten. Interessanterweise hat sich heute der einst erhebliche Preisunterschied zum SPX90 weitgehend nivelliert. Vielleicht, weil das SPX90 als noch kultiger gilt. Fest steht aber auch: Wer in erster Linie einen anständigen Hall sucht, muss zum REV 7 greifen. In den Kommentaren zu meinem SPX90 Artikel schrieb damals ein User sinngemäß, der Hall klinge zuweilen wie ein Kartoffelsack, der die Kellertreppe runterpoltert. Nicht sehr schmeichelhaft, aber da ist schon etwas dran …

Bei Erscheinen wurde das Yamaha REV 7 vor allem mit dem Roland SRV-2000 verglichen. Das Yamaha punktete damals vor allem als Allrounder mit gutem Digitalhall und zahlreichen Multieffekten. Das Yamaha ist auch etwas rauschärmer als die Konkurrenz und es bietet via Display die Programmnamen. Das Roland Gerät bot dagegen noch mehr Kontrolle über die einzelnen Parameter und auch den „schöneren“ und etwas volleren Hallklang. Das SRV-2000 wird manchmal als (preiswerte) Alternative zu den AMS-Geräten genannt. Mit nur 1 HE bietet das SRV-2000 auch Vorteile für alle, die mit dem Platz im Rack geizen müssen. Vor allem der Vergleich zum SRV-2000 war auch der Grund für mich , das rundweg empfehlenswerte REV 7 am Ende nur mit „gut“ zu bewerten.

Die Lexicon PCM 70 und PCM 80 Digitalhallgeräte sind ebenfalls eine Erwähnung wert. Sie klingen phantastisch, aber sind wesentlich teurer – Preise ab 700,- oder 800,- Euro sind hier absolut üblich.

Mein Dank gilt einmal mehr Kalle Blomquist, der mich erneut bei der Produktion eines Vintage-Artikels tatkräftig unterstützt hat: von wertvollen Infos, über die Auswahl der geeigneten Presets bis zum Feinschliff bei Aufnahme und Produktion in seinem vorzüglich ausgestatteten Studio. Ich danke Dagmar Metzger, die die Fotos zu diesem Artikel aufgenommen hat. Und natürlich Peter Grandl für eine 10-jährige tolle Zusammenarbeit bei Amazona. Die Liebe zu den „alten Kisten“ teilen wir beide. Jetzt gibt er nach der Chefredaktion auch die Verantwortung für die Vintage-Kolumne ab. Ich wünsche Peter für seine Zukunft als Romanautor das Allerbeste.