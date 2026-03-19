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Zero-G Nostalgia Reborn, Kontakt-Instrument

Günstige Synth- & Drum-Library

19. März 2026

Zero-G Nostalgia Reborn am

Zero-G Nostalgia Reborn – nach 20 Jahren legt Zero-G die großzügige Sample-Library als Jubiläums-Edition wieder auf. Das Instrument für die Vollversion von NI Kontakt ist eine umfassende und günstige Sammlung mit Sounds von Synthesizern und Drum Machines.

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Zero-G Nostalgia Reborn für NI Kontakt

Für Nostalgia Reborn wurden über 80 analoge und digitale Synthesizer, Keyboards, Orgeln und frühen Sampler sowie rund vierzig Drum-Maschinen und Drum-Synthesizern aufgenommen. Insgesamt bietet die Library mehr als 1.100 Patches, die aus ca. 4.500 Einzelsamples bstehen..

Bei den Synthesizern sind zum einen die üblichen Analog-Verdächtigen von ARP, Moog, Roland, Sequetial, Korg usw. vertreten, es gibt aber auch Sounds von moderneren Synthesizer (aus der Sicht von vor 20 Jahren), wie Kawai K5000, Korg Prophecy, Novation K-Station und GEM S2. Dazu kommen unterschiedliche Orgeln, E-Pianos, Clavinets und Mellotron-Sounds. Eine kleine Besonderheit sind die „Obscure Synths“. Insgesamt eine bunte Mischung, die quer durch die Jahrzehnte zieht.

Auch die Drumsounds sind ein Rundumschlag. Von den obligatorischen TRs über MFB, Kawai und Korg bis Alesis und Yamaha ist alles vertreten, was man hier erwartet.

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Die Sounds können mit Filter, Modulatoren und einem voll ausgestatteten FX Rack in Kontakt editiert werden. Nostalgia Reborn lässt sich nur mit der Kontakt-Vollversion (ab Version 6.8.10) nutzen, im kostenlosen Kontakt Player funktioniert die Library nicht.

Die Aufbereitung der Synthesizer-Sounds entspricht der Entstehungszeit. Sie sind unauffällig geloopt, haben begrenztes Multisampling und benötigen daher weniger Speicherplatz als moderne Libraries.
Damit eignet sich die Library für Anwender, die eine gute Auswahl an schnell einsetzbaren Synthesizer- und Keyboard-Sounds suchen, die auch auf nicht top-aktuellen, kleinen Rechner sicher laufen.

Zero-G Nostalgia Reborn ist ab sofort als Download erhältlich. Der Preis beträgt 54,95 US-Dollar zzgl. MwSst. Registrierte Besitzer der originalen Nostalgia-Version können für 19,95 US-Dollar upgraden. Wir haben hier sogar den Test von 2006 für euch, der selbst schon Vintage ist.

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der jim RED

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