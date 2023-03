Zertifizierte Vintage-Gibson Gitarren für Sammler

Vintage -Gibson Gitarren: 100% authentisch und mit Garantie

Gibson Certified Vintage Guitars, sprich: Zertifizierte Vintage Gitarren von Gibson. Das klingt doch verheißungsvoll. Und genau das ist es auch, wenn ab jetzt kann jeder mit dem passenden Kleingeld in der Tasche stolzer und rechtmäßiger Besitzer einer originalen Vintage Gitarre aus dem Hause Gibson werden. Sammler müssen keine Angst mehr haben, ein Exemplar aus einem Raubzug oder ein total verbasteltes Modell mit billigen Ersatzteilen zu erwerben und was den Wiederverkaufswert einer solchen Gitarre betrifft, könnte dieser natürlich ganz beträchtlich steigen. Wenn man also zu Hause ein Argument braucht, um das Familien-Sparkonto zu plündern, dann eignet sich das Stichwort „Altersvorsorge“ ganz wunderbar.

Zunächst haben es fünf Einzelstücke auf die Verkaufsliste geschafft: eine Les Paul SG- Standard von 1961, eine Sunburst Les Paul Standard aus dem Jahr 1959, die ES-355 Mono erblickte 1959 das Licht der Welt, eine 1956er Les Paul Junior und, last but not least, ein schon fast jugendlich daherkommendes Moderne-Modell von 1982. Alle fünf wurden von den Experten von Gibson auf Herz und Nieren geprüft und reisen daher mit einem Authentizitäts-Zertifikat und einer Garantie zu ihren neuen Besitzern. Der enthusiastische Sammler kann nun natürlich entgegnen, dass es auch fähige Vintage-Händler, die nicht bei Gibson beschäftigt sind, in der Lage seien, eine echte Gibson Vintage Gitarre von einer Kopie zu unterscheiden, aber das Zertifikat, was für einige Sammler durchaus einen Mehrwert haben könnte, gibt es natürlich nur hier. Finde ich sehr schön. Das Gibson- Zertifikat umfasst auch, eine Garantie dafür, dass alle Bauteile wie die Pickups, Kondensatoren, Potis und Knöpfe original sind. Es handelt sich dann also wirklich um nicht-verbaute Originale.

Was die Preise der Schätzchen angeht, hält Gibson sich mit Ausnahme von dem Moderne-Modell noch sehr bedeckt. Diese Gitarre, die vor allem Metaller interessieren könnte, soll für 12.500$ in die Vitrine des neuen Besitzers einziehen können. Bei allen anderen derzeit angebotenen Gitarren gilt es, den Preis persönlich bei Gibson zu erfragen.

Sollte die Sache sich so entwickeln, wie Gibson es wahrscheinlich plant, könnte das natürlich auch andere große Hersteller auf den Plan rufen. Es könnte also der Anfang einer spannenden neuen Entwicklung sein.

Letztlich wird es aber wahrscheinlich ein Feld bleiben, das den Jägern und Sammlern mit einem dicken Geldbeutel vorbehalten bleibt. Nichtsdestotrotz dürfen aber auch alle anderen einfach mal ein bisschen davon träumen, endlich mal eine 59er Les Paul ihr Eigen nennen zu dürfen. Zu lange sollte man sich aber nicht mit Träumen aufhalten, denn die Les Paul Junior, die Moderne und die SG bereits verkauft wurden. Die 1959 Les Paul Standard und 1959er ES-355 MONO sind noch zu haben. Aber es kommen ja auch noch mehr …