Zildjian Alchem Bronze EX, Gold EX, E-Drums

Drei Oberklasse Kits vom Becken-Spezialisten

Der im Schlagzeug-Bereich weit verbreitete Becken-Hersteller Zildjian steigt mit der Alchem-Serie in den E-Drumset-Markt ein. Drei E-Drumsets kommen zeitnah in den Handel und der Hersteller zielt mit diesen Tests direkt auf die Oberklasse ab. Die Preise starten ab 4.999,- Euro.

Herzstück der neuen Alchem-E-Drumkits ist das Zildjian E-VAULT Drum-Modul, das auf Sampling beruht und laut Hersteller eine umfangreiche Sammlung an hochwertigen Drum-, Cymbal- und Percussion-Sounds bietet. Der Nutzer hat hierüber auch Zugriff auf eine große Auswahl an Zildjian-Becken. „Aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“, so die Entwickler der ersten Zildjian E-Drums.

Das Drummodul bietet etliche vorkonfigurierte Kits, die vom Nutzer angepasst werden können. Sechs Pad- und sechs Cymbal-Eingänge bietet das Modul und ausgangsseitig ist es mit acht symmetrischen Einzelausgängen ausgestattet. MIDI kann über USB und 5-Pol-DIN übertragen werden, dazu kann das Modul als 10-Kanal-Audiointerface (USB-C) zum Einsatz kommen. Bluetooth ist ebenfalls an Bord. Die internen 32 GB Speicher bieten Platz für allerhand Soundmaterial.

Zildjian setzt bei seinen drei E-Drumsets auf richtige Schlagzeugoptik, so dass die Kessel aus Holz bestehen und mit Mesh-Heads bezogen sind. Das Gold EX bietet beispielsweise 7-lagige Kessel aus nordamerikanischem Ahorn, der Rest ist aus Pappel- und Lindenholz gefertigt. Sowohl das Gold- als auch das Gold EX-Kit verfügt über doppelköpfige Toms. Bei den Gold-Modellen lassen sich die Mesh-Felle auf Wunsch auch durch echte Felle ersetzen, die Trigger absenken und zu akustischen Trommeln umbauen! Auch bei den Becken setzt Zildjian aus eine größtmögliche Authentizität. Diese stammen aus der neuen E-Family-Serie und sind als 3-Zonen-Pads ausgelegt.

Folgende Konfigurationen sind erhältlich:

Bronze: 18″ Bass Drum, 14″ x 05″ Snare Drum, 2x 10″ x 04″ Tom Tom, 12″ x 04″ Tom Tom, 1x 14″ Hi-Hat Becken, 1x 16″ Crash Becken, 1x 18″ Crash/Ride Becken

Gold: 18″ Bass Drum, 14″ x 05″ Snare Drum, 10″ x 07″ Tom Tom, 14″ x 12″ Stand Tom, 1x 14″ Hi-Hat Becken, 1x 16″ Crash Becken, 1x 18″ Crash/Ride Becken

Gold EX: 20″ Bass Drum, 14″ x 05″ Snare Drum, 10″ x 07″ Tom Tom, 12″ x 07″ Tom Tom, 14″ x 12″ Stand Tom, 1x 14″ Hi-Hat Becken, 1x 16″ Crash Becken, 1x 18″ Crash/Ride Becken, 1x 20″ Ride Becken

Wann genau die ersten Kits in den Handel kommen, ist aktuell noch nicht bekannt. Gelistet sind die drei Alchem-E-Drums bereits, so dass ihr diese auf Wunsch vorbestellen könnt. Die Preise belaufen sich auf 4.999,- Euro für das Bronze Kit, auf 6.999,- Euro für das Gold Kit sowie auf 7.999,- Euro für das Gold EX Kit.