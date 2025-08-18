32 Bit & 192 kHz - dieser Recorder kann aber noch mehr!

Nach und nach komplettiert Zoom seine aktuelle Studio-Serie und bringt als nächstes Modell den mobilen Recorder Zoom H6studio auf den Markt.

Zoom H6studio

Der neue Zoom H6studio verfügt über Großmembranmikrofone in X/Y-Anordnung, vier Vorverstärker und ermöglicht Aufnahmen in 32 Bit Float. Der Recorder basiert auf der Technologie der Zoom F-Serie und ist laut Hersteller der bis dato fortschrittlichste Recorder.

Er unterstützt Sample-Rates von bis zu 192 kHz und kann auf bis zu acht Spuren (sechs Eingänge plus Stereo-Mix) aufzeichnen. Einstreuungen sollen aufgrund einer sorgfältig konstruierten HF-Abschirmung vermieden und dank der elastisch aufgehängten Mikrofone werden auch Handgeräusche weitestgehend vermieden.

Der Zoom H6studio bietet vier XLR/TRS-Eingänge mit Verriegelung und +48 V-Phantomspeisung, die zudem +4 dBu Line-Pegel unterstützen, sowie eine Miniklinkenbuchse (unterstützt mit Plug-in-Power gespeiste Mikrofone).

Ausgangsseitig bietet der Handy Recorder einen Line Out (3,5 mm Klinke) sowie einen Kopfhörerausgang. Dazu verfügt der H6studio über einen internen Lautsprecher.

Die 19,4 mm Kapseln der H6studio-Mikrofone bieten laut Hersteller einen linearen Frequenzgang mit einem hohen Dynamikbereich für Schalldruckpegel von bis 140 dB SPL. Die Mikrofone sind im Winkel von 90º zueinander ausgerichtet und bilden entsprechend ein X/Y-Paar. Dank des 3.0 Kapselsystems lassen sich auch andere kompatible Mikrofone von Zoom am H6studio betreiben.

Auf Wunsch lässt sich der H6studio auch als USB-Audiointerface mit sechs Ein- und zwei Ausgängen unter macOS, Windows, iOS und Android einsetzen.

Im vierten Quartal 2025 sollen die ersten H6studio ausgeliefert werden. Der UVP-Preis beträgt 449,- Euro.