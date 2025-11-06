ANZEIGE
Wasserdichter Audio-Recorder

6. November 2025
Zoom Instamic Pro Plus C recorder wasserdicht

Zoom kündigt den Instamic Pro Plus C an – der laut Hersteller weltweit kleinste, professionelle, wasserdichte Recorder! Welche Ausstattung bietet der kleine Audio-Recorder?

Zoom Instamic Pro Plus C

Mit dem Instamic Pro Plus C stellt Zoom einen äußerst kompakten 32 Bit Recorder vor, der optisch unauffällig platziert werden kann und dazu auch noch wasserdicht ist.

Die omnidirektionalen MEMS-Mikrofon des Zoom Instamic Pro Plus C zeichnen laut Entwickler ein „immersives und umfassendes Klangspektrum“ von 40 Hz bis 20 kHz auf und können dabei Schalldruckpegel bis 135 dB SPL verarbeiten. Das patentierte Design mit vier Mikrofonen gewährleistet einen hohen Signalrauschabstand für transparente und detailreiche Aufnahmen.

Mit einer Wasserdichtigkeit gemäß IP67 widersteht der Instamic Regen, Spritzwasser sowie Schnee und kann sogar für bis zu 30 Minuten in 1 m Tiefe unter Wasser eingesetzt werden.

Der Zoom Instamic Pro Plus C kann sich über Bluetooth drahtlos mit einem Smartphone oder Computer verbinden. Dabei ist er mit iOS, Android, macOS und Windows kompatibel. Zudem arbeitet er mit Aufnahme-Apps wie Filmic Pro und Blackmagic Camera zusammen.

Erhältlich ist der Zoom Instamic Pro Plus C in den zwei Versionen Stereo/Mono oder nur Mono, wobei beide Modelle eine Speicherkapazität von 16 GB bieten und mit drei Befestigungsoptionen ausgeliefert werden: Magnet-Clip, Klebeband oder Nano-Saugband.

Ab dem ersten Quartal 2026 wird der Zoom Instamic Pro Plus C im Handel erhältlich sein. Die unverbindlichen Preisempfehlungen belaufen sich auf 199,- Euro (Mono-Version) und 229,- Euro (Stereo-Version).

Die wichtigsten Features im Überblick:

Recorder:

  • 32 Bit Float, 24 Bit Aufnahme
  • 48/96 kHz Abtastfrequenz
  • Mono, Dual-Mono, Stereo, M/S
  • 16 GB interner Speicher
  • linterner Taktgeber mit 2,5 ppm Genauigkeit
  • Fernsteuerung von bis zu 10 Einheiten mit einem mobilen Gerät
  • Monitoring und Speichern der Session auf dem Smartphone
  • Timecode-Unterstützung (Intern | Atomos | Tentacle Sync)

Bluetooth-Mikrofon:

  • In-App-Video/Audioaufnahme (48 kHz auf iOS und Android)
  • Geht Live auf Facebook oder Instagram (iOS, Android, Windows, macOS | 16 kHz)
  • kompatibel mit Drittanbieter-Apps (Blackmagic Camera iOS, Filmic Pro, etc. – 16 kHz)
  • drahtloses Mikrofon (macOS – 48 kHz

Links

  CDRowell AHU
    CDRowell AHU

    Da bin ich sehr gespannt, wie die Features bepreist werden ca. 200€ würde ich schätzen oder… Liest sich gut, was geboten wird…

