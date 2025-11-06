Wasserdichter Audio-Recorder

Zoom kündigt den Instamic Pro Plus C an – der laut Hersteller weltweit kleinste, professionelle, wasserdichte Recorder! Welche Ausstattung bietet der kleine Audio-Recorder?

Zoom Instamic Pro Plus C

Mit dem Instamic Pro Plus C stellt Zoom einen äußerst kompakten 32 Bit Recorder vor, der optisch unauffällig platziert werden kann und dazu auch noch wasserdicht ist.

Die omnidirektionalen MEMS-Mikrofon des Zoom Instamic Pro Plus C zeichnen laut Entwickler ein „immersives und umfassendes Klangspektrum“ von 40 Hz bis 20 kHz auf und können dabei Schalldruckpegel bis 135 dB SPL verarbeiten. Das patentierte Design mit vier Mikrofonen gewährleistet einen hohen Signalrauschabstand für transparente und detailreiche Aufnahmen.

Mit einer Wasserdichtigkeit gemäß IP67 widersteht der Instamic Regen, Spritzwasser sowie Schnee und kann sogar für bis zu 30 Minuten in 1 m Tiefe unter Wasser eingesetzt werden.

Der Zoom Instamic Pro Plus C kann sich über Bluetooth drahtlos mit einem Smartphone oder Computer verbinden. Dabei ist er mit iOS, Android, macOS und Windows kompatibel. Zudem arbeitet er mit Aufnahme-Apps wie Filmic Pro und Blackmagic Camera zusammen.

Erhältlich ist der Zoom Instamic Pro Plus C in den zwei Versionen Stereo/Mono oder nur Mono, wobei beide Modelle eine Speicherkapazität von 16 GB bieten und mit drei Befestigungsoptionen ausgeliefert werden: Magnet-Clip, Klebeband oder Nano-Saugband.

Ab dem ersten Quartal 2026 wird der Zoom Instamic Pro Plus C im Handel erhältlich sein. Die unverbindlichen Preisempfehlungen belaufen sich auf 199,- Euro (Mono-Version) und 229,- Euro (Stereo-Version).

Die wichtigsten Features im Überblick:

Recorder:

32 Bit Float, 24 Bit Aufnahme

48/96 kHz Abtastfrequenz

Mono, Dual-Mono, Stereo, M/S

16 GB interner Speicher

linterner Taktgeber mit 2,5 ppm Genauigkeit

Fernsteuerung von bis zu 10 Einheiten mit einem mobilen Gerät

Monitoring und Speichern der Session auf dem Smartphone

Timecode-Unterstützung (Intern | Atomos | Tentacle Sync)

Bluetooth-Mikrofon: