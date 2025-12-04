Kompakter Recorder und Digital Mixer

Es war fast schon voraussehbar, Zoom bringt nach dem LiveTrak L6max ein weiteres überarbeitetes Modell aus seiner LiveTrak-Serie auf den Markt. Der Zoom LiveTrak L12next ist ein kombinierter Digital Mixer und Recorder.

Der Zoom LiveTrak L12next verbindet die Features eines digitalen Mixers mit analoger Bedienung. Jeder Kanal des Zoom LiveTrak L12next verfügt neben einem 60-mm-Fader über drei multifunktionale Endlosregler, die eine Steuerung von Gain, EQ, Kompression, Panning und Sends ermöglichen – also (fast) alles so wie bei einem analogen Mischpult, nur eben in klein.

Die laut Zoom verbesserten Vorverstärker des L12next zeichnen sich durch eine Verstärkung von bis zu +70 dB, ein geringes Eigenrauschen (–128 dBu EIN) und eine hohe Eingangsflexibilität mit Hi-Z- und PAD-Schaltung sowie +48V Phantomspeisung aus.

Neben der reinen Mixer-Funktion dient der L12next auch als Aufnahmemöglichkeit, kann er doch bis zu 14 Spuren mit 24 Bit/96 kHz sowie einen Stereo-Mix aufnehmen. Zur Einstellung der wichtigsten Funktionen dient dabei ein OLED-Display. Der Recorder bietet einen Overdub-Modus und Auto Punch In/Out.

In der Master-Sektion bietet der L12next einen Kompressor und Dank der fünf unabhängigen Monitor-Ausgänge kann jeder Musiker mit Hilfe des Zoom LiveTrak L12next seine persönliche Mischung erhalten. Die Ausgänge eignen sich flexibel für den Live- oder Studio-Einsatz, da sie sowohl den Stereobetrieb für Kopfhörer und In-Ear-Systeme als auch den Mono-Betrieb für Bühnenmonitore unterstützen.

Weitere Features umfassen eine Talkback-Funktion, zehn Szenen-Speicherplätze, die jeweils alle Fader-Positionen, EQ-, Pan- und Mute-Einstellungen, die Effekte und vieles mehr speichern, LED-Pegelanzeigen pro Kanal und 16 interne Effekte.

Neben der Steuerung direkt am Gerät bietet Zoom für den LiveTrak L12next eine Control-App für das iPad an. Hierfür ist jedoch der optional erhältliche BTA-1 Bluetooth-Adapter notwendig.

Auf Wunsch dient der L12next als USB-Audiointerface mit 14 Ein- und 4 Ausgängen für Mac-, Windows- und Mobilgeräte. Diese Funktion ermöglicht die Aufnahme und Wiedergabe mit 24 Bit/96 kHz und es lässt sich simultan auf einen Computer und eine SD-Speicherkarte aufnehmen, Spuren synchronisieren und die DAW steuern.

Der Zoom LiveTrak L12next ist ab sofort zum Preis von 799,- Euro im Handel erhältlich.