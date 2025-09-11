Kompakter Mixer und Recorder

Fast schon in regelmäßigen Abständen erweitert Zoom gerade sein Portfolio an Recordern und Mixern. Mit dem Zoom LiveTrak L6max kommt zeitnah eine Kombination aus kompaktem Digitalmixer und 32 Bit-Recorder auf den Markt. Hier die wichtigsten Informationen dazu.

Zoom LiveTrak L6max

Der Name Zoom LiveTrak L6max kommt natürlich nicht von ungefähr, sondern deutet bereits an, dass Zoom hier das Konzept des LiveTrak L6 aufgenommen und erweitert hat. Das Gerät ist als 12-Kanal-Mixer konzipiert, ist aber mit einem 32 Bit-Recorder ausgestattet, der bis zu 14 Spuren aufzeichnen kann, was ihn als idealen Partner für kleinere Bühnenshows, Proberäume oder sogar Podcasts prädestiniert.

Hier zunächst das Video zum Zoom LiveTrak L6max:

Der Zoom LiveTrak L6max ist mit vier Combo-Eingängen (XLR/TRS) und acht Line-Eingängen (mit Pad-Schaltung) ausgestattet. Zwei der vier Combo-Eingänge lassen sich auf Hi-Z umschalten.

Neben einem Master-Ausgang (2x 6,3 mm Klinke) bietet der Zoom LiveTrak L6max einen Monitor- und einen Sub-Ausgang, zwei Kopfhörerausgänge und zwei AUX-Sends. Mit dieser Vielfalt an Anschlüssen lässt sich schon einiges bewerkstelligen.

Der Recorder des LiveTrak L6max kann zusätzlich zum Master-Ausgang noch 12 Einzelspuren aufzeichnen. Mit Hilfe einer Bounce-Funktion lassen sich Spuren nach dem Aufnehmen zusammenführen, so dass Platz für weitere Aufnahmen entsteht. Dieser Vorgang soll sich laut Hersteller auch rückgängig machen lassen. Etwaige Störgeräusche können dank einer KI Noise-Reduction-Funktion bereits vor der Aufnahme eliminiert werden. Wie üblich, wird alles auf einer SD-Karte abgelegt und dank der 32 Bit-Technologie erübrigt sich auch das Einpegeln.

Wie man das von anderen Zoom Mixern und Recordern kennt, lässt sich der Zoom LiveTrak L6max auch als Audiointerface nutzen. Hierfür muss er lediglich über USB-C an einen Computer angeschlossen werden. Dann stehen 14 Ein- und vier Ausgänge in eurer DAW zur Verfügung.

Weitergehende Funktionen des Zoom LiveTrak L6max umfassen:

3-Band-EQ pro Kanal

Effektsektion

Platz für vier Scenes

kostenlose L6 Editor App für Windows/macOS zum Programmieren der Pads, Effekte und MIDI-Features

Stromversorgung über USB-C, auch mit Batterien nutzbar

Adapter zum Einbau in ein Eurorack optional erhältlich

Der Zoom LiveTrak L6max wird 449,- Euro kosten und soll noch vor Weihnachten im Handel erhältlich sein.

