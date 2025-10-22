ANZEIGE
Die neue Podcast-Station von Zoom

22. Oktober 2025
Bei Zoom kann man schon fast die Uhr danach stellen – aktuell gibt es vom japanischen Hersteller mindestens ein Mal im Monat eine Produktneuheit. Heute (bzw. zeitnah) im Angebot, der Zoom PodTrak P4next.

Zoom PodTrak P4next

Beim Zoom PodTrak P4next handelt es sich um einen neuen Podcast-Recorder. Er verfügt über 4 XLR-Eingänge mit High-Gain-Vorverstärkern, 48 kHz/24-Bit-Aufnahmefunktion und Features wie KI-Rauschunterdrückung, Klangformung und Kompressor für Sprache.

Mit vier Kopfhörerausgängen mit individueller Lautstärkeregelung und der Möglichkeit, zwei Remote-Gäste über USB, Bluetooth (Zoom BTA-2 erforderlich) oder den TRRS-Eingang einzubinden, lassen sich ganz einfach Podcasts mit fünf Personen inklusive zwei Remote-Gästen aufnehmen.

Die integrierte Mix-Minus-Funktion entfernt automatisch Echo und Rückkopplungen und mit vier Sound-Pads können Intros, Jingles und Soundeffekte auf Knopfdruck eingeflogen werden. Der Zoom P4next lässt sich mit einem Smartphone verbinden, um Audio direkt auf das Video eines Smartphones aufzunehmen, ohne dass eine zusätzliche Bearbeitung erforderlich ist.

Zudem funktioniert der P4next auch als Plug-and-Play-USB-C-Audiointerface für Streaming oder Aufnahmen auf PC, Mac, iOS oder Android – mit voller Mehrspuraufnahmefähigkeit, wenn benötigt.

Das kompakte Design und die vielseitigen Stromversorgungsoptionen des P4next sorgen laut Hersteller für mehr als nur Mobilität und sollen es ermöglichen, Podcasts jederzeit und überall aufzunehmen.

Der PodTrak P4next wird im vierten Quartal 2025 ausgeliefert und wird 189,- Euro kosten.

Die Features des Zoom PodTrak P4next in der Übersicht:

  • 4 XLR-Mikrofoneingänge (+48 V) mit bis zu +70 dB Verstärkung
  • 4 unabhängige Kopfhörerausgänge mit individueller Lautstärkeregelung
  • TRRS-Eingang für Smartphone-Anschluss
  • USB-C-Anschluss für Audiointerface und Stromversorgung
  • KI-gestützte Rauschunterdrückung für klarere Aufnahmen
  • Klangformung mit EQ und De-Essing
  • Integrierter Sprachkompressor für ausgewogenen Klang
  • 48 kHz / 24-Bit-Aufnahmequalität (Standard in der Videoproduktion)
  • Nimmt bis zu 12 Spuren gleichzeitig auf
  • Speichert Stereomix und einzelne Spuren auf microSD (bis zu 2 TB)
  • Integriertes Mix-Minus für echofreie Remoteinterviews
  • Anschluss von bis zu 2 Remote-Gästen über USB, Bluetooth (BTA-2-Adapter erforderlich) oder TRRS
  • Tragbares Design, betrieben mit 2 AA-Batterien oder USB (12 W oder höher)
  • Kompatibel mit Mobilgeräten für direkte Video-Audio-Aufnahmen
  • USB-Audiointerface für PC, Mac, iOS und Android (Plug-and-Play)
  • OLED-Display (128 × 64 Pixel)
  • 4 programmierbare Sound-Pads für Effekte und Jingles
  • Sprachführung für die Menü-Navigation

