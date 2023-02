Zoom stellt B2 Four vor – Multieffektgerät für Bass

Zoom B2 Four - Multieffektgerät für Bassisten

Ist er nicht putzig? Da geht einem doch schon ein bisschen das Herz auf. Die Zoom Multieffektpedale sind ja meistens ziemliche Schlachtschiffe – nun gibt es mit dem Zoom B2 Four ein kleines, kompaktes Pedal, das 11 Bassverstärkermodelle und integrierte Effekte für den geneigten Spieler bietet. Es verwendet die gleiche Multi-Layer-IR-Technologie wie das größere B6, die den Sound von Verstärkern und Boxen digital nachbildet.

Es verfügt zwar nicht über ein integriertes Expression-Pedal für den Tieftöner, macht dies aber durch mehr Fußschalter wett. Das Pedal ist perfekt für Bassisten, die mit leichtem Gepäck reisen müssen oder ein vielseitiges Rig für den Heimgebrauch suchen. Und ganz ehrlich: Spieler, die einfach nur mit so einem Mini-Rig agieren, trifft man immer häufiger an.

Das B2 Four lässt sich dank seines Cross-Key-Navigationssystems, mit dem das Effektgerät mit den Füßen gesteuert werden kann, ganz einfach bedienen. Hab ich noch nie probiert – bei den Zoom-Testern unserer Redaktion war ich bislang nicht dabei, aber es scheint den befürchteten Effekt-Stepptanz zumindest ein bisschen einzudämmen. Nutzer können es auch mit Smart Devices verbinden und über die Zoom Guitar Lab Software für iOS und Android arbeiten. Mit 300 Speicherplätzen und der Möglichkeit, Effektketten mit bis zu fünf Patches auf einmal zu erstellen, ist das B2 Four ziemlich vielseitig. Darüber hinaus verfügt es über eine integrierte Drum-Maschine mit 68 Drum-Patterns und einen eingebauten 60-Sekunden-Looper, was es perfekt zum Jammen und Üben macht. Der kleine Zock-Kumpane also – bestenfalls auch noch moderat livefähig.

Insgesamt ist das Zoom B2 Four also eine großartige Ergänzung der Produktpalette für Bassisten, die eine kleinere, kompaktere Lösung suchen. Ihm fehlt zwar wie gesagt ein integriertes Expression-Pedal für den Tieftöner – etwas, das die kleinen Multieffekt-Rigs meines Erachtens einfach haben sollten. Übrigens lässt sich auch die Eingangsimpedanz variieren, was für Piezo-Tonabnehmer sehr gut ist. Die einfache Bedienung und die Möglichkeit der Bearbeitung über die Zoom Guitar Lab Software bringen hier Einfachheit und Komplexität gleichermaßen zusammen.