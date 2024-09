Zum Tod von Achim Szepanski, ein Nachruf

ein Wegbereiter der elektronischen Musik

Der deutsche Label-Betreiber und Autor Achim Szepanski ist im Alter von 67 Jahren verstorben. Die Welt der elektronischen Musik verliert damit eine außergewöhnliche Persönlichkeit, die dieser Musik eine tiefere Bedeutung gegeben hat.

Achim Szepanski studierte nach dem Abitur Soziologie und Wirtschaftspädagogik, bevor er 1991 das Techno-Label Force Inc. Music Works in Frankfurt am Main gründete. Dieses war stark vom Label Underground Resistance beeinflusst, welches sich mit gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzte und auf bestehende Missstände aufmerksam machen wollte. Gerade der Widerstand gegen den Mainstream war ein tragender Teil der Philosophie, weshalb Force Inc. Music Works einen beispiellosen Gegenentwurf zur zeitgenössischen Technoszene darstellte.

Die innovativen Veröffentlichungen des Labels trugen dazu bei, dass Techno zunehmend als eine ernstzunehmende Kunstform wahrgenommen wurde. Das Label war von Anfang an gesellschaftskritisch und politisch motiviert. Neben der Ideologie waren es natürlich auch die Künstler, die das Label voranbrachten. Dazu gehörten unter anderem Wolfgang Voigt, DJ Tonka, Alec Empire, Thomas Heckmann, Ian Pooley, Dr. Walker, Cem Oral, Porter Rcks, DJ Rush, Rob Acid, Mathias Schaffhäuser, Akufen und Vladislav Delay. Im Laufe der Zeit hat sich das Label immer wieder neuen Bereichen der elektronischen Musik zugewandt und einen beeindruckenden Katalog an Veröffentlichungen aufgebaut.



Nach der Gründung von Force Inc. Music Works folgte zwei Jahre später, 1993, die Gründung eines zweiten Labels: Mille Plateux. Dieses war nach dem gleichnamigen Werk des Philosophen Gilles Deleuze und des Psychoanalytikers Félix Guattari benannt und sollte dessen poststrukturalistische Einflüsse in der Musik widerspiegeln.

So entwickelte sich das neue Label von Achim Szepanski schnell zu einer wichtigen Plattform für experimentelle Musik. Das Label bot Künstlern wie Alec Empire, Terre Thaemlitz, Cristian Vogel, Oval oder Frank Bretschneider die Möglichkeit, ihre Musik zu veröffentlichen. Auch einige der bekannten „Gas“ Alben vom Wolfgang Voigt wurden hier veröffentlicht.

Durch die Veröffentlichungen auf dem Label Mille Plateux entstand auch das Genre Clicks & Cuts, unter dem Achim Szepanski eher eine Herangehensweise an die Musik verstand. Durch diese wurde auch das Genre Glitch maßgeblich geprägt.

Aus den beiden Labels gingen in dieser Zeit eine Reihe von Sublabels hervor, wie zum Beispiel im Jahr 1996 das Label Position Chrome oder im Jahr 1998 das Label Ritornell.

Neben seiner Arbeit als Label-Betreiber veröffentlichte er ab 1990 erste Aufsätze zur Theorie des Maschinellen, zu Psychologie und Gesellschaft sowie zur elektronischen Musik. Letztere greift das 2003 zusammen mit Marcus S. Kleiner herausgegebene Buch Soundcultures auf und diskutiert Aspekte elektronischer und digitaler Musik.

Die Philosophie hinter Mille Plateaux war eng mit Szepanskis theoretischen Interessen verbunden. Er sah in elektronischer Musik nicht nur ein kreatives Ausdrucksmittel, sondern auch eine Möglichkeit, soziale und ökonomische Strukturen zu hinterfragen.

In verschiedenen Veröffentlichungen ging Achim Szepanski darauf ein, wie technologische Entwicklungen die Art und Weise beeinflussen, wie Musik entsteht und gehört wird. Es folgten eine Reihe weiterer literarische Werke.

Musik war für Achim Szepanski nicht nur Klang, sondern auch eine Form der kritischen Auseinandersetzung mit der Welt. Seine Gedanken fanden in den Veröffentlichungen von Mille Plateaux einen musikalischen Ausdruck, der oft anspruchsvoll und schwer zugänglich war, aber immer darauf abzielte, den Hörer intellektuell herauszufordern.

Die frühen 2000er-Jahre brachten jedoch Herausforderungen mit sich. Der Zusammenbruch des Musikmarktes mit dem Aufkommen des Internets und der Übergang zu digitalen Vertriebskanälen brachte viele unabhängige Labels in finanzielle Schwierigkeiten. Der Plattenvertrieb EFA, zu dem sowohl Force Inc. Music Works als auch Mille Plateux gehörten, musste 2004 Insolvenz anmelden.

Nach einer zwischenzeitlichen Umwandlung in Mille Plateaux Media wurde das Label von verschiedenen Inhabern geführt und schließlich 2018 von Achim Szepanski wieder übernommen und weitergeführt.



Der Einfluss von Achim Szepanskis Arbeit ist seit der Gründung seines ersten Labels bis heute spürbar. Viele der von ihm geförderten Künstler sind heute feste Größen in der Welt der experimentellen Musik. Szepanski selbst bleibt ein Vorbild für alle, die Musik nicht nur als Unterhaltung, sondern als intellektuelle und kreative Herausforderung verstehen.

Mit seinem Tod verliert die Welt einen Denker und kreativen Geist, dessen Einfluss weit über die elektronische Musikszene hinausreicht. Szepanskis Arbeit hat die Art und Weise, wie wir Musik hören, verstehen und erleben, nachhaltig verändert. Sein Vermächtnis wird weiterhin in den Klängen widerhallen, die aus Plattenregalen, DJ-Sets und den Köpfen derer erklingen, die sich mit seinem Werk auseinandersetzen.

Achim Szepanski war mehr als nur ein Label-Gründer. Er war ein Pionier, der die Grenzen zwischen Kunst, Theorie und Musik immer wieder neu definierte. Seine Vision, Musik als kritisches und intellektuelles Werkzeug zu nutzen, bleibt ein inspirierendes Beispiel für die Zukunft der elektronischen Musik.