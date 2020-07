Zum Tod von Ennio Morricone, ein Nachruf

„Wichtig ist, dass sich ein Komponist immer treu bleibt.“

Ennio Morricone wurde am 28. November 1928 in Trastevere, einem Bezirk von Rom, geboren.

Morricone studierte am Konservatorium von Santa Cecilia (Accademia Nazionale di Santa Cecilia) Trompete und Chormusik und erhielt 1946 sein Konzertdiplom als Trompeter. Ein Jahr später folgte ein erstes Engagement als Theaterkomponist. 1953 begann er mit der Gestaltung des Abendprogramms eines italienischen Rundfunksenders. Für seine Ausbildung als Komponist am Konservatorium, die er 1954 mit einem Diplom abschloss, zeichnete Goffredo Petrassi verantwortlich. 1956 heiratete Morricone die Italienerin Maria Travia. Er etablierte sich ab Mitte der 1950er-Jahre mit Kammermusik- und Orchesterwerken in der musikalischen Avantgarde seines Landes. 1958 besuchte Morricone die Internationalen Ferienkurse für Neue Musik in Darmstadt. Im selben Jahr unterschrieb Morricone einen Arbeitsvertrag als Musikassistent bei der staatlichen Rundfunkanstalt Radiotelevisione Italiana, wo er als Arrangeur tätig war. Auch für zahlreiche Schallplattenaufnahmen im Genre Pop schrieb er Arrangements und leitete Band und Orchester.

1961 komponierte er seine erste Filmmusik für Luciano Salces Film „Il Federale“. Danach spielte er Trompete in dem von Franco Evangelisti 1964 gegründeten Improvisationsensemble „Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza“, das zu dem Bereich der Neuen Musik gehörte und bis 1975 existierte.

1964 war das Jahr, das für Ennio Morricone die entscheidende Wende in seiner Karriere brachte. In diesem Jahr begann er seine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Sergio Leone, mit dem er in dieselbe Schulklasse gegangen war und mit Bernardo Bertolucci. In dieser Zeit schrieb er unter anderem die Musik für Leones Italo-Western „Für eine Handvoll Dollar“, „Zwei glorreiche Halunken“ und natürlich „Spiel mir das Lied vom Tod“.

Alles Meilensteine der Filmmusik. Morricones Kompositionen unterschieden sich stark von den traditionellen symphonischen Western-Soundtracks aus Hollywood und wirkten trotz oder vielleicht auch gerade wegen des Fehlens jeglichen elektronischen Instrumentariums durch ihre ungewöhnlichen Soundelemente (Maultrommeln, Pfiffe, Schreie, Kojotengeheul, Eulenrufe, Glocken, Spieluhren, Peitschenknallen, Schläge auf Amboss etc.) stilbildend und innovativ. An Sampling war zu dieser Zeit überhaupt noch nicht zu denken. Klänge wurden schlichtweg „gespielt“ und waren Bestandteil der Kompositionen. Mit einigen seiner Kompositionen konnte der Komponist sogar Hitparadenerfolge verbuchen. Im Genre des Italo-Westerns orientierten sich zahlreiche Komponisten an dem von Morricone entwickelten Stil.

Sein Talent und Einfühlungsvermögen war so groß, dass dem Publikum manchmal die Melodien mehr in Erinnerung blieben als die Handlung des Films oder dass beide so genial miteinander verwoben waren, sich so unglaublich geschickt ergänzten, dass die Musik ein ganz wesentlicher Bestandteil der Story wurde. Man denke an das preisgekrönte Drama „The Mission“ aus dem Jahr 1986. Erst durch die wunderschönen Oboen-Klänge, die Pater Gabriel alias Jeremy Irons mitten im brasilianischen Dschungel dem Instrument entlockt, gelingt es ihm, Kontakt zur Volksgruppe der Guaranì aufzunehmen. Morricone brachte die zauberhafte Komposition seine zweite Oscar-Nominierung ein.

Zusammen mit anderen Komponisten gründete Morricone 1984 in Rom das I.R.Te.M, eine Forschungsanstalt für musikalisches Theater.

Morricone schuf auch Gesangsstücke für Chöre. Neben Film- und Bühnenmusik schrieb er auch weiterhin Kammermusik für Solisten (Gitarre, Klavier, Violine, Cello) und diverse Formationen (Trio, Quintett, Sextett, Piano und Instrumente, Gesang und Instrumente, Chöre etc.) sowie Kantaten und Messen. Allerdings waren Soundtracks für Spielfilme weltbekannter Regisseure zu schreiben seine wahre Passion. Von Brian De Palma („The Untouchables“) über Roman Polanski („Frantic“) und Barry Levinson („Bugsy“) bis hin zu Giuseppe Tornatore („Cinema Paradiso“ und „Die Legende des Ozeanpianisten“) hat er mit den ganz Großen des internationalen Films zusammengearbeitet.

In mehr als vierzig Jahren künstlerischen Schaffens schrieb Morricone über 500 Filmmusiken und arbeitete dabei mit namhaften italienischen und internationalen Regisseuren zusammen. Er dirigierte eine große Anzahl von Orchestern, wobei er für zahlreiche Konzerte sowie Filmmusikaufnahmen mit dem Roma Sinfonietta Orchestra zusammenarbeitete. Mit diesem Ensemble gab Morricone am 2. Februar 2007 auch ein Ehrenkonzert zum Amtsantritt des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, Ban Ki-moon.

im Alter von 87 Jahren erhielt Morricone dann 2016 endlich seine zweite, begehrte Oscar-Statue, für seinen Soundtrack zu Quentin Tarantinos Western „The Hateful 8“, dessen verschneite Landschaften er stimmungsvoll in Szene setzte. Alle anderen Auszeichnungen, wie Golden Globes, BAFTAS bis hin zum Grammy, hatte er bereits genauso erhalten, wie den Oscar für sein Lebenswerk, den er 2007 verliehen bekam. Beide Statuen widmete er seiner Frau Maria Travia, mit der er seit 1956 verheiratet war und mit der er vier Kinder hatte. «Das ist ein Akt der Gerechtigkeit. Während ich komponierte, hat sie sich für die Familie und für unsere Kinder aufgeopfert», erklärte er. «50 Jahre lang haben wir uns nur wenig gesehen: Entweder war ich bei meinem Orchester oder in meinem Studio, um zu komponieren.»

2018 durfte ich Ennio Morricone in Berlin mit einem hundert Mann starken Orchester nebst Chor live erleben. Mit voller Absicht spielte er damals nicht seine „Hits“, was doch einige enttäuschte und weswegen er ein Jahr später noch einmal nach Berlin zurückkehrte. Er aber wollte sich nicht nur auf seine musikalischen Beiträge zu Spagetti-Western reduziert wissen. Und gerade wegen dieses „Mangels“ konnte man tiefer in Morricones zahlreiche anderen Kompositionen blicken. Was neben der Magie dieses Moments haften geblieben ist war, dass hier einer stand, der das große Talent hatte, wunderschöne Themen und Melodien in phantastische Arrangements zu hüllen. Da war nicht nur Bombast dabei. Morricone war auch ein Meister der leisen Töne.

Am Morgen des 06. Juli 2020 ist Ennio Morricone im Alter von 91 Jahren in seiner Heimatstadt Rom im Kreis seiner Familie gestorben. Die Musikwelt ist nun um einen der ganz großen Komponisten ärmer.

Bernd Kistenmacher

*Bildnachweis Ennio Morricone, Georges Biard