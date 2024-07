Zum Tod von Tomcraft, ein Nachruf

Die Szene trauert um einen Pionier

Thomas Brückner alias Tomcraft ist am Montag, 15. Juli 2024, im Alter von 49 Jahren verstorben. Darüber informierte seine Familie in einem Post auf dem Instagram-Kanal des DJs:

„Schweren Herzens müssen wir Euch mitteilen, dass gestern, am 15.07.2024, unser geliebter Vater und Ehemann von uns gegangen ist. Wir werden Dich für immer in unseren Herzen tragen und Dich lieben, bis wir wieder vereint sind.“

ANZEIGE

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Tomcraft (@tomcraftofc)

Die Nachricht kam umso überraschender, da der DJ erst vor wenigen Wochen, Anfang Juli, zusammen mit dem DJ-Urgestein Westbam auf Rügen aufgelegt hat. Zudem war für August dieses Jahres ein Auftritt auf dem „BamMobil“ bei der Parade „Rave The Planet“ geplant.

Der in Regensburg geborene Produzent und DJ begleitet die Entwicklung der elektronischen Tanzmusik seit den 90er-Jahren, nachdem er seinen ersten Plattenvertrag beim Münchner Label Kosmo Records erhielt. Im Laufe der Jahre zählten neben Tomcraft auch Größen wie Tom Novy, Da Hool oder Phil Fuldner zum Label.

Die Diskographie des Musikproduzenten ist umfangreich und mit der Release des Songs „Unicum“ gelang im Jahr 1996 der Durchbruch. Nach weiteren Singles folgte 2001 sein Debütalbum „All I Got“, das sich seinerzeit zumindest kurzzeitig in den deutschen Charts platzieren konnte. Zwischen dem Ende der 90er-Jahre bis zum Jahr 2003 war Tomcraft als Resident im Münchner Technoclub KW – Das Heizkraftwerk engagiert.

In dieser Zeit entstand auch der Song „Loneliness“, der 2002 veröffentlicht wurde. Die hypnotischen Synthesizer-Sounds, das schnelle Tempo und die Stimme der Künstlerin Andrea Martin bildeten den perfekten Mix. Der Song schaffte es damals in die Top 10 der deutschen Charts und wurde ein kommerzieller Erfolg. Auch in Ländern wie Australien und Belgien erreichte der Titel die Top 10. Im folgenden Jahr schaffte es „Loneliness“ Mitte 2003 sogar an die Spitze der Charts des Vereinigten Königreichs. Mittlerweile hat der Song absoluten Legendenstatus und ist für viele Fans der elektronischen Tanzmusik ein Symbol seiner Zeit. Ein Song, der unter die Haut geht und absolut mitreißend ist. Dafür wurde Tomcraft auch mit dem Dance Music Award in den Kategorien „Bester Dance Track“ und „Radio Dance Hit“ ausgezeichnet.

ANZEIGE

Der Song wurde auch in dem Film „Saltburn“ von Emerald Fennell verwendet. Das Musikvideo zu „Loneliness“, das 2009 auf den YouTube-Kanal von Kosmo Records hochgeladen wurde, hat mehr als 17,5 Millionen Aufrufe.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Tomcrafts Musikveröffentlichungen beschränken sich jedoch nicht nur auf eigene Titel. Dabei arbeitete er als Produzent auch an Remixen für andere Künstler. So veröffentlichte Tomcraft einen Remix des Titels „Flamboyant“ der Pet Shop Boys und fertigte auch einen Remix für Größen wie die Bloodhound Gang und deren Hit „Uhn Tiss Uhn Tiss Uhn Tiss“ an. Auch innerhalb der Szene gab es Remixe von Tomcraft. So zum Beispiel für den Hit „Perfect (Exceeder)“ von Mason vs. Princess Superstar.

Im Jahr 2003 erschien sein zweites Album „Muc“. Auch dieses Album schaffte es in die Top 50 und wurde mit einem Dance Music Award ausgezeichnet. Es folgten die Alben „HyperSexyConscious“ im Jahr 2006, „For The Queen“ im Jahr 2007 und „20 Years“ im Jahr 2013.

Darüber hinaus gründete und betrieb Tomcraft zwei Labels: Craft Music und Great Stuff Recordings, auf denen seit 2005 / 2006 kontinuierlich Veröffentlichungen erschienen. Neben Tomcraft selbst waren es einige namhafte Künstler, die ihre Musik über diesen Kanal veröffentlichten. So hat der DJ als Mentor die Karriere einiger Künstler geprägt. Der Katalog des Labels war breit gefächert. So erschienen hier unter anderem der Song „A Thousand Nights“ von Gregor Tresher der Song „Freeze“ von Tonka oder das Album Papillon von Butch und natürlich der Song „3 Tage Wach“ von Lützenkirchen. Allesamt erfolgreiche Veröffentlichungen, die bis heute Bestand haben und nicht in Vergessenheit geraten. Dieser Katalog an Veröffentlichungen sowie die eigenen Songs von Tomcraft werden auch in Zukunft ein fester Bestandteil in den DJ-Sets vieler sein und zukünftige Generationen inspirieren.

Abseits von eigenen Songs, Remixen oder dem Betreiben der genannten Labels war Tomcraft natürlich auch aus den Clubs und Festivals nicht wegzudenken. National legte der DJ häufig auf der Loveparade auf, war aber auch international ein oft gebuchter Künstler. Außerdem betrieb Tomcraft zusammen mit Markus „Tower“ Westermann die Bar Bruckmanns in München.

Unter dem Instagram-Post der Familie auf Tomcrafts Account finden sich zahlreiche Beileidsbekundungen von namenhaften Weggefährten des DJs.

Hier findet ihr das Statement von Westbam zum Tod von Tomcraft:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Westbam/ML (@westbam_ml)

Tomcrafts Einfluss auf die Musik- und DJ-Kultur ist unbestreitbar und wird weiter anhalten. Der frühe Tod des Künstlers hinterlässt eine große Lücke in der Szene. Auch wir möchten unser Beileid aussprechen und der Familie für die Zukunft alles Gute wünschen.

Wir werden Tomcraft als einen visionären Künstler in Erinnerung behalten, der die elektronische Musik geprägt und bereichert hat. Dabei gelang es ihm immer wieder, die Grenzen der Musik neu zu definieren und die Menschen mit seinem Schaffen zu verzaubern. Sein Vermächtnis wird in den Herzen seiner Fans und in der Musik, die er hinterlassen hat, weiterleben.