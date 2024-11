Zum Tode von Quincy Jones: AMAZONA Autoren erinnern sich

Eine besondere Würdigung eines besonderen Künstlers

Wenn ein so herausragender Künstler, Arrangeur, Komponist und Produzent wie Quincy Jones verstirbt, dessen Lebenswerk Musiker auf der ganzen Welt stark beeinflusst hat, ist es mit einem einfachen Nachruf nicht getan. Wie würdigt man das Werk eines solchen Ausnahmetalents wie Quincy Jones hinreichend? Wir haben uns unter den AMAZONA.de Autoren und Redakteuren umgehört. Innerhalb kürzester Zeit wurde das Postfach geflutet mit tollen Gedanken und Ideen, die ihr hier nachlesen könnt. AMAZONA verneigt sich vor Quincy Jones.

Erinnerungen der AMAZONA Redaktion an Quincy Jones

Jörg Kirsch

„Quincy Jones wird mir vor allem als großartiger Produzent im Kopf bleiben. Neben den Meilensteinen, die er musikalisch gesetzt hat, hat mich seine für damalige Verhältnisse revolutionär gute Aufnahmetechnik fasziniert, die wegweisend war und immer noch ist. Audiophile Kleinode von George Benson, Michael Jackson oder „Back on the Block“ sind immer noch Referenzen, an die man heute, trotz weit fortgeschrittener Technik, erst mal drankommen muss.“

Marcus Grube

„Quincy Jones war das Master Mind hinter dem „King of Pop“ und stand gleichzeitig hinter so vielen anderen. Wie macht man das? Wie produziert man nur Musik auf diese unverwechselbare Art und Weise? Wie fällt einem nur so ein Arrangement ein, in dem kein Ton zu viel und keiner zu wenig ist? Die Frage aller Fragen begleitet mich seit meinen ersten eigenen musikalischen Gehversuchen …

Quincy Jones trat mittelbar über Michael Jackson und Thriller 1982 in meinen damals noch relativ kleinen musikalischen Kosmos. Ich war kein Fan dieser Musik und doch übte sie eine magische Anziehungskraft auf mich aus. Und je weiter mein eigener Kosmos wurde, desto wichtiger wurden Quincy Jones und seine Musik. „Bad“ und „We are the world“ sind für mich das Lebensgefühl der 80er – musikalisch gefasst. Punkt.

Was würde ich dafür geben, in einer Anekdote mit Quincy Jones vorzukommen. Er ist ein leuchtender Stern in einer fernen Galaxis, ich bin hier nur ein kleines Licht…“

Jan Steiger

„Meine erste Assoziation mit Quincy Jones ist natürlich Michael Jacksons Thriller Album. Da bin ich wahrscheinlich nicht allein, denn dieses Album hat Geschichte geschrieben und nicht nur MJ zum Erfolg verholfen, sondern auch QJ einen satten Push verpasst. Thriller ist quasi ein Toto-Album, denn Jeff und Steve Porcaro, David Paich und Steve Lukather sind de facto die Band hinter MJ. Für mich als Fan von Toto und der der LA-Studio-Authority der 80er Jahre war das ein Augenöffner.

Das Gitarrensolo in „Beat It“ mag ich nach wie vor nicht und handele mir deshalb immer wieder langatmige Diskussionen ein. Aber Quincy Jones, der bei allem die Fäden in der Hand hatte, hat das Album zu einem der beliebtesten Alben aller Zeiten gemacht. Danke dafür, Mr. Jones. Thank you for the music!“

Michael Mäurer

„Mich hat das heute ziemlich getroffen … Quincy war ja DIE lebende Legende. Wen er kannte und mit wem er alles gearbeitet hat ist einfach unfassbar … seine Erlebnisse reichen eigentlich noch für drei weitere Leben. Aber die Anekdote, die ich immer wieder „mindblowing“ finde, ist folgende:

Bruce Swedien hat mal erzählt, dass Quincy und er am nächsten Tag Orchesteraufnahmen hatten und es am Abend zuvor noch keine Noten für die Musiker gab. Quincy hat dann die ganze Nacht im Hotel über Notenblättern gebrütet. Diese wurden dann am nächsten Morgen bei der Ankunft im Studio zum Kopieren gegeben und an die Musiker verteilt. Und als die Aufnahmen dann losgingen, gab es keinen einzigen Fehler in der kompletten Orchestrierung, keine einzige falsche Note.“

Heiner Kruse

„Durch Quincy Jones wurde mir klar, wie wichtig ein guter Produzent für einen Künstler ist und dass Künstler, je nach Produzent, ganz anders klingen können. Und wie der Sound sich weiterentwickeln kann, auch durch technische Neuerungen (wenn man „Off the Wall“, „Thriller“ und „Bad“ vergleicht), ohne den musikalischen Charakter einzubüßen.

Bekannt ist er mir vor allem durch die Michael Jackson Alben. Quincy Jones löst bei mir unglaublichen Respekt davor aus, dass jemand sowohl so viel Ahnung von Musik als auch von Engineering hatte und beides zusammenbringen konnte. Eine Anekdote zu Quincy Jones: In einem Interview bei drumandbass.de habe ich zum Thema „Mixing in the box“ mal scherzhaft gesagt, wenn Du einen Hardware-Mixer finden willst, der die Möglichkeiten eines Software-Mixers hat, kannst Du höchstens im Studio von Quincy Jones einen finden.“

Christian Uhlig aka Costello

„Michael Jackson tönt aus meinen Boxen im Wechsel mit dem unverwüstlichen „Soul Bossa Nova“ von 1962, den die Dream Warriors für „My definition of a bombastic jazz style“ gesampelt haben. Thriller wie der Bossa Nova zeigen die beiden großen Qualitäten des Meisters, die mich immer am meisten an ihm fasziniert und auch musikalisch inspiriert haben:

Er besaß ein besonderes Händchen für Arrangements. Und er schaffte es mühelos, verschiedenste Stile zu etwas Neuem zu vereinen. Und ganz persönlich bewundere ich, wie er unbeirrbar die Emanzipation der Schwarzen in der Musik- und Filmindustrie — und weit darüber hinaus – vorangetrieben hat. Ich stelle mir vor, wie er jetzt im Himmel mit seinem alten Kumpel Ray Charles Jazz spielt. Auf Erden wird sein Stern weiter leuchten.“

Markus Schroeder

„Alles was ich zu Quincy Jones sagen will, ist: Er war wahrscheinlich der größte Musikproduzent, der jemals gelebt hat und mich und andere Menschen mit seiner mannigfaltigen Arbeit in einer Weise beeinflusste und bereicherte, die wir uns nicht einmal vorstellen können.“

Sonja (Team DelayDude)

„Fly me to the moon … Oh, Mr. Quincy Jones! Wie wundervoll hat Frank Sinatra mit “It Might as Well Be Swing” mein Herz erwärmt. Und dann der Soul Bossa Nova in Austin Powers Goldständer! Hätte man einen besseren Soundtrack wählen können? Niemals! Quincy Jones wird für mich immer ein Held bleiben!“

Jörg Hoffmann

„Yeah I’m back on the block and the air tastes sweeter – das war 1989, als Quincy Jones der Musikindustrie klar gemacht hat: I am the man. „Back on the Block“ (1998) ist ein Album voller Rhythm, voller Blues, Jazz, Gospel und Hip Hop.

Wer in den 80ern einen Namen hatte – oder zu einem Namen kommen wollte – war dabei. Der Meister traf die Wahl und heraus kam ein Album, so facettenreich wie the Man himself. Lukather, Benson, Underwood, Zawinul … das hat in mir etwas verändert, noch mehr als „We are The World“ (1985), bei dem Quincy als Produzent und Dirigent mitwirkte. Die schwarze Musik der 80er hätte ohne Quincy Jones nicht die Durchschlagkraft und die Message, die auch heute noch nachhallt – ganz besonders in mir. Thanks Quincy R.I.P.“

der Jim

„Ich entdeckte die Musik von Quincy Jones in den guten, alten Crate-Digging-Zeiten, als ich auf Flohmärkten unzählige Plattenkisten nach neuem Sample-Material durchstöberte (und keinen Gedanken an Copyright-Fragen verschwendete). Natürlich kannte ich seine Top-Produktionen wie „Thriller“ und „We are the World“, aber viel spannender waren die Platten aus den 60ern und 70ern. Da grub man etwa den Soundtrack zum Film „Dollars“ aus.

Während sich andere DJs auf den Titelsong mit dem funky Intro-Riff stürzten, lief bei mir der Saphir unter „Candy Man“ heiß. Und dann gab es diese obskuren „Best off“-Platten, auf denen sich vereinzelte Perlen fanden, wie etwa „Body Heat“, quasi eine Blaupause für G-Funk. Und natürlich die Synth-Sirene aus „Ironside“.

Selbst ein Pop-Song wie „Ai No Corrida“ hatte einen Mix-tauglichen Break. Darüber begann ich, die Musik von Quincy Jones auch wirklich zu hören. Vor allem die Arrangements öffneten mir die Augen. Wenn er Songs coverte, stellte er die ursprüngliche Idee nicht auf den Kopf, sondern holte mit den richtigen Stellschrauben das gewisse Extra heraus. Seine Version von „Killer Joe“ läuft, während ich diese Zeilen schreibe. Farewell, Quincy!

Markus Galla

„Mit meinen mittlerweile 51 Jahren wurde mir die Musik, die durch die Arbeit von Quincy Jones geprägt wurde, natürlich so richtig in den 1980er-Jahren bewusst.

Es war die Zeit der Superstars wie Bruce Springsteen & The E Street Band, die gerade nach dem Erfolg des „The River“ Albums und der nachfolgenden Tour mit „Born in the USA“ die Charts stürmten und die Arenen der Welt mit Menschen füllten. Es war die Zeit von Michael Jackson, der eine Hysterie losgetreten hat, die man zuvor nur von den Beatles kannte. Es war die Zeit von Cindy Lauper, Stevie Wonder, Bob Dylan, Lionel Richie, Billy Joel, Tina Turner, Ray Charles und vielen weiteren Künstlern, die täglich im Radio rauf und runter gespielt wurden.

Es war eine Zeit, in der Superstars der Popmusik auf die Menschen mehr Einfluss hatten als die Politiker jener Zeit. Harry Belafonte hatte die Idee, diesen Einfluss zu nutzen und Geld für Äthiopien zu sammeln, um die dort vorherrschende Hungersnot zu beenden. Ich erinnere mich noch an die Bilder, die täglich im Fernsehen gezeigt wurden: bis auf die Knochen abgemagerte Erwachsene und Kinder, mehr Skelett als Mensch – und die Welt schaute zu: live und in Farbe vor dem Fernseher.

Die Geschichte von „We are the World“ ist allgemein bekannt und muss hier nicht wiederholt werden. Untrennbar verbunden mit diesem Lied, das Weltgeschichte schrieb, ist der Name Quincy Jones. Wer sollte so viele Superstars mit so vielen Egos unter einen Hut bringen? Dazu benötigte man einen Superstar-Produzenten – und genau das war Quincy Jones.

Seine Arbeit mit Legenden und zu dem zu dieser Zeit wohl größten Superstar der Popmusik, Michael Jackson, hat ihn selbst zu einem Superstar werden lassen, der genügend respektiert wurde, um so ein Projekt zu stemmen. Wer diskutiert mit jemandem, der mit Count Basie, Duke Ellington, Ray Charles und Donna Summer zusammengearbeitet hat? Der selbst ein respektierter Jazz-Trompeter, Komponist, Arrangeur und Produzent ist? Richtig, niemand! Und so sah ich Quincy Jones zum ersten Mal im Musikvideo zu „We are the World“ am Dirigentenpult vor einer bunten Schar von Superstars.

Bis zu meiner nächsten Begegnung mit Quincy Jones sollte es allerdings fast 35 Jahre dauern. Als Keyboarder einer Michael Jackson Tribute Show musste ich mich intensiv mit den Produktionen und Sounds von Quincy Jones auf „Off the Wall“ und „Thriller“ sowie „Bad“ auseinandersetzen:

Beim Analysieren der Arrangements und dem Schreiben der Lead Sheets wurde mir so richtig bewusst, wie extrem gut die Songs auf diesen Alben produziert waren – und wie gegensätzlich die Alben waren. Während „Off the Wall“ noch viele Elemente des 1970er-Jahre Discos beinhaltete, vor allem die typischen und unnachahmlichen Streicher-Passagen, funky Pianos und Lead-Synths, waren es bei Thriller und Bad knallharte quantisierte Synth-Bässe, Synth-Stabs und Samples: Songs wie Thriller, Wanna be startin’ something, Bad, Smooth Criminal sind für einen Keyboarder eine echte Herausforderung, vor allem wenn sie ohne technische Unterstützung wie Sequencer oder Backing-Tracks live gespielt werden müssen.

Das Kunststück, einem R’n’B-Künstler einen komplett neuen Sound zu verpassen, der den Pop-Stil der 1980er-Jahre mit seinen R’n’B-Wurzeln vereint, ist Quincy Jones mit diesen drei Alben definitiv gelungen und hat Michael Jackson erst zum Superstar gemacht.

Quincy Jones auf diese zwei großen Meilensteine zu reduzieren, wäre sicherlich nicht richtig. Seine restlichen Erfolge zählen nicht zu dem, was mich als Musiker geprägt hat, dafür aber unzählige andere weltweit. Sie fassen gut zusammen, was Quincy Jones ausgemacht hat: Das Überschreiten von musikalischen beziehungsweise auch das Ignorieren von gesellschaftlichen Grenzen.“

Toni Hinterholzinger

„Michael Jacksons Thriller und Quincy Jones Q’s Jook Joint prägten meine Idealvorstellung von nahezu Klangwelten. Mystische Klangwelten, die mich einsaugen, die ich nicht durchschaue und dabei dieses Gefühl des Unverständnisses zutiefst genieße. Das Mystische, das nie vollständig entmystifiziert werden kann, birgt eine ungeheuere Faszination.

Mit der Musik von Michael Jackson wuchs ich auf, Q’s Jook Joint lernte ich direkt von Bruce Swedien kennen – ich hatte die große Ehre, ihn noch persönlich kennenlernen zu dürfen. Diese Geschichten wirklich aus erster Hand zu hören, private Studiofotos und Einzelspuren meiner Lieblingssongs auf einer großen Westlake-Abhöre (der gleichen, mit der Quincy, Bruce und Michael immer gearbeitet haben) hören zu dürfen, war unglaublich inspirierend für meinen gesamten musikalischen Werdegang.

Quincy war eine schillernde Figur, ein Vorbild, wie man ein intensives Leben führen kann. Ein Vorbild, wie man in allem (selbst in seinen Krankheiten) Chancen begreifen kann, wie man sich durch Kunst und Musik ankern und retten lassen kann, wie wichtig großartige Freunde sind und wie wichtig es ist, einen Fußabdruck auf diesem Planeten zu hinterlassen.

Eine der nettesten Anekdoten über Quincy (wenngleich ich die Quelle nicht mehr mit Sicherheit benennen kann – entweder war es Tom Bähler, Al Schmitt oder Bruce Swedien, die diese Geschichte erzählt haben): Quincy hatte ja leider mit 14 Jahren einen schweren Autounfall, bei dem alle außer ihm ums Leben kamen. Infolgedessen hatte er auch später nie den Führerschein gemacht. Aber er hatte es einmal versucht. Sein damaliger Fahrleher bot ihm jedoch sein Geld zurück, wenn er ihm versprach, ein Leben lang nicht ans Steuer zu gehen.

ABER: Quincy war ein Fan teurer und seltener Automobile. Also fing er am Höhepunkt seiner Karriere an, Autos als Sammelobjekt zu kaufen. Eines Tages wurde ein teurer Sportwagen für ihn auf dem VIP-Parkplatz von Capitol Records angeliefert. Er lief hinzu und brachte zahlreiche berühmte Musiker und Producer mit, um der Anlieferung begeistert beizuwohnen. Dann lud er alle ein, einzusteigen, setzte sich selbst auf den Fahrersitz und bat alle, sich gut anzuschnallen.

Um ihr Leben bangend, ließen sich seine Freunde darauf ein. Er startete den Motor, ließ ihn einmal laut aufheulen und stieg wieder aus. Gefragt, ob er denn nicht zumindest auf dem Parkplatz eine kleine Proberunde drehen wollte, antwortete er: Nein, ganz sicher nicht – sein eigenes Leben und das seiner Freunde sei ihm viel zu wichtig, er wollte das Auto und seine Energie nur mal hören und diese Erfahrung teilen.“

Torsten Bäumer

„Meine erste unbewusste musikalische Begegnung mit Quincy Jones war sicher das Thriller Album, welches Michael Jacksons „Off The Wall“ von der Disco ins Weltall schoss. So es ging, habe ich bei „We are the World“ schon das Genie gesehen. Wenn das mit 14 Jahren geht. Allerdings dauerte es noch bis 2024 und die Betrachtung zweier besonders sehenswerter Dokumentationen über sein Werk und über die Entstehung von „We are the World“, bis ich das Genie begriff. Tiefer Respekt.

Der Dude hat die kosmische Adresse gewechselt. Quincy Jones auf MJ und USA for Africa zu reduzieren, wird dem Dude nicht gerecht. Kaum ein anderer hatte seit 1951 in der Musik wie er Spuren hinterlassen. Ob als Trompeter, Komponist, Produzent und Arrangeur. Seine Spuren reichen von Jazz bis Hip Hop.

Sein Markenzeichen waren immer die extrem detailliert ausgearbeiteten Melodien, die Harmonien, der Soul, der Blues. Und auf der anderen Seite der musikalische Blick nach vorne. Man höre “Summer in the City”, man höre “Ai no Corrida”. Oder man tanzt zu George Bensons “Give me the Night”. Oder man arbeitet sich durch 3533 Song,s in denen Samples seines Werkes enthalten sind.

Für mich ist seine Musik mehr als ein „household name“. Was mich immer tief beeindruckt hat, war der Bogen, den er spannte. Von Easy Listening bis „Die Farbe Lila“. Oder von „In der Hitze der Nacht“ bis zu „Fresh Prince of Bel Air“.

Mach’s gut Quincy. Danke für die Musik.“

Sebastian Stolz

„Quincy Jones hatte eine immens hohen Einfluss auf mein Instrument. Der Bass war in seinen Arrangements immer mehr als eine reine Begleitung, er war tragendes Element des Songs, rhythmisch, harmonisch, melodisch. Nur die Besten der Besten durften bei ihm spielen und haben Benchmarks gesetzt, die bis heute gültig sind. Als Bassist einer großen Michael Jackson Tribute Show darf ich regelmäßige diese genialen Lines spielen und ich genieße es an jedem einzelnen Gig!“

Falk Hoffmann

„Ich habe in meinem Leben tatsächlich unglaublich viel Quincy-Musik gehört, und zwar von frühester Kindheit an – vermutlich (hoffentlich!) bin ich sogar „beeinflusst“. Ferner bin ich ein großer Fan von Donna Summer, die leider auch schon lange verstorben ist. Wie auch immer:

Natürlich gibt es ein gemeinsames, von Quincy Jones produziertes Album, das ich allen Lesern nur wärmstens an Herz legen kann, mit großartigen Hits wie „Love is in Control“, „State of Independence“ oder „The Woman in Me“ und vielen anderen tollen Songs. In einem Interview mit Donna Summer habe ich gelesen, dass Donna das Album teils hochschwanger eingesungen hat und die enorme Anstrengung noch später jeder Note angehört hat.

Wikipedia schreibt dazu: “It has also been reported that she found producer Quincy Jones to be rather boisterous and controlling and soon after the album’s release she opened up to the Los Angeles Times: ‚Sometimes I feel it’s a Quincy Jones album that I sang on‘.” Das stimmt wohl.

Am heutigen (Wahl)tag passt natürlich am besten der fantastische Titelsong des Albums, der wirklich „very quincy“ klingt: Livin‘ in America

Stephan Merk

„Ich muss so um die 12 Jahre alt gewesen sein, als dass ich mich begann, für populäre Musik zu interessieren. Fast blind war es für mich schwierig, Impulse durch Zeitschriften und Plakate zu erhalten, so bekam ich stets und ständig Platten überspielt mit Musik in aller Coleur.

Es war wohl so 1987, als der damalige Freund meiner Cousine mit einer Single ankam, irgendwas von einem Michael Jackson, konkret „Bad“. Spannender Sound dachte ich, kannte ich die Pet Shop Boys, Erasure und Mark Knopfler, aber das war irgendwie anders.

Ich begeisterte mich für Michael Jackson und mein Cousin spielte mir ein Album vor, „Back On The Block“, das ich inzwischen selbst in meinem Archiv habe. Der Sound kam mir bekannt vor und mir wurde schlagartig klar, was mir an Michael Jackson gefiel: Der Sound in Verbindung mit Jazz hat für mich eine prägende Wirkung und später war mir klar, dass ich Quincy Jones schon immer gerne gehört hatte, ohne ihn namentlich zu kennen. Die spannenden Interviews auf einigen Jackson-Alben sind übrigens eine gute Hörempfehlung.“

Eure Gedanken zu Quincy Jones

Wir hoffen, dass euch die persönlichen Gedanken und Erinnerungen unserer Autoren und Redakteure zu Quincy Jones gefallen haben. Was verbindet ihr mit Quincy Jones? Welche Musik aus seiner langen Geschichte hat euch geprägt? Schreibt es uns einfach in die Kommentare.