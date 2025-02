Dieses Plug-in stellt den EQ automatisch ein

Mit Zynaptiq Balance bringt die deutsche Plug-in-Schmiede Zynaptiq ein neues Equalizer-Plug-in für die DAW auf den Markt. Wie bei vielen Plug-ins mittlerweile üblich, soll einiges an Arbeit vom Plug-in übernommen werden können. So soll Balance laut Entwickler alleine die optimale EQ-Kurve für euer Audiosignal finden.

Zynaptiq Balance

Der Name Balance lässt bereits vermuten, dass das Plug-in aber nicht einfach irgendeine EQ-Einstellung vornimmt. Es handelt sich hierbei nämlich über einen Equalizer, der die gesamte Frequenzverteilung eines Audiosignals adapativ steuern und sich selbst anpassen kann, um das zu bearbeitende Signal mit einer EQ-Zielkurve abzustimmen. So soll sich laut Hersteller jedes Signal fast automatisch in einen Mix platzieren lassen. Dabei funktioniert Balance ähnlich wie ein Match-Equalizer.

Der Vorteil dieser automatischen Vorgehensweise liegt auf der Hand: dem Nutzer wird Arbeit abgenommen und man kommt dadurch (hoffentlich) schneller ans Ziel.

Das GUI von Zynaptiq Balance ist wie gewohnt sehr farbenfroh gehalten. Ein Großteil der Bedienoberfläche nimmt die Darstellung des Frequenzbilds ein, auf dem ihr neben dem zu bearbeitenden Signal die Target-EQ-Kurve und die Änderung des Gains erkennen könnt.

Die wichtigsten Features in der englischsprachigen Übersicht:

Adaptive balancing equalizer for quickly adjusting overall frequency response.

for quickly adjusting overall frequency response. Custom engineered minimum phase filtering for pristine sound , low CPU and 3 samples of latency .

, and . Support for up to 16 channels for immersive workflows.

for immersive workflows. Easily adjustable target response curve using SLOPE, WEIGHTING, BASS and AIR controls.

Global EQ amount control.

Wet gain control for matching input loudness, scaled by EQ amount.

control for matching input loudness, scaled by EQ amount. 12dB/Octave low-cut and high-cut filters.

and Optional double precision processing .

. Fully vectorized, scalable UI.

Metal/Direct 3D accelerated analyser display.

Compact EASY view.

Zynaptiq Balance kann von Mono über Stereo bis hin zu 16 Kanälen alles an Audiokonfigurationen bearbeiten und unterstützt Sampling-Raten von bis zu 192 kHz. Das Plug-in läuft im 64 Bit AAX Native-, AU- oder VST-Format und setzt macOS 10.15. (oder neuer) auf Intel/Apple Silicon Prozessoren oder Windows 10 (oder neuer) voraus. Für die Authentifizierung ist ein iLok-Account notwendig, jedoch kein physischer USB-Dongle.

Aktuell bietet Zynaptiq sein neues Plug-in zum Preis von 89,- Euro an. Später soll es 169,- Euro kosten.