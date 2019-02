Update für die Harley Benton Fusion-II Serie

Frisches Finish für die Low-Budget-Powerstrats

Mit modernen Sunburstfinishes hebt Harley Benton ihre Baureihe Fusion-II laut eigenen Worten auf ein neues Niveau. Die Gitarren der Fusion-II Modellreihe gliedern sich in zwei grundlegende Modellvarianten. So besitzt die Harley Benton Fusion-II HH neben zwei Roswell Humbuckern (Roswell HAF-N/Roswell HAF-B), welche über einen drei Wege Schalter verwaltet werden, ein Floyd Rose 1000 Vibrato und Grover Tuner. Die Harley Benton Fusion-II HSH hingegen verfügt über Staggered Mechaniken, Graphtech Tusq XL Sattel und ein Wilkinson WVS50IIK Vibrato. In ihr verrichten die Roswell HAF-N/S74-C BK/HAF-B Pickups ihren Dienst, die über einen Fünfwegeschalter anwählbar sind.

Beide Gitarren sind mit Massacar Ebenholz oder Ahorn als Griffbrettmaterial erhältlich. Letzteres gibt es auch in einer Roasted Maple Neck Variante. Der Korpus besteht aus Mahagoni. Zur Auswahl stehen die Farben „Flame Charcoal Burst“, „Bengal Burst“, „Flame Cherry Burst“, „Blue Burst“ und „Purple Burst“. Die Modelle mit dem Roasted Maple Neck gibt es in den Farben „Bengal Burst“ und „Blue Burst“. Weitere Features sind ein Roller String Tree und Stainless Steel Frets.

Demnächst wird es wohl auch eine eigene Internetpräsenz von Harley Benton geben, die Webadresse https://harleybenton.com/ ist zumindest schon im Aufbau. Die Thomann Hausmarke macht also mächtig Dampf im Bereich der Saiteninstrumente und das bezieht sich beileibe nicht nur auf das Marketing. Die Harley Benton Klampfen und Bässe haben echt was drauf und sind in dieser Preisklasse nahezu konkurrenzlos unterwegs, wie wir in unseren Tests immer wieder feststellen können. Bis man die Instrumente und deren Fakten auf der Website finden kann, stehen sie im Shop bei Thomann natürlich parat.