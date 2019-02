Cort stellt die G260CS E-Gitarre vor

Frischkur für die Mittelklasse

Mit der G260CS stellt Cort ein neues Modell der G-Serie vor, das eine Menge interessanter Features in die Mittelklasse der Surf-Style-Gitarren bringen soll. Die G260CS erscheint mit klassischem Erle Korpus und geröstetem Ahornhals mit Pau Ferro Griffbrett und den Cort eigenen Voiced Tone Pickups in SSH-Bestückung. Die Singlecoils liefern dabei den typisch glockigen Vintage Ton und werden vom Humbucker am Steg optimal ergänzt. So bekommt der Spieler eine breite Palette an Sounds, sodass sich die G260CS für eine Vielzahl von Genres einsetzten lässt. Weiterhin wurde die Elektronik um einen „Treble Bleed“ ergänzt, der sowohl die Dynamik als auch das Frequenzbild beim Herunterregeln des Volumepotis der Gitarre nicht ruiniert.

Die G260CS ist in den Farben Olympic White und 3-Tone Sunburst zum empfohlenen Verkaufspreis von 449,- Euro ab sofort erhältlich und kann bei allen Cort Stützpunkthändlern und im Fachhandel angetestet werden.

Die Fakten zur Cort C260CS kurz und knapp