1010music veröffentlicht Blackbox Tabletop Sampler

Kompakter Sampler mit viel Power

An diesem Wochenende findet in Burbank (LA) die erste Ausgabe des Synthplex statt, einer neuen Synthesizer Messe in USA. Es ist zu erwarten, dass zahlreiche Hersteller neue Produkte dort vorstellen. Diese Möglichkeit hat 1010music wahrgenommen und heute der Blackbox Sampler vorgestellt.

Hierbeit handelt es sich um ein neuer Hardware Sampler der sowohl Live Sampling wie auch Samples von einer microSD abspielen kann. Samples lassen sich editiren, slicen (automatisch mit Transient Erkennung oder manuell) und auf einem Keyboard abspielen. Desweiteren besteht die Möglichkeit diese mit einem Step Sequenzer zu kombinieren.

Alle diese Schritte werden bequem mit dem verbauten Touchscreen durchgeführt. Weiter stehen 4 Endlosregler wie auch 13 Buttons dem Nutzer zu Verfügung. Die Buttons vereinfachen das Switchen der einzelnen Interface Seiten.

Auf der Rückseite befinden sich diverse Anschlüsse womit man mit der Außenwelt kommunizieren kann:

USB Power

USB Device/Host für externe MIDI controller

Clock Ein-/Ausgang

MIDI Din Ein-/Ausgang

Audio Eingang

3 Audio Ausgänge

Kopfhörerausgang

Die Sampler Engine basiert wahrscheinlich auf dem 1010music Bitbox Modul. Bisher bestättigt wurde es nicht. Hier ist die offizielle Feature Liste des Entwicklers, diese wird wahrscheinlich noch in naher Zukunft erweitert:

Record, edit, and sequence using a familiar touchscreen interface.

Integrate synths, drum machines, and other devices to form your tabletop studio.

Capture samples, arrange sequences, and create songs without using a computer.

Get into the groove with a fast, fluid, and intuitive workflow.

Connect external hardware via USB to expand performance and control capabilities.

Record and play back hours of music with an expandable microSD memory slot.

Combine loops with different tempos using built-in synchronization and slicing.

Perform with drum loops and samples using one-shots.

Make music anywhere thanks to a compact and nearly indestructible design.

Der 1010music Blackbox Sampler ist bereits in einer limitierten Preview Edition für $599 USD auf der Herstellerseite erhältlich. Full Production Units werden im Mai ausgeliefert.