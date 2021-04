AMAZONA.de: Deine Vorteile durch AHU-Punkte

THNX an die AMAZONA.de-Community

Von Community für Community seit über 20 Jahren

Seit seiner Gründung im Jahr 1999 hat sich AMAZONA.de immer stärker vom reinen Musiker-Magazin zur Community-Plattform entwickelt.

Die Kommentarfunktion wird mittlerweile so rege genutzt wie ein Forum (obwohl wir das de facto nicht sind), fast wöchentlich erscheinen aufwendige Beiträge von Lesern und die Profilbeschreibungen vieler AMAZONA.de-User (ich verwende ganz bewusst nicht mehr den Terminus Leser), sind angereichert mit Equipment-Park und ausführlichen Beschreibungen zum eigenen Studio oder zur eigenen Musik, mit Links zu Soundcloud, YouTube und Co.

Dieser Entwicklung haben wir 2015 mit Einführung des AHU-Status Rechnung getragen. Ein AHU – ausgesprochen, AMAZONA HEAVY USER, ist also nichts anderes als ein besonders aktives Mitglied unserer Community.

AHU-PUNKTE sammeln ergibt Sinn und geht ganz einfach

Eure Mitarbeit wird belohnt – in Form von AHU-Punkten. Mit jedem AHU-Punkt stehen euch mehr Funktionen und Freiheiten unserer Plattform zur Verfügung:

Ab 3 AHU-Punkten könnt ihr bereits Kleinanzeigen einstellen

Ab 15 AHU-Punkten werden eure Kommentare nicht mehr von der Redaktion geprüft, sondern auf Vertrauensbasis automatisch freigeschaltet.

Ab 30 AHU-Punkten könnt ihr andere Leser über die Nachrichtenfunktion in den Profilen kontaktieren.

Ab 800 AHU-Punktionen habt ihr den AHU-Status erreicht und erhaltet weitere Vorteile (siehe unten AHU-Status)

Wofür erhält man AHU-Punkte?

Mit jeder Aktion, die ihr als Leser auf AMAZONA.de durchführt, rückt ihr dem AHU-Status unaufhaltsam näher. Ob ihr Kommentare schreibt oder Produkte über die Sternchen-Bewertung beurteilt, alles gibt automatisch Punkte – und am meisten Punkte erzeugen natürlich die Erfahrungsberichte. Euren AHU-Punktestand sowie die Punkteliste findet ihr übrigens in eurem Profil neben eurem Profilbild.

Leser-Story: 30 Punkte

Kommentar: 3 Punkte

Artikelbewertung: 1 Punkt

Was erhält man beim Erreichen des AHU-STATUS?

Zum einen taucht hinter deinem Namen als Kommentator das Kürzel AHU auf und signalisiert, dass du dich in unserer Community ganz besonders engagierst.

Des Weiteren erhältst du von uns einmalig das aktuellste AMAZONA T-Shirt geschenkt. (Jedes Jahr erscheint ein neues Motiv). Bitte schick uns einfach eine E-Mail an – mail at amazona dot de – , wenn das AHU-Kürzel hinter deinen Namen auftaucht und nenne uns deine T-Shirt-Größe.

Und zu guter Letzt bieten wir dir eine AHU-Story an. Also eine redaktionelle Berichterstattung über dich und vor allem deine Musik.

Dein persönliches Interview und die redaktionelle Vorstellung deiner Musik

Du hast ein Album rausgebracht oder ein paar tolle Songs produziert – und du würdest gerne, dass AMAZONA.de darüber berichtet. Absolut kein Problem. Eine AHU-Story ist genau das: eine redaktionelle Story über dich und deine Musik. Hier ein aktuelles Beispiel. HIER KLICKEN.

Selbstverständlich verlinken wir innerhalb dieser AHU-Story alle deine Kanäle von YouTube bist zu Soundcloud. Die AHU-Story ist selbstverständlich eine freiwillige Sache.

AHU Punkte sammeln mit einer Leserstory

Mal ehrlich: Wer, wenn nicht ihr, habt die Produkte, die wir testen, täglich im Praxiseinsatz? Wer, wenn nicht ihr, kann daher am besten beurteilen, ob Produkte die Versprechen der Hersteller und die Erwartungen der Tester erfüllen?

Ihr dürft aber auch gerne über eure Musikproduktion berichten oder Künstler-Pics erstellen, ganz wie ihr wollt, so lange es irgendwie um Musik geht.

Um eine Leserstory zu erstellen, klickt ihr am Ende jedes Beitrags in das Feld LESERSTORY ERSTELLEN oder wählt den Menüpunkt in eurem Profil aus. Daraufhin erscheint dann folgende Eingabemaske für Text, Ton und Bilder. (YouTube-Videos einfach als Hyperlink in den Text einfügen.)

Ein dickes THNX an euch alle!!!

Ihr macht AMAZONA.de zu etwas Einzigartigem. Hinter der Entwicklung von AMAZONA.de steckte immer nur ein Gedanke, von Musikern für Musiker, aber nie eine Strategie, nie ein ausgeklügelter Marketingplan. All jene, die sich hier seit Jahren engagieren, wissen das und haben dazu beigetragen, dass AMAZONA.de sich ganz natürlich entwickelt hat – und zwar in eine Richtung, die die Community immer maßgeblich mitbestimmt hat – und sicher auch weiterhin mitbestimmen wird.

Dafür von der ganzen Redaktion ein ganz, ganz dickes THNX.