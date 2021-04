Community-Kleinanzeigen zu Musikequipment auf AMAZONA.de

Musikerkleinanzeigen weiter gedacht!

Kleinanzeigen ab 3 AHU-Punkten

Manche werden sich fragen, warum wir die Kleinanzeigen ab sofort an die Bedingung von AHU-Punkten geknüpft haben. Leider wurden die Kleinanzeigen von Bots korrumpiert, die mit schweinischen Anzeigen ihr Unwesen trieben.

3 AHU-Punkte gibt es aber bereits für einen einzigen Kommentar zu einem beliebigen Artikel. Durch diese simple „Schwelle“ sind wir nun vorerst einmal auf der sicheren Seite.

Wer hingegen Kontakt mit dem Verkäufer aufnehmen möchte, hat dazu zwei Möglichkeiten:

Einmal über die Kommentarfunktion oder über die Nachrichten-Funktion im Profil des Verkäufers. Aber auch hier haben wir den Bots einen Riegel vorgeschoben, denn auch diese Nachrichtenfunktion wurde für Spam aller Art missbraucht. Um also Nachrichten verschicken zu können, benötigt ihr mindestens 30 AHU-Punkte (also 10 Kommentare oder einen Leserbeitrag).

Von Community für Community

Grundsätzlich bleibt aber sonst alles beim Alten:

Wer ab auf AMAZONA.de Musiker-Kleinanzeigen schalten möchte, braucht dazu einen AMAZONA.de-Account – und dank unseres AHU-Punkte-Systems reicht ein Blick auf das AMAZONA.de-Profil des Verkäufers, um zu sehen, wie aktiv er innerhalb unserer Community ist. In den meisten Fällen sollte das ausreichend sein, um abschätzen zu können, wie vertrauensvoll ein Anbieter ist. Vor allem lassen sich in jedem Profil alle Kommentare des Profilinhabers auf einen Blick anzeigen.

Hier über Monate sinnvolle und glaubwürdige Kommentare abzugeben, dürfte für die klassischen Verbrecher ein kaum zu bewältigenden Hindernis darstellen.

Wo und wie schalte ich auf AMAZONA.de Musiker-Kleinanzeigen?

Habt ihr euch eingeloggt, könnt ihr einfach euer Profilbild anklicken und landet in eurem Profil. Alternativ könnt ihr aber auch auch auf euren Profilnamen klicken, um ein Dropdown-Menü zu öffnen. Dort gibt es übrigens auch den Menüpunkt ALLE KLEINANZEIGEN, über den ihr unkompliziert einen Blick auf eben ALLE AKTUELLEN KLEINANZEIGEN werfen könnt.

Musiker-Kleinanzeigen erstellen und verwalten funktioniert selbsterklärend und ist selbstverständlich kostenlos. Nach 8 Wochen werden eure Kleinanzeigen automatisch gelöscht, außer ihr verlängert sie manuell.

Eure Musiker-Kleinanzeigen in jedem eurer Kommentare

Ein weiteres kleines Gimmick unterscheidet die AMAZONA.de Musiker-Kleinanzeigen von anderen Online-Märkten:

Eure aktiven Musiker-Kleinanzeigen werden ganz automatisch durch eure Kommentare beworben.

Das geschieht ganz einfach:

Wenn ihr Kleinanzeigen inseriert habt, erscheinen ganz automatisch in euren Kommentaren farbige Kreise mit Zahlen. Hier ein Beispiel:

Diese Kodierung verrät z. B., dass meine Wenigkeit gerade 4 Kleinanzeigen aus dem Bereich KEYS und eine Kleinanzeige aus dem Bereich VINTAGE anbietet. STAGE-Anzeigen erscheinen z. B. in orangenen Kreisen, DJ-Anzeigen in grünen Kreisen etc. (siehe Farben der einzelnen Redaktionen).

Selbstverständlich kann man diese Kreise anklicken und landet dann bei den entsprechenden Angeboten des Kommentar-Autoren.

Durch diese Funktion ist jeder Kommentar (auch zeitlich zurückliegende) automatisch ein Botschafter für die eigenen Kleinanzeigen.

SYNTACHELES – Die Liste für Preisempfehlungen von Kleinanzeigen

Seit vielen Jahren hegen und pflegen wir eine Gebrauchmarkt-Preisliste, besser bekannt als SYNTACHELES-LISTE, die inzwischen 2.337 Einträge aus den Bereichen Studio-Elektronik und Synthesizer enthält.

Was es genau mit der SYNTACHELES-Liste auf sich hat und wie diese erstellt wird, könnt ihr hier nachlesen.