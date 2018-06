GAS – Gear Acquisition Syndrome, Equipmentsucht

GAS - Ein ganz persönliches Outing

Tatsächlich ist das viel zitierte GAS (Gear Acquisition Syndrome) lose übersetzt mit „Equipmentsucht“ ein durchaus ernst zu nehmendes Phänomen.

Ich oute mich mal und gebe zu, dass mich diese Sucht vom ersten Tag meiner Musiker-Tage ergriffen hat. Mein erster Synthesizer war damals (in den 80ern) ein Casio CZ-1, es folgten eine Casio FZ-1, ein Korg DDD-5 und ein ATARI ST1040. Soweit so gut, das dürfte noch unter den Punkt „Grundausstattung“ fallen. Keines der bestehenden Produkte wurde ersetzt um ein neues anzuschaffen.

Jedes neue Music-Gear wurde nicht nur freudig willkommen geheißen, sondern auch ausgiebig erlernt, erforscht und Tag und Nacht verwendet. Schönes Wetter – egal, Freundin – egal, neuer Kinofilm – egal, äh… Studium…egal. Doch parallel dazu schlich sich ein weiterer Zeitfresser ein, der mit Sicherheit der Vorbote von GAS war. Das Studium von Manuals, Prospekten und Fachmagazinen – und wenn verfügbar, Fachbüchern.

Jede Keyboards wurde seinerzeit MEHRMALS verschlungen, jeder verfügbare Prospekt hundert Mal gelesen. Ich jobbte damals als Vorführer in einem Kino. Es war ein kleines Kino mit nur zwei Sälen. In der Regel begannen die Filme auch nur knapp zeitversetzt. Das gab mir im Durchschnitt 90 Minuten Zeit, um mich meinem Lieblingsthema zu widmen: Synthesizer, Sampler & Homerecording. Es sei der Hinweise erlaubt, dass es damals noch kein Internet gab.

Diese intensive Lektüre, dieses Anreichern von Fachwissen, führte letztendlich zu dem Bedürfnis nach besserem Equipment und dem ersten Austausch eines Synthesizers. Der Casio CZ-1 wich einem Yamaha DX11, der kurze Zeit einem Yamaha DX7 weichen musste. Das selbe mit dem Korg DDD5, der bald einem Yamaha RX7 und schließlich einem Roland R8 wich.

Ich wage zu bezweifeln, dass sich dadurch meine Musik verbesserte. Oder aus einer anderen Perspektive, umso mehr Zeit ich für Wissen rund um Equipment opferte, umso weniger Zeit blieb fürs Musizieren.

Mit zunehmendem Alter wurden auch die finanziellen Mittel verfügbarer, um sich dieser Leidenschaft hinzugeben. Plötzlich waren es nicht nur die Klangerzeuger, die höchsten Ansprüchen genügen mussten, sondern auch das komplette Audio-Setup drumherum. Hatte ich in den Anfängen noch einen HiFi-Verstärker und HiFi-Lautsprecher genutzt, mussten es nun professionelle Aktiv-Monitore sein. Aus dem Elektro-Conrad-Mixer wurde ein 32-Kanal-Inlinemischer usw.

Und obwohl der Verdrängungsprozess nicht ganz die Ausmaße annahm wie bei Synthesizern und Drumcomputern, so muss ich mir doch die Frage gefallen lassen, „wozu braucht ein Hobby-Musiker im Wohnzimmer Studiomonitore und Mischer im mittleren 4stelligen (damals noch DM)-Bereich?

Bis zum Jahrtausendwechsel setzte der Umbruch ein. Der komplett integrierte Rechner mit Plugins musste her und durfte (zu meinem heutigen Leidwesen) all die schöne Hardware ersetzen. Schöne neue Welt. Ein hochwertiger Synthesizer kostete nun nicht mehr 4.000,-DM, sondern vielleicht noch 250,-€. Eine Traumzeit (oder ein Fluch – wie man es sehen möchte) für GAS-Abhängige. Alles war doch plötzlich soooo günstig und verbrauchte nur ganz wenig Platz. Der Studio-Stoffwechsel fand nun in immer kürzeren Zyklen statt und als der Plugin-Hype bei mir zu Ende war, fühlte man sich wie nach einer durchzechten Nacht mit einem mächtigen Kater.

„Warum bloß habe ich mich von so vielen lieb gewordenen Produkten getrennt?“ Ganz nach dem Motto „Back to the Roots“ wurde nun erneut gekauft, gekauft und gekauft. Die Flut an möglichen Informationsquellen war durch das WWW exponentiell gestiegen und brachte den GAS-Virus geradezu zum Kochen.

Und heute. Ich mag es kaum zugeben, aber ja, ich habe sie alle wieder… auch meinen Casio CZ1, meinen DX11 und meinen Korg DDD5. Und nicht nur die, sondern auch all jene, die ich mir in den 80ern nicht leisten konnte. Einen Elka Synthex, einen Oberheim OB-Xa und klar … einen Minimoog, nur um mal eine kleine Auswahl zu nennen. Aber das Schlimmste, sie alle gehören nicht zu den Geräten, mit denen ich tatsächlich Musik mache. Das hat zum einen mit Platzmangel in meinem beengten Kellerstudio zu tun, weshalb ein Großteil meiner „Sammlung“ ausgelagert wurde oder (ein furchtbarer Gedanke) zum Teil in Cases auf ihren Einsatz warten.

Nur ist das nicht das Ende der Geschichte. Mit AMAZONA.de hat sich der „Junky Tyrell“ auch noch sein eigenes Dealer-Netzwerk aufgebaut. GAS-auslösende News werden quasi intravenös am Arbeitsplatz zugeführt und verlockende Hardware wandert im wöchentlichen Turnus durch meine feuchten Hände. Donnerstag und Sonntag Abend ist der Besuch von eBay Pflichtroutine geworden und der Kontakt zu Gleichgesinnten findet täglich statt.

Mir kommt gerade der Gedanke eine Selbsthilfegruppe ins Leben zu rufen. Ich sehe mich gerade in einem Stuhlkreis stehen:

„Hallo zusammen, mein Name ist Peter und ich leider unter GAS.“

Die Gruppe im Chor:

„Hallo Peter, wir sind für dich da.“

Ich verwerfe den Gedanken wieder, denn welche Turnhalle würde schon einen Stuhlkreis für 10.000 Teilnehmer unterbringen?