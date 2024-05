Superbooth 2024 – Nachlese Redaktion Keys

Wir waren live dabei - hier unser Rundgang

Drei Tage Superbooth, Sommer, Sonne, Synthesizer im FEZ. Das Organisationsteam um Andreas Schneider hat auch im Jahr 2024 eine Super „Booth“ veranstaltet. Und AMAZONA.de war natürlich auch am Start. Volle drei Tage. Und wie gehabt war die Messe etwas anders als im letzten Jahr.

Europas größtes Event für Musikelektronik und Synthesizer

Beständig ist der Wandel. Tatsächlich kommt dieses Konzept gut an und der persönliche Eindruck des Autors war und ist, dass die Besucherzahlen steigen. Die lässt sich an einfachen Beispielen festmachen. 09:30 h Check-In am Pressestand im Foyer und anschließend der erste Gang zum Effi Biest, Schlange am Kaffeestand mindestens 20 m. Länge um 10:30 h, 40 m und kein Americano in Sicht.

Gut, Kaffee gibt’s heute später. Aber dafür Danke an Herrn Schneider, der gerade per Superbooth-Radio – auch das gibt es – die Superbooth eröffnet. Möge die Messe beginnen. Die Lagepläne lassen noch in Papierform auf sich warten. Aber erste Neuerung, es gibt WLAN und man kann über die Superbooth Website die Aussteller und die Örtlichkeiten auffinden. Das funktioniert ganz gut. Da man seitens der Organisation weitgehend alle Aussteller an den Örtlichkeiten des Vorjahres fand und findet. Zeit, das bewährte Equipment vorzubereiten und wie ein Kollege sagte „Happy Hunting“.

Also wieder retour und hinein ins Getümmel und gleich erstmal die YouTube Elite „erlegt“, hier Nick, BoBeats. Kleines Pläuschen inklusive.

Korg Iglu mit Korg PS-3300 Reissue

Und wieder rein ins Foyer. Ab zu Korg. Das Korg Iglu hat schon einen gewissen Kultstatus. Und hier gibt’s auch endlich die erste „Neuheit“, die Wiederauflage des PS-3300. Vorführbereit. Und rege und interessiert genutzt, sofern die Glasabdeckung nicht verschlossen war.

Tatsächlich waren hier auch andere AMAZONA.de Autoren zu finden und deren Patches konnte man sich wirklich anhören. Die weiteren Highlights waren die schon verfügbaren Korg Module. Und das Korg Keystage, es lässt sich tatsächlich gut spielen.

Aber gehen wir erstmal auf die Hochebene und gucken uns mal um, der Studio und Pro Audio Bereich ist auch gut gefüllt. Hierzu folgt noch ein separater Bericht. Schön, dass Modal am Start ist. Generell ist die Superbooth durchaus eine Indie-Messe. Gefühlt und in absoluten Zahlen sind die kleinen Hersteller in der Mehrheit. Modal zeigte zwar keine Neuheiten, aber es geht weiter.

3rd Wave Synthesizer mit neuen Features

Praktischerweise müssen wir zum nächsten Highlight nicht weit laufen. 3rd Wave mit seinem um die Sampling-Option erweiterten PPG Look-A-Like. Funfact, es ertönte ein Sample von TalkTalk.

Auch hier die Botschaft: Man hat noch viel vor. Die Moog Booth ist gerade von Vloggern überrannt, also wieder rechtsrum. Und den Kollegen und Freunden von Expressive E „Hallo“ sagen und Noisy 2 und Osmose antasten. Mit dem Plug-in Expressive E Noisy 2 stellt der französische Spezialist für MPE-Controller eine überarbeitete Version des Software-Synthesizers vor. Die auf Physical-Modeling basierende Klangerzeugung wird hier durch einen neuen MPE-Mode angesteuert. Die Ergebnisse klingen mehr als interessant.

Oberheim TEO-5 Synthesizer

So richtig kuschelig und schweißtreibend war es in der Gemeinschafts-Booth von Focusrite mit Sequential, Oberheim, Novation und anderen. Hier gab es auch den Oberheim TEO-5 zu sehen, somit wäre dieses Gerücht bestätigt. Allerdings steht der Thomann-Lieferzeit-Ticker auf 15 – 19 Wochen. Es wird also Weihnachten. Aus eigenem Höreindruck würde ich nicht unterschreiben, dass der Take 5 von Sequential nun überflüssig ist. Beide werden und können sich ergänzen.

Nadelstreifen Synhesizer.

Die Integration von Sequential und Oberheim innerhalb von Focusrite kann man als gelungenes Kapitel erachten. Allerdings sollte Novation dann hier auch ein wenig GAS geben und sich nicht auf dem Big Knob und den Bass Stations ausruhen,

Der neue Moog Muse nur hinter verschlossenen Türen

Moog hat dieses Jahr auch eine Booth. Obwohl Moog im Zirkuszelt war, schon das Optimum, zumal man mit Künstlern wesentlich einfacher ins Gespräch kommen konnte. Aber Moog hat 2024 die meisten Neuvorstellungen auf dem Deckel.

Und Moog hatte Lisa Bella Donna eingeladen. Im Rahmen von Gesprächskonzerten wurde die Moog Palette vorgestellt. Der neue Moog Muse war angeblich nur hinter verschlossenen Türen zu sehen, leider. Spannend, da er auf der Moog Website auch nicht geführt wird. Wir bleiben dran. Funfact in der Moog Booth, eine Akai MPC. In Rot. Auch ein Statement.

Mittlerweile ist es Mittag und die Schlange verlagert sich von Kaffee zu Bratwurst. Auf dem Weg dahin schauen wir bei Yamaha und Seqtrak vorbei. Kollege Sven hatte diese schon getestet. Später wird Mijk van Dijk dann noch ein Set mit diesen spielen. Der persönliche Eindruck ist absolut positiv.

Generell nahm der Yamaha Stand innerhalb der Booth den größten Raum ein, so dass die Kollegen von Elektron fast unter den Tisch fielen.



Yamaha ließ sich auch hier nicht lumpen und flog am Samstag Matt Johnson ein, der dann über die Tasten flog. Leider war für ein Interview keine Zeit. Aber wird nachgeholt.

Melbourne mit Delia Synthesizer

Aber nun erstmal Kaffee und weiter in der Chronologie. Und ab in den Westflügel. Gefühlt war es die richtige Entscheidung, relativ früh die Fotojagd zu beginnen, es ist 12:30 h und die Superbooth ist gut gefüllt. Hier fällt dann gleich ein weiteres Highlight ins Auge: Melbourne Instruments Delia, das Konzept ist Ansicht nicht neu. Aber man hat sich Gedanken gemacht, wie man das weiterentwickeln kann.

Und zwar als Keyboard wie auch in der Desktop-Variante.

Arturia mit PolyBrute 12 Synthesizer

Räumlich und optisch war Arturia das Highlight und präsentierte Astrolab und PolyBrute 12.

Arturia hat – und das kann man durchaus lobend erwähnen – die Produktpräsentation mit kabellosen Kopfhörern durchaus auf ein neues Level gehoben.

Dreadbox Murmux Desktop-Synthesizer

Dreadbox wartete mit einem weiteren Highlight auf: Murmux. Ob und welchen Einfluss Tweed auf die Soundqualität hat, ließ sich nicht in Erfahrung bringen.

Im Gegensatz zur sechsstimmigen Standard- bzw. Noir-Version, ist das neue Modell schon beinahe fröhlich gestaltet. Wichtiger aber sind die technischen Spezifikationen. Der PolyBrute 12 hat nicht nur doppelt so viele Stimmen wie der bisherige PolyBrute, sondern auch eine neue Tastatur mit Full-Touch MPE-Technologie. Diese erfasst jede Veränderung von Position, Druck und Berührung und ermöglicht damit sehr nuancierte, polyphone Modulationen über den gesamten Tastaturbereich. Zudem stehen drei unterschiedliche Aftertouch-Modi zur Wahl, was der Produktmanager auch musikalisch umzusetzen wusste. Aber so langsam wird es Zeit fürs Bungalow-Dorf und die Zeltstadt. Man möchte ja nicht von Mücken zerfressen werden.

YouTuber in Love. Es geht nichts über ein Teleobjektiv. Ist es dann noch ein Selfie, wenn sich zwei Vlogger fotografieren?

Ich glaube nicht, dass diese Ameise aus München anreiste. Aber eine coole Idee ist es trotzdem. Im Bungalow-Dorf konnte man so illustre Produzenten wie Doepfer, Mayer EMI, Buchla, UDO Audio sehen. Und nein, das Auto heißt nicht Dieter.

Der Super 8, jetzt neu. 16 Stimmen binauraul. Vermutlich einer der wenigen Synthesizer, die binaural können.

Auch optisch ein Highlight, der Super Gemini. Die eigentliche Neuheit bei UDO Audio ist die Weiterentwicklung der SuperTouch 49 Tastatur für den Super 6, die den Super 6 auf ein neues Level heben kann.

EMI mit dem neuen AJH Synth

Auch extrem innovativ: Mayer EMI. Der heimliche Star im Bungalow-Dorf war aber AJH Synth.

The Radiophonic, der klar auf den BBC Radiophonic Workshop anspielt. Maida Vale soll als Zentrum für innovatives Musikschaffen fortgeführt werden und dazu braucht es Synthesizer. Später mehr zu Vintage und Synths.

Tatsächlich ist die Superbooth auch immer wieder für Überraschungen gut. Wie dieses Modell.

Primär für die Erstellung von Drone-Sounds gedacht, lassen sich mit ein wenig Mühe auch melodische Sequenzen erzeugen.

Haibach bei der Arbeit. Am Synthwerk.

Das Bastl Aquarium. Auch immer wieder ein Highlight ist Bastl.

Expert Sleeper, die Brückenbauer unter den Modularherstellern.

Vermona war auch am Start.

XOR Electronics Tracker in groß und der Spaß ist garantiert.

Nachbau eines Roland System 700 Modularsynthesizers

Die Kollegen am Schrank. Dem Nachbau eines Roland System 700. Die Ergebnisse waren sehr gut und musikalisch.

Was auf der diesjährigen Superbooth auffiel war, dass auch viele neue Maker und Produzenten den Weg in die Zeltstadt gefunden haben und auch mit frischen Ideen aufwarten konnten. Es bleibt also spannend. hier LPZW.Module, z. B. das Modul Plagwitz oder Schleussig.

Auch immer für eine Überraschung gut: KOMA ELEKTRONIK.





Semimodularer Klassiker, der Studio Electronics MIDI Mini.

Vintage-Ecke mit Kurzweil 250 und Elka Synthex

Bevor wir den Messerundgang beenden, fehlt da nicht noch was? Die Vintage Ecke? Ja genau. Tatsächlich waren etwaige Vintage-Synthesizer gut versteckt. Mit am Start waren hier ein ELKA Synthex. Jenes schöne Kurweil Gerät.



Oder das legendäre und sagenumwobene Subharchord der AdK.

Das hier von Jaqueline sehr gut präsentiert wurde. Geduldig nahm sie sich Zeit für die Fragen der anwesenden Besucher, die dann auch gespannt der Geschichte zuhörten.

Auch Kunstkopf Harry hörte mit einem Ohr dem Subharchord zu.

Auch in der unmittelbaren Gegenwart des Subharchord.

Traurige Nachricht zu Beginn der Superbooth24

Damit schließen wir den Rundgang auf der Superbooth ab. Allerdings ist es nun auch die Pflicht des Chronisten, traurige Nachrichten zu überbringen. In diesem Falle das wirklich unerwartete Ableben von Gert Jalass, nachdem auf der Superbooth entsprechende Gerüchte kursierten und leider durch eine kurzfristig im Auditorium ausgerufene Gedenkansprache bestätigt wurden. Mein Dank an Andreas Schneider und Dieter Döpfer für ihre Ansprachen. Aus Respekt, blieb hier die Kamera aus. Ich habe Gert auf der ersten SB in Berlin am Kaffeestand „Effi Biest“ kennengelernt, als er fragte, „Du bist von AMAZONA.de, ihr seid die netten.“ Seitdem haben wir regelmäßig zusammengearbeitet. Und jede Menge Spaß gehabt. Ich behalte ihn als Menschen, kompetenten Techniker, Gesprächspartner und Macher in Erinnerung. Gert, mach’s gut.

Die Superbooth 2024 war eine andere Synthesizermesse, emotional, weniger innovativ, aber immer noch spannend und kurzweilig. Was wirklich positiv anzumerken ist, dass die Indieszene lebt und dass es gefühlt wesentlich mehr Produkte für jedes Budget gibt. Spannend waren auch die zahlreichen musikalischen Events auf den verschiedenen Bühnen. Wie hat euch die SB gefallen? Postet doch eure Highlights und Beiträge in die Kommentare. Bis zur nächsten Superbooth! Ich habe noch einen Koffer in Berlin!