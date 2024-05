Superbooth 24: Erica Synths Nightverb, Desktop-Reverb

In Kollaboration mit 112dB

Erica Synths Nightverb ist ein digitales Hallgerät, dass in Zusammenarbeit mit den niederländischen Software-Spezialisten für Effekte 112dB entstand. Bereits in der Vergangenheit wurden 112db-Algorithmen in Eurorack-Modulen von Erica Synths verwendet. Erica Synths ist auf der Superbooth 24 am Stand O235 anzutreffen.

Erica Synths Nightverb, Desktop-Reverb

Nightverb passt in seiner Bauform zum Bassline-Synthesizer DB-01. Das DSP-basierte Hallgerät arbeitet in Stereo. Die meisten Parameter sind über dedizierte Regler zu erreichen, unterstützend kommt ein Display mit Encoder hinzu.

Neben den Standardfunktionen Size, Dry/Wet und Pre-Delay finden sich hier auch einige für ein Reverb ungewöhnliche Parameter. Es gibt eine Freeze-Funktion zum Einfrieren eines momentanen Hallsignals sowie ein regelbares Feedback, eine Shape-Funktion und Spin. Außerdem gibt es einen EQ mit Bass und Treble sowie Hi Damp und Low Damp.

Der Algorithmus, der im Nightverb arbeitet, ist zu sehr langen Hallfahnen fähig, die dabei aber nicht an Dichte verlieren sollen. Im Moment ist noch nicht klar, ob eventuell noch weitere Algorithmen implementiert werden, der finale Zustand ist noch nicht entschieden.

Neben der Audioanschlüssen in Stereo hat das Gerät auch noch USB, MDI-In, MIDI-Thru und ein Fußschalteranschluss. Die Stromversorgung erfolgt über ein externes Netzteil.

Erica Synths Nightverb soll ab dem Sommer verfügbar sein, ein konkreter Preis wurde noch nicht genannt.