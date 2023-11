Apple Report: M3 Pro, M3 Max für MacBook Pro und iMac 2023

Pencil: also von dem „Hovering“ habe ich nie etwas gemerkt, geschweige denn gebraucht (iPad pro). Das seitliche Herumtippen am Pencil ist wiederum immer das Erste, was ich an einem neuen Apple Pencil abschalte – brauch ich nicht, nervt, an einem normalen Bleistift tippt man auch nicht, um ihn in etwas anderes zu verwandeln. Zumal die Funktion nicht in allen Apps konstant bleibt _und_ die anzutippenden Stellen nicht als solche erkennbar sind. Wäre wenigstens Copy/Paste o.ä. auf der Systemebene zuweisbar, geschenkt. Aber genau diese Möglichkeit fehlt. Bullshit-Bingo!

Das Streichen beider Funktionen wäre also zu verschmerzen.

Dass aber auch noch und gerade die Druckempfindlichkeit dran glauben musste, qualifiziert den teuren Stift – zack – direkt auf den Grabbeltisch. Ich meine, welchen Zweck hat es, eine wirklich essenzielle Funktion zu entfernen, die den Grafiktabletts vor 30 Jahren zum Durchbruch verhalf und überhaupt erst eine halbwegs realistische Strichführung ermöglicht(e)?

Eine Verwendung für so einen kastrierten Stift kann ich mir zwar auch irgendwie vorstellen – das aber niemals in diesen Preisregionen. Dafür gibt es billige einfache Zeigegeräte. Was soll der Quatsch?

Zu guter letzt: auch schnurloses Pairing ist weg. Eines der wie selbstverständlich erscheinenden Apple-typischen Merkmale: einfach weg. Mannomann, was auch immer die Apple- Entscheider zurzeit so einnehmen: sie sollten das Zeug sofort absetzen.

Hoffentlich bleibt das Ding dort, wo es hingehört: in den Regalen.