Test: Apple Logic Pro für iPad, Digital Audio Workstation App

All the Music at your Fingertips

Apple Logic Pro für iPad ist exemplarisch für Apples konsequenten Weg, das iPad mehr und mehr in professionelle Arbeitsumgebungen zu integrieren. Zusammen mit Final Cut Pro für iPad hat man sich der beliebten DAW angenommen und diese nicht einfach 1:1 auf das Tablet portiert, sondern das Zeil gesetzt, die Bedienung sehr konsequent an die Finger, den Apple Pencil und eine Tastatur mit Maus anzupassen. Inwieweit das gelungen ist, schauen wir uns ausführlich an und ich sage Ihnen gerne am Ende, ob und inwiefern Logic Pro für iPad auch Ihr Producer-Leben beflügeln kann.

Die Bedienoberfläche von Logic Pro für iPad

Schauen wir uns die Oberfläche an, die jedem Logic User sehr vertraut vorkommen wird: Unten links geht es los mit dem Feld „Übersicht“ – dieses blendet die Patches, Loops und Presets für das Projekt ein.

Daneben das „i“ für die Informationen: Hier kann man sich in Ruhe ansehen, welche Einstellungen für die gewählte Spur aktiv sind: Quantisierung, optische Darstellung, Loop, Dynamik und endlos viele andere Optionen. Und schließlich kann man für die Spur noch einen Channel-Strip für Pegel, Mute und Solo einblenden.

Im mittleren Bereich befinden sich unten drei weitere Bedienelemente:

Editoren – beispielsweise für die Pianoroll-Ansicht, den Step-Sequencer, den Drummer oder einfach die Audiospur. Das mittlere Feld blendet die Effekte ein: über 100 an der Zahl. Das ist sehr eindrucksvoll. Jeder dieser Effekte wird in einer reduzierten Variante angezeigt und kann über eine Wischbewegung auf die volle Größe mit all seinen Optionen und Einstellungen gebracht werden.

Und rechts unten der Mixer, dessen Ansicht zunächst auf die wesentlichen Funktionen begrenzt ist. Wenn man das iPad in die aufrechte Position dreht, dann erscheinen die gewohnten Optionen, wie Sends, FX und Panning. Natürlich ist das auch durch Scrolling in der Mixeransicht möglich, aber im Hochformat ist der Mixer einfach übersichtlicher.

Ganz rechts dann noch das einblendbare Keyboard, das viel weiterentwickelt ist als die Bildschirmtastatur bei Logic für den Mac: Multitouch-fähig und sogar anschlagsdynamisch. Und dazu nutzbar wie ein Roli Seaboard: Durch die Funktion „Tonhöhe“ kann man einen Ton anschlagen und dann mit dem „Ziehen“ des Fingers nach links oder rechts auch pitchen.

Übrigens verändert sich die Tastatur bei unterschiedlichen Software Instrumenten auch in ein entsprechendes Gitarrengriffbrett oder in Drumpads, wie man es bei der iPhone-App von GarageBand kennt. Und ganz crazy: Ich kann bei Logic Pro für iPad sogar einen Holzbläser mit Gitarrensaiten spielen oder ein Klavier mit Drumpads.

Zu viele Anzeigen auf dem iPad Display? Ein Doppel-Tap auf den leeren Bereich zwischen den Funktionen der Fußleiste und schon verschwinden alle offenen Bereiche.

In der Spurenansicht finden sich links neben den Tracks die Spursteuerung – ebenfalls zunächst in reduzierter Ansicht: Einmal Ziehen am kleinen grauen Balken nach rechts und schon vergrößert sich die Ansicht und alle wichtigen Bereiche werden eingeblendet: Mono, Solo, Record, der Name der Spur, ein (tauschbares) Symbol. Dazu über ein Untermenü noch Freeze, Spur ein/aus, Spurfarben etc.

Es lassen sich auf diesem Menübereich natürlich auch neue Spuren hinzufügen, Ausgabespuren einblenden – alles, wie man es bei Logic Pro für den Mac kennt.

Darüber in einer Funktionsleiste die Wahl zwischen Loop-Ansicht, Spurendarstellung, klassischer Ansicht oder Automationsbildschirm. Die Automation ist mit den Fingern übrigens ein ganz besonderer Spaß: Einfach mit dem Finger eine gewünschte Kurve zeichnen und fertig. Gerne kann man im Detail noch Korrekturen vornehmen – dazu eignet sich dann der Pencil besonders gut. Hier zeigt sich der Vorteil der variablen Bedienung.

In der Mitte über den Spuren der interaktive Bereich, der sich je nach Spur, Spurtyp und Ansicht entsprechend anpasst: schneiden, Fade in/out, trimmen, bewegen, wiedergeben und alle Aktionen, die man für die Spur benötigt.

Ganz oben schließlich noch die bekannte Steuereinheit mit Tempo, Takt, Klick, Einzählen und Metronom. Man kann den Takt eintappen, aber eine erweiterte Konfiguration, wie bei der Mac-Version, habe ich nicht gefunden. Besonders die „eigene“ Ansicht nutze ich beim Mac gerne, denn hier wird neben den gespielten Akkorden auch die CPU-Last etc. angezeigt.

Insgesamt wird man sich als Logic Pro Mac Nutzer sofort zurechtfinden, denn Apple hat es geschafft, die extrem flexible Ansicht der Desktop-Version in eine sehr intuitive Touch/Pencil/Mausbedienung zu verwandeln – mit allen Vorteilen der unterschiedlichen Bedienungsmethoden. Moment? Touch ist klar, aber Pencil und Maus? Jawoll!

Mit einem entsprechend Apple Pencil der 2. Generation und/oder einem kompatiblen iPad Keyboard mit Touchpad lässt sich Logic Pro für iPad „seamless“ bedienen – also übergangslos.

Spuren benennen mit der Tastatur, zoomen mit der Hand und einzelne Noten im Pianoroll mit dem Pencil verschieben – als Anwender springt man aus einem ganz natürlichen Reflex heraus zwischen den Eingabemethoden hin und her und man gerät in einen sehr kreativen Flow. Bei der Bedienung bleiben kaum Fragen offen, denn – so ging es zumindest mir beim Test – ich fand die gewünschte Funktion immer dort, wo ich sie vermutete. Ein Tap, einmal ziehen oder auf eines der wenigen Untermenüs gehen, schon geht es weiter. Detailarbeit, wie erwähnt dann mit dem Pencil und Beschriftungen mit dem Magic Keyboard (inklusive Mauspad).

Unendliche Welten bei Logic Pro für iPad

Was hilft einem die musikalische Kreativität, wenn man in Sachen Instrumente, Patches, Loops, Samples und Plug-ins begrenzt wird? Hier gebe ich nicht nur Entwarnung, sondern zeige erstaunte Begeisterung: Logic Pro für iPad ist ein Füllhorn an Möglichkeiten.

Schon im Standardpaket finden sich Tausende Software-Instrumente. Drumkits in allen erdenklichen Variationen, Vintage-Pianos, Orgeln, Synthesizer – hier wird man definitiv fündig. Audio-Patches in verschiedensten Varianten, eine riesige Loop-Library und das alles garniert mit den vielen Effekten: Schon aus der Verpackung heraus bleiben keine Wünsche offen – das vollständige mobile Arbeiten ist keine Utopie mehr.

Außerdem ist im Standardpaket auch ein sehr umfangreiches Tutorial und ein schönes Beispielprojekt („Manzana“ vom Duo Take a Daytrip) enthalten.

Zwischenfazit und Kritik

In Sachen Stabilität, Funktionsumfang und insbesondere Haptik und Bedienbarkeit kann ich Logic Pro für iPad nur eine glatte Eins geben. Das ist wirklich sehr gut gemacht. Aber natürlich gibt es auch Schatten, der hier nicht unerwähnt bleiben darf:

Plug-ins – Verfügbarkeit, Installation und Sharing

Das Thema Plug-ins ist für viele Interessierte sicher das größte Thema. Wenn ich ein Projekt aus Logic Pro für Mac heraus abspeichere und in Logic Pro für iPad öffne, dann bekomme ich eine Fehlermeldung, dass einige Plug-ins nicht verfügbar sind.

Es wird zwar, so die Aussage, zukünftig mehr und mehr Plug-ins von Drittherstellern geben (und es gibt sie auch schon), aber diese sind noch rar gesät. Denn eine allgemeingültige Apple Regel lautet bei den iOS Geräten: Es werden nur Apps aus dem Apple Appstore zugelassen. Eben mal ein 1176er Kompressor Plug-in zu laden, funktioniert leider nicht, denn weder Waves, noch Universal Audio Plug-ins sind im Appstore verfügbar.

Unter der Google-Suche „plugins logic“ habe ich einige Apps dazu gefunden, die sich auch problemlos in Logic Pro für iPad aufrufen lassen, aber von den „großen“ Hersteller gibt es (noch) nichts. Allein die Fabfilter Audiounits sind häufig vertreten, die allerdings ab ca. 30,- Euro pro Plug-in aufrufen.

Erst wenn man ein Plug-in hat, welches für Mac und iOS kompatibel ist und sowohl auf Mac und dem iPad installiert ist, dann funktioniert auch das vollständige Sharing eines Projekts. Das Projekt wird zwar immer kopiert und kann in beide Richtungen geladen werden – die Plug-ins gehen natürlich dann verloren.

Projekt Sharing zwischen den Logic Pro Varianten

Das Sharing zwischen Logic für Mac und iPad funktioniert entweder über einen zentralen Ablageplatz, wie z. B. iCloud Drive oder über das Hin- und Hersenden der Projektdatei über E-M ail, Message oder Airdrop. Eine „echte“ Kollaboration mit einer nathlosen Übergabe des Projekts, wie es z.B. beim Safari Browser funktioniert, das gibt es leider (noch) nicht.

Aber eine saubere Vorarbeit am iPad und dann die Übergabe an Logic für den Mac zur finalen Bearbeitung mit den bereits erworbenen Plug-ins funktioniert gut und problemlos. Die reichhaltige Ausstattung an Onboard-Effekten machen eine hochwertige Vorarbeit am iPad auf jeden Fall zu einem Vergnügen.

Klare Worte zum Abo-Modell bei Logic für iPad

Um es ganz klar zu sagen: Ich würde auch gern für ein Produkt einmal Summe X bezahlen und dann lebenslang und kostenlos neue Features, Updates und Erweiterungen bekommen. Oder man kauft ein analoges „What you see is what you get“ und das Ding behält seine Funktionen und wird nie erweitert, wie z. B. ein Minimoog.

Aufgrund steigender Preise in allen Bereichen wird es für ein Unternehmen zunehmend extrem unwirtschaftlich, Programmierer zu beschäftigen, die eine Software anpassen, modernisieren und erweitern, ohne dass dafür etwas verlangt wird. Klar, neue Features bedeuten auch neue Käufer, aber eigentlich ist es doch nur fair, für Neuigkeiten auch Geld zu verlangen. Ich bitte jeden von Ihnen, verehrte Leser und Leserinnen, darüber nachzudenken, was man selbst tun würde, wenn es diese Entscheidung zu treffen gäbe.

Apple wird die Funktionen von Logic Pro für iPad stetig erweitern, neue Plug-ins bringen, den Umfang erweitern – daran besteht kein Zweifel. Und auch wenn immer irgendwelche Wünsche offenbleiben, schon jetzt ist die App sehr gut und stabil.

Ist der Preis für Apple Logic Pro für iPad angemessen?

5,- Euro im Monat oder rabattiert mit knapp 50,- Euro im Jahr finde ich völlig OK und angemessen.

Das Problem liegt letztlich auch nicht bei Apple, sondern bei uns: Noch ein Abo? Nach den Abogebühren für Fernsehen, Internet, den Streaming-Dienst, Telefonie, Spotify und dem Thermomix Rezept-Abo soll ich nun für eine Software ein Abo abschließen? Wir alle haben die Nase voll von den anscheinend versteckten Kosten, die unser Konto in kleinen und mittleren Beträgen Monat für Monat erleichtern. Aber dafür kann Apple nichts. Genauso wenig wie Adobe oder Spotify. Diese Firmen bieten einen Service, der Geld kostet.

Und hey: GarageBand für Mac und iPad sind immer noch kostenlos und genügen beim gelegentlichen Aufnehmen im privaten Bereich vollkommen. Möchte ich mehr, muss ich dafür bezahlen – der Produzent, der mit Logic Pro für iPad sein Portfolio erweitert, für den ist der Betrag von 50,- Euro im Jahr akzeptabel.

Hier mein Apell: Qualität darf etwas kosten! Die Arbeit im Unternehmen, die neuen Funktionen sind Geld wert – die Zeiten haben sich geändert und das wird auch so weitergehen. Freuen wir uns über die Produkte, die noch „pay once – updates forever“ sind, solange es sie noch gibt. Firmen müssen wachsen, Gehälter müssen bezahlt werden, Existenzen werden gesichert. Das ist der Lauf der Dinge.

Ich freue mich auf eine freundliche, respektvolle und Bashing freie Diskussion in den Kommentaren!

Hardware-Kompatibilität und Kosten

Apple verlangt für den Betrieb mindestens ein iPad mit M1 Chip, also mindestens ein iPad Pro 11 Zoll, 4/5. Generation, iPad Pro 12,9 Zoll, 5/6. Generation oder ein iPad Air 5. Generation. Alle iPads mit den Bionic Chips (A12 etc.) werden nicht unterstützt. Dazu kann man seine Projekte je nach Arbeitsweise auf Cloud-Speicher oder – idealerweise – auf internen Speicher ablegen. Das ergibt aber erst ab 256 oder besser ab 512 GB Sinn. Und dann sollte es natürlich für die optimale Bedienung noch ein Pencil der 2. Generation und eine passende Tastatur geben.

Apple hat mir für den Test ein nagelneues iPad Pro, 12,9 Zoll mit 1 TB Speicher, Pencil und Magic Keyboard zur Verfügung gestellt. Das kostet eben mal geschmeidige 3.100,- Euro. Eine ordentliche Variante mit 11 Zoll, 512 GB, Pencil und Tastatur liegt bei ca. 2.000,- Euro.

Ich sag es mal so: Es ist nicht zu viel für ein professionelles Arbeitsmittel, aber als ambitionierter Hobbyist liegen wir hier schon jenseits der Schmerzgrenze. Nochmal: Apple hat für den Privatmann GarageBand geplant. Wer „Pro“ will, muss „Pro“ bezahlen. Das ist in allen Lebensbereichen so.

Dem gegenüber steht ein MacBook Air mit M1 Chip, 512 GB Speicher inklusive Logic Pro für Mac für aktuell 1.888,- Euro – ohne Touch& Pencil.

Conclusio

Apple Logic Pro für iPad ist keine vollwertige Mac Version, aber man ist jetzt schon ganz nah dran und mit der entsprechenden Hardware macht es wirklich Spaß, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Meine Real-Life-Tests mit einem USB-Audiointerface liefen problemlos und in sehr guter Qualität. Die Loops, Effekte und Instrumente sind mit der Mac Version nahezu deckungsgleich und das Arbeiten im Zug, Flugzeug oder Bus mit AirPods ist ein cooles Gefühl – das ist nicht nur ein groben Skribbeln, sondern produktive Arbeit: Sehr gut!

Mir ist bewusst, dass dieser Test nur ein Kratzen an der Oberfläche sein kann. Ich kann jedem Interessierten mit entsprechender Hardware nur zu einem Test raten: Wem dieses Multi-Touch-Tastatur-Pencil Feeling ebenso viel Spaß macht wie mir, der wird mit dem Abopreis gut leben können.