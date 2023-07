Test: SPL Transient Designer 4 Mk2, Dynamikprozessor

Ein Klassiker im neuen Gewand

Der SPL Transient Designer 4 MK2 ist die überarbeitete Version des bekannten und erfolgreichen SPL Dynamikprozessors, der schon seit vielen Jahren fester Bestandteil im Portfolio des deutschen Unternehmens Sound Performance Labs mit Sitz in Niederkrüchten nahe der niederländischen Grenze ist. Den Transienten Designer von SPL gibt es schon seit Anfang der 2000er-Jahre – und 2004 hatten wir die Urversion sogar schon einmal in einem A;MAZONA.de Test. Das Upgrade auf die MK-2 Version ist doch ein schöner Anlass, sich das Gerät mal wieder anzusehen!

SPL Transient Designer 4 MK2: Worum geht es?

Nun, es geht um Transienten – des Toningenieurs liebstes Kind. Warum? Wenn man sich diverse Berichte von Tonstudios und berühmten Tontechnikern ansieht, dann wird dieser Begriff „Transiente“ sehr oft als Beurteilungsmaßstab für die Qualität von Geräten herangezogen. D/A-Wandler, Mikrofone, Lautsprecher, Preamps – wenn das Studiogerät eine saubere und klare Wiedergabe der Transienten hat, dann ist das schon mal ein guter Anfang.

Aber was sind diese „Transienten“ eigentlich?

Transienten – oder auch Attack genannt – sind die kurzen, perkussiven Einschwingvorgänge eines Klangs. Ein klassisches Beispiel ist die Trommel: Der Klang, wenn der Schlägel das Fell trifft, ist die Transiente. Bei der Gitarre ist es der Klang des Pleks auf der Saite oder bei einer Trompete das Anblasgeräusch. Die Nachklingphase des Impulses, wie das Ausschwingen des Fells einer Trommel, wird Sustain genannt.

Auf unser Gehör hat die Transiente einen großen Effekt: Laute, klare Transienten verbessern die Verständlichkeit und lassen ein Schallereignis transparenter klingen. Durch das Betonen der Transiente wird der Klang akustisch in der Vordergrund gebracht. Langsame, leise Transienten machen den Klang weicher und harmonischer.

Wie wird das Spiel mit den Transienten im Mix oder Mastering eingesetzt?

Habe ich einen sehr dichten Mix mit vielen Instrumenten, so kann ich mit der Betonung des Attacks beispielsweise die Gitarre in den Vordergrund schieben. An der Snaredrum kann ich so die Ghostnotes hervorheben. Beim Flügel kann ich den Klang perkussiver machen und die Eigengeräusche des Instruments betonen.

Ein guter Toningenieur überlegt sich genau, was im Track dominanter klingen soll, denn nur durch eine gezielte Betonung einzelner Spuren kann man vermeiden, dass der Mix nicht zu „unübersichtlich“ klingt und den Hörer überfordert. Andererseits kann man so schöne Akzente setzen und das Ergebnis interessanter machen. Es gilt also, nicht zu viele Instrumente mit dem Attack nach vorne zu schieben

Das alles geht doch auch mit einem Kompressor oder De-Esser?

Jein – wie immer in der Musik gilt: Viele Wege führen nach Rom. Der Kompressor hat zunächst einmal einen ähnlichen Detektor, wie der Transienten-Designer – der Unterschied liegt darin, dass der Kompressor abhängig vom eingestellten Threshold arbeitet und der Transient Shaper das Signal unabhängig vom Schwellwert bearbeiten kann. Dadurch ist dieser ein echter Spezialist für die Balance zwischen Attack und Sustain und im Kontrast dazu soll der Kompressor den Klang (primär) nicht verändern, sondern nur nach vorne bringen.

Der De-Esser wiederum arbeitet frequenzabhängig und sucht sich die Zischlaute (Sibilanten) heraus, um diese – üblicherweise – zu reduzieren. De-Esser werden fast ausschließlich auf den Gesangsspuren verwendet, während Transient Shaper und Kompressor für alle Tracks geeignet sind.

Die Ausstattung des SPL Transient Designer 4 MK2

Der Transient Designer 4 Mk2 hat eine 4 mm dicke, schwarz eloxierte Aluminium-Frontplatte und massive, aus dem Vollen gefräste Aluminium-Knöpfe. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und in edlem Schwarz pulverbeschichtet. Das Gerät ist im 19 Zoll Rackmount-Format mit einer Höheneinheit und wiegt 3,3 kg.

Es bietet die Transientenbearbeitung für vier Kanäle – jeder davon hat auf der Front einen Attack- und einen Sustain-Regler. Im Attack lässt sich die Einschwingphase um ±15 dB einstellen und der Sustain kann um 24 dB verstärkt oder abgesenkt werden. Mit dem beleuchteten „ON“-Schalter wird der Kanal aktiviert: Eine Relais-Hard-Bypass-Schaltung verhindert das Knacken der Lautsprecher beim Schaltvorgang. Über dem ON-Schalter ist eine Signal-LED, die anzeigt, wenn der Eingangspegel über -20 dB liegt.

Für den Einsatz im Stereobetrieb lassen sich die Kanäle 1&2 und 3&4 verlinken.

Rückseitig ist das Ganze ebenso übersichtlich: Je ein Pärchen symmetrischer XLR-Buchsen pro Kanal, ein Groundlift-Schalter und die Kaltgerätbuchse. Leider ist auch bei diesem Gerät der Netz-Schalter ausschließlich auf der Rückseite zu finden.

Die Verarbeitung ist – SPL typisch – auf allerhöchstem Niveau. Das Gehäuse, die Regler und Schalter: alles von bester Qualität, ebenso wie die doppelt verschraubten XLR-Buchsen. Das neue, sehr attraktive Design fügt sich sehr gut in ein modernes Tonstudio ein.

Hier noch ein Blick auf die wichtigsten technischen Daten des Transient Designer 4 Mk2, die (natürlich) allesamt ohne jeglichen Makel sind:

maximaler Eingangspegel 21 dBu

Eingangsimpedanz 22 kOhm

maximaler Ausgangspegel 21 dBu

Ausgangsimpedanz 100 Ohm

Gleichtaktunterdrückung (1 kHz) 80 dB

Frequenzgang (-3 dB) 10 Hz – 100 kHz

THD + N (0 dBu, 10 Hz – 22 kHz) -90 dB

Rauschen (A-bewertet) -97 dB

Dynamikumfang 118 dB

Was gibt es am Transient Designer zu kritisieren?

Leider ist die MK2 Version genau genommen nur ein Design-Update und man hätte die Gelegenheit nutzen können, ein paar kleine, aber feine Optimierungen zu machen. Die API 500 Version TDx von SPL hat beispielsweise einen MIX-Regler, für eine Art „Paralleltransientenshaping“. Auch einen Output-Regler sucht man vergebens, was ich aber bei dieser Gerätekategorie verschmerzen kann.

Und liebe Hersteller, hört meinen Apell: Auch oder insbesonders (!) ein 19 Zoll Gerät sollte einen Netzschalter auf der Front haben. Der Umwelt zuliebe könnte ich so nicht genutzte Geräte einfach ausschalten. Einzeln schaltbare Steckerleisten sind zwar eine Lösung, aber sie nehmen entweder einen Steckplatz weg oder Nerven auf dem Studiotisch.

Der Klang des SPL Transient Designer 4 MK2

Für die Klangbeispiele habe ich den SPL zwischen meinen SSL SiX Audiomixer und das Universal Audio Apollo X6 geschaltet. Am SiX sind das Lewitt LCT 640 TS Kondensermikrofon und das gute, alte Shure SM58 angeschlossen.

Sprache

Für den Voice-Test habe ich nur mit dem Lewitt-eigenen Poppschutz gearbeitet, der zwar nicht so wirksam ist wie ein Nylonfilter, aber dafür die Transienten besser durchlässt. Das Shure ist als dynamisches, sehr unempfindliches Gesangsmikrofon ohnehin grausam zu den Transienten. Deswegen schauen wir nach, wie man die Transienten des sehr transparenten Lewitt Mikros ein wenig dämpfen und beim Shure wollen wir diese nach vorne bringen:

Zuerst wurde der Text ohne SPL und dann mit aktiviertem Transienten Designer gesprochen. Die zu erwartenden Effekte sind sehr äugen…ohrenfällig. Das Klicken zwischen den Aufnahmen ist jeweils die Aktivierung der Effektes in den Insert des SSL SiX Mixers.

Musik

Im zweiten Beispiel habe ich eine Keyboardfläche mit meinem Roland Juno-X gemacht und ein paar Gitarrenakkorde darüber gespielt – aufgenommen mit dem Lewitt LCT140 Air Kleinkondensatormikrofon. Während der Tests war die Air-Funktion, also die leichte Anhebung der obersten Höhen aktiviert, um in den Beispielen die Hörbarkeit der Effekte zu verbessern. In den drei Durchgängen habe ich a) den SPL Transient Designer 4 MK2 einmal deaktiviert (bypass), die Transienten b) betont und c) reduziert.

Die Ergebnisse der Klangbeispiele sind sehr eindeutig hörbar: Es ist überzeugend, wie der TD 4 MK2 die Sprachverständlichkeit steigert oder zurücknimmt und wie sehr sich die Gitarre im sehr dichten Padsound des Roland durchsetzt oder integriert.

Bei allen Tests war die Bedienung des SPL eine Freude. Mit ein wenig Gewöhnung stellt man sich Attack und Sustain ein, wie bei einem Kameraobjektiv: Mehr Details oder mehr Harmonie.

Abschließend habe ich die Roh-Aufnahmen ohne SPL noch mit dem Universal Audio SPL Transient Designer Plug-in bearbeitet. Das Ergebnis überrascht nicht, denn klanglich liegen zwischen der Hardware und dem Plug-in nur Nuancen. Hier die Aufnahme im Vergleich: Nur Gitarre, mit Hardware ASPL und mit Plug-in:

Andererseits hat man mit der Maus nicht dieses „Fokusgefühl“ wie bei der Hardware. Am echten Regler überdreht man instinktiv den gewünschten Klang, um dann langsam und gefühlvoll zurückzunehmen, bis es passt. Bei der Mausbedienung klicke ich eher auf bestimmte Werte und horche, ob das Ergebnis überzeugt. Ohne eine DAW-Bedienkonsole (wie das SSL UC1 oder Softube) verändert man nacheinander den Attack und den Sustain, während man an der Hardware diese Parameter gleichzeitig verstellen und anpassen kann, was bei einem Transienten Designer sehr gut funktioniert.