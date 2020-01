Test: Universal Audio Apollo X6, Thunderbolt-Audiointerface

Ein göttlicher Klang

Universal Audio Apollo x6 Universal Audio x6 ist die neuste Generation der Apollo Serie von der US-amerikanischen Firma, die seit mittlerweile 50 Jahren Studios und Musiker mit innovativen Gerätschaften zur Aufnahme und Bearbeitung von Audiosignalen versorgt. Das Apollo x6 ist ein 16 x 22 (8×6 analog) Thunderbolt 3-Interface bis 192 kHz bei 24 Bit für MacOS und Windows 10.

Gründerlegende Bill Putnam war immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten der Klangverarbeitung und ein Erfinder aus Leidenschaft. So werden z.B. die Existenz des modernen Mischpults, des Multiband-Audioequalizers und der Gesangskabine ihm zugeschrieben. Auf jeden Fall hat er mit seinen Firmen Universal Audio, Studio Electronics und UREI einen unübersehbaren Fußabdruck in der Recording-Landschaft hinterlassen. Geräte wie der 1176 oder das LA-2A sind heute noch so begehrt wie eh und je.

Nach seinem Tod wurde das Unternehmen im Jahr 1999 von seinen Söhnen neu gegründet, mit dem Ziel die analogen Errungenschaften ihres Vaters für das digitale Zeitalter zu reproduzieren. Was sie in Form des Apollo x6 dabei zustande gebracht haben sagen wir im Test.

Auspacken

Das x6 kommt im 19 Zoll (42 cm) Format daher und beansprucht 1 HE für einen eventuellen Einbau ins Rack, als auch die volle Einbautiefe von 31 cm. Mit einem Gewicht von 4,3 kg ist es auch ordentlich schwer.

Auf der Vorderseite befinden sich ein paar wenige Taster um einige nützliche Einstellungen vorzunehmen. Als das wären METER, für das Umschalten der Pegelanzeige für den Ein- oder Ausgang, ALT für das Umschalten zwischen zwei Monitoring-Kanälen und die FCN-Taste, die in der Kontroll-Software mit diversen Funktionen belegt werden kann, wie einer zweiten, alternativen Monitoring-Option, Mono-Downmix etc.

Auf der linken Seite befinden sich die Einstellungen für die beiden Line-/ Hi-Z / Mikrofoneingänge. Die beiden Klinkenbuchsen unterscheiden automatisch zwischen Line- und Hi-Z-Instrumentenpegel. Nur für Mikrofone, die alternativ über die rückseitigen XLR-Buchsen angeschlossen werden, muss über INPUT umgeschaltet werden.

Die weiteren Taster PAD (-20 dB), Phantomspeisung, Phasendrehung und die Zusammenfassung von Kanal 1 und 2 in einen Stereokanal sind über die Taster sicher schneller eingestellt als über die Software. Alle Einstellungen können für beide Kanäle getrennt vorgenommen werden. Umgeschaltet wird mit dabei mit einem Druck auf den Preamp-Encoder, der auch die Dämpfung der Eingangslautstärke regelt.

Die Mic-Vorverstärker verfügen natürlich auch hier über die bewährte Unison-Funktion, die Neve, API, Manley, Helios, SSL emulieren können.

Der Monitor-Encoder kann ebenfalls durch Drücken die Monitor-Ausgänge stumm schalten. Die beiden Köpfhörerbuchsen können getrennt über Potis mit einem angenehmen Drehwiderstand geregelt werden. Die beiden Ausgänge sind unsymmetrisch und können auch nicht zu einem symmetrischen Kopfhörerausgang kombiniert werden.

Der Netzschalter ist ein robuster Kippschalter, der das x6 knacksfrei in den oder aus dem Betrieb nimmt. Auf der Rückseite befinden sich, neben den bereits erwähnten XLR-Mic-Eingangsbuchsen, sechs weitere symmetrische Eingänge im Klinkenbuchsenformat. Daneben 8 symmetrische Klinkenausgänge von denen aber die ersten zwei fest dem Monitoring zugeschrieben sind. Die Ausgänge sind im Übrigen gleichstromgekoppelt (DC-coupled).

Was auf der Rückseite noch besonders auffällt, ist die Thunderbolt-DIO-Schnittstellenkarte, die bei wirklich professionellen Interfaces austauschbar ist. Sollte also Thunderbolt 3 irgendwann ausgedient haben, muss man sein Interface nicht wegwerfen sondern kann einfach eine neue Karte einsetzen.

So gibt es auch z.B. für die alten Firewire-Interfaces von Universal Audio Aufrüstkarten auf Thunderbolt. Die sind mit ca. 500,- Euro zwar nicht billig, aber immer noch deutlich billiger als ein neues Interface. Andere Firmen wie Mytek, Prism oder Metric Halo verfahren genau so. DAS ist Zukunftssicherheit und nichts anderes!

Die TB3-Anschlüsse dienen im Übrigen auch als Hub zum Anschluss anderer Geräte oder zum Kaskadieren von Apollo-Interfaces.

Den Abschluss macht schließlich ein 5-poliger Stromstecker mit einem entsprechend großen Netzteil. Es ist zur Abwechslung mal angenehm zu sehen, wenn Hersteller nicht immer das billigste Netzteil, das sich gerade mal zur Funktionsüberprüfung eignet, mitliefern. Davon könnten sich andere Hersteller mal eine Scheibe abschneiden. Auf der andern Seite macht das Spezialnetzteil es auch schwerer hier noch mit etwas besserem nachzulegen oder gar Ersatz zu bekommen.

Ich war auch nicht ganz zufrieden mit dem laschen Sitz des mitgelieferten Kaltgerätesteckers im Netzteil. Er rutscht zwar nicht von selbst heraus, wenn man aber schon ganz wenig daran zieht, besteht zumindest die Gefahr. Wenn es aber nur daliegt sollte sich da Problem in Grenzen halten.

Was mir auch nicht besonders gefällt ist, das Fehlen eines TB3-Kabels im Lieferumfang. Aber immer noch lieber ein gescheites Netzteil und kein Kabel als anders herum.

Gegenüber den Vorgängermodellen (Blackface) wurde wohl vor allem das Clocking mit separaten Quarzen für 44,1 und 48 kHz verbessert, was den Jitter auf unter 10 Picosekunden verringert. Die älteren UA-Interfaces haben dies, soweit ich weiß, nicht.

Die AD-Wandlung übernehmen im Übrigen zwei 32 Bit AKM AK5578 und die DA-Wandlung zwei ESS Sabre ES9016. Da beide Chipsorten sowohl 32 Bit als auch 8-kanalig sind, ist von einer Dual-Channel Schaltung der Chips auszugehen, was den Rauchabstand nochmals nach unten drückt.

Im Apollo x16 soll im Übrigen ein ESS 9038 Pro DAC verbaut sein, was zu der berechtigten Annahme führt, dass der x16 klanglich noch mal eine Spur besser ist.

Thunderbolt-Anschluss

Womit wir zur Inbetriebnahme des x6 kommen. Neben dem offensichtlichen Thunderbolt 3-Port benötigt das Interface laut Universal Audio einen Mac mit Thunderbolt 1/2 oder 3 und MacOS ab 10.12 Sierra. Für den Anschluss an einen Mac mit TB1/2 wird der originale Apple TB3-TB2-Adapter benötigt, da er bidirektional arbeitet. Das funktioniert aber generell nur mit TB3-Geräten, die explizit mit TB1/2 kompatibel sind!

In den letzten Jahren haben Universal Audio auch damit begonnen Windows zu unterstützen. Ab Windows 10 (64 Bit) zusammen mit einem entsprechenden Motherboard mit einem nativen TB3-Port und einer Intel-CPU die TB3 unterstützt, kann das Abenteuer beginnen.

Um das x6 in Betrieb nehmen zu können, muss man ein kostenlosen Konto bei Universal Audio eröffnen, um überhaupt an die benötigten Treiber zu kommen. Ohne den Treiber läuft hier gar nichts. Ein expliziter Zwang das Interface zu registrieren ist mir aber nicht aufgefallen. Es wurde keine Seriennummer abgefragt oder irgendwelche Funktionen an einen Online-Status gebunden etc. Kann sein, dass sich das ändert, wenn man UAD-Plugins kauft, aber dazu hatte ich für den Test keinen Grund.

Console and Control

Neben den Plugins werden aber noch zwei Werkzeuge installiert. Die Control-App dient zur Verwaltung, hauptsächlich dem Erwerb ausgelaufener Demo-Lizenzen, als auch zur Systemdiagnose wie DSP-Auslastung, Systemeinstellungen und vor allem Links zur Online-Knowlegde-Base, Forum/Support und zu den Handbüchern, die aber größtenteils alle nur in englischer Sprache existieren.

An dieser Stelle dennoch ein dickes Lob an Universal Audio, die für alles und jedes ihrer Produkte ein sehr gut geschriebenes und ausführliches PDF-Handbuch auf dem lokalen Rechner bereitstellen.

Die Console-App ist soweit sehr gelungen und übersichtlich und orientiert sich im Aufbau an einem digitalen Hardware-Mixer. Auch in der Bildschirmgröße lässt sie sich gut skalieren.

Die Apollo-Interface lassen sich kaskadieren und das wird auch direkt in der Console-App widergespiegelt. Es gibt dabei aber einige Einschränkungen. So kann z.B. nur ein Desktop-Gerät in der Kaskadierung vorkommen, während es für die 19 Zoll-Versionen keine Einschränkungen gibt. Des Weiteren erhöht sich dadurch nicht die Summe der Virtuellen-, Send- und Cue-Kanäle und es können in der Console-App keine Audioverbindungen zwischen den Geräten erstellt werden. In der DAW bzw. mit den Aggregate-Devices unter MacOS geht das natürlich.

UAD-Plugins

Was mir aufgefallen ist, und das nicht besonders positiv, ist die „Treiber“-Größe von 3 GB, die man alternativlos aufs Auge gedrückt bekommt. Darin enthalten sind ausnahmslos alle UAD-Plugins, gegen deren Installation man sich auch nicht wirklich wehren kann.

Da mit dem x6 nur 16 Plugins für das Gerät aktiviert werden, hat man die restlichen 100 Demos auch auf der Platte herumliegen. Diese haben zwar eine sehr großzügige Laufzeit von ca. 200 Tagen, das ist aber auch genug Zeit um Begehrlichkeiten zu wecken und einen in die Bredouille zu bringen wenn man in zwei Jahren ein alte Session wieder aufmachen will und dann nach Alternativen suchen muss, weil man die Demos benutzt hat. Die Liste der aktuell beigelegten Plugins ist der Produktseite von Universal Audio zu entnehmen.

Derzeit sind das: UA 610‐B Marshall Plexi Classic Amplifier, Fairchild 670 Legacy, Teletronix LA‐2A Legacy, UA 1176LN Legacy, UA 1176SE Legacy, Pultec EQP‐1A Legacy, Pultec Pro Legacy, Precision Channel Strip, Precision Reflection Engine, Precision Delay Modulation, Precision Delay Modulation L, UA Precision Enhancer Hz, Raw Distortion, Ampeg SVT-VR Classic Bass Amp und RealVerb‐Pro

Das eigentliche Problem ist aber, dass der Plugin Demo-Status in der Console-App und der DAW nicht als solcher erkennbar ist, sondern sich erst beim Öffnen zu erkennen gibt. Nur in der Control-App sind die Demos als solche erkennbar!

Dazu kommt noch, dass der Plugin-Browser zwar die Plugins in Kategorien unterteilt auflistet, aber keinerlei Möglichkeiten bietet Lieblings-Plugins zu taggen, zu suchen oder gleich in einer eigenen Kategorie zusammenzustellen. So muss man für jede Instanz jedes Mal durch die ganzen Listen scrollen auf der Suche nach den paar Plugins für die man Lizenzen hat. Das nervt mit der Zeit echt und bietet definitiv noch Luft nach oben! Die einzige Möglichkeit um hier Zeit und Nerven zu sparen ist Insert-Presets zu erstellen.

Die DSP-Plugins verbrauchen auf dem x6 zwischen 3% und 11 % (Lexicon 480L) DSP-Leistung. Einen Grundbedarf von 5% ist aber schon von vorn herein beschlagnahmt. Die neuen HEXA Core DSP sollen auch 50% mehr Leistung als die Vorgänger liefern. Damit lässt sich schon etwas anfangen, aber eine ganze Mix-Session damit auszustaffieren ist dennoch kaum möglich.

Damit wir uns nicht falsch verstehen: die Plugins sind richtig gut und die mitgelieferten DSP-Plugins, die sich auch als native VSTs einsetzen lassen, stellen schon einen Mehrwert dar, selbst wenn er doch letzten Endes in Form der sechs HEXA Core-DSPs mit bezahlt werden muss und man nicht vorhat sie zu nutzten.

So umfasste beispielsweise mein persönlicher VST-Ordner bei der letzten Zählung ca. 400 Plugins und ich habe wirklich Null Interesse daran, noch mal in ein anderes Ökosystem zu investieren und mit meinen 2018er i7 Mac mini habe ich auch absolut keine Probleme mehr mit der CPU-Auslastung. Damit ist zusätzliche DSP-Power das letzte, was ich in brauche.

Warum das x6 aber trotzdem auch für Leute die schon jedes dritte Plugin haben interessant ist, dazu kommen wir noch.

Latenzen und Frequenzen

Latenzen im Roundtrip (Ableton Live 10.1.4) MacOS 10.14.6

44k 64 Samples : 6,10 ms

44k 128 Samples : 9.37 ms

44k 259 Samples : 14.8 ms

44k 512 Samples : 26.4 ms

96k 64 Samples : 2.80 ms

96k 128 Samples : 4.64 ms

96k 259 Samples : 6.80 ms

96k 512 Samples : 12.1 ms

192k 64 Samples : 1.48 ms

192k 128 Samples : 2.15 ms

192k 259 Samples : 3.48 ms

192k 512 Samples : 6.15 ms

Diese Latenzwerte sind jetzt nicht besonders berauschend, besonders nicht für ein Thunderbolt-Interface, liegen aber immer noch im brauchbaren Bereich. Im Handbuch zum x6 steht etwas von 1,1 ms im Roundtrip bei 96 kHz. Dieser Wert bezieht sich offensichtlich auf den direkten DSP-Loop im Gerät selber, denn über MacOS bzw. die DAW ließen sich diese Werte nicht erreichen.

Frequenzen

Universal Audio geben folgende Werte für die Ein- und Ausgänge des x6 an:

Mikrofon: Dynamikumfang: 122 dB THD+N: -114 dB Max, Ausgang: +26 dBu

Hi-Z Dynamikumfang: 121 dB THD+N: -111dB Max, Ausgang: +12.4 dBu

Line-Eingänge Dynamikumfang: 123 dB THD+N: -113dB Max, Ausgang: +24 dBu

Line-Ausgänge Dynamikumfang: 127 dB THD+N: -119dB Max, Ausgang: +24 dBu

Kopfhörer, Dynamikumfang: 125 dB THD+N: -102dB Max, Ausgang (300 Ohm): 150 mW RMS

Der Frequenzgang kommt bis 0 Hertz herunter, das schaffen nur die allerwenigsten Interface!

Die Phasenlage weicht schon deutlich von der o-Grad Linie ab, ist aber konsistent zwischen den Ein- / Ausgängen. Das da noch mehr geht zeigt das Antelope Amari.

Bei einem Rauschabstand von ca. -135 dB und absoluter Übersteuerungsfestigkeit bis 0 dBFS kann sich wohl keiner beschweren.

Was die Abwesenheit von harmonischen Verzerrungen angeht, kann dem x6 messtechnisch bisher nur das Antelope Amari contra bieten.

Klang der Götter

Der Klang des Apollo x6 ist kurz gesagt fantastisch und kann mit den besten Mastering DACs mithalten. Und ich rede hier mindestens von der Qualität eines Mytek Brooklyn DAC+!!

Wobei, die zwei anderen Mitglieder unseres Hörkonsortiums meinten sogar, das x6 klänge besser als der Brooklyn+. Zumindest spricht der Umstand, dass die beiden während der Hörsession sehr geflasht waren und ähnlich euphorische Reaktionen zeigten, nicht gegen das x6. Ich persönlich würde mich zumindest zu der Aussage hinreißen lassen, seit dem Brooklyn+ und Dangerous Music Convert-2 nichts vergleichbares mehr gehört zu haben, aber ein endgültiges Urteil würde ich mir jedoch erst nach einem direkten A/B-Vergleich erlauben.

Auf jeden Fall erhält man für einen sehr vergleichbaren Preis ein 8 x 6 AD/DA Interface auf mindestens der gleichen qualitativen Ebene, wie einen 2-kanaligen High-End-Mastering-DAC, die üblicherweise eine ganz andere Nummer sind als „übliche“ Mehrkanal-Interfaces. Wenn das keine absolut bemerkenswerte Leistung ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter!

Auch was die Klangphilosophie angeht, sind sich Brooklyn und x6 sehr ähnlich. Der x6 ist ebenso extrem musikalisch und es macht einfach einen Riesenspaß ihm zuzuhören und das völlig unabhängig vom Klanggenre. Dabei ist er, wie der Brooklyn, offen und exakt und zackig in jedem Frequenzbereich und auch extrem detailreich was Transienten, Tiefenstaffelung und Raumabbildung angeht, ohne dabei den musikalischen Zusammenhalt zu verlieren, wie es das Antelope Amari und der SPL Director taten.

Die sind in diversen Einzeldisziplinen zwar besser, aber die Kompromisse die man dafür bei ihnen gegenüber dem x6 eingehen muss, sind es einfach nicht wert. Für die fehlende DoP-Fähigkeit des x6 gibt es dafür aber eingebaute Unterstützung für 5.1 Surround-Sound.

Und dann sind da die Höhen. Solch klare, präsente und dennoch nicht scharf klingende Höhen konnte bisher kein Interface aufweisen. Die viel zitierte Wolldecke die von den Lautsprechen genommen wird, ist hier plastisch erfahrbar. Da können die unnatürlich hervorgehobenen Höhen eines Crane Song Quantum Solaris nur daheim bleiben und sich schämen.

Was dem x6 auch vorgesetzt wird, es macht immer das Beste daraus und es lässt sich trotzdem nicht die geringste Form von Vordergründigkeit oder Effekthascherei entdecken. Es mag vielleicht nicht ganz das musikalische Vergrößerungsglas sein wie der Brooklyn, aber dessen verbleibende Vorteile sind im Blick auf das Gesamtpaket des x6 wohl als sehr marginal einzustufen.

Allerdings muss ich nach meiner Erfahrung mit dem Prism Atlas auch fragen: ist das schon HiFi?

Das Atlas schaffte es, dass ich meine gewohnten Kompositions-, Mix- und Master-Gewohnheiten in Frage stellte und neue Möglichkeiten suchte aus weniger Plugin- und Effektspurmaterialschlachten mehr zu machen. Etwas das bisher kein anders Interface geschafft hat.

Das x6 ist dagegen wie ein Paar alter Schuhe, in die man hineinschlüpft, ohne darüber nachzudenken und sich einfach wohl darin fühlt. Es ist das geradlinigste Upgrade der Art und Weise, wie ich 30 Jahre lang Musik gemacht und diesen Prozess wahrgenommen habe, das mir bisher begegnet ist.

Natürlich offenbart das x6 Fehler beim Mixing etc., aber während z.B. der Prism Atlas einen für die falschen Entscheidungen gnadenlos abwatscht, scheint das x6 ehr von der „hey schau mal, das hier ist nicht ganz toll“-Sorte zu sein. Es vergibt sehr viel, ohne etwas zu verbergen. Kein Wunder, dass der Universal Audio-Sound so beliebt ist. Er hat immer etwas Ermutigendes an sich. Auch die AD-Wandlung und die Kopfhörerausgänge stehen diesen Eindrücken in nichts nach.

Wenn aber etwas so perfekt daherkommt, macht es mich immer misstrauisch, dass mir gerade ein Bär aufgebunden wird. Wenn etwas zu gut ist um wahr zu sein, dann ist es das meistens auch. Aber ich kann trotz aller gründlicher Suche nichts finden und dem x6 lässt sich wohl kaum vorwerfen, dass es zu gut klingt, oder?

Selbst wenn man die HEXA-Core DSPs gezwungenermaßen mit bezahlen muss, ist das Preis-Klang-Verhältnis des x6 das Beste am Markt, das mir bisher untergekommen ist und das sogar noch mit deutlichem Vorsprung zur Konkurrenz! Wie Universal Audio das zu dem Preis schafft ist mir ein Rätsel. Vielleicht fangen die Plugin-Verkäufe einen beachtlichen Teil der Produktionskosten ab? Das wäre meine einzige Erklärung.

Am 21. Dezember 2019 war MacOS 10.15.x Catalina noch nicht völlig zur Benutzung mit den Apollo-Interfaces freigegeben. Die Version 9.11.0 der Software ist installierbar und scheint im Grundlegenden zu funktionieren, weist aber noch Probleme auf. Die neusten Infos dazu finden sich auf der UA-Website (siehe Links). Für den Betrieb unter Windows 10 sollte man prinzipiell erstmal bei UA anfragen.